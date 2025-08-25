Новини
Какъв приятел сте според зодията

25 Август, 2025 07:44

  • приятел-
  • зодия

Телецът е най-лоялният и стабилен приятел

Какъв приятел сте според зодията - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова

Всеки има своя стил на приятелство – някой е вечният душа на компанията, друг е тихата опора, а трети винаги идва с план и стратегия, пише plovdiv24.bg. Виж какво казва зодията ти за това какъв приятел си:

Овен

Енергичен, прям и винаги готов за приключения. Овенът е приятелят, който ще те извади от зоната на комфорт и ще ти покаже, че животът е тук и сега. Може да се скарате за глупости, но ще забрави след пет минути.

Телец

Най-лоялният и стабилен приятел. Телецът е човекът, на когото винаги можеш да разчиташ – ще те изслуша, ще донесе вино и храна, и ще направи така, че да се чувстваш като у дома.

Близнаци

Социалната пеперуда. С близнаци никога няма да ти е скучно – те знаят всичко за всички, винаги имат свежи истории и ще те завлекат на най-неочаквани места. Но понякога изчезват и трудно се улавят.

Рак

Емоционалният пазител. Ракът е като семейство – ще те гушка, ще плаче с теб и ще ти покаже истинска загриженост. Малко са ревниви към другите ти приятели, но това е защото обичат силно.

Лъв

Душата на компанията. Лъвът обича да е в центъра, но щом си в кръга му – ще получиш внимание, подкрепа и щедрост. С него винаги ще се чувстваш специален.

Дева

Рационалният съветник. Ако имаш проблем, Дева ще го анализира и ще ти даде най-практичното решение. Може да звучи критично, но е защото иска най-доброто за теб.

Везни

Миротворецът. Везните са приятели, които мразят конфликти и винаги ще търсят баланс. Ще те придружат навсякъде и ще те накарат да се чувстваш хармонично.

Скорпион

Верният до гроб. Скорпионът не допуска много хора близо до себе си, но щом влезеш в кръга му – ще имаш приятел за цял живот. Интензивен, защитен и дълбоко предан.

Стрелец

Приключенският другар. Стрелецът е човекът, който ще ти пише в 2 през нощта: "Хайде да отидем някъде!" – и наистина ще те завлече. Оптимистичен и забавен, винаги носи смях.

Козирог

Сериозният и надежден. Козирогът не е най-емоционалният приятел, но е този, който ще дойде, когато имаш нужда – без драма, без оправдания. Той показва обич чрез действия, не думи.

Водолей

Необичайният приятел. С Водолея винаги ще говорите за странни теми, ще измисляте луди идеи и ще гледате света по различен начин. Независим е, но винаги ще е там, когато най-малко очакваш.

Риби

Емпатичният съюзник. Рибите усещат как се чувстваш още преди да кажеш нещо. Те са добродушни, нежни и винаги готови да помогнат. В тяхната компания ще намериш топлина и разбиране.


