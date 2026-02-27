Словашкият премиер: Всички виждат! Украйна не иска възобновяване на транзита на руски петрол

Украинският президент Володимир Зеленски и словашкият премиер Роберт Фицо постигнаха днес принципно съгласие за бъдеща среща, а Братислава обвини Киев, че блокира доставките на руски петрол по нефтопровода "Дружба", предадоха Франс прес и Укринформ, пише БТА.
По време на телефонен разговор украинският президент покани словашкия премиер в Украйна, "за да обсъдят всички съществуващи проблеми", се посочва в съобщение на украинското президентство. "Приех тази покана", отбеляза Фицо, но добави, че предпочита среща в Европейския съюз и не посочи дата.
По време на този телефонен разговор "имах ясното впечатление, че Украйна няма никакъв интерес да възстанови транзита на петрол през своята територия“, добави словашкият премиер.
Участъкът от този нефтопровод на територията на Украйна, беше повреден при руски удари през януари. Унгария и Словакия твърдят, че той е бил ремонтиран, но според Зеленски ремонтните работи все още не са приключили.
Унгарският премиер Виктор Орбан заяви днес, че иска да създаде "словашко-унгарска анкетна комисия", която да определи на място реалното състояние на петролопровода.
В изявлението си тази вечер Фицо изрази съжаление за "отхвърлянето на такава инспекция от президента Зеленски". Според него това се дължи на "негативно становище от украинските тайни служби".
Будапеща блокира заем от 90 милиарда евро от ЕС за Украйна и приемането на нови санкции срещу Москва, докато Киев не възобнови доставките.
След началото на руското нашествие в Украйна през 2022 г. ЕС забрани вноса на петрол от Русия, но петролопроводът "Дружба" не попада в техния обхват по настояване на Унгария и Словакия, припомня АФП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
