Астро хороскоп за 10 ноември 2025 г. (ВИДЕО)

Днес, както и през следващите дни, ще усещаме хармоничната конфигурация между Слънцето – планетата на личната изява и индивидуалността – и Юпитер и Сатурн, двете социални планети, свързани с реализацията ни в обществото. Това е много благоприятна комбинация, която може да отвори възможности за растеж и развитие с дългосрочно значение.

Меркурий все още е стационарен, затова не е нужно да очакваме бърза динамика или моментални резултати. Но ако проявим търпение и постоянство, има голяма вероятност усилията ни да бъдат възнаградени.

Луната се намира в знака Рак и прави съвпад с Юпитер – планетата на възможностите, разширението и успеха. Насочете енергията си към това, което наистина ви вълнува. Колкото по-емоционално присъстваме в това, което правим, толкова по-вероятно е да видим реални и смислени резултати.

