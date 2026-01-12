Тръмп: Аз спасих НАТО, но не вярвам, че те биха ни помогнали при нужда

Тръмп постави под въпрос готовността на съюзниците на Вашингтон от НАТО да се притекат на помощ на Съединените щати, ако е необходимо.

„Просто се чудя дали НАТО би ни се притекло на помощ, ако имаме нужда от тях. Не съм сигурен, че биха“, каза държавният глава на САЩ в коментар дали обмисля изтеглянето на САЩ от НАТО. „Харчим много пари за НАТО. И не съм сигурен, че те биха ни помогнали“, повтори американският премиер.

Той отказа да отговори директно на молба да изясни дали би се чувствал комфортно в ситуация, в която НАТО на практика престане да съществува, ако Вашингтон използва сила, за да анексира Гренландия.

„Аз съм този, който спаси НАТО“, заяви американският лидер. В тази връзка той припомни ангажиментите, поети от членовете на алианса под негов натиск, за увеличаване на разходите за отбрана. „НАТО нямаше да съществува, ако не бях президент“, каза Тръмп. Той добави, че „НАТО може да се разстрои“, ако Вашингтон реши да напусне блока. „Това би спестило много пари“, отбеляза Тръмп, без да уточнява дали има предвид евентуални съкращения на военните разходи на САЩ или на тези на партньорите им от НАТО.

„В момента, ако погледнете НАТО, имаме много добри отношения“, подчерта президентът.

Някои от политическите му опоненти преди това са отправяли твърдения, че Тръмп многократно сериозно е обмислял изтеглянето на САЩ от НАТО. Изявления от този род напоследък са правени предимно от Джон Болтън, който беше съветник по националната сигурност на Тръмп по време на първата администрация (2018-2019 г.). Впоследствие Болтън става един от най-гласовитите критици на Тръмп.