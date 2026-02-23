Новата седмица ще донесе приятна изненада за една от зодиите. Сега е важно да сте господар на емоциите си. Не позволявайте на разрушаващи чувства като гордост и ревност да нанесат непоправими щети на отношенията ви. Това е време за анализ и признаване на грешките, пише actualno.com. Ето какво предстои и в любовта според Вашия седмичен хороскоп за 23 февруари - 1 март 2026 г.

Овен

Първата половина на седмицата е добре да бъде прекарана в търсене на вътрешна хармония. Опитайте се да се съсредоточите върху добри новини и приятни малки неща - те ще ви заредят с енергия. Обуздайте ревността и да не позволявате на гордостта да вземе връх – тези емоции могат да се превърнат в източник на ненужен конфликт. Най-мъдрото нещо, което можете да направите, е честно да признаете грешките си, вместо да търсите някой друг, когото да обвинявате. Възможна е приятна изненада в личния ви живот: някаква новина или събитие ще промени драстично ситуацията към по-добро. Доверете се на интуицията си и не пропускайте този дар на съдбата.

Телец

Навлизате в прекрасен период за екипна работа. Обсъждането на планове със съмишленици, брейнсторминг сесиите и екипните проекти ще бъдат по-продуктивни от всякога. Не се страхувайте да предлагате най-нетрадиционните идеи – те са обречени на успех сега. Би било добре да прекарате време с колеги извън офиса, за да укрепите работните връзки. В личен план е възможно мимолетно влюбване, което ще остави само лек послевкус, без да се развие в сериозен романс. Важно е обаче да обърнете голямо внимание на тялото си: то може да сигнализира за началото на проблеми. Грижете се за себе си и избягвайте алкохола, за да избегнете изостряне на съществуващите здравословни проблеми, препоръчва Вашият седмичен хороскоп.

Близнаци

Първите няколко дни от седмицата ще бъдат прекрасни. Ще почувствате прилив на увереност и сила, което ще направи времето идеално за нови проекти, които отлагате от дълго време. Важното е да запазите спокойствие и да избягвате емоционални колебания. Вашето семейство и приятели ще бъдат надеждна система за подкрепа, гарантираща, че дори дребни проблеми няма да ви отклонят от курса. В сферата на романтичните връзки обаче е най-добре да бъдете предпазливи: новите познанства могат да се окажат безплодни и да донесат само разочарование. Дръжте слабостите си под контрол.

Рак

Тази седмица може да преживеете неочакван обрат в кариерата си, като например напускане на предишната си работа. Но не се отчайвайте! Това, което изглежда като край, всъщност ще бъде стартовата площадка за ново, вълнуващо пътешествие. Съдбата ще ви събере с необикновени хора, които в крайна сметка ще станат ваши доверени спътници за години напред. В началото техните възгледи може да ви се сторят чужди и странни, но с течение на времето ще осъзнаете, че именно те са ви довели до успеха. Запомнете: пътят към целта ви рядко е прав, а временните трудности са просто малки неравности по пътя.

Лъв

Тази седмица може да изпитате чувство на вътрешен раздор и несигурност относно решенията и действията си. Емоционалните колебания ще бъдат ваши спътници: радостта внезапно ще отстъпи място на униние, а спокойствието - на тревожност. Най-важното сега е да не бързате напред-назад. Опитайте се да поддържате баланс между работа и почивка, без да изпадате в крайности. Не забравяйте, че всичко си има граници и сега е най-подходящият момент да го направите, препоръчва Вашият седмичен хороскоп.

Дева

Началото на седмицата може да бъде помрачено от недоразумения в семейството. Ако усетите, че любим човек е напрегнат, не се поддавайте на провокации. Най-добрата стратегия е търпението и готовността да слушате. Понякога любимият човек просто има нужда да обсъди нещата и да почувства, че има надеждно рамо, на което да се опре. Интересното е, че мъдрите съвети в наши дни могат да дойдат от по-младото поколение – децата често виждат нещата по-ясно и честно от възрастните. Най-доброто нещо, което можете да направите, за да укрепите връзката си, е да организирате тиха семейна вечеря, където всички се чувстват важни и обичани.

Везни

Предстоящото време е истински празник на общуването. Комуникацията ще протича лесно и естествено, независимо дали става въпрос за преговори с партньори или нови познанства. Чувствайте се свободни да разширите социалния си кръг, но го избирайте мъдро. Обградете се с хора, от които можете да се учите; това ще ви предпази от двусмислени ситуации. Сега е отличен момент да започнете да прилагате дългогодишни планове. Във вашия кръг може да се появят хора със значителен авторитет и влияние, чиято подкрепа ще бъде от решаващо значение за успеха на всички ваши начинания.

Скорпион

Тази седмица Скорпионите ще усетят безпрецедентен прилив на жизненост и енергия. Това ще им позволи да преместят планини. Късметът ще бъде на тяхна страна както във финансовите, така и в сърдечните дела. Обърнете внимание на обкръжението си: влиятелни колеги или началници може да ви окажат подкрепа, която не само ще засили авторитета ви, но и ще подобри финансовото ви състояние. Неочаквана парична награда или печалба е доста вероятна. Възможно е също така любим човек да ви поднесе така желан и ценен подарък, обещава Вашият седмичен хороскоп.

Стрелец

Стрелецът трябва да бъде нащрек през този период. Звездите не обещават лесен път, затова дайте приоритет на благополучието си. Съществува риск от заразяване с инфекция или хранително отравяне. Опитайте се да избягвате претъпкани места, бъдете придирчиви към храната си и може би помислете за избягване на хранене навън за известно време. Когато планирате спорт или плуване, бъдете изключително внимателни, за да избегнете сериозни наранявания.

Козирог

За Козирозите това е време на съмнение и размисъл. Може да се чувствате несигурни, страхувате се да поемете инициативата и да започнете нови проекти. Сега не е моментът да се втурвате с главата напред. По-добре е да забавите темпото и да си починете. Ако бързате, без да усещате твърда основа, рискувате да се представите в не особено идеална светлина. Вашият партньор може да пренебрегне силните ви страни сред суматохата. Посветете това време на спокойно размишление и анализ на настоящата ситуация.

Водолей

Това е благоприятно време за изграждане на мостове. Можете лесно да подобрите отношенията си с началниците си и да установите разбирателство с колегите. Желанието ви да помагате на другите е много добре дошло сега, тъй като скоро може да се нуждаете от подкрепа. Тази седмица е време за избор. Може да бъдете обзети от съмнение в себе си и ще бъдете скептични към новата информация. След като направите решителната стъпка и избор, спокойствието ви веднага ще се върне. Това ще ви позволи да се отнасяте с партньора си с топлина и внимание, помагайки му да разреши трудностите си.

Риби

Рибите трябва да избягват пренапрежението тази седмица. Управлявайте разумно енергията си и избягвайте всякакви стресови ситуации, които в момента оказват пряко влияние върху здравето ви. Ако реагирате прекалено бурно на събитията през деня и оставяте всичко да ви отива присърце, ще страдате от безсъние през нощта. За да избегнете това, поглезете се със сеанс за релаксация. Топла вана с етерични масла или лек, релаксиращ масаж на гърба ще ви помогнат да възстановите силите си и да ви подготвят за нови постижения, препоръчва Вашият седмичен хороскоп.