28 Февруари, 2026 10:20, обновена 28 Февруари, 2026 10:54

Американският президент каза, че Техеран се е опитал да възстанови ядрената си програма след ударите, които му нанесоха Израел и САЩ през юни и че САЩ няма да позволят Иран да се сдобие с ядрено оръжие

Доналд Тръмп: САЩ ще унищожат корабите и ще изравнят със земята ракетната индустрия на Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са започнали военна операция срещу Иран. Той я дефинира като мащабна бойна операция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Нашата цел е да защитим американския народ, като премахнем непосредствените заплахи, идващи от иранския режим - зловеща група от много сурови, ужасни хора“, каза Тръмп във видео, споделено в социалните мрежи.

Той каза, че Иран се е опитал да възстанови ядрената си програма след ударите, които му нанесоха Израел и САЩ през юни и че САЩ няма да позволят Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

Подобно нещо Тръмп вече заяви и в Речта си за състоянието на съюза на 24 февруари.

Тръмп каза днес, че САЩ ще унищожат корабите на Иран и че ще изравнят със земята ракетната индустрия на тази страна. Президентът на САЩ заяви, че Иран са създали ракети, които застрашават американците и други страни.

Към иранския народ Тръмп се обърна с думите: „Часът на вашата свобода е близо“, предаде Франс прес. Той призова също така иранския народ да „поеме контрола над своето правителство“, допълва Асошиейтед прес. „Когато приключим, поемете властта, това ще бъде във ваши ръце. Това определено ще бъде вашият единствен шанс за идните поколения“, каза американският президент, цитирано от Франс прес.

Тръмп добави, че иранските военни сега трябва да избират между "имунитет" или "сигурна смърт", предаде Франс прес.

По-рано днес световните агенции и американски медии, сред които „Ню Йорк таймс“ съобщиха, че САЩ нанасят удари по Иран по въздух и от морето.

Експлозии отекнаха на много места днес в Техеран и редица други ирански градове. Израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че Израел е започнал да нанася превантивни удари по Иран, за да предотврати заплаха от страна на Иран за Израел.

Заради тази операция Израел въведе извънредно положение и задейства превантивно сирените. Израелското въздушно пространство е затворено, отменят се учебните занятия, служителите ще работят дистанционно, а събиранията на публични места са забранени.

Иран предупреди, че ще отговори силно на нанесените удари и вече изстреля ракети по Израел.

А ирански медии, сред които Фарс, Тансим и ИРНА съобщиха, че иранското въздушно пространство също е затворено. ИРНА пояснява, че то ще остане затворено за шест часа.

Според американски представител, цитиран от Ройтерс, се очаква американската операция срещу Иран да продължи няколко дни.


  • 4 реалистъ

    39 58 Отговор
    Точно това ще стане. САЩ побеждават на хиляди километри разстояние, а Русия и Китай не могат да защитят съюзник и съсед.

    Коментиран от #11, #52, #143

    10:22 28.02.2026

  • 10 тас маз

    59 63 Отговор
    Иранците звъняли на Путин. Онзи им казал с треперещ глас : Не можем да помогнем, твърде заети сме с превземането на две украински села, съжалявам. И затворил телефона.

    Коментиран от #120

    10:24 28.02.2026

  • 11 Путин

    23 21 Отговор

    До коментар #4 от "реалистъ":

    Русия е и със запада и с Иран едноврменно. Ние обичаме всички поравно и Баал и Епщайн и аятоласите и Ким.

    10:24 28.02.2026

  • 12 Ташаков

    21 30 Отговор
    Копеи днеска се разписахте и залаяхте. Изпълзяхте от бърлогите. Пак почвате да се каните.100 години канене и НИЩО

    10:24 28.02.2026

  • 13 АБВ

    25 38 Отговор
    Браво крайно време беше

    10:24 28.02.2026

  • 15 Запрянката

    59 12 Отговор
    Сега ще видим лъга ли ни Запрянката, като казваше, че самолетите на софийското летище само били паркирани там и в никакви военни действия нямало да участват

    10:25 28.02.2026

  • 16 Браво, браво

    24 41 Отговор
    на САЩ.

    10:25 28.02.2026

  • 17 Пореден Погром за Путин

    33 35 Отговор
    Съюзниците му мрът един по един
    А той се крие в Бункера като Плъх

    Коментиран от #39

    10:26 28.02.2026

  • 20 реалистъ

    34 32 Отговор
    Виждате ли сега другари русофили колко ще ни защити русийката, ако сме неин съюзник и ни нападнат?

    Коментиран от #70

    10:26 28.02.2026

  • 21 стоян георгиев

    29 12 Отговор
    Без инвазия нищо няма да постигнат.бомбандировките няма да спрат ракетната програма на иран.

    10:26 28.02.2026

  • 23 Ваня

    63 21 Отговор
    Не разбирам, защо Сащ и Израел постоянно нападат чужди страни и избиват мирното население?
    В Украйна избиваха руснаци и Русия ги нападна като воюва с армията им, а тук и в Европа неистово крещят как Русия напада друга страна, но за по-лошото -Сащ и Израел, същите мълчат или даже оправдават.

    Коментиран от #40, #84

    10:27 28.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 2222

    25 29 Отговор
    Като Русия няма втора
    тъй нещастна на света.

    10:28 28.02.2026

  • 29 Копейки

    21 24 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще спаси Аятолаха и Мадуро, до 2 месеца Путин ще превземе Киев, до 3 месеца ще превземе цяла Европа, до 1 година може да превземе и САЩ. Русия е най-голямата икономическа сила в света.Не губете надежда.

    Коментиран от #50

    10:28 28.02.2026

  • 31 Факти

    15 44 Отговор
    Иран получиха безброй предупреждения. Сами са си виновни. А Путин нападна Украйна без никаква причина, като до последно лъжеше, че само прави учения.

    10:28 28.02.2026

    7 21 Отговор
    10:29 28.02.2026

  • 34 филмът Ирак

    31 7 Отговор
    се повтаря

  • 35 Тръмп:

    40 7 Отговор
    10:29 28.02.2026

    20 17 Отговор

    До коментар #3 от "Путин многоходовия":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    10:29 28.02.2026

  • 37 кремля

    19 15 Отговор
    Путя: Моето СВО продължава 4 години, а американските СВО-та свършват за 4 часа.
    Ще се обадя до Киев да им кажа, че победиха.

    10:29 28.02.2026

  • 39 Русия е с всички едновременно

    12 6 Отговор

    До коментар #17 от "Пореден Погром за Путин":

    Ние сме приятели и на запада и на Иран. И на Израел и на Иран.

    Коментиран от #106

    10:30 28.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Медьведь

    7 4 Отговор
    10:30 28.02.2026

    8 4 Отговор
    ОПЕРИРАЩИ ЯДРЕНА ЦЕНТРАЛА, ЗАВОДИ ЗА РАКЕТИ, ЯДРЕНО ОБОГАТЯВАНЕ.... И ПРОЧИЕ ХУМОРЕСКИ ОТ СТЪРШЕЛ :)

    10:30 28.02.2026

  • 44 0001

    До коментар #26 от "Смех с копейки":

    Медведев е зает, не го закачайте 😂

    Коментиран от #89

    10:31 28.02.2026

  • 45 От хижата на ПП

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Путин многоходовия":

    Ние не сме виновни за нищо, защо ни обиждат?

    10:31 28.02.2026

  • 46 Иран предупреди, че ще отговори силно на

    15 7 Отговор
    Иран предупреди, че ще отговори силно на нанесените удари. - Сигурно се надява Карлика да влезе във войната. Да влезе, но как да излезе от "дермята" в които се набута още 2022 година.

    10:31 28.02.2026

    18 5 Отговор
    Експлозии в Северен Израел, задействана е системата за ранно предупреждение в Тел Авив и Хайфа.

    10:32 28.02.2026

    6 3 Отговор
    10:32 28.02.2026

  • 50 Пробито доларче!

    18 8 Отговор

    До коментар #29 от "Копейки":

    Ами нали отхапака,най богатите на минерали територии на Покрайна 20 процента!Та защо американците не ги бомбят тогава!Гледай някой дрон да не бутне панелката от където трошиш само за центови мизерни

    Коментиран от #69, #125

    10:32 28.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Кога ще победят?

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "реалистъ":

    Когато чичи Дончо излезе и каже, пожедихме. Той спря вече 8 войни, колко му е да победи веднъж поне.

    10:32 28.02.2026

  • 55 Кирил

    10 11 Отговор
    Очакваме русия да направи загрижена декларация и да се скрие в бункера

    Коментиран от #96

    10:33 28.02.2026

  • 56 Садам

    7 6 Отговор
    Иран след ударите ше кажат-,,Видяхте ли,че нямаме ядрено оръжие"!

    10:33 28.02.2026

  • 57 гост

    9 13 Отговор
    Бой без прекъсване и сваляне на този мракобесен ислямистки режим...

    10:33 28.02.2026

  • 58 БЕЛОРУСИТЕ СА СИ СЛОЖИЛИ ПОДОВО ОТОПЛЕНИ

    9 1 Отговор
    ПО ПЪТИЩАТА ЗА ДА ПОЛЗВАТ НОЩНО ВРЕМЕ ТОКА ОТ ЯДРЕНАТА ЦЕНТРАЛА ! :) И ДА НЕ РИНАТ СНЕГ

    10:34 28.02.2026

  • 59 Хаген Дас

    8 0 Отговор

    До коментар #54 от "Дас Хаген":

    Пък ни чакахме удара в Гренландия!

    10:34 28.02.2026

  • 61 .......

    12 2 Отговор
    Сега ще е интересно какво ще прави Иран и дали най-близкия му военен съюзник Русия ще изпрати военна помощ.

    Коментиран от #107

    10:34 28.02.2026

  • 63 пацо

    9 13 Отговор
    Удри Дони, само бой до спукване

    10:35 28.02.2026

  • 64 Бързай бавно

    13 6 Отговор

    До коментар #7 от "матю хари":

    Иран е голяма хапка..

    Коментиран от #72

    10:36 28.02.2026

  • 67 Дас Хаген

    18 6 Отговор

    До коментар #1 от "Путлер е обтекаем и приятел с всипки":

    Да но за разлика от Тръмп не напада държави които не му закачат интересите! Щеше ли да нападне Украйна ако си управляваше Янукович и не бяха тръгнали тези нацистки движения гонещи хора определящи се за руснаци! Тръмп е агресор интересуващ се от суровините на суверенни държави!

    10:37 28.02.2026

  • 68 Запрянов

    5 2 Отговор
    да вземе всички летци запас!

    10:37 28.02.2026

  • 70 Напомняне

    12 5 Отговор

    До коментар #20 от "реалистъ":

    Точно толкова, колкото ще ни защитят и краварите, като сме техен "съюзник" и ни нападнат.

    10:38 28.02.2026

  • 72 При американскта операция

    10 7 Отговор

    До коментар #64 от "Бързай бавно":

    2025, Иран нищо не успя да направи. Само гледаше как САЩ спокойно си проведоха операцията.

    Коментиран от #131

    10:39 28.02.2026

  • 73 Споко

    19 5 Отговор

    До коментар #7 от "матю хари":

    Кравар, какво искаш моментален отговор! Иран действа коректно още не приключили преговорите и ционистите нападат! Това доказва колко доверие може да се има на такива! Думата им не струва и онова което сутрин оставят в тоалетната!

    10:41 28.02.2026

  • 74 Кую

    11 3 Отговор
    Рижав запартък.

    10:41 28.02.2026

  • 82 Пич

    3 3 Отговор

    До коментар #62 от "Стига с":

    Излишно се възпаляващ! Ще изчакаме, и ще видим!

    10:43 28.02.2026

  • 83 ФАКТ

    5 5 Отговор

    До коментар #54 от "Дас Хаген":

    Нобела запада го раздава. НАТО . Русия няма собствен НОбел, понеже и това не могат да създадат.

    Коментиран от #88

    10:43 28.02.2026

  • 84 Дас Хаген

    16 3 Отговор

    До коментар #23 от "Ваня":

    Да това е демокрация по американски възприета и в ЕС! За тях има и хуманитарно убийство на деца! Жалко че и ние сме в този съюз изтъкан от боклу…и!

    Коментиран от #109

    10:44 28.02.2026

  • 86 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    17 3 Отговор
    Наглият Рижав кравар защитавал "американския народ", без някой да е нападал ФАЩ...

    10:44 28.02.2026

  • 87 Невярващ

    7 5 Отговор
    Дали ще успее Тръмп . Иран отдавна се подготвя за тази атака . Предният път ПВО то на Израел беше на 10-ина дни от пълен колапс . Много военни бази бяха ударени . А NY times казват ,че операцията е предвидена за 4 дни .
    В пълна сила - правото на джунглата ..

    10:44 28.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Дон Дони

    10 3 Отговор

    До коментар #44 от "0001":

    Краварите май в събота се активизират! Кой ли ден ще ревете!

    Коментиран от #95

    10:45 28.02.2026

  • 92 Да знаеш

    5 2 Отговор

    До коментар #85 от "Руската пропаганда":

    А пък хАмериканската пропаганда само "умници" като теб намира.

    10:45 28.02.2026

  • 93 Нали щяха да правят Ривиера в ивицата

    12 2 Отговор
    Нали уж Тръмп се правеше че е за мир но за пореден път доказа че е за война. Втори път напада Иран от както е на власт.

    10:46 28.02.2026

  • 94 Само се моля!

    10 5 Отговор

    До коментар #75 от "Империалистите искат световна война":

    Сега след като си дадохме безвъзмездно и съесем безотговорно летището за Щатски военни операции срещу Иран,ония фанатичните ислямисти да не ни спретнат самоубийствени атентати...

    10:46 28.02.2026

  • 95 Курти

    5 2 Отговор

    До коментар #89 от "Дон Дони":

    Коги Бащицата спре да взима помощ от Китай

    10:46 28.02.2026

  • 96 Розовото пони Путин 🦄

    10 5 Отговор

    До коментар #55 от "Кирил":

    В бункера съм, сега пишем декларация с Песков, за да помогнем на братята ни в Иран🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #101

    10:47 28.02.2026

  • 98 нннн

    9 5 Отговор
    Дайте му на Тръмп няколко нобелови награди за мир, че да миряса.

    10:47 28.02.2026

  • 100 Ддд

    3 1 Отговор
    Е, не беше ли "превантивни удари".

    10:48 28.02.2026

  • 101 Ъхъ ъхъ

    6 4 Отговор

    До коментар #96 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Най скъпият бункер в света го направи наркомана в Иваново Вознесенск.
    Сигурно е със златни кенефи щом струва 1,2 млрд долара

    Коментиран от #104

    10:49 28.02.2026

  • 104 гру гайтанджиева

    6 4 Отговор

    До коментар #101 от "Ъхъ ъхъ":

    Руски фейкове колега.

    Коментиран от #114

    10:50 28.02.2026

  • 106 Русия

    7 6 Отговор

    До коментар #39 от "Русия е с всички едновременно":

    е в Девета глуха. Една фалирала и унизена държава, какво очаквате да направи. Естествено, че нищо. Тръмп и ЕС им разказаха играта чрез санкциите.

    Коментиран от #116

    10:50 28.02.2026

  • 107 ФАКТ

    8 2 Отговор

    До коментар #61 от ".......":

    Путин е най-изгодният Президент и за запада и за русофилите. Всички го обичат по равно. Това чудото Путлер. Той е приятел със запада и ще прати само морална подкрепа на приятелите си от Иран.

    10:51 28.02.2026

  • 108 Това

    5 6 Отговор
    е съгласувано с Путин в Аляска!

    Коментиран от #118

    10:51 28.02.2026

  • 109 От редакцията

    4 0 Отговор

    До коментар #84 от "Дас Хаген":

    Оплачи се на арменският поп.

    Коментиран от #115

    10:51 28.02.2026

  • 110 Империалистите искат световна война

    10 2 Отговор
    Имайте предвид че Иран са седемдесет и пет милиона хора с потенциал особено жените им са много образовани. САЩ по човешки потенциал не са в много добра форма. По опасни са Израел те са най вредни на света.

    10:51 28.02.2026

  • 111 пенсионер

    3 0 Отговор
    И ще го направи.Командва велика армия.

    10:52 28.02.2026

  • 112 Оранджавият клоун е прав

    3 6 Отговор
    Ако разреши на аятоласите ядрено оръжие и далекобойни ракети, как ще спре богатите арабелски страни и турчалята, да не се въоръжат и те с атом. Да не споменаваме и африканските чалми. В близкия изток Пакистан и Израел са достатъчни.

    10:52 28.02.2026

  • 113 ААААА

    3 2 Отговор
    Кандидата за Нобелова награда за мир, който бил спрял 8 войни.

    10:53 28.02.2026

  • 115 Арменския поп

    4 1 Отговор

    До коментар #109 от "От редакцията":

    Дали ще помогне както помогна за вкарване в еврозоната.

    10:54 28.02.2026

  • 118 Фалирането на Русия

    5 2 Отговор

    До коментар #108 от "Това":

    къде беше договорено ?

    10:56 28.02.2026

  • 119 Я пък тоя

    5 2 Отговор
    А епроветки с химическо оръжие не открихте ли?
    Ма... ма ви крадлива!

    10:56 28.02.2026

  • 120 Мюфтията

    5 8 Отговор

    До коментар #10 от "тас маз":

    Нали разбираш, че ако се намесят руснаците, това значи ядрена война, к@ун.

    Коментиран от #179

    10:57 28.02.2026

  • 121 Съветник

    7 1 Отговор
    Путлер да си записва как се прави СВО!

    Не виждам реакция от хунтата в Кремъл.

    10:57 28.02.2026

  • 122 Пич

    5 6 Отговор

    До коментар #62 от "Стига с":

    Казах ти да изчакаш, и бях прав! Иран вече удари Израел! Да изчакаме резултатите...

    10:58 28.02.2026

  • 123 хихи

    5 3 Отговор

    До коментар #117 от "Еничарите въвлякоха България във война!":

    България също е цел!

    жалко, и капеиите ще бъдат взривени от иранските им братя 😂

    10:58 28.02.2026

  • 124 Ал Джазира

    5 5 Отговор
    75 балистични ракети изстрелян Иран срещу Израел.
    Ударени са летища, правителство и военни обекти на Израел

    10:59 28.02.2026

  • 125 Питащ

    7 4 Отговор

    До коментар #50 от "Пробито доларче!":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #127, #137, #145

    10:59 28.02.2026

  • 126 Няма

    5 5 Отговор
    страшно, копейките се кълняха че САЩ никога няма да посмеят да ударят Иран. Сега са се покрили някъде, много са объркани

    11:01 28.02.2026

  • 128 Объркано Атлантиче

    10 5 Отговор
    Тръмп се обърна към нацията и официално обяви началото на мащабна военна операция срещу Иран, за да „защити американския народ чрез елиминиране на заплахата, породена от иранския режим“. Той заяви, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) представлява заплаха за всички американци и Съединените щати “. Освен това считал че е от съществено значение да се унищожат ядрените съоръжения на Иран, за да ги направи беззащитни срещу ционистите в Израел.

    ИНТЕРЕСНО КАК ИРАН Е ЗАПЛАХА ЗА САЩ ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ТЕ СТРАХЛИВО СЕ КРИЯТ ЗАД ОКЕАНА. ЯВНО ТРЪМП СЧИТА ционистите в ИЗРАЕЛ за народа на САЩ

    11:02 28.02.2026

  • 130 Ха ХаХа

    4 1 Отговор
    Има да питаш......за 3 млн.
    Загробени бандера фашисти

    11:02 28.02.2026

  • 131 Мюфтията

    6 2 Отговор

    До коментар #72 от "При американскта операция":

    Нали тогава им унищожиха ядрената индустрия? Май са "унищожили" няколко дървени бараки .Смешници

    11:03 28.02.2026

  • 132 Иран

    6 5 Отговор
    отече. Отварям си бира. Беше голяма грешка да и се доверяват миналото лято и да ги пуснат леко, но втори път Израел няма да повтори грешката. Ще бомбардират Техеран докато не остане камък върху камък

    11:03 28.02.2026

  • 133 за успокоение

    2 5 Отговор
    на географите Ердоган не би допуснал ирански крилати ракети през своето небе.

    Коментиран от #160

    11:04 28.02.2026

  • 134 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    7 3 Отговор
    Долу ционистките фашаги изCрaел и ФAЩ!

    11:04 28.02.2026

  • 136 Казвах ви аз!

    6 3 Отговор
    Казвах ви аз, че Оранжевия е Антихриста, но вие се хилехте.

    Коментиран от #141

    11:04 28.02.2026

  • 137 Да но загинаха и два милиона урки

    3 1 Отговор

    До коментар #125 от "Питащ":

    Обаче повечето са фашисти и нацисти така че имало е защо.

    Коментиран от #152

    11:05 28.02.2026

  • 139 Дон Дони

    5 2 Отговор
    Изперкалия се появи с бяла шапка и костюм по CNN да каже колко е велик! Ще бъдеш запомнен като Хитлер но с по мащабни щети нанесени на света! Твоята демокрация може да си е запазиш за себе си!

    11:05 28.02.2026

  • 141 Трамп е

    5 1 Отговор

    До коментар #136 от "Казвах ви аз!":

    Обладан от демони освен че е склеротизирал за съжаление.

    11:07 28.02.2026

  • 142 А50

    1 1 Отговор
    Аха но не им стиска, Иран не разкриват позициите си, дебнат ги вече за подобаващ удар. Никой не знае по море какво и колко е доставено на Иран от Русия и Китай. При тази открита заплаха иранците могат да ги почват

    11:07 28.02.2026

  • 143 Дас Хаген

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "реалистъ":

    А ако отговорят какво ще стане? Не ви ли омръзна да се тупате по гърдите и да изтъквате колко сте велики? Добре че има и разумни иначе ТСВ не мърда!

    11:08 28.02.2026

  • 144 А50

    0 1 Отговор
    Иран да ги почват след следващия удар на момента, както е в бойните изкуства

    11:09 28.02.2026

  • 145 Хахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #125 от "Питащ":

    И къде ги приброй 2 милиона руснаци!То па тази логика урките са дали 4 милиона жертви!Или слушаш зеленият пальачо,които казва само 35000 убити!Мисли с тази кратуна малко!

    Коментиран от #150

    11:09 28.02.2026

  • 146 КОЛЬО ПАРЪМА

    2 2 Отговор
    Те Амуджите ще ви простят перчем чакай отговор

    Коментиран от #149

    11:09 28.02.2026

  • 147 Руската пропаганда

    5 3 Отговор

    До коментар #140 от "Объркано Атлантиче":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #178

    11:10 28.02.2026

  • 148 Омазана ватенка

    3 3 Отговор
    Путлер да прати Мара Захарова да направи по един дудуk на Тръмп и на Мъск.

    Коментиран от #193

    11:11 28.02.2026

  • 149 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #146 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Амуджите ще ядат сапа.жалко че се наложи тръмп да ги налага.не е от най добрите ама е по добре от хич.

    11:11 28.02.2026

  • 150 гру гайтанджиева

    2 2 Отговор

    До коментар #145 от "Хахаха":

    Това са руски фейкове колега.

    11:11 28.02.2026

  • 151 Да ги видим сега БСП-ОЛ и Възраждане

    3 2 Отговор
    Да го видим сега и Зарков дали поне една протестна нота или декларация осъждаща престъпниците САЩ и Израел ще напишат. Да го видим и ционисткото недоразумение Радев също ...

    11:12 28.02.2026

  • 152 "Чудовищни руски жертви

    4 2 Отговор

    До коментар #137 от "Да но загинаха и два милиона урки":

    през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    11:13 28.02.2026

  • 153 Ко? Не

    1 4 Отговор
    Не си спомням Иран да е заплашвал Кравария, врели-некипели са приказките на рижия военнолюбец...

    Коментиран от #181

    11:13 28.02.2026

  • 154 САЩ е нацистка държава хора

    3 3 Отговор
    От поне 10-12 години ... показателно е, че всичко което съдържа. Думите „демокрация“, „равенство“ и „права на човека“ не се появява никъде в американските и западните медии. Няма го и в изказа на политическата нацистка върхушка. Нито пък Американската революция, Френската революция, Декларацията за правата на човека и гражданина, нито Прокламацията за еманципация.... Нима не сте го забелязали? А? Тези пропуски не са случайни. Те са умишлени. Демократичните революции са основани на универсалистки принципи, несъвместими с политиката, защитавана от Рубио. Декларацията за независимост потвърждава, че „всички хора са създадени равни“. Всеобщата декларация за правата на човека провъзгласява, че „хората се раждат и остават свободни и равни по права“. Декларацията за правата защитава индивида от властта на държавата. Речта не може да споменава тези документи, защото тяхната логика води до заключения – равенството на всички човешки същества, универсалността на правата, подчинението на властта на закона – които речта на нацистите,атлантиците и ционистите отрича.

    11:13 28.02.2026

  • 155 Обтегач

    2 1 Отговор
    Изправям криви руzофилски кратуни.Изгодно.

    11:13 28.02.2026

  • 156 Света мрази евреите

    1 2 Отговор
    И има защо. Това са метастази на тумора наречен ционизъм, тумора наречен нацизъм

    11:14 28.02.2026

  • 157 "Новата балистична FP-7.

    2 0 Отговор
    Главният конструктор на Fire Point Денис Щилерман показа видео от тестовете на новата украинска балистична ракета FP-7. Той публикува кадрите на страницата на X в социалните мрежи. Според съобщенията, обхватът на ракетата е до 200 км. максимален полезен товар (тегло на бойната глава) - до 150 кг;
    максимална скорост - 1500 м/с;максимално време на полет – 250 сек."

    11:15 28.02.2026

  • 158 Нека бъде изтрит нацистки Израел

    2 3 Отговор
    А не коментарите на разумните хора. НЕ на цензурата и хибридните ционистки наративи. Българите мразим военнопрестъпниците САЩ и Израел и нищо не може да промени този факт

    Коментиран от #165

    11:15 28.02.2026

  • 159 А50

    0 1 Отговор
    Интересно дали ще има изявление и какво от иранските власти. Трябва да прекратят преговорите и запазят павото на отговор на тази провокация. Утре дончо ще се чуди защо иран не подписва знае че залога е голям.

    Коментиран от #164

    11:15 28.02.2026

  • 160 Ердоган не би допуснал и

    3 1 Отговор

    До коментар #133 от "за успокоение":

    Американски военни самолети на своя територия защото това е окупация макар че Турция също е член на НАТО и има най голямото летище в света.

    11:16 28.02.2026

  • 162 А50

    1 1 Отговор
    Онзи ден кубинците го унижиха, та Иран ли няма

    11:16 28.02.2026

  • 164 По-интересното е

    2 1 Отговор

    До коментар #159 от "А50":

    Русия какво ще направи, защото това е много голямо унижение на Путин, от страна на Тръмп. Ако наистина Орешника е №1, предполагам, че Русия ще даде поне 100бр. Орешници на Иран, за да победят САЩ.

    Коментиран от #169

    11:17 28.02.2026

  • 165 Най агресивната държава

    4 3 Отговор

    До коментар #158 от "Нека бъде изтрит нацистки Израел":

    В света.

    11:18 28.02.2026

  • 166 Хахахахаха

    2 2 Отговор
    Гледам бедняците защитници на Украйна взеха да а говорят за чужди войни, Еми разбирам ви 5 години с ви на територията, мачкат ви, унижават ви и няма какво да коментирате за войната в Украйна. Относно великата Америка хахахахах, тея са само за смях, нападат беззащитни държави, ама не смеят да си помислят за нападение над Русия и Китай, защото знаят че ще им се разкрие истинското състояния на може би най слабата американска армия в историята им. Армията им беше в пъти по добра във Виетнам и там не успяха, че със сегашната слаба армия могат да превземат единствено страни от третия свят и смешното Нато

    Коментиран от #174

    11:18 28.02.2026

  • 167 Американските данни от ЦРУ

    3 2 Отговор
    Загуби на руската армия от 24.02.2022 -31.01.2026

    персонал – около 1 249 380 (+820) души;
    резервоари – 11 661 (+5) единици;
    бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
    артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;
    автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
    специално оборудване – 4 070 единици.

    Коментиран от #173

    11:19 28.02.2026

  • 169 Няма край путинското унижение

    2 3 Отговор

    До коментар #164 от "По-интересното е":

    Няма.

    11:19 28.02.2026

  • 170 Истината е че

    1 1 Отговор
    През декември правителството в оставка одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи (МВнР) за 2025 г. в размер на 10 211 164 лв., които ведомството е изплатило от своя бюджет във връзка с националната вноска на България за Европейския механизъм за подкрепа на мира и за осигуряване на представителството на страната в Комитета на механизма. С тези пари реално финансирахме атлантическата и ционистка нацистка пропаганда ! 10 211 164 лв.....

    11:19 28.02.2026

  • 171 Лудото укре

    1 1 Отговор
    Аз си пиша опорките срещу Рассия, ама знам, че са измишльотини. Всички укри сме луди. Дали е от ваксините, дали е от някой вирус, треперят ни ръцете като на зомбита.

    11:19 28.02.2026

  • 172 Ганчев

    2 0 Отговор
    Измръзна ли Европа без руският мазут?

    11:20 28.02.2026

  • 173 Димитринчо

    2 1 Отговор

    До коментар #167 от "Американските данни от ЦРУ":

    Повечко са.

    11:20 28.02.2026

  • 174 Копеи не философствай!

    1 2 Отговор

    До коментар #166 от "Хахахахаха":

    Марш да пълниш снаряди за Украйна! Заплащането е в евро!
    Марш!!!!

    Коментиран от #176

    11:22 28.02.2026

  • 175 НОБЕЛ ЧЕ СЕ ГРЪ МНЕ

    0 1 Отговор
    ТОЯ ЛИ Е МИРОТВОРЦА ........??

    11:23 28.02.2026

  • 176 Хахахахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #174 от "Копеи не философствай!":

    Кажи бе умствен дефицит, от строежа ли пишеш, колко ти е надник, а отделно за желязо колко дават, работи че пари няма да има за кашони от които да си направиш леглото, надявам се разбра истината, че цялото ти поколение го чака това, да са бедняци като теб

    11:23 28.02.2026

  • 177 Братя роми ! С 80 години закъснение

    1 0 Отговор
    В Хамбург беше открит паметник на РОМИ , загинали от ръцете на нацистите по време на Холокоста. Паметникът се намира на бившата жп гара, от която 8071 души са депортирани с 20 влака в гета и концентрационни лагери между 1940 и 1945 г. Много малко са оцелели. Паметната плоча изброява имената на повече от 7700 роми идентифицирани като жертви. Паметникът включва и участък от оригиналните железопътни линии и специална пътека, водеща до близкия музейно-документационен център, чието откриване беше планирано за 2020 г. Но се забави по неясни причини. Кметът на Хамбург заяви на церемонията по откриването на мемориала в сряда, че мястото „е място на срам и скръб, но отсега нататък и достойно място за възпоменание“, съобщи германската информационна агенция DPA.

    11:24 28.02.2026

  • 178 Евроатлантически пропаганда

    4 2 Отговор

    До коментар #147 от "Руската пропаганда":

    Има за цел глупака!

    11:24 28.02.2026

  • 179 По точно

    1 2 Отговор

    До коментар #120 от "Мюфтията":

    Искаш да кажеш, че Кремъл ще бъде изравнен със земята.

    11:25 28.02.2026

  • 180 Тръмпи

    0 2 Отговор
    Три дей и всьо

    11:25 28.02.2026

  • 181 Ми да

    0 2 Отговор

    До коментар #153 от "Ко? Не":

    Рижия винаги изпълнява нарежданията на Путин.

    Коментиран от #186

    11:26 28.02.2026

  • 182 Отиде бизнеса с млади козички

    1 2 Отговор
    Много неприятно

    11:26 28.02.2026

  • 184 САЩ се отбранява от Иран

    2 1 Отговор
    Защото Иран нападна Калифорния и бомбардира Белият дом

    Коментиран от #194

    11:27 28.02.2026

  • 185 У лево гнидич!

    1 1 Отговор

    До коментар #183 от "Виждам":

    За второто пришествие на Исус не знам ама при третото нито САЩ ще го има нито тумора Израел. А атлантици пък съвсем

    11:29 28.02.2026

  • 186 ...

    1 0 Отговор

    До коментар #181 от "Ми да":

    Ако е така, значи наистина Путин е агент на ЦРУ и върши перфектно работата врага по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.

    11:29 28.02.2026

  • 188 Българин

    0 0 Отговор
    Ето това е Лидер и Миротворец!
    Президента Тръмп не се притеснява, открито да заяви, че ще наложи своята воля на всеки, с каквито средства е необходимо. Включително ядрен удар с хиляди ракети!
    Така че, който не се подчинява на Тръмп, няма да живее!!!

    11:33 28.02.2026

  • 190 Ердоган не би допуснал и

    1 1 Отговор
    Американски военни самолети на своя територия защото това е окупация макар че Турция също е член на НАТО и има най голямото летище в света.

    11:37 28.02.2026

  • 191 Не го пиша аз, пише го сенатор

    1 1 Отговор
    От демократическата партия на САЩ и е публикувано в цялата му красота на сайта на WSWS ! (САЩ е нацистка държава хора)....
    От поне 10 години ... показателно е, че всичко което съдържа. Думите „демокрация“, „равенство“ и „права на човека“ не се появява никъде в американските и западните медии. Няма го и в изказа на политическата нацистка върхушка. Нито пък Американската революция, Френската революция, Декларацията за правата на човека и гражданина, нито Прокламацията за еманципация.... Нима не сте го забелязали? А? Тези пропуски не са случайни. Те са умишлени. Демократичните революции са основани на универсалистки принципи, несъвместими с политиката, защитавана от Рубио. Декларацията за независимост потвърждава, че „всички хора са създадени равни“. Всеобщата декларация за правата на човека провъзгласява, че „хората се раждат и остават свободни и равни по права“. Декларацията за правата защитава индивида от властта на държавата. Речта не може да споменава тези документи, защото тяхната логика води до заключения – равенството на всички човешки същества, универсалността на правата, подчинението на властта на закона – които речта на нацистите,атлантиците и ционистите отрича.)

    11:40 28.02.2026

  • 192 Oще чакаме!

    1 1 Отговор
    Да ги видим сега БСП-ОЛ и Възраждане
    Да го видим сега и Зарков дали поне една протестна нота или декларация осъждаща престъпниците САЩ и Израел ще напишат. Да го видим и ционисткото недоразумение Радев също ...

    11:43 28.02.2026

  • 193 Трябва да ти пратя снимки от НюЙорк

    0 1 Отговор

    До коментар #148 от "Омазана ватенка":

    Че да видиш момче кво значи "Омазани ватенки" в кашони ама без ватенки а в найлони .....

    11:47 28.02.2026

  • 194 Добрев

    1 0 Отговор

    До коментар #184 от "САЩ се отбранява от Иран":

    Чалмите и президента избягаха от Иран при Путин и Асад. Няма връщане за тях. Бай Дончо и Израел ще постигнат всички цели.

    11:48 28.02.2026