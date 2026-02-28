Доналд Тръмп: САЩ ще унищожат корабите и ще изравнят със земята ракетната индустрия на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са започнали военна операция срещу Иран. Той я дефинира като мащабна бойна операция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Нашата цел е да защитим американския народ, като премахнем непосредствените заплахи, идващи от иранския режим - зловеща група от много сурови, ужасни хора“, каза Тръмп във видео, споделено в социалните мрежи.

Той каза, че Иран се е опитал да възстанови ядрената си програма след ударите, които му нанесоха Израел и САЩ през юни и че САЩ няма да позволят Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

Подобно нещо Тръмп вече заяви и в Речта си за състоянието на съюза на 24 февруари.

Тръмп каза днес, че САЩ ще унищожат корабите на Иран и че ще изравнят със земята ракетната индустрия на тази страна. Президентът на САЩ заяви, че Иран са създали ракети, които застрашават американците и други страни.

Към иранския народ Тръмп се обърна с думите: „Часът на вашата свобода е близо“, предаде Франс прес. Той призова също така иранския народ да „поеме контрола над своето правителство“, допълва Асошиейтед прес. „Когато приключим, поемете властта, това ще бъде във ваши ръце. Това определено ще бъде вашият единствен шанс за идните поколения“, каза американският президент, цитирано от Франс прес.

Тръмп добави, че иранските военни сега трябва да избират между "имунитет" или "сигурна смърт", предаде Франс прес.

По-рано днес световните агенции и американски медии, сред които „Ню Йорк таймс“ съобщиха, че САЩ нанасят удари по Иран по въздух и от морето.

Експлозии отекнаха на много места днес в Техеран и редица други ирански градове. Израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че Израел е започнал да нанася превантивни удари по Иран, за да предотврати заплаха от страна на Иран за Израел.

Заради тази операция Израел въведе извънредно положение и задейства превантивно сирените. Израелското въздушно пространство е затворено, отменят се учебните занятия, служителите ще работят дистанционно, а събиранията на публични места са забранени.

Иран предупреди, че ще отговори силно на нанесените удари и вече изстреля ракети по Израел.

А ирански медии, сред които Фарс, Тансим и ИРНА съобщиха, че иранското въздушно пространство също е затворено. ИРНА пояснява, че то ще остане затворено за шест часа.

Според американски представител, цитиран от Ройтерс, се очаква американската операция срещу Иран да продължи няколко дни.