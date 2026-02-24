Ретрограден Меркурий в Риби: Време е за съживяване на забравените проекти

От 26 февруари Меркурий стартира първото си ретроградно движение за годината, което ще продължи до 21 март в мистичния знак Риби. Периодът носи тайни желания, прилив на креативност и възможност да погледнете любовта и взаимоотношенията си по-отблизо, пише marica.bg.

Сега е моментът да се върнете към стари творчески проекти, да обновите социалните си платформи и да подредите бизнес визията си. Личните отношения също имат нужда от внимание – чуйте сърцето си, потърсете хора, с които сте изгубили връзка, и отделете повече време за споделеност и разбиране.

Важно: между 25 февруари и 23 март избягвайте нови бизнес начинания, подписване на договори, стартиране на проекти и естетични интервенции. Възможни са недоразумения, манипулации или пропуснати детайли – бъдете внимателни, особено при пътувания и документи.

Най-динамично ще е за Телци, Раци, Скорпиони, Козирози и Риби – старите загадки ще се разплетат, но не бързайте с решенията. Водолеи и Овни ще се радват на спокойствие и лекота. Близнаци, Деви и Стрелци – търпение! Лъвове и Везни – пазете сърцето си от тревоги.