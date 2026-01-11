Новини
Бившият шеф на руската компания "Уралкалий" Владислав Баумгертнер е изчезнал в Кипър

11 Януари, 2026 20:03, обновена 11 Януари, 2026 20:10

Дружеството е един от най-големите производители и износители на калиеви торове в света

Бившият шеф на руската компания "Уралкалий" Владислав Баумгертнер е изчезнал в Кипър - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият изпълнителен директор на руската компания "Уралкалий", един от най-големите производители и износители на калиеви торове в света, Владислав Баумгертнер е изчезнал в Кипър, съобщи местната полиция.

Властите вече са започнали операция по издирване на бизнесмена.

„Полицията търси информация, която би могла да помогне за издирването на Владислав Баумгертнер, руски гражданин, който изчезна на 7 януари 2026 г. от дома си в Лимасол“, се казва в изявление на отдела за криминални разследвания на провинция Лимасол.

„Уралкалий“ е част от групата „Уралхим“. Компанията разработва Верхнекамското находище на калиево-магнезиеви соли в Пермския край, което е второто по големина в света по запаси на руда.

Производствените мощности са съсредоточени в градовете Березники и Соликамск. През юни 2025 г. компанията подписа мащабен договор за доставка на калий за Китай до края на 2025 г., като продължава да бъде ключов доставчик за Индия и Бразилия.

Въпреки предизвикателствата от международни санкции срещу нейните собственици, компанията успя да адаптира логистичните си вериги и финансови операции. През 2025 г. кредитният ѝ рейтинг бе потвърден на ниво ruA със стабилна прогноза.

През 2024 г. окончателно бе приключен спорът с отбора от Формула 1 Haas, след като арбитражен съд постанови връщане на част от спонсорските средства на „Уралкалий“.


Кипър
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 8 Отговор
    Еврейско име.Сигурно е в някой кибуц

    Коментиран от #10, #17, #21

    20:11 11.01.2026

  • 2 Гост

    23 4 Отговор
    Изчезнал той, е сега! Изчезнали са го!

    Коментиран от #16, #25

    20:12 11.01.2026

  • 3 Красимир Петров

    15 7 Отговор
    Амин!

    20:13 11.01.2026

  • 4 Швейк

    13 8 Отговор
    Не му се пада от прозореца.

    20:15 11.01.2026

  • 5 ще ме прощавате

    11 3 Отговор
    това е немски гражданин

    20:16 11.01.2026

  • 6 калая

    10 7 Отговор
    В години на голяма нужда двойна касичка родината не позволява. Взел е самолета на пригожин.

    20:16 11.01.2026

  • 7 Аха

    8 8 Отговор
    От кой етаж изчезна ?

    20:16 11.01.2026

  • 8 Не,че нещо,ама...

    11 8 Отговор
    Предателите никой не ги харесва.

    Коментиран от #19

    20:19 11.01.2026

  • 9 Дик диверсанта

    8 16 Отговор
    Има малка промяна в структурата на износа на тор - русия изнася най-много тор в Украйна, затова украинските продукти са най-хубави.
    Една нова истина се разкри за русия преди 4 години -руснаците освен за напиване ставали и за тор.

    20:20 11.01.2026

  • 10 само питам

    8 14 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    а православния христиенин Путин/Шаломов/,той с какво потекло е? Не е ли жид.

    Коментиран от #18, #26

    20:20 11.01.2026

  • 11 така е

    7 9 Отговор
    Баумгертнер е една чиста руска славянска фамилия.

    20:20 11.01.2026

  • 12 Име

    7 12 Отговор
    Един евреин по-малко.

    20:20 11.01.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    9 17 Отговор
    Най-сетне един умен руснак да повлече крак от потъващата руска гемия 👍
    Скоро Путин ще бъде предаден на С.А.Щ, с все бункера от самите руснаци, както навремето Милошевич бе предаден от сърбите.

    20:21 11.01.2026

  • 14 Тръмпакис

    7 5 Отговор
    Да не е паднал от 10-тия етаж

    20:24 11.01.2026

  • 15 Да бе, изчезнал!!!

    5 5 Отговор
    Отишъл е на фронта в Украйна да се бие срещу своите...

    20:25 11.01.2026

  • 16 Ама те проверили ли са да не е

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    под някой прозорец пред къщата му? Щото от новините някои като изчезне и често го намират на такова или подобно место.

    20:26 11.01.2026

  • 17 ИСТИНАТА

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За сведения за изчезналия попитайте фашиста Путлер

    20:26 11.01.2026

  • 18 само отговаря

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "само питам":

    по майка е жид а жидовете гледат майчината кръвна линия

    20:28 11.01.2026

  • 19 Хм...

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Не,че нещо,ама...":

    Щом не му се дават пари е предател, нали? Ако не е съгласен с политиката на бункерния вожд, значи е враг.

    20:31 11.01.2026

  • 20 Обичайно

    0 2 Отговор
    явление за неудобните на властта в рашката!

    20:33 11.01.2026

  • 21 111

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Името му не е типично еврейско, макар че може въпросния индивид да е евреин.

    20:34 11.01.2026

  • 22 не е евреин

    0 1 Отговор
    Евреите в русия носят майчините си имена. Като Улянов и Шеломов.

    20:36 11.01.2026

  • 23 си дзън

    0 0 Отговор
    Калиевият нитрат е ценен по време на война.

    20:37 11.01.2026

  • 24 Евродебил

    0 1 Отговор
    Чифутин разбира се!

    20:39 11.01.2026

  • 25 Домакин

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Пак НАТО го е отвлекал В Кипър няма 7етаж там се гмуркат без дихателен апарат които Путин не му го е дал

    20:50 11.01.2026

  • 26 Руснак е

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "само питам":

    Много е про3д за да е жид Путя

    Коментиран от #27

    20:56 11.01.2026

  • 27 не е Руснак

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Руснак е":

    Монголоид е

    21:03 11.01.2026