Новини
България »
София »
Прогноза: С “Нашият народ” президентът Румен Радев май отива на изборите

Прогноза: С “Нашият народ” президентът Румен Радев май отива на изборите

27 Февруари, 2026 17:02 1 071 22

  • румен радев-
  • партия-
  • парламентарни избори-
  • нашият народ-
  • кричим

Бивши служебни областни управители влизат в листите му

Прогноза: С “Нашият народ” президентът Румен Радев май отива на изборите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Седем дни преди крайния срок да каже с кого ще играе на тези избори Румен Радев, около бъдещата коалиция на бившия президент се появиха нови имена.

Това написа "24 часа".

След като Радев и хората му не успяха да реализират идеята да тръгнат към парламентарния вот с името “Нашата България” (то бе запазено от друг пред Патентното ведомство в края на януари), отворен се оказва шансът за “Нашият народ”.

Това би било възможно, ако сред формациите, на чиято регистрация ще стъпи коалицията около Радев, се включи и партия “Движение “Нашият народ”.

Председател на формацията е Атанас Калчев, който е кмет на Кричим вече пети мандат. Той е и лидер на движение “Нашият град”, което обаче през март миналата година кардинално сменя името си, заменяйки “град” с далеч по-мащабното “народ”.

Според слуховете тази формация е сред кандидатите за мандатоносители на Радев.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Налудник

    12 0 Отговор
    Кой е запазил "Нашата България" ми е любопитно...

    17:04 27.02.2026

  • 2 Има такъв народ

    10 1 Отговор
    Сега "Нашият народ"!
    В тая територия са се събрали Лигата на народите!

    17:05 27.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    На летище София разположиха 20 комплекса NASAMS Толкова няма даже в Киев.Чака се страшен удар от Иран.Търсете си скривалища.

    Коментиран от #6, #8, #11

    17:05 27.02.2026

  • 4 Славчу Чалгаря

    9 0 Отговор
    Е, нема такъв народ!

    17:06 27.02.2026

  • 5 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    8 3 Отговор
    Това са новите шарлатани на Триморец Боташов.

    17:06 27.02.2026

  • 6 Медведев каза, че

    2 8 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    щял да ни изпрати и една Сарма и щял да изтрепе сумати путинофили!

    17:08 27.02.2026

  • 7 Моите овце

    7 1 Отговор
    Ха ха ха

    17:09 27.02.2026

  • 8 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Вардят си тяхната железария, не ни мислят нас!

    17:10 27.02.2026

  • 9 Вашият народ

    7 0 Отговор
    Ще изкара най- накрая гилотината на площада.

    17:10 27.02.2026

  • 10 !!!?

    7 6 Отговор
    Какво го шикалкави толкова кремълския парашутист Радев, като най ще му пасва де се регистрира с името "Кримнаш"...!!!?

    17:11 27.02.2026

  • 11 Хах

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Недоклецано недоразумение, верно си за психиатър.

    Коментиран от #14

    17:12 27.02.2026

  • 12 604

    2 0 Отговор
    Калчев е дърт гербер!

    17:13 27.02.2026

  • 13 Радев щял да маха еврото!

    0 4 Отговор
    Щял да ни дари на Путин!
    Така каза генрал Решетников!

    17:13 27.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хах":

    Иди на летището и виж.20 ракетни комплекса разположени във верига.

    17:13 27.02.2026

  • 15 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    светлина у тунела! Дано стари партийни куртизанки не мигрират в новата платформа

    17:14 27.02.2026

  • 16 Партията на Радев

    4 2 Отговор
    ще се казва ПП " Боташ"!

    17:14 27.02.2026

  • 17 Анджо

    2 1 Отговор
    Тия които си кръщават така партиите с такива гръмки имена , изчезват след три, четири години. Какво значи нашата България, все едно е негова, да , на кръговете на ДС. Няма измъкване от червената мафия.

    17:17 27.02.2026

  • 18 Под каква форма

    1 0 Отговор
    ще се яви Радев не е интересно!
    Мачът вече е свирен, Боци, Радко и Доги вече са се разбрали, те дори не се напъват много много да правят кампания, най скучните избори за последните 35 години са тези, Радко ще управлява, Боци и Доги ще суфлират!

    17:18 27.02.2026

  • 19 Да си кръсти партията

    1 2 Отговор
    Наша Россиа и готово 😂😂😂
    Или Републиканци US-BG също е вариант😂😂😂
    Или Боташ кражба газ 😂😂😂
    Абе, варианти много 😂😂😂

    17:19 27.02.2026

  • 20 хъхъ

    1 1 Отговор
    Коалицията ще се казва БОТАШ.

    17:22 27.02.2026

  • 21 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Няма значение името, това е само формалност, шак ще има над 35 процента и ще подаде на бойко пенсионерския билет за банкя

    17:24 27.02.2026

  • 22 За сега

    1 0 Отговор
    единствено Възраждане и ДПС Ново начало са извън схемата Борисов - Радев- Доган.
    Тази схема покрива ЕС, РУСИЯ И ТУРЦИЯ.

    Да гласуваме за опозицията, че не е здравословно егин да има цялата власт!

    17:24 27.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове