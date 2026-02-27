Новини
Министър Христанов: Сигнализирах премиера за заплаха за националната сигурност

Министър Христанов: Сигнализирах премиера за заплаха за националната сигурност

27 Февруари, 2026

Последните дни бяха наситени с безпрецедентни атаки. Чухме, че съпругата ми имала интереси в някакви лаборатории, което е клевета и измама, каза той

Има заплаха за националната сигурност, за което е известен и премиерът. Снощи получихме сигнала, сигнализирали сме службите. Започнали сме проверки. Не мога да разкрия повече на този етап. Това заяви служебният министър на земеделието Иван Христанов на брифинг, докато представяше екипа си.

Той вече внесе сигнал в прокуратурата за злоупотреби за близо половин милион лева, свързан с т.нар.“златна фадрома”.

Сега обаче отказа да даде повече детайли за сигнала, за който са информирали и ДАНС.

Христанов коментира, че няма да се огъне. Вчера от "Има такъв народ" прочетоха декларация с информация за служебния министър на земеделието и храните за негови назначения и призоваха президента Илияна Йотова да поиска оставката му.

"Последните дни бяха наситени с безпрецедентни атаки. Чухме, че съпругата ми имала интереси в някакви лаборатории, което е клевета и измама. Много интересно, че тази атака съвпадна със сигнала до прокуратурата", посочи Христанов.

И допълни:

"Първият ни приоритет е прозрачност. Тази прекрасна сграда се превръщаше в задкулисие.
Ние гарантираме секторът да не бъде повлиян от смяната. Искаме да уверим всички, че ще се работи по график. Борбата с корупцията остава върховен приоритет. Колкото и месеца да имаме - три или шест, ние ще използваме всяка минута за общественото благо."


  • 1 Абе

    31 53 Отговор
    Заплахата за националната сигурност си ти.

    10:31 27.02.2026

  • 2 Пич

    41 41 Отговор
    Всички от ПП и ДБ са забъркани в мошенгии и извращения !!! Нито глас за тях !!!

    10:32 27.02.2026

  • 3 Габрово

    38 13 Отговор
    Само Тръмп или Путин може да се оправи с нашата Държавна мафия.

    Коментиран от #14

    10:34 27.02.2026

  • 4 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    34 26 Отговор
    Тоя НПО сектант кога ще освободи овцете на бай Рибанчо? Никога.

    10:36 27.02.2026

  • 5 Голям

    30 28 Отговор
    За ПП ДБ борбата с корупцията си оставала приоритет??? Как изобщо имате очи да го кажете това, трябва да сте много дебелокожи? Най-корумпираните се заели да се "борят" с корупцията... ами няма как да стане това.

    10:38 27.02.2026

  • 6 123456

    8 5 Отговор
    Baj Riban ! Бай Рибан ! Бай Рибан ! Бай Рибан ! Бай Рибан !

    10:39 27.02.2026

  • 7 Механик

    17 27 Отговор
    Абе, що не казха че съпругата ти има интереси към земеделието, топлофикацията, телевзията, ами казаха, че точно към лаборатории? Казвай бе?
    Аман от мишоци, дето се мислят че са по-умни от хората.
    Има ли огън не може да няма пламък и дим е казал народа.

    Коментиран от #24, #38, #41

    10:40 27.02.2026

  • 8 Дориана

    31 8 Отговор
    Слави Трифонов вместо да се крие на дивана да излезе пред целия български народ и да каже, защо неистово иска да саботира Парламента ? Защо иска да вкара депутати в Парламента от ИТН като Тошо Йорданов и Балабанов, които да играят ролята на Троянски кон , които със всички сили да спират реформите в Съдебната власт, Администрацията и всички завладени институции, да защитават с всички сили мафията, корупцията , олигархията ,полицейщината и пълзящата диктатура. Да видим какво свършиха Тошо Йорданов и Балабанов досега в Парламента. Проявяваха агресивно и непристойно поведение , което се изразяваше с чупене и рушене на микрофони и камери, сипеха обидни квалификации и провокации срещу опонентите си, защитаваха с всички сили мафията, корупцията , олигархията ,полицейщината и пълзящата диктатура , чиито проводници бяха Борисов и Пеевски. Неистово искаха да фалшифицират и откраднат вота на избирателите като изпълняваха поръчки чрез измислени скенери и орязване на секции в чужбина. Опорочиха Будизма като религия и го замесиха с педофилия и секта за да очернят опонентите си . Използваха трагедията в Петрохан за свои политически цели чрез провокации и нападки. Агресивно и непристойно сипеха провокации, клюки и всевъзможни нападки към Служебното правителство. Такива хора нямат място в Парламента. Наказателен вот срещу тях – падат надолу на 1 % и губят субсидия. Финансов срив за ИТН.

    Коментиран от #23

    10:41 27.02.2026

  • 9 Абе,

    12 22 Отговор
    по голяма заплаха от вас ,няма за националната сигурност...

    Коментиран от #18

    10:42 27.02.2026

  • 10 С тъшки

    4 0 Отговор
    управия няма. Те си имат една кукавица, която им снася замътени яйца. На руска кола вратата и на найнайка устата се затварят ...леко и нежно

    10:45 27.02.2026

  • 12 Има ни пак

    20 6 Отговор
    Виждаме всички, че троловете тук вият на умряло. Значи се движим добре и в правилната посока. Предварително благодаря за минусите, които ще нацвъкате.

    Коментиран от #21

    10:45 27.02.2026

  • 13 Очилата не правят някого умен

    9 17 Отговор
    За всяване на паника в обществото се носитнаказателна отговорност!
    С какво нацията е застрашена?
    И кой ще я защите?
    Фашизираните Гюров, Нейнска или Запрянов?
    А може би Тагарев?

    10:48 27.02.2026

  • 14 Реалност

    14 3 Отговор

    До коментар #3 от "Габрово":

    Смятам, че най добре би се справил другаря Си. В Китай за корупция в особено големи размери вече издават смъртни присъди.

    10:49 27.02.2026

  • 15 Браво, Христанов!

    23 6 Отговор
    "Бой" по манулерките на Шиши и Боко!!

    10:49 27.02.2026

  • 16 Да така е

    14 4 Отговор
    Явно ще бъде трудно с връщането на държавността у нас. Действително излизат голям брой клевети и опити за манипулация, видно от тези които се свързват със статуквото. Не може обаче да се стои и да не се търсят права и правда по законоустановения ред.

    10:50 27.02.2026

  • 17 Некомпетентни хора

    7 18 Отговор
    Чуете ли че някой ще се бори с корупцията да знаете че иска да бездейства по дълго.

    10:51 27.02.2026

  • 18 Парадокс БГ

    20 0 Отговор

    До коментар #9 от "Абе,":

    Тролът на Шишко пак се появи да внушава лъжи.
    Мафияга е застрашена да й разкрият престъпните схеми, които вирееха необезпокоявано при ГЕРБерастите.

    10:51 27.02.2026

  • 19 В България преди 10 Ноември 1989 г.

    5 1 Отговор
    В България преди 10 Ноември 1989 г.
    насила ДС ги правеха политически, хванат някой с Християнска Библия или там отишъл Черква на Великден и се започва, доноси, разпити.

    Сега е същата изчанчена работа, същите ДС мутри и МВР те правят насила престъпник, ама ограбил те някой, ама нещо друго се случило, МВР вдига рамене, Прокуратурата не разследва и за обикновеният гражданин не остава нищо друго освен да вземе закона в свои ръце.

    Та както по Соца, така и сега.

    Българите живеят и оцеляват в България въпреки държавата.

    Коментиран от #36

    10:52 27.02.2026

  • 20 Много глупава жена

    3 11 Отговор
    Министър малкото име ли е на този христакиев ма.

    10:53 27.02.2026

  • 22 Промяна

    5 16 Отговор
    ОСТАВКА НА ЦЯЛОТО ПЕТРОХАНСКО ГЮРОВО РАДЕВО СЛУЖЕБНО МЕТЕЖНИЧЕСКО ВЪН ЗА ЗАТВОРА СТЕ

    10:54 27.02.2026

  • 23 Промяна

    7 11 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    ПРЕВРАТАДЖИЙКАТА СЕГА НАПРАВИХТЕ ПРЕВРАТ АМА ДОКОГА ЩЕ СЕ ВИХРИТЕ ТУК НЕ Е МОСКВА ЗАТВОР ЗА ВАС

    Коментиран от #27, #37

    10:55 27.02.2026

  • 24 Истината

    15 3 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Компроматната банка за лъжи и клевети на Шиши Магнитски е във вихъра си! По цял ден умуват какви доноси и изфабрикувани клевети да внасят, за да разследват тези, които се борят с мафията и корупцията!!! Целта е да се саботират реформите, разкриването на истинските злоупотреби и мръсни схеми на задкулисието зад ДПС, ГЕРБ и слугите им ИТН и БСП.

    10:55 27.02.2026

  • 25 Лайн Ари

    5 10 Отговор
    Има заплаха за националната сигурност, -има я , като назначихте шалайманов за зам.министър как няма да има ! ?!

    10:56 27.02.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    4 14 Отговор
    Нещо му хлопа между ушите на тоя... и аз не мога да кажа повече

    10:56 27.02.2026

  • 27 Възмутен

    13 4 Отговор

    До коментар #23 от "Промяна":

    Затвор за шайката ДПС-ГЕРБ и лаещите пинчери ИТН!

    10:56 27.02.2026

  • 28 Браво

    11 7 Отговор
    Браво, Христанов!

    10:57 27.02.2026

  • 29 Браво, Христанов!

    11 5 Отговор
    "Бой" по манерките на Шиши и Боко!!

    10:58 27.02.2026

  • 30 Писна ми от тоя циркаджия

    2 10 Отговор
    Нещо като нищо! Дава пресконф. за да съобщи нищо.

    10:59 27.02.2026

  • 31 Мнение

    7 2 Отговор
    Шайката ДПС-ГЕРБ и лаещите пинчери ИТН ОГРАЦИХА БЪЛГАРИЯ!

    10:59 27.02.2026

  • 32 Мнение

    6 2 Отговор
    Шайката ДПС-ГЕРБ и лаещите пинчери ИТН ОГРАБИХА БЪЛГАРИЯ!

    10:59 27.02.2026

  • 33 Тъшки,

    4 0 Отговор
    уведомявам ви, че шуранайката на една съседка на госпожата е сериен убиец. Айде, давайте декларацийката

    11:02 27.02.2026

  • 34 Даката

    2 6 Отговор
    В затвора ви е мястото, а националната ни сигурност е застрашена но от вас, щото взеха да излизат неща, които ги бяхте забравили.

    11:03 27.02.2026

  • 36 В Пловдив бяхме студенти осемдесетте год

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "В България преди 10 Ноември 1989 г.":

    Има католическа катедрала и се чуваше орган да свири от вътре. Спирали сме да слушаме отвън. Ние сме православни но орган не бяхме чували до тогава. Никой нищо не ни е казвал. Не е идвала милиция. По него време началото на осемдесетте години в Пловдив имаше от птиче мляко. Не веднъж сме го казвали. Имаше доста висок стандарт. Посети ни група колеги от Бърно столицата на Моравия в Чехословакия. Дори на тях им хареса много тогавашния чудесен Пловдив. Никога няма да забравя .

    11:03 27.02.2026

  • 37 Дориана

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Промяна":

    ИТН се доказаха като най- вредната партия в Парламента предала избирателите си и съюзила се с Борисов и Пеевски. Дори се опитаха чрез Борисов да въведат в България пълзяща диктатура, но Борисов ги отсвири. За това сега са много гневни и проявяват злоба към всички.Сега за ужас на ИТН ще се проведат честни и прозрачни избори. И за техен още по- голям ужас макар, че орязаха секциите ще има бум на гласуващи с висока избирателна активност , която ще свали ИТН на 1 %.

    11:04 27.02.2026

  • 38 Знаеш,ли?

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Между този и теб има два вагона книги разлика.

    11:05 27.02.2026

  • 39 Има заплаха за националната сигурност !

    3 3 Отговор
    Терористични израелски клетки има в България !

    11:05 27.02.2026

  • 40 Възмутен

    3 2 Отговор
    Често срещан модел в ситуации, в които се засягат силни икономически интереси (мафиотски) е да дискредитират източника, в случая Христанов.
    Целта на ИТН е да ДИСКРИДИТИРАТ ХРИСТАНАВ, за да отслабят тежестта на неговите твърдения – дори да има реални доказателства за неговите твърдения.
    Това е опит за СПРАШВАНЕ СРЕЩУ ХРИСТАНОВ от страна на ИТН (марионетките на Шиши Магнитски)!!!

    11:06 27.02.2026

  • 41 Това е дезинформационна атака

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Това е опит за сплашване да затворят устата на Христанов!

    11:07 27.02.2026

  • 42 Истината

    4 0 Отговор
    Проблемът възниква, когато институциите са с ниско обществено доверие.

    11:08 27.02.2026

  • 43 Лемънс

    1 0 Отговор
    Да не влиза в емоционална война
    Политическият рефлекс често е да се отговаря с още обвинения. Това обаче:
    превръща случая в партиен скандал;
    размества фокуса от същината – схемата.
    По-ефективно е: „Нека институциите говорят.“

    11:09 27.02.2026

  • 45 Възмутен

    3 1 Отговор
    Затвор за шайката ДПС-ГЕРБ и лаещите пинчери ИТН!

    11:10 27.02.2026

  • 48 Новите назначения

    1 2 Отговор
    Във външно министерство са скандални. Назначават се мссово сбъркани атлантици пряко свързани с НАТО.

    11:12 27.02.2026

  • 49 Дид

    1 0 Отговор
    Смело Христанов, гнилоча създаван умишлено 20 години във всичките им разклонения трябва да се изкорени до кокал.

    11:13 27.02.2026

  • 50 Манол

    1 0 Отговор
    Българското правосъдие е толкова пропито от корупция, че трябва да бъде наблюдавано задължително от европейски институции!
    Да се търси одит от външни компании; мониторинг от европейски институции; сигнал до ОЛАФ при европейски средства.
    Това повишава цената на натиска.

    11:13 27.02.2026

  • 51 Смяна на фокуса

    1 0 Отговор
    Вместо да се разследва схемата, започват проверки срещу самия министър — по стари назначения, конфликт на интереси, декларации и др.
    Медиен натиск
    Свързани медии пускат „разкрития“, често без доказателства, но с внушения. Целта е съмнение, не присъда.
    Процесуално протакане
    Сигналът за корупция се „проверява“ дълго и без резултат, докато проверките срещу министъра се движат бързо и шумно.
    Политическа изолация
    Част от управляващите се дистанцират, за да не „поемат щети“. Министърът остава сам.
    Уморяване и деморализация
    Натискът е постоянен — институционален, медиен, личен. Целта е или оставка, или загуба на обществено доверие.

    11:15 27.02.2026

  • 52 министър на земеделието и горите

    1 0 Отговор
    Има заплаха за националната сигурност. Очевидно не е със земеделието и остават горите, охраняваните периметри и частните затвори свързани с Израел

    11:15 27.02.2026

