Тръмп: Аз спасих НАТО, но не вярвам, че те биха ни помогнали при нужда

12 Януари, 2026 04:42, обновена 12 Януари, 2026 04:45 528 10

Харчим много пари за тях, отговори американския президент в коментар дали САЩ биха се изтеглили от алианса

Тръмп: Аз спасих НАТО, но не вярвам, че те биха ни помогнали при нужда - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тръмп постави под въпрос готовността на съюзниците на Вашингтон от НАТО да се притекат на помощ на Съединените щати, ако е необходимо.

„Просто се чудя дали НАТО би ни се притекло на помощ, ако имаме нужда от тях. Не съм сигурен, че биха“, каза държавният глава на САЩ в коментар дали обмисля изтеглянето на САЩ от НАТО. „Харчим много пари за НАТО. И не съм сигурен, че те биха ни помогнали“, повтори американският премиер.

Той отказа да отговори директно на молба да изясни дали би се чувствал комфортно в ситуация, в която НАТО на практика престане да съществува, ако Вашингтон използва сила, за да анексира Гренландия.

„Аз съм този, който спаси НАТО“, заяви американският лидер. В тази връзка той припомни ангажиментите, поети от членовете на алианса под негов натиск, за увеличаване на разходите за отбрана. „НАТО нямаше да съществува, ако не бях президент“, каза Тръмп. Той добави, че „НАТО може да се разстрои“, ако Вашингтон реши да напусне блока. „Това би спестило много пари“, отбеляза Тръмп, без да уточнява дали има предвид евентуални съкращения на военните разходи на САЩ или на тези на партньорите им от НАТО.

„В момента, ако погледнете НАТО, имаме много добри отношения“, подчерта президентът.

Някои от политическите му опоненти преди това са отправяли твърдения, че Тръмп многократно сериозно е обмислял изтеглянето на САЩ от НАТО. Изявления от този род напоследък са правени предимно от Джон Болтън, който беше съветник по националната сигурност на Тръмп по време на първата администрация (2018-2019 г.). Впоследствие Болтън става един от най-гласовитите критици на Тръмп.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спасил си?

    3 2 Отговор
    Самохвалко. Сега, като анексираш и Гренландия ще видиш, какво си спасил....

    04:51 12.01.2026

  • 2 Българин

    4 1 Отговор
    Не знам дали е спасил натото, но ще разруши САЩ. Дали чрез гражданска или световна война, само времето ще покаже.
    Най-вероятно и двете.

    04:51 12.01.2026

  • 3 Гориил

    2 2 Отговор
    Доналд, ти си двуличен и уклончив. Ти създаде НАТО и си напълно свободен да го премахнеш завинаги.

    04:54 12.01.2026

  • 4 хехе

    2 2 Отговор
    амбриажа Рюте да му издейства Нобел за спасяването на НАТО

    Коментиран от #7

    04:55 12.01.2026

  • 5 Лост

    0 0 Отговор
    Аз,аз,аз,аз съм падарАз.

    04:57 12.01.2026

  • 6 Чувал съм

    3 1 Отговор
    че Тръмп освен войната в Украйна е прекратил и Стар Уорс (междузвездни войни)

    05:00 12.01.2026

  • 7 Гориил

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    А след това е наградата „Сахаров“, която няма нищо общо с Русия. Тя е предназначена за най-големия нагъл противник на Москва.

    05:00 12.01.2026

  • 8 Саша Грей

    4 0 Отговор
    Нека припомним на този нарцис, че единственото задействане на член 5-ти от устава на НАТО беше заради САЩ - "The September 11 attacks", т.е. атаката на кулите-близнаци в NY.

    05:01 12.01.2026

  • 9 Този май

    1 1 Отговор
    Не е вече в час?
    Ще предизвика световна война, всеки срещу всеки.
    Унищожи ли се принципа на мирното съвместно съществуване и спазване на някакъв ред и право, то всички ще започнат, като сащ. Вече няма да има "наше" и "ваше"! Ще започнат пак да делят света!

    05:01 12.01.2026

  • 10 Просветител

    1 0 Отговор
    Тръмп, подобно на бункерния пcиxoпат Путлер, говори много глупости, но всъщност не се знае какво мисли и какво ще направи...

    05:14 12.01.2026