Новини
Хороскопи »
Астро хороскоп за 8 ноември 2025 г. (ВИДЕО)

Астро хороскоп за 8 ноември 2025 г. (ВИДЕО)

7 Ноември, 2025 21:00 636 0

  • астрологична прогноза-
  • дневен хороскоп-
  • астрология

Стационарен Меркурий

Астро хороскоп за 8 ноември 2025 г. (ВИДЕО) - 1
Факти Факти

Уикендът започва със стационарен Меркурий — фаза, която е особено важна и предхожда неговото ретроградно движение, което формално започва утре.

Днес е по-вероятно да се появят забавяния, отлагания и недоразумения, както в общуването между хората, така и на техническо ниво. Ако можете, избягвайте важни решения и нови ангажименти.

Ще усетим и точния аспект между Венера и Плутон, който може да внесе силни емоции, напрежение и вътрешна тревожност.

Следобед е възможен спад на енергията, объркване и липса на мотивация. Вечерта обаче се очертава по-хармонична — Луната преминава в Рак и прави благоприятен аспект с Венера, което носи повече мекота и емоционален комфорт.

Подходящо е да прекараме вечерта у дома, със семейството или да се отдадем на релаксиращи и успокояващи занимания.

За лични консултации, моля посете сайта https://marinastoichkova.bg/


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ