Въздушна опасност! Русия издаде първата си масова ракетна тревога от началото на войната срещу Украйна

Следобеда на 27 февруари, за първи път от началото на войната в Украйна, ракетна тревога беше издадена едновременно в поне 13 региона на Русия, повечето от които не гранични региони, предава The Moscow Times.



Властите в Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Самара, Уляновск, Пенза, Саратов, Оренбург, Свердловск, Ростовска и Курска области, както и Пермски край, издадоха предупреждения за възможна ракетна атака. Поне осем от тези региони издадоха ракетни тревоги за първи път. В някои региони, като Алметьевск, общественият транспорт беше спрян. Ученици в Казан и Ижевск също бяха евакуирани, както и служители на летище Курумоч в Самара.



Руснаците обявиха свалянето на украинска ракета ''Фламинго''



Руските медии, позовавайки се на правителството на Чувашия, съобщиха, че една украинска ракета "Фламинго“ е била свалена в небето над републиката, а другата е "променила курса и е прелетяла извън региона“.



Според руската обществена служба "Шот“, две "Фламинго“ са били свалени. По-късно руското Министерство на извънредните ситуации обяви отмяната на режима на ''ракетна опасност'' в девет региона на Приволжкия федерален окръг.



Опасност от дронове бе обявена и в редица региони на Руската федерация - в Белгородска, Саратовска и Уляновска област, както и в Краснодарския край.

