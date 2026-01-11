Бившият шеф на руската компания "Уралкалий" Владислав Баумгертнер е изчезнал в Кипър

Бившият изпълнителен директор на руската компания "Уралкалий", един от най-големите производители и износители на калиеви торове в света, Владислав Баумгертнер е изчезнал в Кипър, съобщи местната полиция.
Властите вече са започнали операция по издирване на бизнесмена.
„Полицията търси информация, която би могла да помогне за издирването на Владислав Баумгертнер, руски гражданин, който изчезна на 7 януари 2026 г. от дома си в Лимасол“, се казва в изявление на отдела за криминални разследвания на провинция Лимасол.
„Уралкалий“ е част от групата „Уралхим“. Компанията разработва Верхнекамското находище на калиево-магнезиеви соли в Пермския край, което е второто по големина в света по запаси на руда.
Производствените мощности са съсредоточени в градовете Березники и Соликамск. През юни 2025 г. компанията подписа мащабен договор за доставка на калий за Китай до края на 2025 г., като продължава да бъде ключов доставчик за Индия и Бразилия.
Въпреки предизвикателствата от международни санкции срещу нейните собственици, компанията успя да адаптира логистичните си вериги и финансови операции. През 2025 г. кредитният ѝ рейтинг бе потвърден на ниво ruA със стабилна прогноза.
През 2024 г. окончателно бе приключен спорът с отбора от Формула 1 Haas, след като арбитражен съд постанови връщане на част от спонсорските средства на „Уралкалий“.
