Астро хороскоп за 10 ноември 2025 г. (ВИДЕО)

9 Ноември, 2025 21:45 476 1

  • астрологична прогноза-
  • дневен хороскоп-
  • астрология

Възможност да проявим себе си

Днес, както и през следващите дни, ще усещаме хармоничната конфигурация между Слънцето – планетата на личната изява и индивидуалността – и Юпитер и Сатурн, двете социални планети, свързани с реализацията ни в обществото. Това е много благоприятна комбинация, която може да отвори възможности за растеж и развитие с дългосрочно значение.

Меркурий все още е стационарен, затова не е нужно да очакваме бърза динамика или моментални резултати. Но ако проявим търпение и постоянство, има голяма вероятност усилията ни да бъдат възнаградени.

Луната се намира в знака Рак и прави съвпад с Юпитер – планетата на възможностите, разширението и успеха. Насочете енергията си към това, което наистина ви вълнува. Колкото по-емоционално присъстваме в това, което правим, толкова по-вероятно е да видим реални и смислени резултати.

За лични консултации, моля посете сайта https://marinastoichkova.bg/


  • 1 Винченцо Андолини

    Марина, внимавай с Меркурий.
    Че с тази твоя палава усмивка ще стане много ретрограден.

    21:51 09.11.2025