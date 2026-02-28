Месечен хороскоп за март 2026 г.

Март е месец на пробуждане и неочаквани обрати. С удължаването на дните и проникването на светлина дори през най-затворените прозорци, нещо се променя в нас. Тази година това чувство ще бъде още по-интензивно. Всеки знак ще стъпи на собствената си сцена – с различна история, различно предизвикателство и различна възможност. Предлагаме ви да видите какви са астрологичните прогнози за март за всяка зодия, пише iwoman.bg.

Овен

Най-добре е да започнете този месец спокойно. Натрупването на планети в секцията за самоанализ във вашата карта, заедно с ретроградния Меркурий, предполага необходимост от предпазливост. Вашата управляваща планета, Марс, ще се присъедини към тази група на 2-ри, осигурявайки идеалния фон за задкулисни дейности. Лунното затъмнение на 3-ти ще хвърли светлина върху евентуална смяна на работата. По това време може да приключи дадена задача, освобождавайки ви за нови възможности. Венера ще навлезе във вашия знак на 6-ти, дарявайки ви чар и грация. Това ще ви помогне да получите повишение или нов партньор.

Ако имате нужда от глезотии, новолунието на 18-ти ще е идеално за ден в спа център. Това ще ви подготви за сезона на Овен, когато Слънцето ще се премести във вашия знак на 21-ви. Това е вашият месец на блясъка, така че се насладете на светлината на прожекторите! Меркурий ще е директен на 20-ти, което може да ви облекчи. Изведнъж животът ви ще започне да се движи напред - и можете да намерите правилните думи. Кажете "да" на далечни приключения, когато Марс направи тригон с Юпитер на 21-ви. Този аспект обещава забавление и вълнение, така че не го пропускайте! Резервирайте това пътуване! Парите ще се увеличат, когато Венера смени дома си на 30-ти. През следващите няколко седмици можете да очаквате значително подобрение.

Телец

Вашият социален живот ще е активен с началото на март, независимо от времето. Натовареният сектор на приятелството показва много възможности за свързване с вашия кръг. Най-добрите дни за забавление: лунното затъмнение на 3-ти и новолунието на 18-ти. Новолунието може също да донесе промяна в романтичната връзка. Това може да се окаже ново ниво или раздяла. Венера в Овен на 6-ти ще увеличи възможността за тайна романтика. На 7-ми Венера ще направи прекрасен аспект с Нептун, добавяйки мечтателен блясък към любовния ви живот. На 8-ми Венера ще е в съвпад със Сатурн, което означава сериозен обрат в романтичните събития. Може ли това да е вашият момент? Времето ще покаже.

След като Слънцето влезе във вашата зона за интроспекция на 20-ти, може би ще предпочетете да запазите личния си живот в тайна. За щастие, Меркурий ще е директен същия ден, така че ще е по-лесно да останете в прикритие. С края на март, вашата управляваща планета, Венера, ще бъде във вашия знак на 30-ти. Това е чудесна новина - вие ще сте в стихията си. Следващият месец ще ви даде благоприятна светлина, привличайки с лекота повече от това, което искате. Насладете се на пролетта.

Близнаци

Март ще започне с необичайна нотка, тъй като управляващата ви планета Меркурий ще е ретроградна. Ще трябва да внимавате в думите си, иначе рискувате да си наложите лоши намерения. Въпреки това, кариерата ви ще е във възход, като Слънцето ще хвърли светлина върху възможности да поемете водеща роля. Марс ще осигури тласъка, когато се присъедини към Слънцето на 2-ри. Тази комбинация ще направи възхода ви към върха бърз.

Лунното затъмнение на 3-ти ще сигнализира за промяна на домашния фронт. Може да имате неочакван ремонт, който може да се окаже скъп. На 6-ти Венера ще засили социалния ви живот. Календарът ви скоро би трябвало да се запълни с партита, събития и срещи. Може да имате причина да празнувате, когато новолунието отвори желана врата към кариерата на 18-ти. Това може да е моментът, в който ще се изкачите по стълбицата.

На 21-ви Слънцето ще влезе в Овен, а Меркурий ще е в директна посока, което ще окаже благоприятен ефект върху вашата репутация и положение във вашата общност. Би трябвало да видите подобрения и в технологиите, комуникацията и пътуванията. Месецът ще завърши с Венера във вашата зона за интроспекция, идеална за лични уединения и тайни романси.

Рак

Този месец ще е страхотен за пътувания, благодарение на Слънцето и Венера в Риби. Меркурий обаче ще е ретрограден до 20-ти, така че ще трябва да планирате евентуални забавяния. Това е от съществено значение, когато Марс премине в Риби на 2-ри. След като това се случи, шансовете да загубите самообладание ще се умножат. Практикувайте търпение, ако искате да запазите спокойствие. Лунното затъмнение на 3-ти може да отвори неочаквана възможност за пътуване с кола. Може да доведе и до психически пробив.

Репутацията ви ще сияе, когато Венера влезе в кариерната секция на вашата карта на 6-ти. Изведнъж вие ще сте любимци на работа - използвайте този чар за повишение. Образователна възможност ще се появи с новолунието на 18-ти. Кариерното развитие ще стане по-голямо, когато Слънцето влезе в Овен на 21-ви. Един ден по-рано, на 20-ти, Меркурий ще се насочи директно, което ще намали потенциала за драма при пътуване. Венера във вашата социална зона на 30-ти ще добави забавление. Ако сте необвързани, може би е време да се запознаете с нови хора.

Лъв

Вашата управляваща планета, Слънцето, ще освети дупки в бюджета ви през този месец. Ако разходите ви са били извън контрол, през март ще можете да видите как да ги намалите. Предприемете решителен подход към намаляването на разходите, когато Марс се присъедини към Слънцето в Риби на 2-ри. Но бъдете внимателни с лунното затъмнение на 3-ти. Финансовите решения, взети през този ден, по-късно може да се окажат разочароващи.

Планирайте романтични пътешествия, когато Венера премине в Овен от 6-ти до 30-ти. Това е идеално време за първи или втори меден месец. Само не забравяйте, че Меркурий ще е ретрограден до 20-ти - може да има забавяния. Нов поток от доходи или данъчни облекчения ще се появяват на новолунието на 18-ти. Това е чудесна новина! Запазете допълнителните пари за бъдещи цели. След като Слънцето смени знаците си и Меркурий стане ретрограден на 20-ти, вие ще сте готови да се отдадете на страстта си към пътешествията с пътувания в последния момент. На 30-ти Венера ще хвърли великолепен блясък върху репутацията ви. Признанието, за което жадувате, най-накрая ще е ваше.

Дева

Март ще ви помогне да откриете по-добри граници. Слънцето ще се присъедини към Марс във вашия сектор на взаимоотношенията на 2-ри, което ще ви даде силата да кажете "не" и да го мислите сериозно. Това ще е последвано от лунно затъмнение във вашия знак на следващия ден, което ще ви позволи да се доверите на собствената си сила.

Романтиката ще се чувства интензивна, когато Венера навлезе в сектора на интимността във вашата карта на 6-ти. Тогава ще можете да насърчите по-дълбока връзка с партньора си. Необвързани? Новолунието на 18-ти ще доведе интересен нов човек във вашата орбита.

Финансовите и правните въпроси ще се подобрят, когато Меркурий стане отново директен на 20-ти. Тогава ще можете да се справите с бюджетни проблеми и да намерите практични решения. Използвайте част от излишъка си, за да планирате почивки, когато Венера смени знака си на 30-ти. Пролетното бягство ще повдигне настроението ви!

Везни

С наближаването на пролетта е време да пренастроите здравословния си режим. Ретрограден Меркурий и Слънцето във вашия дом на благополучие ще хвърлят светлина върху това къде трябва да коригирате курса си. Марс в Риби на 2-ри ще ви осигури необходимата воля за промяна на рутината ви. Лунното затъмнение на 3-ти ще е идеално за почивка.

Взаимоотношенията ще се подобрят, когато вашият управител, Венера, премине в Овен на 6-ти. Можете смело да споделите с някого как се чувствате. Колкото по-настоятелни сте, толкова по-вероятно е желанията ви да се изпълнят. Нова възможност за работа ще се появи на новолунието на 18-ти. Същият ден Венера ще е в остър ъгъл спрямо Юпитер, предупреждение да намалите разходите си. Екстравагантността може по-късно да провокира съжаление.

Интересни хора ще влязат в живота ви, когато Слънцето се плъзне в сектора на взаимоотношенията ви на 20-ти. Меркурий ще стане отново директен в същия ден - това означава, че ще бъде по-лесно да се преговаря, особено на работното място. С наближаването на края на месеца, Венера ще направи още един ход, този път във вашата зона на интимност. Желанието за сливане ще се засили, което ще доведе до дълбока връзка.

Скорпион

Докато Слънцето и Венера обещават романтика, ретроградният Меркурий поставя препятствия по пътя. Ще трябва да стъпвате внимателно, особено когато вашият управител, Марс, налива масло в огъня ви на 2-ри. Изведнъж ще почувствате нужда да направите ход. Най-добре е да практикувате сдържаност, докато Меркурий не стане отново директен на 20-ти. След като това се случи, ще сте свободни да флиртувате! Лунното затъмнение на 3-ти ще е идеално за вечер с приятели. Възможно е обаче да има и драма с приятел. Поддържайте границите си твърди и купонът ще остане сърдечен.

Хармонията на работното място ще е гарантирана, когато Венера смени зодията си на 6-ти. Работата в екип ще доведе до зашеметяващ успех през следващите няколко седмици. Нов романтичен интерес ще се появи на 18-ти, когато настъпи новолуние. Дали това е вашият избор? Отделете време, преди да вземете окончателно решение. Въпросите, свързани с кариерата, ще заемат ума ви, когато Слънцето премине в смел Овен на 21-ви. Поемете водещата роля и ще продължите да се справяте с проектите си с пълна сила. Меркурий ще бъде директен на 20-ти, осигурявайки яснота по любовните въпроси. Тогава ще можете да ги обсъдите! Обърнете внимание на 21-ви, когато управляващата ви планета, Марс, ще е в тригон с Юпитер. Тогава енергията ви ще се увеличи, давайки ви огневата мощ да се движите към най-високите си цели. Съвпадът на Сатурн-Плутон на 28-ми ще гарантира стабилното ви издигане към върха.

Перспективите ви за любов ще продължат да процъфтяват, когато Венера влезе в зоната ви на взаимоотношения на 30-ти. Пролетните флиртове скоро може да станат сериозни.

Стрелец

Домът е там, където е сърцето ви през месец март. Ретроградният Меркурий ще го направи идеалния месец най-накрая да се заемете с проектите за ремонт. Марс ще добави мускули, когато се приближи до Слънцето на 2-ри. Напредъкът ще се увеличава с милион степени, позволявайки ви бързо да достигнете всяка финална линия. Тласък в кариерата ще се случи около пълнолунието на 3-ти. Това може да отбележи момента, в който ще преодолеете препятствията и ще се издигнете на следващото ниво.

Любовта ще ви зове, когато Венера се появи в сектора на истинската ви любов на 6-ти. Поставете сърцето си на картата - и оставете любовта да управлява действията ви. Вашата управляваща планета, Юпитер, ще заеме директна позиция на 10-ти. Ако сте имали сериозни финансови проблеми през последните няколко месеца, това космическо събитие отново ще отвори фискалния кран. През следващите няколко седмици ще се появят възможности за повишаване на сигурността ви.

Търсите нов недвижим имот? Искате да продадете сегашния си дом? Новолунието на 18-ти ще най-добрият ден за покупка, продажба или преместване. Романтичните възможности ще се увеличат, когато Слънцето премине в страстен Овен на 21-ви. Един ден по-рано, на 20-ти, Меркурий ще стане отново директен, освобождавайки ви за забавление. Хармонията на работното място ще завърши месеца с положителна нотка, поради промяната на знаците на Венера на 30-ти.

Козирог

През месец март ще имате много идеи и интелектуални амбиции, благодарение на Слънцето във вашата ментална зона, като Марс ще добави огнева мощ на 2-ри. Меркурий обаче ще е ретрограден до 20-ти, така че е най-добре да не действате по всяка брейнсторминг стратегия. Вместо това, обърнете внимание. Кратките пътувания може да са привлекателни, но ретроградният Меркурий може да внесе няколко промени в плановете ви. Въпреки това, лунното затъмнение на 3-ти ще е твърде добро за приключения на дълги разстояния, за да го пропуснете. Тръгнете, но бъдете търпеливи. Купете си нов домашен декор, когато Венера се плъзне във вашия домашен сектор на 6-ти. Нов диван, произведение на изкуството или възглавници биха могли да озарят жилището ви.

Новолунието на 18-ти ще донесе важни новини. Изведнъж ще трябва да вземете решение! Изчакайте до 20-ти, когато Меркурий отново ще стане директен. Тогава ще знаете точно какво да правите. На 28-ми вашият управител, Сатурн, ще е в хармоничен ъгъл с Плутон. Това ще засили вашата решителност - тогава би трябвало да можете да постигнете целите си без много проблеми. Любовта ще разцъфне, когато Венера влезе във вашата романтична зона на 30-ти. Това може да е началото на вълнуваща връзка.

Водолей

Ретроградният Меркурий във вашата парична зона предупреждава за неочаквани разходи. Ще трябва внимателно да следите портфейла си до 20-ти. Ако не го направите, парите ви може да изчезнат. Импулсът за харчене ще се засили, когато Марс премине в Риби на 2-ри. Лунното затъмнение на 3-ти ще е възможност за уреждане на дълг. То обаче може да разкрие и данъчна заблуда. Ще сте на романтична вълна, когато Венера премине в страстен Овен на 6-ти. Тогава ще имате смелостта да направите крачка - така че действайте!

Нов поток от доходи ще се появи на новолунието на 18-ти. Това може да е подходящата възможност да промените финансовата си стратегия. Пригответе се за пътуване на 20-ти. Меркурий също ще застане директно през този ден, премахвайки финансовите пречки. Тогава ще можете да резервирате пътуванията си с увереност.

В края на месеца Венера ще навлезе във вашия домашен сектор. Ще можете да започнете проекти за подобряване на дома и градинарски задачи. Освежаването на жилището ви е идеалното пролетно занимание.

Риби

Слънцето ще е във вашия знак, което означава, че март ще е вашето време от годината да блестите. Ще имате специален блясък около себе си, който другите ще намират за привлекателен. Марс във вашия знак на 2-ри ви ще ви позволи да бъдете и по-смели. Тази комбинация ще ви улесни да получите това, което искате. Ретроградният Меркурий обаче призовава за предпазливост. Не прекалявайте със смелите ходове!

Връзка ще приключи, когато лунното затъмнение настъпи на 3-ти. Ако някой излезе от живота ви, вярвайте, че е за добро.

Финансите ще се увеличават, когато Венера обикаля паричната ви зона в продължение на няколко седмици, започвайки на 6-ти. Това е добра новина, особено ако бюджетът ви е бил ограничен. Използвайте част от тези пари, за да промените визията си на 18-ти. Парите ще продължат да се увеличават, когато Слънцето се присъедини към Венера на 20-ти.

Меркурий също ще бъде директен през този ден, освобождавайки ви да се изразявате. Романтични приключения са възможни, когато Венера се отбие във вашия сектор за краткосрочни пътувания на 30-ти.