Министър Христанов: Сигнализирах премиера за заплаха за националната сигурност

Има заплаха за националната сигурност, за което е известен и премиерът. Снощи получихме сигнала, сигнализирали сме службите. Започнали сме проверки. Не мога да разкрия повече на този етап. Това заяви служебният министър на земеделието Иван Христанов на брифинг, докато представяше екипа си.
Той вече внесе сигнал в прокуратурата за злоупотреби за близо половин милион лева, свързан с т.нар.“златна фадрома”.
Сега обаче отказа да даде повече детайли за сигнала, за който са информирали и ДАНС.
Христанов коментира, че няма да се огъне. Вчера от "Има такъв народ" прочетоха декларация с информация за служебния министър на земеделието и храните за негови назначения и призоваха президента Илияна Йотова да поиска оставката му.
"Последните дни бяха наситени с безпрецедентни атаки. Чухме, че съпругата ми имала интереси в някакви лаборатории, което е клевета и измама. Много интересно, че тази атака съвпадна със сигнала до прокуратурата", посочи Христанов.
И допълни:
"Първият ни приоритет е прозрачност. Тази прекрасна сграда се превръщаше в задкулисие.
Ние гарантираме секторът да не бъде повлиян от смяната. Искаме да уверим всички, че ще се работи по график. Борбата с корупцията остава върховен приоритет. Колкото и месеца да имаме - три или шест, ние ще използваме всяка минута за общественото благо."
1 Абе
10:31 27.02.2026
2 Пич
10:32 27.02.2026
3 Габрово
Коментиран от #14
10:34 27.02.2026
4 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
10:36 27.02.2026
5 Голям
10:38 27.02.2026
6 123456
10:39 27.02.2026
7 Механик
Аман от мишоци, дето се мислят че са по-умни от хората.
Има ли огън не може да няма пламък и дим е казал народа.
Коментиран от #24, #38, #41
10:40 27.02.2026
8 Дориана
Коментиран от #23
10:41 27.02.2026
9 Абе,
Коментиран от #18
10:42 27.02.2026
10 С тъшки
10:45 27.02.2026
11 С тъшки
10:45 27.02.2026
12 Има ни пак
Коментиран от #21
10:45 27.02.2026
13 Очилата не правят някого умен
С какво нацията е застрашена?
И кой ще я защите?
Фашизираните Гюров, Нейнска или Запрянов?
А може би Тагарев?
10:48 27.02.2026
14 Реалност
До коментар #3 от "Габрово":Смятам, че най добре би се справил другаря Си. В Китай за корупция в особено големи размери вече издават смъртни присъди.
10:49 27.02.2026
15 Браво, Христанов!
10:49 27.02.2026
16 Да така е
10:50 27.02.2026
17 Некомпетентни хора
10:51 27.02.2026
18 Парадокс БГ
До коментар #9 от "Абе,":Тролът на Шишко пак се появи да внушава лъжи.
Мафияга е застрашена да й разкрият престъпните схеми, които вирееха необезпокоявано при ГЕРБерастите.
10:51 27.02.2026
19 В България преди 10 Ноември 1989 г.
насила ДС ги правеха политически, хванат някой с Християнска Библия или там отишъл Черква на Великден и се започва, доноси, разпити.
Сега е същата изчанчена работа, същите ДС мутри и МВР те правят насила престъпник, ама ограбил те някой, ама нещо друго се случило, МВР вдига рамене, Прокуратурата не разследва и за обикновеният гражданин не остава нищо друго освен да вземе закона в свои ръце.
Та както по Соца, така и сега.
Българите живеят и оцеляват в България въпреки държавата.
Коментиран от #36
10:52 27.02.2026
20 Много глупава жена
10:53 27.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Промяна
10:54 27.02.2026
23 Промяна
До коментар #8 от "Дориана":ПРЕВРАТАДЖИЙКАТА СЕГА НАПРАВИХТЕ ПРЕВРАТ АМА ДОКОГА ЩЕ СЕ ВИХРИТЕ ТУК НЕ Е МОСКВА ЗАТВОР ЗА ВАС
Коментиран от #27, #37
10:55 27.02.2026
24 Истината
До коментар #7 от "Механик":Компроматната банка за лъжи и клевети на Шиши Магнитски е във вихъра си! По цял ден умуват какви доноси и изфабрикувани клевети да внасят, за да разследват тези, които се борят с мафията и корупцията!!! Целта е да се саботират реформите, разкриването на истинските злоупотреби и мръсни схеми на задкулисието зад ДПС, ГЕРБ и слугите им ИТН и БСП.
10:55 27.02.2026
25 Лайн Ари
10:56 27.02.2026
26 ДрайвингПлежър
10:56 27.02.2026
27 Възмутен
До коментар #23 от "Промяна":Затвор за шайката ДПС-ГЕРБ и лаещите пинчери ИТН!
10:56 27.02.2026
28 Браво
10:57 27.02.2026
29 Браво, Христанов!
10:58 27.02.2026
30 Писна ми от тоя циркаджия
10:59 27.02.2026
31 Мнение
10:59 27.02.2026
32 Мнение
10:59 27.02.2026
33 Тъшки,
11:02 27.02.2026
34 Даката
11:03 27.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 В Пловдив бяхме студенти осемдесетте год
До коментар #19 от "В България преди 10 Ноември 1989 г.":Има католическа катедрала и се чуваше орган да свири от вътре. Спирали сме да слушаме отвън. Ние сме православни но орган не бяхме чували до тогава. Никой нищо не ни е казвал. Не е идвала милиция. По него време началото на осемдесетте години в Пловдив имаше от птиче мляко. Не веднъж сме го казвали. Имаше доста висок стандарт. Посети ни група колеги от Бърно столицата на Моравия в Чехословакия. Дори на тях им хареса много тогавашния чудесен Пловдив. Никога няма да забравя .
11:03 27.02.2026
37 Дориана
До коментар #23 от "Промяна":ИТН се доказаха като най- вредната партия в Парламента предала избирателите си и съюзила се с Борисов и Пеевски. Дори се опитаха чрез Борисов да въведат в България пълзяща диктатура, но Борисов ги отсвири. За това сега са много гневни и проявяват злоба към всички.Сега за ужас на ИТН ще се проведат честни и прозрачни избори. И за техен още по- голям ужас макар, че орязаха секциите ще има бум на гласуващи с висока избирателна активност , която ще свали ИТН на 1 %.
11:04 27.02.2026
38 Знаеш,ли?
До коментар #7 от "Механик":Между този и теб има два вагона книги разлика.
11:05 27.02.2026
39 Има заплаха за националната сигурност !
11:05 27.02.2026
40 Възмутен
Целта на ИТН е да ДИСКРИДИТИРАТ ХРИСТАНАВ, за да отслабят тежестта на неговите твърдения – дори да има реални доказателства за неговите твърдения.
Това е опит за СПРАШВАНЕ СРЕЩУ ХРИСТАНОВ от страна на ИТН (марионетките на Шиши Магнитски)!!!
11:06 27.02.2026
41 Това е дезинформационна атака
До коментар #7 от "Механик":Това е опит за сплашване да затворят устата на Христанов!
11:07 27.02.2026
42 Истината
11:08 27.02.2026
43 Лемънс
Политическият рефлекс често е да се отговаря с още обвинения. Това обаче:
превръща случая в партиен скандал;
размества фокуса от същината – схемата.
По-ефективно е: „Нека институциите говорят.“
11:09 27.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Възмутен
11:10 27.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Новите назначения
11:12 27.02.2026
49 Дид
11:13 27.02.2026
50 Манол
Да се търси одит от външни компании; мониторинг от европейски институции; сигнал до ОЛАФ при европейски средства.
Това повишава цената на натиска.
11:13 27.02.2026
51 Смяна на фокуса
Медиен натиск
Свързани медии пускат „разкрития“, често без доказателства, но с внушения. Целта е съмнение, не присъда.
Процесуално протакане
Сигналът за корупция се „проверява“ дълго и без резултат, докато проверките срещу министъра се движат бързо и шумно.
Политическа изолация
Част от управляващите се дистанцират, за да не „поемат щети“. Министърът остава сам.
Уморяване и деморализация
Натискът е постоянен — институционален, медиен, личен. Целта е или оставка, или загуба на обществено доверие.
11:15 27.02.2026
52 министър на земеделието и горите
11:15 27.02.2026