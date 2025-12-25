Новини
Авто »
ЕС разтърсва из основи пазара на употребявани автомобили. Колите "втора ръка" поскъпват

ЕС разтърсва из основи пазара на употребявани автомобили. Колите "втора ръка" поскъпват

25 Декември, 2025 13:05 4 545 13

  • употребявани автомобили-
  • ес-
  • дигитален паспорт

В основата на промените стои въвеждането на т.нар. „дигитален паспорт на превозното средство“

ЕС разтърсва из основи пазара на употребявани автомобили. Колите "втора ръка" поскъпват - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейският съюз е напът да разтърси из основи пазара на употребявани автомобили, подготвяйки мащабна законова офанзива, която ще превърне покупко-продажбата на "втора ръка" возила в истинско предизвикателство. Новият регламент за превозните средства в края на жизнения им цикъл (ELV), който се очаква да влезе в сила през 2026 година, цели да сложи край на ерата на "автомобилите фантоми" и неконтролираната търговия с амортизирани коли. Така времената, в които просто прехвърляхме в КАТ стария си дизел, изглеждат преброени.

В основата на промените стои въвеждането на т.нар. „дигитален паспорт на превозното средство“. Тази технологична иновация ще бъде безпощадна към всякакви опити за прикриване на реалното състояние на колата. В него ще се съхранява цялата „биография“ на автомобила – от сервизната история и ремонтите до точния брой изминати километри. Ех, край на манипулираните километражи, които досега бяха публична тайна на всеки автопазар! Този цифров отпечатък ще гарантира прозрачност, но и ще наложи сериозна административна тежест върху частните продавачи и дребните търговци.

Една от най-спорните точки в новия регламент е дефинирането на това кога една кола престава да бъде „употребяван автомобил“ и се превръща в „отпадък“. Критериите са строги: ако двигателят, скоростната кутия или спирачната система са безнадеждно повредени и ремонтът им надхвърля пазарната стойност на автомобила, той автоматично отива за скрап. Брюксел иска да спре износа на опасни и силно замърсяващи коли към държави извън общността, като по този начин затвори цикъла на рециклиране в рамките на ЕС.

За купувачите тези нови правила са нож с две остриета. От една страна, рискът да попаднете на „котка в чувал“ намалява до минимум благодарение на сертификатите за рециклируемост и подробните технически досиета. От друга страна обаче, експертите предупреждават, че допълнителните изисквания към търговците неизбежно ще доведат до скок в цените. Предстои да видим как пазарът в България ще абсорбира тези промени, но едно е сигурно – правилата на играта се променят радикално и всеки, който планира сделка с кола втора ръка, трябва да бъде нащрек.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гоце

    3 19 Отговор
    Нищо подобно.Хората копуват нови коли .Старите таратайки поевтиняват

    13:09 25.12.2025

  • 2 побърканяк

    30 1 Отговор
    Па у назе не съм виждал нов внос да е над 160 000 км. Сите са карани от баби само събота и неделя за да ходят на пазар.

    Коментиран от #9

    13:10 25.12.2025

  • 3 Политкоректен

    22 0 Отговор
    Нека да позная: не става въпрос за електромобили втора употреба, нали?

    Коментиран от #12

    13:12 25.12.2025

  • 4 дигитален рекет

    25 3 Отговор
    геюзъюза е обречен, ойрото също, честито на "печелившите"...

    13:13 25.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Статията

    17 0 Отговор
    Беше платена с любезното съдействие на авто борса Горубляне. Сега лапни шараните са готови да плащат повече на джамбазите

    13:19 25.12.2025

  • 7 ТУЗАРА

    1 10 Отговор
    Не само това. Спиране на сегашната данъчна субсидия на 20+ годишни коли. България субсидира карането на отровни сандъци, вместо ракети без гърнета.
    Ако искаме да живеем в Бевърли Хилс 🌴🏡, а не в кочина 🐽, гърнетата следва да се избършат.

    13:22 25.12.2025

  • 8 Хасковски каунь

    2 2 Отговор
    Какво ще правим с нашите " бест", " кът нова", ?

    13:29 25.12.2025

  • 9 1111

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "побърканяк":

    Даже бабата си е забравила чейнето у багажника.

    13:44 25.12.2025

  • 10 Не знам какво разтърсва ЕС

    4 0 Отговор
    но съм чувал, че цената се определя от търсенето и предлагането.
    Макар, че у нас не е точно така винаги.

    13:44 25.12.2025

  • 11 Нека

    4 0 Отговор
    ЕССР да не се занимава с глупости !

    13:48 25.12.2025

  • 12 Не става въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Политкоректен":

    Километражите на истинските електромобили не се превъртат. В Гуангджон не знам как е.

    13:52 25.12.2025

  • 13 Осещайте се

    0 2 Отговор
    Братски Китай скоро ще хвърли пърдялниците на боклука.Идва електричеството.

    13:56 25.12.2025