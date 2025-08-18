Новини
Каква татуировка да изберете според зодията

18 Август, 2025 10:33 787 9

  • татуировка-
  • зодия-
  • символ

Зодията може да подскаже кой дизайн най-добре ще подхожда на твоята енергия

Каква татуировка да изберете според зодията - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Изборът на татуировка никога не е случаен. Зад всяко изображение стои история, символ или емоция. Някои хора търсят дълбок смисъл, други – лични спомени или връзка с любим човек. Астролозите обаче твърдят, че зодията може да подскаже кой дизайн най-добре ще подхожда на твоята енергия, пише marica.bg.

Овен – пламъкът на живота

Пламъци, животни с решителен дух и символи на страстта са идеални за огнения Овен. Нужно е нещо, което носи мощ и заряд, защото този знак не търпи безразличие.

Телец – сила и изящество

Бикът е класически символ за Телеца, но и фините детайли като любими цветя или елегантни линии са подходящи. Този земен знак държи на красотата и вечните мотиви.

Близнаци – двойствена хармония

Двойни изображения, пеперуди, символите „ин“ и „ян“ – всичко, което подчертава тяхната динамична и свободолюбива природа.

Рак – нежност под знака на Луната

Лунни символи, морски вълни, черупки или птици край брега – това е светът на емоционалните Раци, които търсят спокойствие и интуитивна връзка.

Лъв – царят на слънцето

Слънчеви лъчи, лъвове, пантери и големи котки – всичко, което подчертава величието, енергията и гордостта на Лъва.

Дева – смисъл във всеки детайл

Книги, символи на знание, изображения, посветени на близки – Девата избира татуировки, които никога няма да изгубят значението си.

Везни – красота и баланс

Елегантни крила, лебеди, деликатни цветя – този знак търси хармонията и естетиката, дори върху кожата си.

Скорпион – мистерия и трансформация

Змии, черни котки, мистични символи – идеални за знака на дълбоките промени и тайнствената енергия.

Стрелец – движение напред

Стрели, падащи звезди, препускащи коне – символи на свободата, оптимизма и вечния стремеж към нови хоризонти.

Козирог – стабилност и упоритост

Планинска коза, дървета, бръшлян – всичко, което показва издръжливост и постоянство, е перфектно за Козирога.

Водолей – оригиналност и бунт

Мълнии, тризъбци и нестандартни мотиви – този знак обича да се отличава и не се страхува да експериментира.

Риби – мечтатели под звездите

Съзвездия, космически символи и риби, плуващи в хармония – нежни и духовни мотиви, които подхождат на чувствителния свят на Рибите.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Коста

    0 0 Отговор
    И не само каква а и къде

    10:34 18.08.2025

  • 2 Авеее

    8 0 Отговор
    Татусите са простотия!

    10:38 18.08.2025

  • 3 Пораснал

    1 0 Отговор
    Пинокио, на слабините. Тогава никоя не може да те обвини в лъжа.

    10:38 18.08.2025

  • 4 Нако

    4 0 Отговор
    Това е най-голямата простотия в днешно време.След време ще ги е срам от децата и внуците.

    10:43 18.08.2025

  • 5 не че нещо

    3 0 Отговор
    ама се чудя колко трябва да е пр ост човек, че да се татуира? Какво замества с татуировката?

    10:46 18.08.2025

  • 6 1488

    4 0 Отговор
    а Каквл наркотици да избереме според зодията що нема маВенелино

    10:46 18.08.2025

  • 7 Сандо

    3 0 Отговор
    А защо трябва да се татуират хората?Да не би да се връщат във върварските времена,или пък да се обозначават като бандити?Интересно ще бъде някой научен работник да издаде труд как,защо и по какъв начин бе натрапено татуирането сред хората от цивилизования свят.

    10:51 18.08.2025

  • 8 на розово хилещо се котенце на кака кифл

    2 0 Отговор
    Каква татуировка да изберете според зодията

    10:56 18.08.2025

  • 9 много вдигнаха цените

    0 0 Отговор
    феновете на футбола се татуират . изрисуването на кожата е от стотици години . слагат навсякъде . за гъзария . може и в комбинация . с пиърсинг , обица . модерна прическа . мноого променя човека . зодиите не са измислени у нас . не са турски или руски , или прабългарски , или гръцки . а рисунките са от индианците, диваците , но са променени . знаци , от снимки , надпис , атрактивни . а хората са различни . цветът варира , и окосмяването . така може да не се вижда . морските вълци слагали не според зодиите а според темата - нептун , кит, русалка .

    10:58 18.08.2025