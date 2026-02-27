Прогноза: С “Нашият народ” президентът Румен Радев май отива на изборите

Седем дни преди крайния срок да каже с кого ще играе на тези избори Румен Радев, около бъдещата коалиция на бившия президент се появиха нови имена.
Това написа "24 часа".
След като Радев и хората му не успяха да реализират идеята да тръгнат към парламентарния вот с името “Нашата България” (то бе запазено от друг пред Патентното ведомство в края на януари), отворен се оказва шансът за “Нашият народ”.
Това би било възможно, ако сред формациите, на чиято регистрация ще стъпи коалицията около Радев, се включи и партия “Движение “Нашият народ”.
Председател на формацията е Атанас Калчев, който е кмет на Кричим вече пети мандат. Той е и лидер на движение “Нашият град”, което обаче през март миналата година кардинално сменя името си, заменяйки “град” с далеч по-мащабното “народ”.
Според слуховете тази формация е сред кандидатите за мандатоносители на Радев.
1 Налудник
17:04 27.02.2026
2 Има такъв народ
В тая територия са се събрали Лигата на народите!
17:05 27.02.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #8, #11
17:05 27.02.2026
4 Славчу Чалгаря
17:06 27.02.2026
5 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
17:06 27.02.2026
6 Медведев каза, че
До коментар #3 от "Последния Софиянец":щял да ни изпрати и една Сарма и щял да изтрепе сумати путинофили!
17:08 27.02.2026
7 Моите овце
17:09 27.02.2026
8 Ами
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Вардят си тяхната железария, не ни мислят нас!
17:10 27.02.2026
9 Вашият народ
17:10 27.02.2026
10 !!!?
17:11 27.02.2026
11 Хах
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Недоклецано недоразумение, верно си за психиатър.
Коментиран от #14
17:12 27.02.2026
12 604
17:13 27.02.2026
13 Радев щял да маха еврото!
Така каза генрал Решетников!
17:13 27.02.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Хах":Иди на летището и виж.20 ракетни комплекса разположени във верига.
17:13 27.02.2026
15 Ний ша Ва упрайм
17:14 27.02.2026
16 Партията на Радев
17:14 27.02.2026
17 Анджо
17:17 27.02.2026
18 Под каква форма
Мачът вече е свирен, Боци, Радко и Доги вече са се разбрали, те дори не се напъват много много да правят кампания, най скучните избори за последните 35 години са тези, Радко ще управлява, Боци и Доги ще суфлират!
17:18 27.02.2026
19 Да си кръсти партията
Или Републиканци US-BG също е вариант😂😂😂
Или Боташ кражба газ 😂😂😂
Абе, варианти много 😂😂😂
17:19 27.02.2026
20 хъхъ
17:22 27.02.2026
21 ООрана държава
17:24 27.02.2026
22 За сега
Тази схема покрива ЕС, РУСИЯ И ТУРЦИЯ.
Да гласуваме за опозицията, че не е здравословно егин да има цялата власт!
17:24 27.02.2026