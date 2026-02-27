Прогноза: С “Нашият народ” президентът Румен Радев май отива на изборите

Седем дни преди крайния срок да каже с кого ще играе на тези избори Румен Радев, около бъдещата коалиция на бившия президент се появиха нови имена.

Това написа "24 часа".

След като Радев и хората му не успяха да реализират идеята да тръгнат към парламентарния вот с името “Нашата България” (то бе запазено от друг пред Патентното ведомство в края на януари), отворен се оказва шансът за “Нашият народ”.

Това би било възможно, ако сред формациите, на чиято регистрация ще стъпи коалицията около Радев, се включи и партия “Движение “Нашият народ”.

Председател на формацията е Атанас Калчев, който е кмет на Кричим вече пети мандат. Той е и лидер на движение “Нашият град”, което обаче през март миналата година кардинално сменя името си, заменяйки “град” с далеч по-мащабното “народ”.

Според слуховете тази формация е сред кандидатите за мандатоносители на Радев.