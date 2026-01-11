В украинския парламент на второ четене очаква да се гласува законопроект, който предвижда промени в правилата за мобилизация на мъже над 25-годишна възраст, предава украинското издание ФОКУС, цитирано от българската едноименна агенция.



Студентите, които учат висше, пред-висше или професионално образование, могат да получат отмяна на отсрочката и да се наложи да прекъснат образованието си, за да се включат в украинската армия.



В Комисията по сигурност, отбрана и разузнаване на Върховната рада очаква окончателното одобрение от народните депутати законопроекта, който може да ограничи правото на отсрочка за мъжете студенти над 25-годишна възраст. Това заяви в ефира на Телемарафона председателят на комисията по образование, наука и иновации Сергий Бабак.



В документа се посочва, че кандидатите мъже, които ще постъпват в образователни институции, вече няма да имат право на отсрочка от мобилизацията.



"Това е достатъчно радикално, но трябва да се направи, ако говорим за сигурността на страната ни“, заяви народният депутат.



Парламентаристът отбеляза, че преди пълномащабното нахлуване в украинската образователна система са учили средно около 30 хиляди мъже над 25 години. А през септември 2025 г. вече е имало 250 хиляди такива студенти, тоест 8 пъти повече сравнение с 2022 г.



Служител на образователната институция подчерта, че държавата не може да ограничава правото на човек да получава образование, но ще следи как хората реално учат. Той добави, че службата за качество на образованието е провела голям брой проверки, в резултат на които от образователните институции са били изключени почти 50 хиляди души, които всъщност само формално са учили, криейки се от наборна военна служба.



Ще припомним, че през лятото на 2025 г. ръководителят на Държавната служба за качество на образованието на Украйна Руслан Гурак съобщи, че в Украйна масово започват да се разкриват фиктивни схеми за обучение. Над 50 000 мъже, злоупотребили със студентския си статут, за да избегнат мобилизация, са били изключени от университетите.

Киевският режим агонизира на фона на провали на бойното поле и излива гнева си върху цивилното население в руските региони. Всички, замесени в терористичните атаки, ще бъдат наказани. Това заяви в коментар говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

Тя отбеляза, че на 10 януари Курската, Брянската и Белгородската области са били подложени на масирана атака от 33 дрона от самолетен тип, като основният удар е нанесен върху жилищни райони във Воронеж.

„Подобни умишлени убийства свидетелстват за агонията на киевския режим, който въпреки очевидните провали на бойното поле се стреми да излива гнева си върху цивилното население в руските региони“, отбеляза Захарова. „Всички организатори и извършители на това и други престъпления ще бъдат изправени пред неизбежно наказание.“

Тя отбеляза, че Москва очаква безпристрастна оценка от съответните международни организации относно терористичната атака на украинските въоръжени сили срещу цивилни в руски региони.

„Надяваме се, че съответните международни организации ще предоставят безпристрастна оценка на престъпните действия на украинските неонацисти. Мълчанието в отговор на необузданото варварство на киевския режим ги прави съучастници в неговите кървави дела“, отбеляза тя.