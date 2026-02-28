Спортът по ТВ в събота (28 февруари)

11.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Солдеу, супер Г, жени - Евроспорт 1
11.05 Фрийстайл ски: Световна купа, ски крос, мъже и жени - Евроспорт 2
11.30 Биатлон: Световно първенство под 21 г. - БНТ 3
12.30 Ботев Враца – Берое Стара Загора - Диема спорт
12.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 2
12.45 Ски алпийски дисциплини: СК в Гармиш Партенкирхен, спускане, мъже - Евроспорт 1
14.00 Футбол: Холщайн – Елверсберг - Диема спорт 3
14.15 Колоездене: Омлуп Хет Нюсблад, мъже - Евроспорт 2
14.30 Футбол: Борнемут – Съндърланд - Диема спорт 2
14.30 Футбол: Лестър – Норич - Нова спорт
14.30 Сноуборд: Световна купа, паралелен слалом - БНТ 3
14.45 Снукър: Уелс оупън, полуфинал - Евроспорт 1
15.00 Футбол: Добруджа – Черно море - Диема спорт
15.00 Футбол: Райо Валекано – Атлетик Б - МАХ Спорт 4
16.00 Футбол: Комо – Лече - МАХ Спорт 3
16.30 Футбол: Байер Леверкузен – Майнц - Диема спорт 3
16.30 Волейбол: Тренто – Перуджа - МАХ Спорт 2
17.00 Футбол: Ливърпул – Уест Хем - Диема спорт 2
17.00 Футбол: Нюкасъл – Евертън - Нова спорт
17.00 Тенис: турнир в Дубай, финал - МАХ Спорт 1
17.15 Футбол: Барселона – Виляреал - МАХ Спорт 4
17.15 Колоездене: Омлуп Хет Нюсблад, жени - Евроспорт 2
17.30 Футбол: Септември София – ЦСКА - Диема спорт
19.00 Футбол: Верона – Наполи - МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол: ЦСКА – Нефтохимик - МАХ Спорт 2
19.00 Волейбол: Лубе – Верона - МАХ Спорт 1
19.30 Футбол: Лийдс – Манчестър Сити - Диема спорт 2
19.30 Футбол: Борусия Дортмунд – Байерн Мюнхен - Диема спорт 3
19.30 Футбол: Атромитос – Панетоликос - Нова спорт
19.30 Волейбол: Лубе – Верона - МАХ Спорт 4
19.45 Футбол: Хераклес – ПСВ Айндховен - Ринг тв
20.00 Футбол: Монако – Анже - Диема спорт
20.00 Голф: PGA тур, Палм Бийч Класик, трети ден - Евроспорт 2
20.45 Снукър: Уелс оупън, полуфинал - Евроспорт 1
21.00 Футбол: Ал Файха – Ал Насър - МАХ Спорт 1
21.30 Футбол: Гройтер Фюрт – Шалке - Нова спорт
21.45 Футбол: Интер – Дженоа - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: Овиедо – Атлетико Мадрид - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Бърнли – Брентфорд - Диема спорт 2
22.05 Футбол: Льо Авър – ПСЖ - Диема спорт
23.00 Тенис: турнир в Сантяго - МАХ Спорт 2
23.00 Хокей: НХЛ, Сан Хосе – Едмънтън - МАХ Спорт 1
