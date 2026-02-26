Кървава луна: Съдбовно пълнолуние за 3 зодии на 3 март

Това не е обикновено пълнолуние. На 3 март 2026 г. небето ще бъде озарено от рядко съчетание – пълнолуние, придружено от пълно лунно затъмнение, известно като „кървава Луна“. Този астрологичен феномен носи силна емоционална и духовна енергия, която не просто осветява, а трансформира, пише marica.bg.

Когато тези две явления се съчетаят, чувствата се усилват, истините излизат наяве, а повратните моменти стават неизбежни. Това е време на пробуждане, вътрешно обновление и съзнателно прераждане – на емоционално, умствено и дори физическо ниво.

Пълнолунието символизира завършеност, яснота и освобождаване. То разкрива скритото и ни насърчава да затворим стари глави без съжаление. Лунното затъмнение усилва тази енергия, действайки като космически катализатор, който ускорява съдбовните процеси.

Това е момент, в който Вселената ни тласка към истинската ни същност, като ни помага да се освободим от модели, които вече не ни служат.

Овен

Смелият Овен е известен със своята енергия, лидерство и стремеж към успех. Но през последните месеци много представители на този знак може да са се изтощили психически, емоционално и физически. Постоянната борба и желанието да бъдат силни за всички около тях е довела до пренапрежение.

Пълнолунието с лунно затъмнение носи важно послание: време е да забавите темпото. Почивката не е слабост, а мъдрост. Сега е моментът да възстановите вътрешния си мир, да се свържете със себе си и да изградите нов баланс между действие и спокойствие.

Истинската сила се крие в осъзнатите паузи. Позволете си да се презаредите, за да продължите напред с още по-голяма яснота.

Лъв

Сърдечният Лъв дава много от себе си на другите, често забравяйки собствените си нужди. Това затъмнение ви помага да осъзнаете истинската си стойност.

Самосъмнението постепенно ще се разсее. Ще започнете да гледате на себе си с повече уважение и любов. Старите страхове и негативни убеждения ще бъдат заменени от силно и стабилно самочувствие. Това е момент на лична сила, който ще ви помогне да вземате решения с увереност и яснота.

Скорпион

За интензивния Скорпион това затъмнение е истинско прераждане. То ви дава шанс да се освободите от емоционалния багаж, който сте носили дълго време. Стари болки, вина, съмнения и разочарования могат да бъдат окончателно оставени в миналото. На тяхно място идват спокойствие, яснота и вътрешна свобода.

Тази трансформация няма да бъде временна. Тя ще донесе трайно усещане за лекота и нова увереност.

Лунното затъмнение символизира край на една ера и начало на нова. Това е универсално нулиране – шанс да освободим старото и да създадем пространство за по-светло и хармонично бъдеще.

Тези дни са подходящи за прошка, освобождаване и поставяне на нови намерения. Когато се доверим на процеса, животът започва да се подрежда по начин, който носи повече лекота, смисъл и радост.