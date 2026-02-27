Следобеда на 27 февруари, за първи път от началото на войната в Украйна, ракетна тревога беше издадена едновременно в поне 13 региона на Русия, повечето от които не гранични региони, предава The Moscow Times.
Властите в Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Самара, Уляновск, Пенза, Саратов, Оренбург, Свердловск, Ростовска и Курска области, както и Пермски край, издадоха предупреждения за възможна ракетна атака. Поне осем от тези региони издадоха ракетни тревоги за първи път. В някои региони, като Алметьевск, общественият транспорт беше спрян. Ученици в Казан и Ижевск също бяха евакуирани, както и служители на летище Курумоч в Самара.
Руснаците обявиха свалянето на украинска ракета ''Фламинго''
Руските медии, позовавайки се на правителството на Чувашия, съобщиха, че една украинска ракета "Фламинго“ е била свалена в небето над републиката, а другата е "променила курса и е прелетяла извън региона“.
Според руската обществена служба "Шот“, две "Фламинго“ са били свалени. По-късно руското Министерство на извънредните ситуации обяви отмяната на режима на ''ракетна опасност'' в девет региона на Приволжкия федерален окръг.
Опасност от дронове бе обявена и в редица региони на Руската федерация - в Белгородска, Саратовска и Уляновска област, както и в Краснодарския край.
Въздушна опасност! Русия издаде първата си масова ракетна тревога от началото на войната срещу Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахахаха
Коментиран от #17, #23, #24, #45
19:46 27.02.2026
2 ВВП
Коментиран от #6
19:49 27.02.2026
3 гост
Коментиран от #16
19:49 27.02.2026
4 Хм.....
Коментиран от #10
19:50 27.02.2026
5 Така е
19:50 27.02.2026
6 Хахахаха
До коментар #2 от "ВВП":По принцип е всяка вечер, но за първи път е в толкова много райони наведнъж. Но в Белгород го смятат вече за нощна музика, защото вият всяка вечер.
19:50 27.02.2026
7 си дзън
Коментиран от #12
19:51 27.02.2026
9 Сатана Z
Коментиран от #13
19:53 27.02.2026
10 Дик диверсанта
До коментар #4 от "Хм.....":Ще ви се на рос дебилите, обаче не е.
Коментиран от #44
19:53 27.02.2026
11 Сталин
-Владимир Илич Ленин
Коментиран от #14
19:53 27.02.2026
13 Хахахаха
До коментар #9 от "Сатана Z":Путлера да се изтегля, преди да са му пуснали атома.
19:55 27.02.2026
14 Тургенев
До коментар #11 от "Сталин":„Руснакът е най-големият и най-наглият лъжец в целия свят” – Тургенев
19:56 27.02.2026
17 Затова
До коментар #1 от "Хахахаха":тази фашистка сган да се изчисти с Орешник !
Коментиран от #55, #57
19:57 27.02.2026
18 БУНКЕРНИЯ КАШИК
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Само отломките паднаха където трябва .
Руските Пияндурници пак не знаят
Коментиран от #22
19:57 27.02.2026
19 БОЛШЕВИК
19:57 27.02.2026
20 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ
19:57 27.02.2026
21 Колю
Коментиран от #25, #27, #29, #30, #32
19:57 27.02.2026
23 си дзън
До коментар #1 от "Хахахаха":Дано да избухат поне 500 броя ракети и дронове да се брои за масирана.
19:59 27.02.2026
24 Тази,
До коментар #1 от "Хахахаха":вечер сигурно ще има по голяма заря някъде. 🤔
19:59 27.02.2026
25 Дик диверсанта
До коментар #21 от "Колю":Питай агент иван, той е специалист по семенните течности, явно ги получава често.
19:59 27.02.2026
27 Ачо
До коментар #21 от "Колю":Колюоо,много мислиш,хвани му издухай сополите набързо и ти гарантирам ,че едни 10 €врака са твои .
20:00 27.02.2026
29 Дик диверсанта
До коментар #21 от "Колю":Известно е, че част от децата на рос дебилите също стават дебили и това е пряка заплаха за националната сигурност на България.
Коментиран от #50
20:01 27.02.2026
30 Биолог
До коментар #21 от "Колю":Русофил се зачева само в заницата.
Коментиран от #36
20:01 27.02.2026
31 Дик диверсанта
До коментар #19 от "БОЛШЕВИК":Ами да ги изкарва, вече 5-та година ги чакаме.
Коментиран от #47
20:01 27.02.2026
32 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #21 от "Колю":Лап Пай У Йоттт хъесоссс !
20:02 27.02.2026
34 си дзън
20:03 27.02.2026
35 Капей
20:03 27.02.2026
36 Хасан Хаспела
До коментар #30 от "Биолог":Ами одуу пии се какво чакаш и мажи с овча лой ,че съм мюсюлманин .
Коментиран от #46
20:04 27.02.2026
37 Име
20:04 27.02.2026
38 хъ хъ хъ
20:04 27.02.2026
39 руската мечка
Коментиран от #49
20:04 27.02.2026
40 Стрелков Гиркин
Че Кремълските Циреи
Са абсолютни Некадърници,
Тия Ме пращат в Затвора
За Екстремизъм.
Още през 2022 година
Само 3 Месеца след
Като изчезна легендарната 64 Км Колона
Го казах :
Ще бъде Голяма Обосрация.
20:05 27.02.2026
41 Малко копейче
20:05 27.02.2026
42 Ха-ха
До коментар #19 от "БОЛШЕВИК":Русийката фалира, не знае на кой свят се намира.!
20:06 27.02.2026
43 А ГДЕ
20:06 27.02.2026
44 Е що?
До коментар #10 от "Дик диверсанта":Да не би Русия да не ви размазва кухите паветни кратуни?! Имате ли поне една победа?! Контра наступ, нещо...
Коментиран от #48
20:07 27.02.2026
45 ГИРКИН - руски националист
До коментар #1 от "Хахахаха":преди 3г. - Заради некадърното и неадекватно управление в Кремъл, Русия много скоро ще се превърне в тестова опитна площадка за експериментални украински и американски оръжия.
20:08 27.02.2026
46 Пръчат
До коментар #36 от "Хасан Хаспела":Хасане, имаш кръшна снага! Кат чуя твоите слова, многу са възбуждам! Веднага дигам боинга!
Коментиран от #52
20:09 27.02.2026
47 Q -Ресс Tиaа
До коментар #31 от "Дик диверсанта":Дик скоро в дивия диверсия правили ли са ти ?За един познат питам .
20:10 27.02.2026
48 А где
До коментар #44 от "Е що?":бензин ?
Коментиран от #51
20:10 27.02.2026
49 Пръчат
До коментар #39 от "руската мечка":Руската мечка я чекат в приюта в Белица, че и щръкнали ребрата!
20:11 27.02.2026
50 някой си
До коментар #29 от "Дик диверсанта":заплаха за България са продажбите тв@ри като тебе, затова трябва да бъдат з@личавани където се срещнат
20:11 27.02.2026
51 А где
До коментар #48 от "А где":Покровск?
20:12 27.02.2026
52 Хасан Хаспела
До коментар #46 от "Пръчат":Абе и сопотски минн дилли съм .....ел,няма са си първия ,споко .
20:12 27.02.2026
53 някой си
20:13 27.02.2026
54 Напред Русия!
Коментиран от #58
20:13 27.02.2026
55 Голям смях и измама има с тези Орешници
До коментар #17 от "Затова":"Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя.
😁
20:14 27.02.2026
56 Многоходовото
20:16 27.02.2026
57 Евгени
До коментар #17 от "Затова":Е как като завода за Искандер и Орешник отече в канала? Мани че ми е жал
Коментиран от #61
20:16 27.02.2026
58 Сирак
До коментар #54 от "Напред Русия!":Пак ще има милиони умрели от глад руснаци и пак ще се молят като циганета на САЩ и Европа да ги нахранят.
20:16 27.02.2026
59 М да
Коментиран от #71
20:16 27.02.2026
60 си дзън
20:17 27.02.2026
62 Възрожденец
Хахахахаха
Ама то какъв им ГЛАВКОМАНДВАЩИЯ ФЮРЕР ПЕДОФИЛ, такава и ПИН ДОС могучая
Хахахахаха
Коментиран от #66
20:18 27.02.2026
64 стоян георгиев
Коментиран от #74
20:20 27.02.2026
67 Исбул
Коментиран от #72
20:25 27.02.2026
68 Механик
20:25 27.02.2026
69 Гласът на Запада
От украинец можеш да очакваш да те ограби или убие. Накратко насилници, душегуби и убийци.
На тази основа, младото поколение е проруско настроено. Украйна подкрепят бабички и старчоци, обидени от съюзниците през ВСВ.
Коментиран от #78
20:26 27.02.2026
70 А ГДЕ
20:26 27.02.2026
72 стоян георгиев
До коментар #67 от "Исбул":До 1800 км от границата с украйна.ударите на фламинго са до там.чувашите да речем останаха доста изненадани като им се взриви завода за оптични влакна.
Коментиран от #76
20:27 27.02.2026
74 си дзън
До коментар #64 от "стоян георгиев":Големите разстояния дават предимство само докато противникът не ги преодолее.
Тогава се превръщат в проблем ,тъй като не могат да бъдат покрити от ПВО.
20:27 27.02.2026
75 Петър Първи-първият руски император
20:28 27.02.2026
76 Мишел
До коментар #72 от "стоян георгиев":СиСи ,сокай бибека бре мррршоо !
20:28 27.02.2026
77 ПРИГОЖИН
БЕЛОУСОВ
ГДЕ НАШЕ ПВО?
ГДЕ ,
НА ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО ЛИ ?
20:28 27.02.2026
78 Пръчат
До коментар #69 от "Гласът на Запада":Колко пъти те е насилвал укpа с голема хyрка, щом си компетентен с опит? А?
20:29 27.02.2026