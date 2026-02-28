Седмичен хороскоп за 2 - 8 март 2026 г.

Овен

Необходимо е да си помислите за доста неща. Вашето чувство за отговорност и стремежа ви да вниквате в детайли могат да се окажат пречка за придвижване към целта, пише horoskopa.com.

Телец

Неочаквани препятствия може да попречат на плановете ви. Може да възникне необходимост от съдействие. Добре е да се съветвате с консултанти, адвокати и въобще специалисти и още по-добре е, ако те са жени.

Близнаци

Използвайте благоприятния момент да помислите как може да подобрите вашето финансово положение. В отношенията си с хората и деловото партньорство се придържайте към традиционните отношения и не се правете на по-интересни отколкото сте.

Рак

Светските събития за вас могат да се окажат в центъра на вашето внимание. А това означава, че окръжаващите ви забелязват вашата красота, талант и обаяние.

Лъв

Свойствената за вас комуникативност се повишава, което привлича към вашите планове активността и на други хора. Успешно преминават всички срещи и разговори, които сте планирали, макар да се наложи полагането на доста усилия.

Дева

Отговорното ви отношение към всичко ви позволява успешно да преминете през всичките препятствия, които излязат на пътя ви днес. Звездите ви съветват правилно да определите приоритетите си и да разпределите добре времето си.

Везни

Периодът е подходящ за завоюване на авторитет сред професионалистите и подобряване на отношенията с колегите. Много от близките ви искат да използват парите ви, въпреки вашето нежелание.

Скорпион

Неочаквани препятствия може да попречат на плановете ви. Може да възникне необходимост от съдействие. Добре е да се съветвате с консултанти, адвокати и въобще специалисти и още по-добре е, ако те са жени.

Стрелец

Независимо от това, че може да ви се наложи да се борите със собствения мързел и прощаването на собствените слабости, вие имате позитивен поглед върху живота и се чувствате по-привлекателни и общителни.

Козирог

Планетите създават възможност за ново романтично приключение. Това важи изключително много за жените от знака. Пред тяхното обаяние и чар просто никой няма да устои.

Водолей

Неочаквани препятствия може да попречат на плановете ви. Може да възникне необходимост от съдействие. Добре е да се съветвате с консултанти, адвокати и въобще специалисти и още по-добре е, ако те са жени.

Риби

Забравете за всички дреболии и се отдайте на чувствата си изцяло. Постарайте се да се наслаждавате на усещанията си всяка минута. Нуждаете се от повече лична свобода.