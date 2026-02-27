Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Словашкият премиер: Всички виждат! Украйна не иска възобновяване на транзита на руски петрол
  Тема: Украйна

Словашкият премиер: Всички виждат! Украйна не иска възобновяване на транзита на руски петрол

27 Февруари, 2026 22:45 686 43

Унгария и Словакия са без доставки на руски петрол по този тръбопровод от края на януари и обвиняват Украйна за продължителното прекъсване

Словашкият премиер: Всички виждат! Украйна не иска възобновяване на транзита на руски петрол - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски и словашкият премиер Роберт Фицо постигнаха днес принципно съгласие за бъдеща среща, а Братислава обвини Киев, че блокира доставките на руски петрол по нефтопровода "Дружба", предадоха Франс прес и Укринформ, пише БТА.

По време на телефонен разговор украинският президент покани словашкия премиер в Украйна, "за да обсъдят всички съществуващи проблеми", се посочва в съобщение на украинското президентство. "Приех тази покана", отбеляза Фицо, но добави, че предпочита среща в Европейския съюз и не посочи дата.

Още новини от Украйна

По време на този телефонен разговор "имах ясното впечатление, че Украйна няма никакъв интерес да възстанови транзита на петрол през своята територия“, добави словашкият премиер.

Участъкът от този нефтопровод на територията на Украйна, беше повреден при руски удари през януари. Унгария и Словакия твърдят, че той е бил ремонтиран, но според Зеленски ремонтните работи все още не са приключили.

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви днес, че иска да създаде "словашко-унгарска анкетна комисия", която да определи на място реалното състояние на петролопровода.

В изявлението си тази вечер Фицо изрази съжаление за "отхвърлянето на такава инспекция от президента Зеленски". Според него това се дължи на "негативно становище от украинските тайни служби".

Будапеща блокира заем от 90 милиарда евро от ЕС за Украйна и приемането на нови санкции срещу Москва, докато Киев не възобнови доставките.

След началото на руското нашествие в Украйна през 2022 г. ЕС забрани вноса на петрол от Русия, но петролопроводът "Дружба" не попада в техния обхват по настояване на Унгария и Словакия, припомня АФП.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха-ха

    11 9 Отговор
    Ще купуваш каквото има. Никой няма да се съобразява с руски пудел като теб.!

    Коментиран от #4, #32

    22:50 27.02.2026

  • 2 Спирай им тока

    9 8 Отговор
    Веднага..!

    22:51 27.02.2026

  • 3 Дамрат фашизките кучета

    3 9 Отговор
    Без ток.... АМИН

    22:52 27.02.2026

  • 4 Голда

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ха-ха":

    Гобараш

    Коментиран от #27

    22:53 27.02.2026

  • 5 Това,което

    8 7 Отговор
    прави Украйна,е хубаво за хората и лошо за изродите орбан и фицо.

    22:54 27.02.2026

  • 6 Фицо и Орбан

    9 4 Отговор
    най-смешните руски палячовци на континента Европа 😂

    22:55 27.02.2026

  • 7 Много готини

    5 1 Отговор
    Са Словенките-пи4ки tа Dрънкат

    22:55 27.02.2026

  • 8 "Огромни загуби за руската петролна

    6 3 Отговор
    и газова индустрия заради украинските дронове. Украинските въздушни атаки, най-вече с далекобойни дронове, са нанесли преки и косвени щети и поражения от около 1 трилион рубли на руския петролен и газов сектор само за няколко месеца. Поради нарастващия брой атаки с дронове и саботажни актове в Русия, застрахователните
    компании в страната не искат да правят застраховки "на тази тема", защото е нерентабилно, загубите за тях растат експоненциално."

    22:57 27.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Обожавам

    5 2 Отговор
    Напъни те тук на ру со фо би ПЕ да ли

    22:58 27.02.2026

  • 11 усс.ран русофил

    4 2 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    Коментиран от #13, #15

    22:58 27.02.2026

  • 12 Най обичам ру со фо би

    3 3 Отговор
    Като торта-студени и със Много Свещи

    Коментиран от #37

    23:00 27.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Спирайте всичко за фашистите

    6 5 Отговор
    и забрана на наркомана да влиза в Европа . Да си ходи в САЩ ама и Тръмп вече не го. бръсне за слива.

    23:01 27.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пригожин

    6 1 Отговор
    Ти глей украинците да ти не подпалят задните части.

    Коментиран от #20

    23:02 27.02.2026

  • 17 ВЗРИВЯВАЙ

    8 1 Отговор
    АЛЬОША

    Коментиран от #22

    23:03 27.02.2026

  • 18 Най-добре

    4 6 Отговор
    Зеления да се арестува от САЩ, и да бъде предаден на Русия

    Коментиран от #23

    23:03 27.02.2026

  • 19 "Русия ударно намалява сондирането

    6 4 Отговор
    на нефт, поради липса на средства. Руските производители на петрол намалиха добива на петрол до най-ниското ниво в историята. Сривът се дължи на строгите американски санкции, наложени от Доналд Тръмп, но също и на липса на средства. „Руските компаниите са преминали в режим на спестяване на парични средства и други икономии в дейността."

    Коментиран от #24, #26

    23:04 27.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Е то бива, бива, но чак толкова...

    5 3 Отговор
    Всички останали 25 държави от общо 27 в ЕС, които до преди няколко години до една са внасяли най много руски енергийни ресурси, могат да не купуват газ и петрол директно от Русия, а двама тарикати не могат. Щом ще си павим напук едни на други, нека да се спасяват сами или да си сменят управниците по най бързия начин.

    23:05 27.02.2026

  • 22 ЧНГ Пловдив

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "ВЗРИВЯВАЙ":

    Чисти набързо гАлоша 🗿🔨💥

    23:06 27.02.2026

  • 23 САЩ

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Най-добре":

    арестуват и унищожават само съюзници на Русия, подготвят нещата за тоталния й разпад.

    23:06 27.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 От редакцията

    6 2 Отговор
    Фицо да се оплаче на арменският поп.

    23:06 27.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Град Козлодуй

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Голда":

    Руснака не става за нищо, нито за войник, нито за сех.

    Коментиран от #36

    23:08 27.02.2026

  • 28 Харесвам факти

    1 1 Отговор
    Те са ТРАВЕСТИТИ

    Коментиран от #40

    23:09 27.02.2026

  • 29 Сесесере2🤢🤮

    0 2 Отговор
    Айде тия пак ще сменяват световния ред

    23:09 27.02.2026

  • 30 Ицо

    2 2 Отговор
    Има ли копейки тук?

    23:10 27.02.2026

  • 31 Извади го дапръдна

    2 1 Отговор
    Така ми казват факти и всички Русофоби

    Коментиран от #35

    23:10 27.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Копейка

    2 2 Отговор
    За левъ ша се беся!

    23:12 27.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 готин

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Извади го дапръдна":

    Ами сам си го казваш че какви дсте русофилите с Путин отзаад

    Коментиран от #38, #39

    23:15 27.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 .....

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Най обичам ру со фо би":

    Русофилите как ги обичаш, пълнени топли пирожки ли

    Коментиран от #41

    23:17 27.02.2026

  • 38 ПендеL

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "готин":

    Ти ли си траверсчо

    23:24 27.02.2026

  • 39 Готин 3аDник

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "готин":

    Имаш Ти

    23:25 27.02.2026

  • 40 Нямат край

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Харесвам факти":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    23:27 27.02.2026

  • 41 Град Козлодуй

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от ".....":

    Така е приятел. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    23:28 27.02.2026

  • 42 койдазнай

    0 1 Отговор
    То иска да дава пари на Путин, за да убива украинци. Това обаче е престъпление срещу човечеството, за което се полага справедливо наказание.

    23:29 27.02.2026

  • 43 Ицо

    0 0 Отговор
    Има ли копейки тук бе?

    23:33 27.02.2026

