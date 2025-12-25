Папа Лъв XIV призова за внимание към страданията в Газа в първата си коледна проповед

В първата си коледна проповед Папа Лъв Четиринадесети обърна внимание на тежките условия, в които живеят палестинците в Газа – тема, необичайна за обикновено тържествената духовна служба в деня на Рождество Христово, съобщава Ройтерс, предава БТА.
Лъв, първият папа от САЩ, посочи, че историята за раждането на Исус в обор символизира Бог, който се установява „в крехката си палатка“ сред хората по света. „Как тогава да не мислим за палатките в Газа, изложени в продължение на седмици на дъжд, вятър и студ?“, попита той.
Избран през май за наследник на покойния папа Франциск, Лъв се отличава със спокоен и дипломатичен стил и обикновено избягва политически коментари. Въпреки това, през последните месеци той многократно е изразявал загриженост за положението на палестинците и е заявявал, че единственото дългосрочно решение на конфликта между Израел и Палестина трябва да включва създаването на независима палестинска държава.
След споразумението за примирие между Израел и „Хамас“ през октомври, хуманитарните организации предупреждават, че помощта за Газа все още е недостатъчна, а голяма част от населението е изгубила домовете си.
По време на службата в базиликата „Свети Петър“, на която присъстваха хиляди хора, папата също осъди условията, в които живеят бездомните по света, и разрушенията, причинени от войните. „Крехка е плътта на беззащитните хора, подложени на изпитание от толкова много войни, които оставят след себе си руини и отворени рани“, каза той.
„Крехки са умовете и животите на младите хора, принудени да носят оръжие, които на фронта усещат безсмислието на това, което се изисква от тях, и лъжите, които изпълват помпозните речи на онези, които ги изпращат на смърт“, добави Светият отец.
По-късно днес папата ще произнесе традиционната коледна благословия „Урби ет Орби“ („Към Града и към света“), в която обикновено се обръща към глобалните конфликти и страдания.
