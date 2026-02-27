Новини
Въздушна опасност! Русия издаде първата си масова ракетна тревога от началото на войната срещу Украйна
  Тема: Украйна

Въздушна опасност! Русия издаде първата си масова ракетна тревога от началото на войната срещу Украйна

27 Февруари, 2026 19:45 2 118 78

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • донбас-
  • пво-
  • ракета фламинго

Властите в Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Самара, Уляновск, Пенза, Саратов, Оренбург, Свердловск, Ростовска и Курска области, както и Пермски край, издадоха предупреждения за възможна ракетна атака

Въздушна опасност! Русия издаде първата си масова ракетна тревога от началото на войната срещу Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Следобеда на 27 февруари, за първи път от началото на войната в Украйна, ракетна тревога беше издадена едновременно в поне 13 региона на Русия, повечето от които не гранични региони, предава The Moscow Times.

Властите в Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Самара, Уляновск, Пенза, Саратов, Оренбург, Свердловск, Ростовска и Курска области, както и Пермски край, издадоха предупреждения за възможна ракетна атака. Поне осем от тези региони издадоха ракетни тревоги за първи път. В някои региони, като Алметьевск, общественият транспорт беше спрян. Ученици в Казан и Ижевск също бяха евакуирани, както и служители на летище Курумоч в Самара.

Руснаците обявиха свалянето на украинска ракета ''Фламинго''

Руските медии, позовавайки се на правителството на Чувашия, съобщиха, че една украинска ракета "Фламинго“ е била свалена в небето над републиката, а другата е "променила курса и е прелетяла извън региона“.

Според руската обществена служба "Шот“, две "Фламинго“ са били свалени. По-късно руското Министерство на извънредните ситуации обяви отмяната на режима на ''ракетна опасност'' в девет региона на Приволжкия федерален окръг.

Опасност от дронове бе обявена и в редица региони на Руската федерация - в Белгородска, Саратовска и Уляновска област, както и в Краснодарския край.

Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    34 41 Отговор
    Преди 4 години беше фантастика масирана атака по руска територия с ракети и дронове. Сега е ежедневие.

    Коментиран от #17, #23, #24, #45

    19:46 27.02.2026

  • 2 ВВП

    32 14 Отговор
    ,,за първи път става от началото на войната,, ,,Така започват пасквилите на ДВ..

    Коментиран от #6

    19:49 27.02.2026

  • 3 гост

    28 34 Отговор
    Колко лошо било да те обстрелват,,нарушиха им ритъма на живот на крепостните...

    Коментиран от #16

    19:49 27.02.2026

  • 4 Хм.....

    32 12 Отговор
    Дали това не е лъжа, базирана на и формация, че може да започне нещо около Иран?!

    Коментиран от #10

    19:50 27.02.2026

  • 5 Така е

    23 36 Отговор
    Няма да има вече и миг спокойствие за руските терористи!

    19:50 27.02.2026

  • 6 Хахахаха

    22 18 Отговор

    До коментар #2 от "ВВП":

    По принцип е всяка вечер, но за първи път е в толкова много райони наведнъж. Но в Белгород го смятат вече за нощна музика, защото вият всяка вечер.

    19:50 27.02.2026

  • 7 си дзън

    24 21 Отговор
    Айдеее...почна се. Преди четири години това беше немислимо.

    Коментиран от #12

    19:51 27.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сатана Z

    14 13 Отговор
    Твърденията,че Укрия разполага с атомно оръжие ще излязат верни.Маселемието трябва да е готово д а посрещне удар от НАТО

    Коментиран от #13

    19:53 27.02.2026

  • 10 Дик диверсанта

    10 14 Отговор

    До коментар #4 от "Хм.....":

    Ще ви се на рос дебилите, обаче не е.

    Коментиран от #44

    19:53 27.02.2026

  • 11 Сталин

    18 9 Отговор
    "Человечеству предстоит либо перейти к социализму ,либо годами и даже десятилетиями переживать вооруженную борьбу "великих" держав за искусственное сохранение капитализма посредством колоний,монополий,привилегий и националньiх угнетений всяческого рода."

    -Владимир Илич Ленин

    Коментиран от #14

    19:53 27.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хахахаха

    16 18 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Путлера да се изтегля, преди да са му пуснали атома.

    19:55 27.02.2026

  • 14 Тургенев

    19 20 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    „Руснакът е най-големият и най-наглият лъжец в целия свят” – Тургенев

    19:56 27.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Затова

    16 8 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    тази фашистка сган да се изчисти с Орешник !

    Коментиран от #55, #57

    19:57 27.02.2026

  • 18 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    15 12 Отговор
    Ракетата прелетяла Извън Региона.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Само отломките паднаха където трябва .

    Руските Пияндурници пак не знаят

    Къде се намират .

    Коментиран от #22

    19:57 27.02.2026

  • 19 БОЛШЕВИК

    12 13 Отговор
    Русия трябва да изкара и покаже и използва вече голямото въоръжение мощните ракети и да засипва урките денонощно.

    Коментиран от #31, #42

    19:57 27.02.2026

  • 20 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ

    10 5 Отговор
    Строявайте се. Юруш.

    19:57 27.02.2026

  • 21 Колю

    6 12 Отговор
    Какъв ще да е резултатът, ако русофоб се кръстоса със русофил кoпейка тоест, ако русофоба пусне семки във русофила, нали ме разбирате! Аз мисла дека че излезе русофоб, оти има по силна семка, но не препоръчвам да се замърсява генома!

    Коментиран от #25, #27, #29, #30, #32

    19:57 27.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 си дзън

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Дано да избухат поне 500 броя ракети и дронове да се брои за масирана.

    19:59 27.02.2026

  • 24 Тази,

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    вечер сигурно ще има по голяма заря някъде. 🤔

    19:59 27.02.2026

  • 25 Дик диверсанта

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Колю":

    Питай агент иван, той е специалист по семенните течности, явно ги получава често.

    19:59 27.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ачо

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Колю":

    Колюоо,много мислиш,хвани му издухай сополите набързо и ти гарантирам ,че едни 10 €врака са твои .

    20:00 27.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дик диверсанта

    6 6 Отговор

    До коментар #21 от "Колю":

    Известно е, че част от децата на рос дебилите също стават дебили и това е пряка заплаха за националната сигурност на България.

    Коментиран от #50

    20:01 27.02.2026

  • 30 Биолог

    6 4 Отговор

    До коментар #21 от "Колю":

    Русофил се зачева само в заницата.

    Коментиран от #36

    20:01 27.02.2026

  • 31 Дик диверсанта

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "БОЛШЕВИК":

    Ами да ги изкарва, вече 5-та година ги чакаме.

    Коментиран от #47

    20:01 27.02.2026

  • 32 Архимандрисандрит Бибиян

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Колю":

    Лап Пай У Йоттт хъесоссс !

    20:02 27.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 си дзън

    6 4 Отговор
    Свердловск е на 2500 километра бе. Още малко и Тюмен с петрола заминава.

    20:03 27.02.2026

  • 35 Капей

    5 3 Отговор
    Ейййй какво ни дойде на главите ,а уж беше три дня и всьо

    20:03 27.02.2026

  • 36 Хасан Хаспела

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Биолог":

    Ами одуу пии се какво чакаш и мажи с овча лой ,че съм мюсюлманин .

    Коментиран от #46

    20:04 27.02.2026

  • 37 Име

    3 0 Отговор
    Приятни сънища!

    20:04 27.02.2026

  • 38 хъ хъ хъ

    4 2 Отговор
    Зеленскио победи Русия. Очаквам утре в 6.00 Путин да се предаде.😅

    20:04 27.02.2026

  • 39 руската мечка

    5 4 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #49

    20:04 27.02.2026

  • 40 Стрелков Гиркин

    5 2 Отговор
    Когато им викам

    Че Кремълските Циреи
    Са абсолютни Некадърници,
    Тия Ме пращат в Затвора
    За Екстремизъм.

    Още през 2022 година
    Само 3 Месеца след
    Като изчезна легендарната 64 Км Колона
    Го казах :

    Ще бъде Голяма Обосрация.

    20:05 27.02.2026

  • 41 Малко копейче

    2 1 Отговор
    Дядя дядя где Покровск ,далеко дядя ,далеко

    20:05 27.02.2026

  • 42 Ха-ха

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "БОЛШЕВИК":

    Русийката фалира, не знае на кой свят се намира.!

    20:06 27.02.2026

  • 43 А ГДЕ

    5 2 Отговор
    МърсУлата ?А где Кая калас ,постната балтийска шпрота ?

    20:06 27.02.2026

  • 44 Е що?

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дик диверсанта":

    Да не би Русия да не ви размазва кухите паветни кратуни?! Имате ли поне една победа?! Контра наступ, нещо...

    Коментиран от #48

    20:07 27.02.2026

  • 45 ГИРКИН - руски националист

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    преди 3г. - Заради некадърното и неадекватно управление в Кремъл, Русия много скоро ще се превърне в тестова опитна площадка за експериментални украински и американски оръжия.

    20:08 27.02.2026

  • 46 Пръчат

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хасан Хаспела":

    Хасане, имаш кръшна снага! Кат чуя твоите слова, многу са възбуждам! Веднага дигам боинга!

    Коментиран от #52

    20:09 27.02.2026

  • 47 Q -Ресс Tиaа

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Дик диверсанта":

    Дик скоро в дивия диверсия правили ли са ти ?За един познат питам .

    20:10 27.02.2026

  • 48 А где

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Е що?":

    бензин ?

    Коментиран от #51

    20:10 27.02.2026

  • 49 Пръчат

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "руската мечка":

    Руската мечка я чекат в приюта в Белица, че и щръкнали ребрата!

    20:11 27.02.2026

  • 50 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Дик диверсанта":

    заплаха за България са продажбите тв@ри като тебе, затова трябва да бъдат з@личавани където се срещнат

    20:11 27.02.2026

  • 51 А где

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "А где":

    Покровск?

    20:12 27.02.2026

  • 52 Хасан Хаспела

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Пръчат":

    Абе и сопотски минн дилли съм .....ел,няма са си първия ,споко .

    20:12 27.02.2026

  • 53 някой си

    3 0 Отговор
    колко писукащи купени центчета има днес,гей сбирка ли има

    20:13 27.02.2026

  • 54 Напред Русия!

    3 0 Отговор
    Укронацистите пак си вкараха автогол. Ще има пак евроатлантически вой и изнасяне на оцелелите с въздушни линейки на запад!

    Коментиран от #58

    20:13 27.02.2026

  • 55 Голям смях и измама има с тези Орешници

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Затова":

    "Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя.

    😁

    20:14 27.02.2026

  • 56 Многоходовото

    1 2 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    20:16 27.02.2026

  • 57 Евгени

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Затова":

    Е как като завода за Искандер и Орешник отече в канала? Мани че ми е жал

    Коментиран от #61

    20:16 27.02.2026

  • 58 Сирак

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "Напред Русия!":

    Пак ще има милиони умрели от глад руснаци и пак ще се молят като циганета на САЩ и Европа да ги нахранят.

    20:16 27.02.2026

  • 59 М да

    3 2 Отговор
    Каква чудесна новина. Масовата крилатата ракета вече е готова а има и прецизния Нептун вярно с доста по -малък обсег. До края на лятото ще е готова и балистичната. А онзи деншния рев че Франция и Британия щели да предоставят ядрено оръжие на Украйна е много показателен. На мен по-скоро ми прилича на това че варварите не могат да си признаят че Украйна може и да направи това и сама.

    Коментиран от #71

    20:16 27.02.2026

  • 60 си дзън

    3 0 Отговор
    Тази вечер всички крепостни с фенерчета и АК47 насочени нагоре. Ами утре?

    20:17 27.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Възрожденец

    6 0 Отговор
    До там я докара ТРИДНЕВНИЯ педофил,... вместо..Лисабон,..тревога у половин пе деРасия!!
    Хахахахаха
    Ама то какъв им ГЛАВКОМАНДВАЩИЯ ФЮРЕР ПЕДОФИЛ, такава и ПИН ДОС могучая

    Хахахахаха

    Коментиран от #66

    20:18 27.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    Фламингото отваря нови проблеми за русия.еднотонна ракета не е добре да удари руските рафинерии и заводи.

    Коментиран от #74

    20:20 27.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Исбул

    6 0 Отговор
    Щипя се по бузите и си викам сънувам ли. Ракетна тревога над половин Русия. Блаженни сме тия които доживяхме и го видяхме с очите си. Благодаря ти Боже.

    Коментиран от #72

    20:25 27.02.2026

  • 68 Механик

    2 0 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    20:25 27.02.2026

  • 69 Гласът на Запада

    0 2 Отговор
    Руснак в Западна Европа е синоним на човек с пари, а тук такива хора се ползват с уважение. В университетите на Западна Европа се учат децата на руските олигарси и политическата върхушка. За тях не е проблем да подарят на приятелите си скъп автомобил, вила или яхта. Имат възможност и го правят. Широка е руската душа!
    От украинец можеш да очакваш да те ограби или убие. Накратко насилници, душегуби и убийци.
    На тази основа, младото поколение е проруско настроено. Украйна подкрепят бабички и старчоци, обидени от съюзниците през ВСВ.

    Коментиран от #78

    20:26 27.02.2026

  • 70 А ГДЕ

    2 0 Отговор
    МОЧАТА?

    20:26 27.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Исбул":

    До 1800 км от границата с украйна.ударите на фламинго са до там.чувашите да речем останаха доста изненадани като им се взриви завода за оптични влакна.

    Коментиран от #76

    20:27 27.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 си дзън

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "стоян георгиев":

    Големите разстояния дават предимство само докато противникът не ги преодолее.
    Тогава се превръщат в проблем ,тъй като не могат да бъдат покрити от ПВО.

    20:27 27.02.2026

  • 75 Петър Първи-първият руски император

    0 0 Отговор
    "Със западняците можеш да се разбереш.А аз се опитвам от животни да направя хора."

    20:28 27.02.2026

  • 76 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "стоян георгиев":

    СиСи ,сокай бибека бре мррршоо !

    20:28 27.02.2026

  • 77 ПРИГОЖИН

    0 0 Отговор
    ГЕРАСИМОВ

    БЕЛОУСОВ

    ГДЕ НАШЕ ПВО?

    ГДЕ ,

    НА ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО ЛИ ?

    20:28 27.02.2026

  • 78 Пръчат

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Гласът на Запада":

    Колко пъти те е насилвал укpа с голема хyрка, щом си компетентен с опит? А?

    20:29 27.02.2026

