Астро хороскоп за 8 ноември 2025 г. (ВИДЕО)

Уикендът започва със стационарен Меркурий — фаза, която е особено важна и предхожда неговото ретроградно движение, което формално започва утре.

Днес е по-вероятно да се появят забавяния, отлагания и недоразумения, както в общуването между хората, така и на техническо ниво. Ако можете, избягвайте важни решения и нови ангажименти.

Ще усетим и точния аспект между Венера и Плутон, който може да внесе силни емоции, напрежение и вътрешна тревожност.

Следобед е възможен спад на енергията, объркване и липса на мотивация. Вечерта обаче се очертава по-хармонична — Луната преминава в Рак и прави благоприятен аспект с Венера, което носи повече мекота и емоционален комфорт.

Подходящо е да прекараме вечерта у дома, със семейството или да се отдадем на релаксиращи и успокояващи занимания.

