Спортът по ТВ в събота (28 февруари)

28 Февруари, 2026 10:36 622 0

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в събота (28 февруари) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

11.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Солдеу, супер Г, жени - Евроспорт 1

11.05 Фрийстайл ски: Световна купа, ски крос, мъже и жени - Евроспорт 2

11.30 Биатлон: Световно първенство под 21 г. - БНТ 3

12.30 Ботев Враца – Берое Стара Загора - Диема спорт

12.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 2

12.45 Ски алпийски дисциплини: СК в Гармиш Партенкирхен, спускане, мъже - Евроспорт 1

14.00 Футбол: Холщайн – Елверсберг - Диема спорт 3

14.15 Колоездене: Омлуп Хет Нюсблад, мъже - Евроспорт 2

14.30 Футбол: Борнемут – Съндърланд - Диема спорт 2

14.30 Футбол: Лестър – Норич - Нова спорт

14.30 Сноуборд: Световна купа, паралелен слалом - БНТ 3

14.45 Снукър: Уелс оупън, полуфинал - Евроспорт 1

15.00 Футбол: Добруджа – Черно море - Диема спорт

15.00 Футбол: Райо Валекано – Атлетик Б - МАХ Спорт 4

16.00 Футбол: Комо – Лече - МАХ Спорт 3

16.30 Футбол: Байер Леверкузен – Майнц - Диема спорт 3

16.30 Волейбол: Тренто – Перуджа - МАХ Спорт 2

17.00 Футбол: Ливърпул – Уест Хем - Диема спорт 2

17.00 Футбол: Нюкасъл – Евертън - Нова спорт

17.00 Тенис: турнир в Дубай, финал - МАХ Спорт 1

17.15 Футбол: Барселона – Виляреал - МАХ Спорт 4

17.15 Колоездене: Омлуп Хет Нюсблад, жени - Евроспорт 2

17.30 Футбол: Септември София – ЦСКА - Диема спорт

19.00 Футбол: Верона – Наполи - МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол: ЦСКА – Нефтохимик - МАХ Спорт 2

19.00 Волейбол: Лубе – Верона - МАХ Спорт 1

19.30 Футбол: Лийдс – Манчестър Сити - Диема спорт 2

19.30 Футбол: Борусия Дортмунд – Байерн Мюнхен - Диема спорт 3

19.30 Футбол: Атромитос – Панетоликос - Нова спорт

19.30 Волейбол: Лубе – Верона - МАХ Спорт 4

19.45 Футбол: Хераклес – ПСВ Айндховен - Ринг тв

20.00 Футбол: Монако – Анже - Диема спорт

20.00 Голф: PGA тур, Палм Бийч Класик, трети ден - Евроспорт 2

20.45 Снукър: Уелс оупън, полуфинал - Евроспорт 1

21.00 Футбол: Ал Файха – Ал Насър - МАХ Спорт 1

21.30 Футбол: Гройтер Фюрт – Шалке - Нова спорт

21.45 Футбол: Интер – Дженоа - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Овиедо – Атлетико Мадрид - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Бърнли – Брентфорд - Диема спорт 2

22.05 Футбол: Льо Авър – ПСЖ - Диема спорт

23.00 Тенис: турнир в Сантяго - МАХ Спорт 2

23.00 Хокей: НХЛ, Сан Хосе – Едмънтън - МАХ Спорт 1


