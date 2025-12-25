Новини
Светлана Василева отпразнува тих и скромен рожден ден

25 Декември, 2025

На 21 декември бившата Гущерова отбеляза 38-ия си рожден ден далеч от очите на публиката

Светлана Василева отпразнува тих и скромен рожден ден - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тази година Светлана Гущерова избра не светлините на прожекторите, а уюта на личното. Вместо познатите балони, пищни торти и стотици гости, моделката посрещна рождения си ден в тишина и с най-близките.

На 21 декември, в компанията на Златка Райкова, Симона Христакова и фризьора Ивайло Колев, Гущерова отбеляза 38-ия си рожден ден далеч от очите на публиката. Локацията умишлено остана в тайна, а снимките – малко на брой.

View this post on Instagram

A post shared by Ivailo Kolev (@ivailokolev)


„Не всичко ценно е за показ“, категорична е тя. В откровен разговор пред БЛИЦ, Светлана разкри, че почти цялото си рождено денонощие е прекарала в работа – в последни приготовления около новата ѝ коледна колекция с пижами.

„Може би ще ме помислите за луда, но и половината си рожден ден прекарах в работна обстановка. Вечерта се събрах само с най-близките ми хора. Не крия годините си – станах на 38. За мен нито една жена не трябва да се страхува от остаряването, защото всяка изминала година не отнема красотата ѝ, а ѝ носи мъдрост.“


„Наскоро попаднах на един цитат: „Животът обича смелите – останалите просто коментират“. И аз съм така“, завършва рожденичката.


