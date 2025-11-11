Новини
Астро хороскоп за 12 ноември 2025 г. (ВИДЕО)

Астро хороскоп за 12 ноември 2025 г. (ВИДЕО)

Действай, но с мъдрост

Астро хороскоп за 12 ноември 2025 г. (ВИДЕО) - 1
Факти Факти

Днес ретроградният Меркурий ще направи съединение с Марс в знака Стрелец. От една страна, трябва да сме по-внимателни за възможни конфликтни ситуации, които най-вероятно биха били провокирани от взаимно неразбиране и объркване. Но денят може да бъде много подходящ да насочим енергията си към реализиране на идеи и активни действия, свързани с големи цели, които имаме, и неща, в които искрено вярваме.

Луната ще бъде в знака Лъв, което подсилва увереността, жизнерадостността и желанието да бъдем видяни и оценени. Но към края на деня тя ще премине в последна, четвърта фаза на своя цикъл, която е по-пасивна и насочена навътре.

През следващата седмица ще е по-подходящо да забавим темпото и да приключваме стари неща, без да се впускаме в нещо много динамично и ново.

За лични консултации, моля посете сайта https://marinastoichkova.bg/


