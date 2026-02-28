Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Благоевград »
Пребиха израелски туристи на ски лифта в Банско

Пребиха израелски туристи на ски лифта в Банско

28 Февруари, 2026 07:06 506 5

  • банско-
  • израелски турист-
  • пребит

Конфликтът започнал заради песента "Тел Авив я хабиби Тел Авив"

Пребиха израелски туристи на ски лифта в Банско - 1
Снимка: Х/Туитър
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Група израелски туристи стана жертва на физическо нападение в зимния курорт Банско, след като един от тях запя популярна песен на иврит. Инцидентът предизвика силна реакция в социалните мрежи, където бяха разпространени кадри от спречкването.

Според публикация в платформата X от Даниел Амрам, разпространена и от роднина на пострадалите, конфликтът започнал заради песента "Тел Авив я хабиби Тел Авив". Неизвестен мъж се приближил към пеещия младеж, започнал да крещи обиди и му нанесъл удар с рамо в лицето.

"След това един от нападателите ритна баща ми директно в лицето със ски обувка. Той се опитваше да успокои ситуацията и да ни разтърве," разказва член на семейството в публикацията.

Вследствие на силния удар, по-възрастният мъж е хоспитализиран със сериозни фрактури на черепа и синусите. Близките му определят нападението като целенасочена атака, провокирана единствено от чуването на иврит и споменаването на израелския град.

Семейството изразява своето разочарование от случилото се, припомняйки историческите заслуги на страната ни в миналото.

"България има горда история на спасяване на своите евреи по време на Холокоста, което прави тези атаки особено болезнени," споделят още потърпевшите в разказа си.

Очаква се официално изявление от страна на органите на МВР относно самоличността на участниците в конфликта и предприетите законови действия.


Благоевград / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    2 4 Отговор
    Побойникът е руснак с апартамент в Банско.

    Коментиран от #3

    07:10 28.02.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ДОБРЕ ЧЕ НЕ СА МУ НАПРАВИЛИ НА ЕВРЕИНА
    " ПАЛЕСТИНСКО ДЕТЕНЦЕ":)

    07:11 28.02.2026

  • 3 тихо пед

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    ал съдран че следващия си ти платена подлого

    07:12 28.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Местен

    0 0 Отговор
    Няма по-нагли и невъзпитани от исрелските туристи! По-добре да си седят в ду п к а та исраел!

    07:13 28.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове