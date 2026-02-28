Доналд Тръмп: САЩ ще унищожат корабите и ще изравнят със земята ракетната индустрия на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са започнали военна операция срещу Иран. Той я дефинира като мащабна бойна операция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Нашата цел е да защитим американския народ, като премахнем непосредствените заплахи, идващи от иранския режим - зловеща група от много сурови, ужасни хора“, каза Тръмп във видео, споделено в социалните мрежи.
Той каза, че Иран се е опитал да възстанови ядрената си програма след ударите, които му нанесоха Израел и САЩ през юни и че САЩ няма да позволят Иран да се сдобие с ядрено оръжие.
Подобно нещо Тръмп вече заяви и в Речта си за състоянието на съюза на 24 февруари.
Тръмп каза днес, че САЩ ще унищожат корабите на Иран и че ще изравнят със земята ракетната индустрия на тази страна. Президентът на САЩ заяви, че Иран са създали ракети, които застрашават американците и други страни.
Към иранския народ Тръмп се обърна с думите: „Часът на вашата свобода е близо“, предаде Франс прес. Той призова също така иранския народ да „поеме контрола над своето правителство“, допълва Асошиейтед прес. „Когато приключим, поемете властта, това ще бъде във ваши ръце. Това определено ще бъде вашият единствен шанс за идните поколения“, каза американският президент, цитирано от Франс прес.
Тръмп добави, че иранските военни сега трябва да избират между "имунитет" или "сигурна смърт", предаде Франс прес.
По-рано днес световните агенции и американски медии, сред които „Ню Йорк таймс“ съобщиха, че САЩ нанасят удари по Иран по въздух и от морето.
Експлозии отекнаха на много места днес в Техеран и редица други ирански градове. Израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че Израел е започнал да нанася превантивни удари по Иран, за да предотврати заплаха от страна на Иран за Израел.
Заради тази операция Израел въведе извънредно положение и задейства превантивно сирените. Израелското въздушно пространство е затворено, отменят се учебните занятия, служителите ще работят дистанционно, а събиранията на публични места са забранени.
Иран предупреди, че ще отговори силно на нанесените удари и вече изстреля ракети по Израел.
А ирански медии, сред които Фарс, Тансим и ИРНА съобщиха, че иранското въздушно пространство също е затворено. ИРНА пояснява, че то ще остане затворено за шест часа.
Според американски представител, цитиран от Ройтерс, се очаква американската операция срещу Иран да продължи няколко дни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 реалистъ
Коментиран от #11, #52, #143
10:22 28.02.2026
10 тас маз
Коментиран от #120
10:24 28.02.2026
11 Путин
До коментар #4 от "реалистъ":Русия е и със запада и с Иран едноврменно. Ние обичаме всички поравно и Баал и Епщайн и аятоласите и Ким.
10:24 28.02.2026
12 Ташаков
10:24 28.02.2026
13 АБВ
10:24 28.02.2026
15 Запрянката
10:25 28.02.2026
16 Браво, браво
10:25 28.02.2026
17 Пореден Погром за Путин
А той се крие в Бункера като Плъх
Коментиран от #39
10:26 28.02.2026
20 реалистъ
Коментиран от #70
10:26 28.02.2026
21 стоян георгиев
10:26 28.02.2026
23 Ваня
В Украйна избиваха руснаци и Русия ги нападна като воюва с армията им, а тук и в Европа неистово крещят как Русия напада друга страна, но за по-лошото -Сащ и Израел, същите мълчат или даже оправдават.
Коментиран от #40, #84
10:27 28.02.2026
28 2222
тъй нещастна на света.
10:28 28.02.2026
29 Копейки
Коментиран от #50
10:28 28.02.2026
31 Факти
10:28 28.02.2026
32 А КОЙ ВИ ИЗЛЪГА ЧЕ ДОЛНИТЕ ЧАЛМИ
10:29 28.02.2026
34 филмът Ирак
10:29 28.02.2026
35 Тръмп:
10:29 28.02.2026
36 Многоходовото
До коментар #3 от "Путин многоходовия":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
10:29 28.02.2026
37 кремля
Ще се обадя до Киев да им кажа, че победиха.
10:29 28.02.2026
39 Русия е с всички едновременно
Коментиран от #106
10:30 28.02.2026
43 СТАВА ВЪПРОС ЗА ГОВОРЕЩИ МАЙМУНИ
10:30 28.02.2026
44 0001
До коментар #26 от "Смех с копейки":Медведев е зает, не го закачайте 😂
Коментиран от #89
10:31 28.02.2026
45 От хижата на ПП
До коментар #3 от "Путин многоходовия":Ние не сме виновни за нищо, защо ни обиждат?
10:31 28.02.2026
46 Иран предупреди, че ще отговори силно на
10:31 28.02.2026
49 И КВО СТАВА СЕГА С БЕЛАРУСКАТА
10:32 28.02.2026
50 Пробито доларче!
До коментар #29 от "Копейки":Ами нали отхапака,най богатите на минерали територии на Покрайна 20 процента!Та защо американците не ги бомбят тогава!Гледай някой дрон да не бутне панелката от където трошиш само за центови мизерни
Коментиран от #69, #125
10:32 28.02.2026
52 Кога ще победят?
До коментар #4 от "реалистъ":Когато чичи Дончо излезе и каже, пожедихме. Той спря вече 8 войни, колко му е да победи веднъж поне.
10:32 28.02.2026
55 Кирил
Коментиран от #96
10:33 28.02.2026
56 Садам
10:33 28.02.2026
57 гост
10:33 28.02.2026
58 БЕЛОРУСИТЕ СА СИ СЛОЖИЛИ ПОДОВО ОТОПЛЕНИ
10:34 28.02.2026
До коментар #54 от "Дас Хаген":Пък ни чакахме удара в Гренландия!
10:34 28.02.2026
61 .......
Коментиран от #107
10:34 28.02.2026
63 пацо
10:35 28.02.2026
64 Бързай бавно
До коментар #7 от "матю хари":Иран е голяма хапка..
Коментиран от #72
10:36 28.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Дас Хаген
До коментар #1 от "Путлер е обтекаем и приятел с всипки":Да но за разлика от Тръмп не напада държави които не му закачат интересите! Щеше ли да нападне Украйна ако си управляваше Янукович и не бяха тръгнали тези нацистки движения гонещи хора определящи се за руснаци! Тръмп е агресор интересуващ се от суровините на суверенни държави!
10:37 28.02.2026
68 Запрянов
10:37 28.02.2026
70 Напомняне
До коментар #20 от "реалистъ":Точно толкова, колкото ще ни защитят и краварите, като сме техен "съюзник" и ни нападнат.
10:38 28.02.2026
72 При американскта операция
До коментар #64 от "Бързай бавно":2025, Иран нищо не успя да направи. Само гледаше как САЩ спокойно си проведоха операцията.
Коментиран от #131
10:39 28.02.2026
73 Споко
До коментар #7 от "матю хари":Кравар, какво искаш моментален отговор! Иран действа коректно още не приключили преговорите и ционистите нападат! Това доказва колко доверие може да се има на такива! Думата им не струва и онова което сутрин оставят в тоалетната!
10:41 28.02.2026
74 Кую
75 Империалистите искат световна война
10:41 28.02.2026
76 Евроатлантическата пропаганда
До коментар #40 от "Руската пропаганда":е за глупака
10:41 28.02.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Пич
До коментар #62 от "Стига с":Излишно се възпаляващ! Ще изчакаме, и ще видим!
10:43 28.02.2026
83 ФАКТ
До коментар #54 от "Дас Хаген":Нобела запада го раздава. НАТО . Русия няма собствен НОбел, понеже и това не могат да създадат.
Коментиран от #88
10:43 28.02.2026
84 Дас Хаген
До коментар #23 от "Ваня":Да това е демокрация по американски възприета и в ЕС! За тях има и хуманитарно убийство на деца! Жалко че и ние сме в този съюз изтъкан от боклу…и!
Коментиран от #109
10:44 28.02.2026
86 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
10:44 28.02.2026
В пълна сила - правото на джунглата ..
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Дон Дони
До коментар #44 от "0001":Краварите май в събота се активизират! Кой ли ден ще ревете!
Коментиран от #95
10:45 28.02.2026
92 Да знаеш
До коментар #85 от "Руската пропаганда":А пък хАмериканската пропаганда само "умници" като теб намира.
10:45 28.02.2026
93 Нали щяха да правят Ривиера в ивицата
10:46 28.02.2026
94 Само се моля!
До коментар #75 от "Империалистите искат световна война":Сега след като си дадохме безвъзмездно и съесем безотговорно летището за Щатски военни операции срещу Иран,ония фанатичните ислямисти да не ни спретнат самоубийствени атентати...
10:46 28.02.2026
95 Курти
До коментар #89 от "Дон Дони":Коги Бащицата спре да взима помощ от Китай
10:46 28.02.2026
96 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #55 от "Кирил":В бункера съм, сега пишем декларация с Песков, за да помогнем на братята ни в Иран🌈 🦄 🇷🇺 🤣
Коментиран от #101
10:47 28.02.2026
98 нннн
10:47 28.02.2026
100 Ддд
10:48 28.02.2026
101 Ъхъ ъхъ
До коментар #96 от "Розовото пони Путин 🦄":Най скъпият бункер в света го направи наркомана в Иваново Вознесенск.
Сигурно е със златни кенефи щом струва 1,2 млрд долара
Коментиран от #104
10:49 28.02.2026
104 гру гайтанджиева
До коментар #101 от "Ъхъ ъхъ":Руски фейкове колега.
Коментиран от #114
10:50 28.02.2026
106 Русия
До коментар #39 от "Русия е с всички едновременно":е в Девета глуха. Една фалирала и унизена държава, какво очаквате да направи. Естествено, че нищо. Тръмп и ЕС им разказаха играта чрез санкциите.
Коментиран от #116
10:50 28.02.2026
107 ФАКТ
До коментар #61 от ".......":Путин е най-изгодният Президент и за запада и за русофилите. Всички го обичат по равно. Това чудото Путлер. Той е приятел със запада и ще прати само морална подкрепа на приятелите си от Иран.
10:51 28.02.2026
108 Това
Коментиран от #118
10:51 28.02.2026
109 От редакцията
До коментар #84 от "Дас Хаген":Оплачи се на арменският поп.
Коментиран от #115
10:51 28.02.2026
110 Империалистите искат световна война
10:51 28.02.2026
111 пенсионер
10:52 28.02.2026
112 Оранджавият клоун е прав
10:52 28.02.2026
113 ААААА
10:53 28.02.2026
115 Арменския поп
До коментар #109 от "От редакцията":Дали ще помогне както помогна за вкарване в еврозоната.
10:54 28.02.2026
118 Фалирането на Русия
До коментар #108 от "Това":къде беше договорено ?
10:56 28.02.2026
119 Я пък тоя
Ма... ма ви крадлива!
10:56 28.02.2026
120 Мюфтията
До коментар #10 от "тас маз":Нали разбираш, че ако се намесят руснаците, това значи ядрена война, к@ун.
Коментиран от #179
10:57 28.02.2026
121 Съветник
Не виждам реакция от хунтата в Кремъл.
10:57 28.02.2026
122 Пич
До коментар #62 от "Стига с":Казах ти да изчакаш, и бях прав! Иран вече удари Израел! Да изчакаме резултатите...
10:58 28.02.2026
123 хихи
До коментар #117 от "Еничарите въвлякоха България във война!":България също е цел!
жалко, и капеиите ще бъдат взривени от иранските им братя 😂
10:58 28.02.2026
124 Ал Джазира
Ударени са летища, правителство и военни обекти на Израел
10:59 28.02.2026
125 Питащ
До коментар #50 от "Пробито доларче!":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #127, #137, #145
10:59 28.02.2026
126 Няма
11:01 28.02.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Объркано Атлантиче
ИНТЕРЕСНО КАК ИРАН Е ЗАПЛАХА ЗА САЩ ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ТЕ СТРАХЛИВО СЕ КРИЯТ ЗАД ОКЕАНА. ЯВНО ТРЪМП СЧИТА ционистите в ИЗРАЕЛ за народа на САЩ
11:02 28.02.2026
130 Ха ХаХа
Загробени бандера фашисти
11:02 28.02.2026
131 Мюфтията
До коментар #72 от "При американскта операция":Нали тогава им унищожиха ядрената индустрия? Май са "унищожили" няколко дървени бараки .Смешници
11:03 28.02.2026
132 Иран
11:03 28.02.2026
133 за успокоение
Коментиран от #160
11:04 28.02.2026
134 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
11:04 28.02.2026
136 Казвах ви аз!
Коментиран от #141
11:04 28.02.2026
137 Да но загинаха и два милиона урки
До коментар #125 от "Питащ":Обаче повечето са фашисти и нацисти така че имало е защо.
Коментиран от #152
11:05 28.02.2026
139 Дон Дони
11:05 28.02.2026
141 Трамп е
До коментар #136 от "Казвах ви аз!":Обладан от демони освен че е склеротизирал за съжаление.
11:07 28.02.2026
142 А50
11:07 28.02.2026
143 Дас Хаген
До коментар #4 от "реалистъ":А ако отговорят какво ще стане? Не ви ли омръзна да се тупате по гърдите и да изтъквате колко сте велики? Добре че има и разумни иначе ТСВ не мърда!
11:08 28.02.2026
144 А50
11:09 28.02.2026
145 Хахаха
До коментар #125 от "Питащ":И къде ги приброй 2 милиона руснаци!То па тази логика урките са дали 4 милиона жертви!Или слушаш зеленият пальачо,които казва само 35000 убити!Мисли с тази кратуна малко!
Коментиран от #150
11:09 28.02.2026
146 КОЛЬО ПАРЪМА
Коментиран от #149
11:09 28.02.2026
147 Руската пропаганда
До коментар #140 от "Объркано Атлантиче":Има за цел глупака.
Коментиран от #178
11:10 28.02.2026
148 Омазана ватенка
Коментиран от #193
11:11 28.02.2026
149 стоян георгиев
До коментар #146 от "КОЛЬО ПАРЪМА":Амуджите ще ядат сапа.жалко че се наложи тръмп да ги налага.не е от най добрите ама е по добре от хич.
11:11 28.02.2026
150 гру гайтанджиева
До коментар #145 от "Хахаха":Това са руски фейкове колега.
11:11 28.02.2026
151 Да ги видим сега БСП-ОЛ и Възраждане
11:12 28.02.2026
152 "Чудовищни руски жертви
До коментар #137 от "Да но загинаха и два милиона урки":през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."
11:13 28.02.2026
153 Ко? Не
Коментиран от #181
11:13 28.02.2026
154 САЩ е нацистка държава хора
11:13 28.02.2026
155 Обтегач
11:13 28.02.2026
156 Света мрази евреите
11:14 28.02.2026
157 "Новата балистична FP-7.
максимална скорост - 1500 м/с;максимално време на полет – 250 сек."
11:15 28.02.2026
158 Нека бъде изтрит нацистки Израел
Коментиран от #165
11:15 28.02.2026
159 А50
Коментиран от #164
11:15 28.02.2026
160 Ердоган не би допуснал и
До коментар #133 от "за успокоение":Американски военни самолети на своя територия защото това е окупация макар че Турция също е член на НАТО и има най голямото летище в света.
11:16 28.02.2026
162 А50
11:16 28.02.2026
164 По-интересното е
До коментар #159 от "А50":Русия какво ще направи, защото това е много голямо унижение на Путин, от страна на Тръмп. Ако наистина Орешника е №1, предполагам, че Русия ще даде поне 100бр. Орешници на Иран, за да победят САЩ.
Коментиран от #169
11:17 28.02.2026
165 Най агресивната държава
До коментар #158 от "Нека бъде изтрит нацистки Израел":В света.
11:18 28.02.2026
166 Хахахахаха
Коментиран от #174
11:18 28.02.2026
167 Американските данни от ЦРУ
персонал – около 1 249 380 (+820) души;
резервоари – 11 661 (+5) единици;
бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
МЛРС – 1 638 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
въздухоплавателни средства – 435 единици;
хеликоптери – 347 единици;
Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
крилати ракети – 4 270 единици;
кораби/лодки – 28 единици;
подводници – 2 единици;
автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
специално оборудване – 4 070 единици.
Коментиран от #173
11:19 28.02.2026
169 Няма край путинското унижение
До коментар #164 от "По-интересното е":Няма.
11:19 28.02.2026
170 Истината е че
11:19 28.02.2026
171 Лудото укре
11:19 28.02.2026
172 Ганчев
11:20 28.02.2026
173 Димитринчо
До коментар #167 от "Американските данни от ЦРУ":Повечко са.
11:20 28.02.2026
174 Копеи не философствай!
До коментар #166 от "Хахахахаха":Марш да пълниш снаряди за Украйна! Заплащането е в евро!
Марш!!!!
Коментиран от #176
11:22 28.02.2026
175 НОБЕЛ ЧЕ СЕ ГРЪ МНЕ
11:23 28.02.2026
176 Хахахахаха
До коментар #174 от "Копеи не философствай!":Кажи бе умствен дефицит, от строежа ли пишеш, колко ти е надник, а отделно за желязо колко дават, работи че пари няма да има за кашони от които да си направиш леглото, надявам се разбра истината, че цялото ти поколение го чака това, да са бедняци като теб
11:23 28.02.2026
177 Братя роми ! С 80 години закъснение
11:24 28.02.2026
178 Евроатлантически пропаганда
До коментар #147 от "Руската пропаганда":Има за цел глупака!
11:24 28.02.2026
179 По точно
До коментар #120 от "Мюфтията":Искаш да кажеш, че Кремъл ще бъде изравнен със земята.
11:25 28.02.2026
180 Тръмпи
11:25 28.02.2026
181 Ми да
До коментар #153 от "Ко? Не":Рижия винаги изпълнява нарежданията на Путин.
Коментиран от #186
11:26 28.02.2026
182 Отиде бизнеса с млади козички
11:26 28.02.2026
184 САЩ се отбранява от Иран
Коментиран от #194
11:27 28.02.2026
185 У лево гнидич!
До коментар #183 от "Виждам":За второто пришествие на Исус не знам ама при третото нито САЩ ще го има нито тумора Израел. А атлантици пък съвсем
11:29 28.02.2026
186 ...
До коментар #181 от "Ми да":Ако е така, значи наистина Путин е агент на ЦРУ и върши перфектно работата врага по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.
11:29 28.02.2026
188 Българин
Президента Тръмп не се притеснява, открито да заяви, че ще наложи своята воля на всеки, с каквито средства е необходимо. Включително ядрен удар с хиляди ракети!
Така че, който не се подчинява на Тръмп, няма да живее!!!
11:33 28.02.2026
190 Ердоган не би допуснал и
11:37 28.02.2026
191 Не го пиша аз, пише го сенатор
От поне 10 години ... показателно е, че всичко което съдържа. Думите „демокрация“, „равенство“ и „права на човека“ не се появява никъде в американските и западните медии. Няма го и в изказа на политическата нацистка върхушка. Нито пък Американската революция, Френската революция, Декларацията за правата на човека и гражданина, нито Прокламацията за еманципация.... Нима не сте го забелязали? А? Тези пропуски не са случайни. Те са умишлени. Демократичните революции са основани на универсалистки принципи, несъвместими с политиката, защитавана от Рубио. Декларацията за независимост потвърждава, че „всички хора са създадени равни“. Всеобщата декларация за правата на човека провъзгласява, че „хората се раждат и остават свободни и равни по права“. Декларацията за правата защитава индивида от властта на държавата. Речта не може да споменава тези документи, защото тяхната логика води до заключения – равенството на всички човешки същества, универсалността на правата, подчинението на властта на закона – които речта на нацистите,атлантиците и ционистите отрича.)
11:40 28.02.2026
192 Oще чакаме!
Да го видим сега и Зарков дали поне една протестна нота или декларация осъждаща престъпниците САЩ и Израел ще напишат. Да го видим и ционисткото недоразумение Радев също ...
11:43 28.02.2026
193 Трябва да ти пратя снимки от НюЙорк
До коментар #148 от "Омазана ватенка":Че да видиш момче кво значи "Омазани ватенки" в кашони ама без ватенки а в найлони .....
11:47 28.02.2026
194 Добрев
До коментар #184 от "САЩ се отбранява от Иран":Чалмите и президента избягаха от Иран при Путин и Асад. Няма връщане за тях. Бай Дончо и Израел ще постигнат всички цели.
11:48 28.02.2026