Пакистан обяви, че вече е в открита война

Mинистърът на отбраната на Пакистан Хаваджа Мухамад Асиф заяви, че търпението на страната му се е изчерпало и вече тя е в "открита война" със съседен Афганистан, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

В публикация в "Екс" пакистанският министър на отбраната каза тази сутрин, че Пакистан се е надявал на мир в Афганистан след изтеглянето на силите на НАТО и е очаквал талибаните да се фокусират върху благосъстоянието на афганистанския народ и стабилността в региона. Вместо това, по думите му, талибаните са превърнали Афганистан "в колония на Индия", събрали са бойци от цял свят и са започнали да "изнасят тероризъм".

"Нашето търпение вече се изчерпа. Сега между нас се води открита война", заяви Асиф. От страна на афганистанското правителство няма реакция на коментарите на министъра.

В отговор на непровокираната агресия на афганистанските талибани, Пакистанските въоръжени сили напълно разрушиха няколко ключови поста на афганистанските военни на границата между двете страни, предаде пакистанската новинарска агенция АПП, цитирана от БТА.

Силите за сигурност съобщиха, че части на афганистанските талибани са издигнали бели знамена на няколко места след решителната реакция на Пакистанските въоръжени сили, получила кодово название Операция „Газаб лил Хак“ („Гняв за справедливост“).

Силите за сигурност успешно са поразили силите на афганистанските талибани с артилерия и дронове.

Пакистан често обвинява съседна Индия, че подкрепя забранената Армия за освобождение на Белуджистан и пакистанските талибани - обвинения, които Делхи отрича.

Коментарите на Асиф дойдоха часове след като Пакистан извърши въздушни удари срещу столицата на Афганистан, Кабул, както и срещу Кандахар в южната част на страната и провинция Пактия в югоизточната. За ударите съобщиха пакистански представители и говорителят на афганистанското правителство Забиула Муджахид. Пакистан твърди, че ударите са в отговор на афганистански трансгранични атаки.

Ескалацията идва месеци, след като Катар и Турция посредничиха за прекратяване на огъня между двете страни.

Външните министри на Саудитска Арабия, Катар и Иран са предложили да посредничат след поредните сблъсъци, заявиха официални представители в Исламабад и Кабул, цитирани от ДПА.

Русия, регионална сила с влияние и върху двете страни, също призова за незабавно започване на преговори за прекратяване на конфликта и разрешаване на споровете чрез диалог, се посочва в изявление на руския външен министър Сергей Лавров.

Двете враждуващи страни оповестиха коренно различни данни за броя на жертвите и заявиха, че са нанесли тежки загуби на противника. АП прави уговорката, че тези твърдения не могат да бъдат потвърдени от независим източник.

Министерството на отбраната на Афганистан съобщи през нощта, че 55 пакистански войници са били убити, включително някои, чиито тела са били откарани в Афганистан, и че "няколко други са били пленени живи". Министерството заяви, че осем афганистански войници са били убити и 11 ранени. То допълни, че е унищожило 19 пакистански военни поста и две бази и че сраженията са приключили около полунощ, около четири часа след началото им вчера.

Пакистанският министър на информацията Атаула Тарар заяви, че двама пакистански войници са били убити и трима ранени.

Мошараф Али Зайди, говорител на пакистанския премиер Шехбаз Шариф, отрече да са били пленени пакистански войници. В публикация в "Екс" той заяви, че най-малко 133 афганистански бойци са били убити и над 200 ранени. Той също така посочи, че 27 афганистански поста са били унищожени и девет бойци са били пленени. Говорителят не уточни къде са били убити афганистанските бойци, но добави, че е имало допълнителни жертви при удари по военни цели в Кабул, Пактия и Кандахар.

В Исламабад двама високопоставени служители по сигурността заявиха, че афганистанските сили в някои гранични постове са издигнали бели знамена - жест, който обикновено се тълкува като молба за прекратяване на стрелбата. Служителите посочиха, че пакистанските сили продължават своя силен ответен удар срещу "непровокираната агресия" от страна на афганистанските талибани, и са унищожили няколко ключови талибански постове по границата.



Асиф също така обвини талибанското правителство, че лишава афганистанците от основни човешки права, включително правата на жените, които според него са гарантирани от исляма.

Министърът заяви, че Пакистан се е опитал да поддържа стабилността както пряко, така и чрез приятелски страни. "Днес, когато бяха направени опити да се извърши агресия срещу Пакистан, с Божията помощ нашите въоръжени сили дават решителен отпор", каза той.

Властите в Пакистан заявиха, че десетки афганистански бежанци, които чакаха да се върнат у дома през граничния пункт "Торхам", са били върнати на по-безопасни места след избухването на сблъсъците.