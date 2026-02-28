Пребиха израелски туристи на ски лифта в Банско

Група израелски туристи стана жертва на физическо нападение в зимния курорт Банско, след като един от тях запя популярна песен на иврит. Инцидентът предизвика силна реакция в социалните мрежи, където бяха разпространени кадри от спречкването.
Според публикация в платформата X от Даниел Амрам, разпространена и от роднина на пострадалите, конфликтът започнал заради песента "Тел Авив я хабиби Тел Авив". Неизвестен мъж се приближил към пеещия младеж, започнал да крещи обиди и му нанесъл удар с рамо в лицето.
"След това един от нападателите ритна баща ми директно в лицето със ски обувка. Той се опитваше да успокои ситуацията и да ни разтърве," разказва член на семейството в публикацията.
Вследствие на силния удар, по-възрастният мъж е хоспитализиран със сериозни фрактури на черепа и синусите. Близките му определят нападението като целенасочена атака, провокирана единствено от чуването на иврит и споменаването на израелския град.
Семейството изразява своето разочарование от случилото се, припомняйки историческите заслуги на страната ни в миналото.
"България има горда история на спасяване на своите евреи по време на Холокоста, което прави тези атаки особено болезнени," споделят още потърпевшите в разказа си.
Очаква се официално изявление от страна на органите на МВР относно самоличността на участниците в конфликта и предприетите законови действия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #3
07:10 28.02.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
" ПАЛЕСТИНСКО ДЕТЕНЦЕ":)
07:11 28.02.2026
3 тихо пед
До коментар #1 от "си дзън":ал съдран че следващия си ти платена подлого
07:12 28.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Местен
07:13 28.02.2026