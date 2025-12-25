Светлана Василева отпразнува тих и скромен рожден ден

Тази година Светлана Гущерова избра не светлините на прожекторите, а уюта на личното. Вместо познатите балони, пищни торти и стотици гости, моделката посрещна рождения си ден в тишина и с най-близките.
На 21 декември, в компанията на Златка Райкова, Симона Христакова и фризьора Ивайло Колев, Гущерова отбеляза 38-ия си рожден ден далеч от очите на публиката. Локацията умишлено остана в тайна, а снимките – малко на брой.
„Не всичко ценно е за показ“, категорична е тя. В откровен разговор пред БЛИЦ, Светлана разкри, че почти цялото си рождено денонощие е прекарала в работа – в последни приготовления около новата ѝ коледна колекция с пижами.
„Може би ще ме помислите за луда, но и половината си рожден ден прекарах в работна обстановка. Вечерта се събрах само с най-близките ми хора. Не крия годините си – станах на 38. За мен нито една жена не трябва да се страхува от остаряването, защото всяка изминала година не отнема красотата ѝ, а ѝ носи мъдрост.“
„Наскоро попаднах на един цитат: „Животът обича смелите – останалите просто коментират“. И аз съм така“, завършва рожденичката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айдееее
12:47 25.12.2025
2 Предполагам
12:47 25.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кифла
12:49 25.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Колко
Коментиран от #9
12:50 25.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Игнат мотокариста
12:52 25.12.2025
9 Ами
До коментар #6 от "Колко":оня или оправя, или разваля.
12:53 25.12.2025
10 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #25
12:56 25.12.2025
11 hdяввдц
13:03 25.12.2025
12 Кой
13:05 25.12.2025
13 Стенли
13:07 25.12.2025
14 Нека да пиша
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Майка ти Гана,е на 88 годшни . И,работи в ресторанта ти ,вэпреки че има синилна дименция.
13:08 25.12.2025
15 влък
13:11 25.12.2025
16 Тъжни дни
13:18 25.12.2025
17 Една жена
13:22 25.12.2025
18 Изглежда
13:23 25.12.2025
19 Не че нещо
13:25 25.12.2025
20 Светлана Василева
13:26 25.12.2025
21 Заека
13:38 25.12.2025
22 Ох ооо
Трудолюбие
13:38 25.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Бачо е баччо
За друго не ме търсете...
13:58 25.12.2025
25 Бачо е баччо
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Толкова разбираш от жени ,колкото и от ,,заведения" с ,които парадираш,че ги имаш...гол охлюв...
14:01 25.12.2025