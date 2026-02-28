Пребиха израелски туристи на ски лифта в Банско

Група израелски туристи стана жертва на физическо нападение в зимния курорт Банско, след като един от тях запя популярна песен на иврит. Инцидентът предизвика силна реакция в социалните мрежи, където бяха разпространени кадри от спречкването.

Според публикация в платформата X от Даниел Амрам, разпространена и от роднина на пострадалите, конфликтът започнал заради песента "Тел Авив я хабиби Тел Авив". Неизвестен мъж се приближил към пеещия младеж, започнал да крещи обиди и му нанесъл удар с рамо в лицето.

"След това един от нападателите ритна баща ми директно в лицето със ски обувка. Той се опитваше да успокои ситуацията и да ни разтърве," разказва член на семейството в публикацията.

Вследствие на силния удар, по-възрастният мъж е хоспитализиран със сериозни фрактури на черепа и синусите. Близките му определят нападението като целенасочена атака, провокирана единствено от чуването на иврит и споменаването на израелския град.

Семейството изразява своето разочарование от случилото се, припомняйки историческите заслуги на страната ни в миналото.

"България има горда история на спасяване на своите евреи по време на Холокоста, което прави тези атаки особено болезнени," споделят още потърпевшите в разказа си.

Очаква се официално изявление от страна на органите на МВР относно самоличността на участниците в конфликта и предприетите законови действия.