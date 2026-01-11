Новини
Русия
Радата ще маха отсрочката за мобилизация на над 25-годишните студенти
Радата ще маха отсрочката за мобилизация на над 25-годишните студенти

Киевският режим агонизира на фона на провали на бойното поле, заяви говорителят на МВнР на Русия Мария Захарова

В украинския парламент на второ четене очаква да се гласува законопроект, който предвижда промени в правилата за мобилизация на мъже над 25-годишна възраст, предава украинското издание ФОКУС, цитирано от българската едноименна агенция.

Студентите, които учат висше, пред-висше или професионално образование, могат да получат отмяна на отсрочката и да се наложи да прекъснат образованието си, за да се включат в украинската армия.

В Комисията по сигурност, отбрана и разузнаване на Върховната рада очаква окончателното одобрение от народните депутати законопроекта, който може да ограничи правото на отсрочка за мъжете студенти над 25-годишна възраст. Това заяви в ефира на Телемарафона председателят на комисията по образование, наука и иновации Сергий Бабак.

В документа се посочва, че кандидатите мъже, които ще постъпват в образователни институции, вече няма да имат право на отсрочка от мобилизацията.

"Това е достатъчно радикално, но трябва да се направи, ако говорим за сигурността на страната ни“, заяви народният депутат.

Парламентаристът отбеляза, че преди пълномащабното нахлуване в украинската образователна система са учили средно около 30 хиляди мъже над 25 години. А през септември 2025 г. вече е имало 250 хиляди такива студенти, тоест 8 пъти повече сравнение с 2022 г.

Служител на образователната институция подчерта, че държавата не може да ограничава правото на човек да получава образование, но ще следи как хората реално учат. Той добави, че службата за качество на образованието е провела голям брой проверки, в резултат на които от образователните институции са били изключени почти 50 хиляди души, които всъщност само формално са учили, криейки се от наборна военна служба.

Ще припомним, че през лятото на 2025 г. ръководителят на Държавната служба за качество на образованието на Украйна Руслан Гурак съобщи, че в Украйна масово започват да се разкриват фиктивни схеми за обучение. Над 50 000 мъже, злоупотребили със студентския си статут, за да избегнат мобилизация, са били изключени от университетите.

Киевският режим агонизира на фона на провали на бойното поле и излива гнева си върху цивилното население в руските региони. Всички, замесени в терористичните атаки, ще бъдат наказани. Това заяви в коментар говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

Тя отбеляза, че на 10 януари Курската, Брянската и Белгородската области са били подложени на масирана атака от 33 дрона от самолетен тип, като основният удар е нанесен върху жилищни райони във Воронеж.

„Подобни умишлени убийства свидетелстват за агонията на киевския режим, който въпреки очевидните провали на бойното поле се стреми да излива гнева си върху цивилното население в руските региони“, отбеляза Захарова. „Всички организатори и извършители на това и други престъпления ще бъдат изправени пред неизбежно наказание.“

Тя отбеляза, че Москва очаква безпристрастна оценка от съответните международни организации относно терористичната атака на украинските въоръжени сили срещу цивилни в руски региони.

„Надяваме се, че съответните международни организации ще предоставят безпристрастна оценка на престъпните действия на украинските неонацисти. Мълчанието в отговор на необузданото варварство на киевския режим ги прави съучастници в неговите кървави дела“, отбеляза тя.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Д.ДЖ.

    100 42 Отговор
    Украинските въоръжени сили в безсилието си, че загубиха Купянск, се опитаха да забият знаме на административната сграда в Купянск с помощта на дрон, на метри от веещият се руски флаг. Руските войници с прецизен удар го взривиха с дрон, без да засегнат своето знаме. (ВИДЕО)
    10 януари 2026 г. - 21:34 ч.

    Коментиран от #14, #38, #123, #150

    15:18 11.01.2026

  • 3 Ами да, те

    54 16 Отговор
    така правят режимите...

    Коментиран от #52

    15:18 11.01.2026

  • 4 Българин

    104 46 Отговор
    Украйна е вече пред колапс...ще бъде анексирана така, както ще бъде анексирана и Гренландия...Хайде сега пак да питаме Дания дали най - големия и враг е Русия...

    Коментиран от #40, #54, #153, #172, #203

    15:19 11.01.2026

  • 5 Я виж ти...

    53 78 Отговор
    25 февруари 2022 г. - шефът на окупационната администрация в Донецка област съобщава, че до броени дни ще бъде окупирана цялата област и целия Донбас.
    Почти 4 години по-късно Русия се моли на Тръмп да изнуди Украйна да им дадат да окупират Донецка област и Донбас. 🤪🤡

    Коментиран от #41, #53, #175

    15:19 11.01.2026

  • 6 НАЗДРАВЕ!

    53 71 Отговор
    Няма нужда да коментирам пиянските брътвежи на блатната манерка.

    Коментиран от #46

    15:20 11.01.2026

  • 7 az СВО Победа 80

    77 32 Отговор
    За пореден път ще се повторя:

    Колкото повече губи способност да води бойни действия, толкова повече Киев ще поема по пътя на тероризма.

    Справка чеченците през 90-те години!
    Още повече, че зад украинците сега и зад чеченците тогава стои един и същ център на управление, които използва едни и същи методи на работа....

    Коментиран от #158

    15:21 11.01.2026

  • 8 Европеец

    57 23 Отговор
    Мир ще настъпи когато руският президент Владимир Путин евакуира за падащите посолства от Киев.... Моето мнение вероятно се различава от редакционната политика на сайта....

    Коментиран от #160, #174

    15:21 11.01.2026

  • 9 рашистка безпомощност и мъка

    38 66 Отговор
    Путин изплаши гаргите с "Орешник" в Лвов: Без данни за нещо сериозно, Z-канали го обявиха за тест, не за удар (ВИДЕО)
    Обстрелът с "Орешник" е по западния украински град Лвов, най-големият в близост до границата с Полша, страна-член на НАТО. На фона на руските хвалби за постигнатите цели на поредния руски удар по Украйна, кметът на Лвов Андрий Садовий обаче обяви в официалния си канал в Телеграм, че е спряно подаването на газ за само 376 абоната и това е автоматична защита при въздушна атака, защото от взривната вълна се активирал спирателен кран. За други щети Садовий не говори.
    Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" директно заявява в коментар за обстрела в сутрешния си обзор: "Предварителната цел беше голямо газово хранилище или неговата наземна инфраструктура (наличните кадри все още не показват очакваната експлозия)". Каналът недоволства също че са били убити двама руски оператори отговарящи за изстрелването и че това не било удар по "център за вземане на решения" в Украйна, както трябвало да е. И директно добавя, че вероятно става въпрос за ново изпитание на "Орешник", а не истински боен удар:

    Коментиран от #22, #24, #43, #80, #113, #114

    15:21 11.01.2026

  • 10 Анонимен

    38 27 Отговор
    Наше дело правое,враг будет пабежден.Победа будет за нами.

    Коментиран от #165

    15:21 11.01.2026

  • 11 Българин

    32 33 Отговор
    ДА бе ДА,Ватенките Гълъби пускат над Украйна!

    15:22 11.01.2026

  • 12 Агонизиращ в бункера

    64 52 Отговор
    Статистика за денонощието
    ​Жива сила: Ликвидирани и тежко ранени са около 1150-1200 окупатори.
    ​Техника: Унищожени са 14 танка, 28 бронирани машини и 41 артилерийски системи.
    ​Дронова активност: Продължава рекордната успеваемост на украинските FPV дронове-прехващачи срещу руски разузнавателни БЛА (Orlan и Zala).
    ​ Основният успех за деня е "хирургическото" премахване на руски командни центрове и ПВО системи, което подкопава способността на агресора да координира масирани настъпления.

    Коментиран от #17

    15:22 11.01.2026

  • 13 Мдаа

    46 43 Отговор
    Това, което световните агенции тръбят от няколко часа е решението на Тръмп да прехвърли ракети с далечен обсег "Атакамс" на Украйна в отговор на удара с "Орешник". Факти пак изоставате с инфото!

    15:22 11.01.2026

  • 14 Европеец

    54 27 Отговор

    До коментар #2 от "Д.ДЖ.":

    Гледах го това..... то цялата работа на украинските фашисти е такава....

    Коментиран от #100

    15:22 11.01.2026

  • 15 Украйна Разгроми раша тотално

    37 55 Отговор
    Зеленски разгроми коалиция от примитивни и бедни диктатури и вече 4 години ги мачка. русия,китай(1,6 милиарда),иран,индия( 1,3 милиарда),северна корея която дори изпрати и пушечно месо жълтури,венецуела, Куба,южна африка,над 4 милиарда срещу Украйна и са разгромени... докато западно Европейци са на почивки и по зимни курорти, рашите клети мрат в окопите

    Коментиран от #20

    15:22 11.01.2026

  • 16 раша агонизира и на колене

    33 49 Отговор
    Кремъл се оказва талашитен приятел: не опази режима на Асад (само приюти беглеца в Москва), не помогна и на аятоласите в двуседмичната израелско-иранска война през юни. Не си мръдна и пръста да спаси Мадуро – въпреки споразумението за стратегическо партньорство с Венецуела, подписано през май.

    "Книжен тигър" излезе и уж мащабното и страховито руско въоръжение, изпратено в Боливарската република: доставените от Москва зенитно-ракетни комплекси бяха безсилни срещу американската авиация.

    Коментиран от #18

    15:24 11.01.2026

  • 17 Льольо

    23 46 Отговор

    До коментар #12 от "Агонизиращ в бункера":

    Дай доказателства!

    15:25 11.01.2026

  • 18 Факт

    60 48 Отговор

    До коментар #16 от "раша агонизира и на колене":

    Да си съюзник на Путин е тежко и тъжно тези години. Асад избяга в Москва, а Мадуро е заловен показно от САЩ. Иран беше атакуван, без помощ от Москва, а сега там има масови протести срещу режима на Аятоласите.
    Както и при падането на Асад в Сирия и при унищожението на Нагорни Карабах, Путин е практически безсилен.
    Вече четири години той е затънал в такава безизходица в Украйна, че не може да защити дори собствената си петролна индустрия от ежедневните украински удари.
    Старите съветски арсенали и запаси от техника се изчерпват и въпреки крайното напрежение върху икономиката и военната машина, Русия напредва в Украйна ОТ ГОДИНИ с темпо, по-бавно от пълзящ охлюв.
    Всяко леко отслабване на натиска върху украинската армия крие риск от незабавни неуспехи, както се случи в Херсон и при Харков.
    В безумното си приключение срещу Украйна Русия бързо се погребва като голяма световна военна сила и вече е загубила огромен дял от влиянието си дори в собствения си регион — и този процес само ще продължи.
    Украйна в крайна сметка ще погребе Руската империя, а нейната предполагаема „непобедимост“ съществува само в безкрайната телевизионна перчене на Путин и в празните глави на некомпетентните полезни идиоти на Кремъл.

    Коментиран от #30

    15:25 11.01.2026

  • 19 ха, ха, ха...

    29 41 Отговор
    Рукия фашистки режим агонизира в цялата европейска територия на Русия, а не само на фронта.

    15:26 11.01.2026

  • 20 Точно

    33 39 Отговор

    До коментар #15 от "Украйна Разгроми раша тотално":

    Китай произвежда компоненти за иранските дронове "Шахед" които дават на раша. Северна Корея предоставя на раша милиони артилерийски снаряди 10 пъти повече отколкото САЩ и Европа за Украйна. Индия с платки. И това не е достатъчно за разбита раша та се наложи путя да пада на колене пред плондера ким за пушечно месо. И въпреки тази помощ раша за 4 години се придвижила с 50- на километра. Толкова жалка ,мизерна и безпомощна раша никой не е очаквал

    15:26 11.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Европеец

    35 24 Отговор

    До коментар #9 от "рашистка безпомощност и мъка":

    да ти кажа изпитание или демонстрация няма никакво значение..... Всички два пъти видяхме как пада това чудо орешник..... Украинците да се молят това да не стане ежедневие.....

    Коментиран от #136, #195

    15:27 11.01.2026

  • 23 путя агонизира в бункера

    35 39 Отговор
    Да обявиш преди 4 години по обществената телевизия че започваш 3- дневна специална военна операция с цели " демилитаризация( разоръжаване) на Украйна и смяна на " нацисткия режим в Киев" ,да те бият кат маче у дирек и да буксуваш още в калта в Донбас и Украйна да е още повече въоръжена и да направиш Зеленски който уж ще сменяш пожизнен президент...Дори не е комично за раша- трагично е.

    15:27 11.01.2026

  • 24 В.В.П

    23 38 Отговор

    До коментар #9 от "рашистка безпомощност и мъка":

    И ще се окаже прав последния легитимен президент на Чечня Джохар Дудаев - Рано или късно сатрапа Путин ще нападне Украйна и когато изгрее Украинското слънце, живите руснаци ще завиждат на мъртвите...Или основния пропагандатор на Кремъл Маргарита Симонян след като Украинска ракета взриви сградата на ракетните войски на агресорите в окупиран Донецк заедно с актрисата Полина Менших която в същото време изнасяше концерт по случай празника им и се предаваше на живо по ОРТ. Симонян - " За какво са ни тези земи ( Донецк ,Луганск и Крим) като всеки момент може да ни убият"

    15:28 11.01.2026

  • 25 механик

    17 24 Отговор
    Има много интересна брошка . Това са кучешки л. или тези на путин ?

    15:29 11.01.2026

  • 26 Трътлю

    21 22 Отговор
    Точно сега укрите контраатакуват на Лиман. Купянск едните още не са го взели а другите си го връщат… Тъжно е. Хората мръзнат без ток. Руснаци убиват руснаци. Даже в Лвов като ги трясна онова нещо се чува как забравиха Мовата и почнаха да говорят на руски. Тоя фронт от три години не е мръднал. Безумие

    Коментиран от #36, #45

    15:30 11.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ей Ватенки

    27 32 Отговор
    Мръшлядали.Вие сте най големия терорист на света.И тая дърта руска пияница да си затваря устичката

    15:30 11.01.2026

  • 29 Гъбарко

    35 23 Отговор
    Над 500 000 вече са дезертиралите от ВСУ като се добавят и загубите немогат да се възстановят

    15:30 11.01.2026

  • 30 Българин

    14 10 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    Честно, вярваш ли си на дивотиите?

    15:31 11.01.2026

  • 31 Агонизиращ

    21 33 Отговор
    Ликвидирани елитни части и техника
    ​Спецназ и ВДВ (Покровско направление): В района на Покровск, подразделения на 47-а отделна механизирана бригада са неутрализирали елитна щурмова група от състава на руските въздушно-десантни войски. Потвърдено е унищожаването на няколко БМД-4 и значително количество жива сила.
    ​ПВО и РЕБ: Унищожен е модерен руски зенитно-ракетен комплекс "Тор-М2" в южно направление. Това позволява на украинските разузнавателни дронове да действат по-ефективно и да насочват прецизна артилерия.
    Успех в Курска област: Потвърден е масиран удар по команден център на руската 810-а бригада на морската пехота в района на населеното място Белая. Това е една от най-боеспособните руски части в региона, а ударът е довел до сериозна дезорганизация на техните контраатаки.
    ​Поразен петролен склад в Белгородска област: ГЩ на ВСУ потвърди успешен удар по петролната база "Осколнефтеснаб" край Котел. Обектът е използван директно за снабдяване на руската групировка, настъпваща към границата на Сумска област.

    15:31 11.01.2026

  • 32 az СВО Победа 80

    35 24 Отговор
    Накратко:

    1.Позицията на Москва е ясна и сметка ще бъде потърсена от всички замесени.

    2. По всичко изглежда, че при новата договорка между Вашингтон и Москва, България ще мине в руската зона /виж новата стратегия за сигурност на САЩ/.

    3. Тук е моментът много хора и у нас да почнат сериозно да се притесняват, защото да не забравяме, че България игра дейна роля при осъществяването на няколко терористични акта, насочени срещу РФ.

    Коментиран от #48, #51, #70, #73

    15:32 11.01.2026

  • 33 Блатна смрад

    20 27 Отговор
    Това алкохолно леке със миризма на стара скумрия пак са го изтървали да повръща болна пропаганда!

    15:32 11.01.2026

  • 34 Кийт Келог сравнил Зеленски с Линкълн

    21 26 Отговор
    Моите уважения към Кийт Келог но не съм съгласен че "Зеленски е велик лидер и пълководец като Ейбрахам Линкълн". Линкълн не е смазал и унижил мизерна раша като Световния лидер Зеленски. Линкълн не е ликвидирал 2 милиона нещастни рашисти ,не е издавил в река Днепър до Херсон 70 хиляди руски орки ,Линкълн не ги е изтрепал както Зеленски в Харков ,Чернигов ,Николаев ,Купянск..И Линкълн не е бил президент 7 години като Зеленски. И последно - Линкълн не върза стотици орки чисто голи във Вашингтон както Зеленски в Киев и да ги развежда на парад за подигравка😂🤣😅😆 Скъсани кАпеи от бунища и сметища - ШАПКИ ДОЛУ И ПОКЛОН ПРЕД ВАШИЯ ПАЛАЧ СВЕТОВНИЯТ ЛИДЕР ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСКИ💯👈

    Коментиран от #178

    15:33 11.01.2026

  • 35 Що за държава е тази

    17 26 Отговор
    В която говорителката е грозна,алкохолизирана шаврянтия?

    15:33 11.01.2026

  • 36 Трай бе Смотль о

    19 25 Отговор

    До коментар #26 от "Трътлю":

    Какви руснаци те гонят като 50 процента в Русия не са тъй наречени славяни,другата руска измислица.100 националности не ми говори за руснаци бре Не ве жия.

    Коментиран от #58

    15:33 11.01.2026

  • 37 Aнтитрол

    13 8 Отговор
    Аман от безмозъчни тролове.

    15:34 11.01.2026

  • 38 ИСТИНАТА

    24 32 Отговор

    До коментар #2 от "Д.ДЖ.":

    Режимът на Кремъл агонизира. Путин разпродава златния резерв. Русия пътува към СССР

    Коментиран от #50

    15:34 11.01.2026

  • 39 Тя която...

    19 23 Отговор
    Къдееееееее си бе Захароваааааааа?Липсваха ми твоите простотииииииииии?

    15:34 11.01.2026

  • 40 Татароглу

    8 20 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Започна с Русия. Директно заяви, че по-големите могат да зявладяват и поробват по-малките.

    Готви се да ставаш анадолец.

    15:35 11.01.2026

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    27 20 Отговор

    До коментар #5 от "Я виж ти...":

    Никой за нищо не се моли. Напомням, че Путин каза, че ако не стане по мирен път, Русия ще реши с военной средства.

    Коментиран от #60

    15:35 11.01.2026

  • 42 Един

    16 16 Отговор
    Много си руса, бе захарче.

    15:35 11.01.2026

  • 43 си дзън

    21 28 Отговор

    До коментар #9 от "рашистка безпомощност и мъка":

    Оказа се, че Орешникът е от времето на Гагарин, с елементи копирани от Фау-2.
    Насочването - с електромеханичен жироскоп - при идеални условия на 300км - 300 метра
    отклонение. Даже имало радиолампи вътре...

    15:35 11.01.2026

  • 44 Ганчо миленов

    21 24 Отговор
    Госпожо Захарова, скоро войната ви в Украйна ще задмине по времетраене Великата ви отечествена война.
    Нещо по въпроса...?

    15:36 11.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Пияницо

    19 9 Отговор

    До коментар #6 от "НАЗДРАВЕ!":

    Да не забравиш да пребиеш жена си и децата си като се напиеш по стар народен български обичай предаващ се по наследство

    15:36 11.01.2026

  • 47 След 4 года руската армия превзе Киев

    20 29 Отговор
    Случи се - Военния парад на Руската армия в Киев все пак се състоя 😂😁
    Руските окупатори искаха да проведат военен парад в центъра на украинската столица Киев. И най-накрая той се състоя.
    Активистът Серхий Стерненко публикува кадри от централната улица „Крешчатик“, на която е площад Майдан Незалежности, на който се състоя Революцията на достойнството през 2013 г. На булеварда бяха изложени руски военни машини, унищожени от украинската армия след 24 февруари, когато Русия започна пълномащабна непредизвикана война.
    Киев експо“ представя на гражданите и гостите на Киев „безаналоговите“ руски военни машини, но в не много приличен вид. Армията от военнопрестъпници на Владимир Путин беше разгромена в първите седмици на войната, въпреки че планираше да превземе Киев за 3 дни. Военните стратези в Кремъл не изчислиха правилно своите възможности и волята за съпротива на украинския народ. Така тридневната операция по превземане на Киев вече продължава 1430 дни.
    Руските нашественици извършиха ужасяващи престъпления срещу цивилното население на Украйна, които никога няма да бъдат забравени. Унищожените танкове и бронирани машини са напомняне за диктатора Владимир Путин, че не може да спечели тази война. Защото руските фашисти се бият за перални и телевизори. А украинският народ се бие за свободата си.

    Коментиран от #55, #56

    15:36 11.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    24 19 Отговор
    Руската комбайна жъне украинската нива и нищо след нея не остава. Така трябва да бъде. Да би мирно стояло не би чудо видяло.

    А бе как е хавата след Орешника от онзи ден ? Нещо се изпокриха по дупките си всички евроатлантически мишки и разни коалиции на желаещите, ама и там няма да се спасят. Възмездието идва за гинеколожката, за оная вдлъбнатата, за фашагата, за геронтофила, за меката островна китка и за редица мераклии.

    Коментиран от #62, #64

    15:36 11.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Хасан от Бурса

    13 18 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа 80":

    Кой ти каза, че ще мине в руската зона?

    15:38 11.01.2026

  • 52 ЗАЩО ?

    9 14 Отговор

    До коментар #3 от "Ами да, те":

    Защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се страхува от дебат с лидера на ПП/ДБ Асен Василев?

    15:38 11.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 си дзън

    17 20 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Уралсът за 35 здраво стиска русията за гърлото. При 25 ще почне да рита с краката.

    15:38 11.01.2026

  • 55 Гледах по Ал Джазира

    18 24 Отговор

    До коментар #47 от "След 4 года руската армия превзе Киев":

    Пародичния и трагичен руски парад в Киев? По случай 1430 дни от превземането им на Украинската столица! На огромна видео стена се прожектира руската атака към столицата която стигна само до предградията Буча и Ирпин! И там бяха ликвидирани орките агресори. А които оцеляха бягаха през полетата с перални и тоалетни чинии на гърбовете. И няма нищо нередно и сцени на насилие които не са за показване ,само са съблечени чисто голи руски орки,сложени са им кучешки нашийници и така дефилират на руския парад в столицата на Украйна! Няма сцени на насилие,излъчва се от много световни телевизии

    15:38 11.01.2026

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 14 Отговор

    До коментар #47 от "След 4 года руската армия превзе Киев":

    И като се бият за свободата си защо е пълно с видеа как ги бусифицират?

    15:39 11.01.2026

  • 57 Хе!

    14 20 Отговор
    Тези земи, които порази Орешник, до септември 1939 г. бяха полски! Русия тогава ги освободи и предаде на Украйна, а по на север - на Беларус! 13 милиона укаинци от Западните Украйна и Белорусия бяха под полско робство! Историята се забравя или преиначава удобно! Пълните главите на подрастващите поколения с лъжи, както нас едно време ни лъжеха в училището, че при капитализма всичко е било лошо! Сега така лъжете младите, как всичко при социализма е било ужастно и хората не са имали и един миг спокйствие! Един млад ум днес се чуди как баба му и дядо му са могли да живеят преди 50-70 години! Всеки момент да те изправят пред комсомола и партийното събрание, да те критикуват и изключат от олганизацията и училището, да ти намалят поведението и изпратят в ТВУ, да не ходиш на черква и боядисваш яйца на Великден! Народната милиция да ти реже късата пола и панталона всеки ден и те остригва нула номер, да те измъкнат от къщи и разстрелват като враг на народа на площада пред паметника на падналите за свободата! Как са се дипломирали за инженери мама и тате тогава не знам...,.!?

    Коментиран от #68

    15:39 11.01.2026

  • 58 БГария

    16 11 Отговор

    До коментар #36 от "Трай бе Смотль о":

    Официалното название е poccияни, а не руси. Това с русите е невежа българска измислица от 19ти век. Русините са средновековен народ около Киев ликвидиран от монголците.

    15:40 11.01.2026

  • 59 Кой агонизира захарова

    15 23 Отговор
    Купянск беше един от първите украински градове, които паднаха в ръцете на руснаците в първите дни на войната през февруари 2022 г. Въпреки това, изненадваща и изключително успешна украинска контраофанзива през септември същата година освободи Купянск и десетки други украински градове и села в източната и южната част на страната.

    Руски жертви в Украйна
    Междувременно руските военни, паравоенни части и проруски сепаратистки сили продължават да понасят тежки загуби всеки ден.

    Всъщност, само през последните 24 часа руските сили са загубили приблизително 1820 войници, убити и ранени, според данните, предоставени от украинския генерален щаб. Общо руските сили са загубили около 2 197 860 души във войната от 24 февруари 2022 г. (Украинските цифри са в доста голяма степен съгласувани с оценките на западните разузнавателни служби и военни за руските загуби.)

    15:40 11.01.2026

  • 60 Ало блогера

    15 17 Отговор

    До коментар #41 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Кой го интересува дали правиш с.ирки бре руски тръбар.От 3 дни вече почнахме с други закани 4 г еволюция,толкова можете и ти и вожда ти.

    Коментиран от #69

    15:40 11.01.2026

  • 61 Голям кеф е за българите

    12 14 Отговор
    Да гледаме как Киевският режим агонизира

    Коментиран от #129

    15:40 11.01.2026

  • 62 си дзън

    6 7 Отговор

    До коментар #49 от "🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно":

    Виж ком.43. Разкостили са го и са умрели от смях.

    Коментиран от #65, #103

    15:40 11.01.2026

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 9 Отговор

    До коментар #48 от "Трай ма":

    Нищо не ти се разбира, извади месото от устата си( живото) , че нищо не ти се разбира

    15:40 11.01.2026

  • 64 Ха ха

    13 14 Отговор

    До коментар #49 от "🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно":

    Отивай на фронта да повоюваш. Помогни на руснаците ката си с тях, защо си на запад в НАТО?

    Коментиран от #92

    15:41 11.01.2026

  • 65 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 9 Отговор

    До коментар #62 от "си дзън":

    Ахахахх, раскостен ти е зад Ника, розов, хххахахаха

    15:42 11.01.2026

  • 66 захарова агонизацията е на макс

    17 14 Отговор
    Братята руси началото на ноември за 52 път бяха превзели Покровск!

    Русия е заседнала в градски боеве в Покровск: вече е загубила 26500 войници там.
    Покровск остава един от най-напрегнатите участъци на фронта, където украинските сили успяха да спрат настъплението на руските войски. Публикувани са кадри от уличните боеве в самия град които не са за хора със слаби сърца!
    Украински командоси ликвидират руски агресори отказали да се предадат. Разчленявайки телата им докато са все още живи!

    Това заяви в интервю за NV командирът на 7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-щурмовите войски на Въоръжените сили на Украйна Евгений Ласейчук.

    Коментиран от #71

    15:42 11.01.2026

  • 67 абракадабра

    4 7 Отговор
    Благодарение и на нашия волонтьор Денис Христов, наводчик за бомбови удари на ВСУ с/у многоетажки в Донбас.

    15:43 11.01.2026

  • 68 Бух

    10 11 Отговор

    До коментар #57 от "Хе!":

    Каква Русия и Украйна е имало 1939та? Какви невежества и глупости говорите! Ужас!

    Аз ще ти кажа. През Втората световна Грузия победи Германия, защото Сталин е грузинец.

    Коментиран от #74

    15:44 11.01.2026

  • 69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 13 Отговор

    До коментар #60 от "Ало блогера":

    Розов съединител, декларировать е още преди 4 години- денацификация, демилитаризация и т н.
    А от преговори зеления наркоман се отказа още в Истамбул

    Коментиран от #107

    15:45 11.01.2026

  • 70 Една мисъл не ми дава мира

    11 14 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа 80":

    Защо всичко,което си пожелаят русофилите никога не се случва?

    Коментиран от #75, #145

    15:45 11.01.2026

  • 71 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 10 Отговор

    До коментар #66 от "захарова агонизацията е на макс":

    Защо това не го пише нито една сериозна западна агенция? Щото е укрофейк

    15:46 11.01.2026

  • 72 Обаче

    9 1 Отговор
    и военен трибунал ще има накрая.

    15:47 11.01.2026

  • 73 Копейкотрошач

    9 7 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа 80":

    Подходящ момент е да си помислиш за вратленцето.

    15:47 11.01.2026

  • 74 Хе!

    7 6 Отговор

    До коментар #68 от "Бух":

    Имало е Съветска Русия! СССР е имало само в стиховете на Вапцаров! Вие сте се объркала!

    15:47 11.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Те тамън ми беше домъчняло за тоя

    13 10 Отговор
    Руски бо кл ук.

    15:48 11.01.2026

  • 77 Факт

    11 9 Отговор
    Както винаги е всеотдайна, ангажирана и недостъпна!

    15:50 11.01.2026

  • 78 Владимир Путин, президент

    12 8 Отговор
    Четири Года или 1419 дни върви най-некадърната , кървава СВО в света. Русия е велика 🎅

    Коментиран от #79, #93, #101

    15:54 11.01.2026

  • 79 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 8 Отговор

    До коментар #78 от "Владимир Путин, президент":

    Северната война със Швеция Петър 1 я води почти 20 г. 4 години нищо не е. Споко

    Коментиран от #87

    15:58 11.01.2026

  • 80 Пуснаха ли тока и

    8 8 Отговор

    До коментар #9 от "рашистка безпомощност и мъка":

    водата в Киев?

    15:59 11.01.2026

  • 81 Хе!

    7 6 Отговор
    Коментари, коментари и накрая както винаги! Победа за Русия и окупация! Има Коалиция на желаещите! Не е трудно! Престрашете се!

    15:59 11.01.2026

  • 82 А тъй.....

    6 8 Отговор
    Голям кеф е за българите да гледаме как Киевският режим агонизира

    16:01 11.01.2026

  • 83 Казуар

    7 6 Отговор
    Руският режим варварски бомбардира жилищни сгради, топлофикации, електрически предприятия в Украйна и през зимата.

    Коментиран от #86

    16:01 11.01.2026

  • 84 Бай Яни

    7 3 Отговор
    Тая пак се е напила яко покрай затварянето на восковските легища. В Брянска област са без ток и отопление. А Белгород от к,ща на къща на руйни се превр,ща. А кадирката напълно замлъкна,чечения постояно е под обстрел.

    16:02 11.01.2026

  • 85 Иван

    6 6 Отговор
    А кремълския режим просперира на фона на крепостните си селяни, които живеят като скотове.

    16:03 11.01.2026

  • 86 За нацистки Израел

    7 6 Отговор

    До коментар #83 от "Казуар":

    Сети ли се да го напишеш тва "варварски бомбардира" ? А за Иран? А за Ирак? А за Либия..... а за Югославия ?

    16:03 11.01.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Рублевка

    6 9 Отговор
    Гренландия за Тръмп, Брюксел под управление на САЩ и РФ. ЕС няма капацитет за самостоятелно управление и се плъзга към неонацизма. Трябват реформи под управление на САЩ и РФ.

    Коментиран от #94

    16:05 11.01.2026

  • 89 ТАКА Е

    4 3 Отговор
    НОО, медиите друго нй заблуждават

    16:05 11.01.2026

  • 90 Българите сме категорично "ЗА"

    8 8 Отговор
    Всички организатори и извършители на украинските престъпления да бъдат изправени пред "неизбежно наказание.“ ! Ама категорично!

    Коментиран от #132

    16:06 11.01.2026

  • 91 Медведев Атома

    5 8 Отговор
    Наздраве,Марче...добре им го каза🥰🤣

    16:06 11.01.2026

  • 92 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    7 8 Отговор

    До коментар #64 от "Ха ха":

    Няма нужда да им помагам те доста добре се оправят. Като гледам твоите смело настъпват ама на запад.

    16:08 11.01.2026

  • 93 Повечето

    6 5 Отговор

    До коментар #78 от "Владимир Путин, президент":

    граждански войни продължават дълго и са кръвопролитни.. Примери:
    1. гражданската война в Русия: 1919-1922г.
    2. гражданската война в САЩ : 1861 - 1865
    3. гражданската война в Испания: 1936 - 1939г.
    4. гражданската война в Китай: 1927 - 1949г.

    16:09 11.01.2026

  • 94 Владимир Путин, президент

    9 5 Отговор

    До коментар #88 от "Рублевка":

    "...Брюксел под управление на САЩ и РФ..."

    Сериозно ли мислиш че някой взима нефелна Русия с нефелните си танкери насериозно ? Русия е пълен аут отвсякъде. Вчерашен вестник, изхвърлена партенка.

    Коментиран от #121

    16:09 11.01.2026

  • 95 Казуар

    10 7 Отговор
    Захаринке, преди Русия плашеше с С400 сега с Орешник. И Ердоган се хвана и купи С400 сега Русия се опасява да не ги продаде на украинците.

    16:09 11.01.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Киевският режим агонизира

    7 11 Отговор
    и малоумното премиерче дЖилезку агонизира ! И атлантенцата в България ще агонизират скоро. Или като Орбан или агония ... или 14 пенсия като в Унгария или глад и мизерия атлантическа

    Коментиран от #139

    16:10 11.01.2026

  • 98 Маша Захаринина

    8 6 Отговор
    Пачему не скажите сколька росиянов не могут покупает ничево, нет денги,нет интернет ,нет водку, ничево, самое лож и пропаганда?!

    16:10 11.01.2026

  • 99 Нeвеpоятни т пaци

    5 6 Отговор
    Редакцията на този сайт са пълни oлигoфpени.

    16:11 11.01.2026

  • 100 ПУЗИРЬ

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Европеец":

    Ами гледа ли или слуша за събитията в Сумска област за разрушен от руснаците хуманитарен пункт....
    НАШИТЕ НЕ ОЧАКВАЛИ....

    16:11 11.01.2026

  • 101 Руснаците

    6 3 Отговор

    До коментар #78 от "Владимир Путин, президент":

    са издръжливи. Още години ще продължи, стига разбира се европейците да осигурят финасиране.

    16:12 11.01.2026

  • 102 Къде изчезнаха хранителните пакети

    10 7 Отговор
    От БЧК питам, че съвсем агонизираме в еврозонската кочина ? А? Кой ги открадна и тях ?

    Коментиран от #110, #201, #219

    16:13 11.01.2026

  • 103 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    7 9 Отговор

    До коментар #62 от "си дзън":

    Значи според теб или разни други корифеи, Орешниците са с лампи? А чипове от перални имат ли или са само с лампи ?
    Те руснаците даже и с лопати се биеха, защото бяха свършили оръжията си, ама като гледам добре им се получава. Така, че от къде ги извадиха тези Орешници не знам.
    А твоите дали са се споминали от смях или от нещо друго е без значение. Важното е, че са ги могилизирали нали така ?

    Коментиран от #135

    16:13 11.01.2026

  • 104 Нeвeрoятни т пaци

    5 8 Отговор
    Русофобните коментатори тук са от училището за бавноразвиващи се - всичките са роднини на редакцията.

    Коментиран от #143

    16:15 11.01.2026

  • 105 Цяла Европа а НЕ само

    5 6 Отговор
    Киевският режим агонизира ! Декември месец за Европа въпреки увеличените цени е най слабият за последните 26 години ! Иде големият атлантенца. Неизбежно е ...

    16:16 11.01.2026

  • 106 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    7 5 Отговор
    Блатния режим е към краят си,очаква се от февруари Саудитска Арабия да понижи курса за 25 долара за барел, краят на калта е неизбежен,на свръх неумните и негодни за нищо подлоги тоже....😂😂😂

    Коментиран от #115

    16:16 11.01.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Хахахаха

    5 3 Отговор
    Тя захарова все едно, че е била на бойното поле, та знае какво е там. Толкова добре са рашите на бойното поле, та за 4 години успяха да стигнат от Киев до Донецк!

    16:17 11.01.2026

  • 109 Нeвeрoятни т пaци

    6 4 Отговор
    Защо ме блокирахте?
    Какво лошо бях писал преди 2 часа?

    Мислите си, че съм приритал да ви пиша коментари в сайта с откачените русофобни алкохолици.
    Айде чао !

    16:18 11.01.2026

  • 110 Ама верно бе

    4 4 Отговор

    До коментар #102 от "Къде изчезнаха хранителните пакети":

    Къде изчезнаха хранителните пакети от БЧК? Някое журнале няма ли да попита ?

    16:19 11.01.2026

  • 111 По важното за нас е, че

    5 4 Отговор
    Атлантическият режим в България агонизира

    16:21 11.01.2026

  • 112 Украйна

    3 5 Отговор
    се самозаличи в самия старт на своята държавност, която украинците искаха да изтъргуват евтино за западни дрънкулки и разхайтен морал. Никой не им е виновен, макар и да им съчувстваме.

    16:21 11.01.2026

  • 113 Коуега

    9 7 Отговор

    До коментар #9 от "рашистка безпомощност и мъка":

    Орешник е бил без бойни глави и всякакъв вид взрив.Това е удар показно, че руснаците могат да ударят където си искат.За сведение, и от Си Ен Ен(има го в нета) ракетата е поразила най-голямото газохранилище в Украйна, където имат намеса около 200 фирми, от които 140 американски. Отчитай фактите, иначе, говори си, не ни пречиш.

    Коментиран от #131

    16:21 11.01.2026

  • 114 Коуега

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "рашистка безпомощност и мъка":

    ...да добавя към предният ми коментар реплика към теб...газохранилището е пазено от най-доброто американско ПВО .

    16:22 11.01.2026

  • 115 си дзън

    6 4 Отговор

    До коментар #106 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":

    При 60 Уралсът е на 35. При 25 Уралсът ще е под 10 и ще броим на мечката.

    Коментиран от #127

    16:23 11.01.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Иван

    4 5 Отговор
    Хи, хи, хи - кукумицина пак е пила газ вместо водка 1

    16:26 11.01.2026

  • 118 руzко = боклук

    4 4 Отговор
    таз патка пак е надигнала шишето с водка тц тц тц няма оправия

    Коментиран от #144

    16:29 11.01.2026

  • 119 Тролчета

    3 2 Отговор
    Иде Мамника за вас. Иде.....

    16:30 11.01.2026

  • 120 Бахур

    3 3 Отговор
    😂Това е велико!
    Пълния неуспех на “Орешниците” е просто логичен- старо и още по старо!
    Какво е „Орешник“. Някои агрегати и компоненти още по времето на Гагарин са летели в Космоса. 😂

    16:31 11.01.2026

  • 121 Рублевка

    4 3 Отговор

    До коментар #94 от "Владимир Путин, президент":

    Кого да вземем на сериозно? България с двата самолета? Или европейските пудели с армии от пенсионери? В Европа има само една сила с която САЩ си заслужава да се обедини и това е атомната суперсила РФ.

    Коментиран от #126, #130, #142

    16:32 11.01.2026

  • 122 Пука ни на българите че

    5 3 Отговор
    Киевският режим бил агонизирал. Ми 6

    Коментиран от #124

    16:32 11.01.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Ние мразим

    6 5 Отговор
    Киевската нацистка хунта и това е добра вест за нас ! Браво на братушките

    Коментиран от #128, #162

    16:36 11.01.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Като мразите бандерите

    1 5 Отговор

    До коментар #125 от "Ние мразим":

    Ние мразим
    00ОТГОВОР
    Киевската нацистка хунта и това е добра вест за нас ! Браво на братушките
    -;-
    Като русофилите мразели бандерите, защо те огидат при Щастието си н мамащша си Раша?!
    Вижге и броя на изтритите коментари.
    А и Прецедента бил казвал че Крим е руZZки! Ама сега се чудел кога да слезе на терена , за да обедини проруSSките сили.

    Явно маркс-ленинизъма и путлеризъма са във възход!

    16:39 11.01.2026

  • 129 Като се кефите

    1 3 Отговор

    До коментар #61 от "Голям кеф е за българите":

    Голям кеф е за българите
    1011ОТГОВОР
    Да гледаме как Киевският режим агонизира
    -;-
    Айде да видим колко % са русофилите - в началото на Февруари 2026 ще излязат резултатите за пропадналите пропутлеристи!

    16:41 11.01.2026

  • 130 Вземи насериозна втория къшмер на Светот

    1 3 Отговор

    До коментар #121 от "Рублевка":

    Рублевка
    10ОТГОВОР
    До коментар 94 от "Владимир Путин, президент":

    Кого да вземем на сериозно? България с двата самолета?
    -;-
    Къде е Рашмахта и докъде стигна за над 1400 дни!!!!

    16:43 11.01.2026

  • 131 Лелее

    4 2 Отговор

    До коментар #113 от "Коуега":

    Коуега
    43ОТГОВОР
    До коментар 9 от "рашистка безпомощност и мъка":

    Орешник е бил без бойни глави и всякакъв вид взрив.Това е удар показно, че руснаците могат да ударят където си искат.За сведение, и от Си Ен Ен(има го в нета) ракетата е поразила най-голямото газохранилище в Украйна,
    -;-
    Абе нали РашиSSтите и бандерите били някога братя!!!

    Нашите комунисти дали са ни братя, та така уверено си се надяват на чудото на РАУ-26 да дойде в Красната армия!

    16:45 11.01.2026

  • 132 Лелее

    2 3 Отговор

    До коментар #90 от "Българите сме категорично "ЗА"":

    Българите сме категорично "ЗА"
    56ОТГОВОР
    Всички организатори и извършители на украинските престъпления да бъдат изправени пред "неизбежно наказание.“ ! Ама категорично!
    -;-
    За да докажеге тази си увереност - айде на фронта при рашистите да се докажете колко сте верни на правилната политика на Фюрера Владолф Путлер!

    16:46 11.01.2026

  • 133 КЛУБ НА АНОНИМ.ПИЙАНИЦИ ОТ СТ.ГАРА

    2 5 Отговор
    ТЕ ПОДКРЕПЯМЕ ДРУГАРКО ....ВСИЧКИ... ЧЛЕНОВЕ...

    16:46 11.01.2026

  • 134 777

    5 5 Отговор
    Смешници превземат 4 години 1 държава военна операция друг път... Просто не им се получават нещата

    Коментиран от #140

    16:48 11.01.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 кое точно чудо

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "Европеец":

    Ракетата от развития социализъм ли ?

    16:49 11.01.2026

  • 137 Рублевка

    5 3 Отговор
    РФ извърши две УЧЕБНИ стрелби с Орешник без заряд по Украйна. На третия път може да бъде с 1Мт. Един милион тона тротилов еквивалент. ЕКВИВАЛЕНТ НА 50 000 ВАГОНА С ТРОТИЛ.

    Коментиран от #141, #161

    16:51 11.01.2026

  • 138 Нека да пиша

    3 5 Отговор
    Кога Маша ,изстрезня.

    16:52 11.01.2026

  • 139 Спасение няма

    1 6 Отговор

    До коментар #97 от "Киевският режим агонизира":

    Киевският режим агонизира
    46ОТГОВОР
    и малоумното премиерче дЖилезку агонизира ! И атлантенцата в България ще агонизират скоро
    --
    В КРАЯ НА ФЕВРУАРИ 2026 ЩЕ ВИДИМ % НА РАДОСТНИТЕ ПРОПУТЛЕРИСТИ!
    И като се види 5-6-% електорален резултат и ще излезе че 5% русофили пишат настойчиво по форумите като за 50!

    Другарки и Другари, изродени сте си!

    16:52 11.01.2026

  • 140 Жълтите си се надяват и като Путлер

    2 5 Отговор

    До коментар #134 от "777":

    . Просто не им се получават нещата
    -;-
    Опиканите рашисти си се надяват на чудото да станело.

    16:54 11.01.2026

  • 141 Е-е-е-

    3 4 Отговор

    До коментар #137 от "Рублевка":

    На третия път може да бъде с 1Мт. Един милион тона тротилов еквивалент. ЕКВИВАЛЕНТ НА 50 000 ВАГОНА С ТРОТИЛ.
    -;-
    Чак пък 1Мт.

    Русофилите верно са се превъзбудили и си се надяват рашиSSтите да извадят и тактическите ядрени боеголовки!

    16:56 11.01.2026

  • 142 Самолетите са повечко от два

    2 6 Отговор

    До коментар #121 от "Рублевка":

    Моли се да не видиш европейските пенсионирани пудели на парад през блатото . И не виждам как САЩ ще се обединят с китайска провинция

    16:57 11.01.2026

  • 143 Бързоразвитите Рашисти

    3 6 Отговор

    До коментар #104 от "Нeвeрoятни т пaци":

    Нeвeрoятни т пaци
    36ОТГОВОР
    Русофобните коментатори тук са от училището за бавноразвиващи се
    -;-
    Русофилния ентусиазъм вече над 1400 дни на какво се крепи?!?!?
    Абе другарите още ли се се надяват на безаналоговите джелеза на рашистите????

    16:58 11.01.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Пияниците са оптимисти

    6 6 Отговор

    До коментар #70 от "Една мисъл не ми дава мира":

    Една мисъл не ми дава мира
    910ОТГОВОР
    До коментар 32 от "az СВО Победа 80":

    Защо всичко,което си пожелаят русофилите никога не се случва?
    -;-
    Какво пожелаване може да има в тлавата на пияницата!
    Освен за утре да има поредната бутилка.

    17:02 11.01.2026

  • 146 Режима в Украйна

    6 5 Отговор
    е терористичен и фашистки. Запада спонсор на тероризъм и фашизъм.

    Коментиран от #149

    17:04 11.01.2026

  • 147 Не е лесно

    3 4 Отговор
    Не знам какво е било по времето на Хитлер, ама дали и тогава Вермахта са се надявали да обърнат Войната?!

    17:04 11.01.2026

  • 148 Кирил

    5 6 Отговор
    Алкохолът не прощава

    17:06 11.01.2026

  • 149 Путлер може и да си вярва

    4 7 Отговор

    До коментар #146 от "Режима в Украйна":

    Режима в Украйна
    00ОТГОВОР
    е терористичен и фашистки. Запада спонсор на тероризъм и фашизъм
    -;-
    Режима в Моцква е прогресивен и се бори за свободата на пролетарията по цялото земно кълбо.

    Колко ли % се надяват на победата на путлеристите!

    Коментиран от #152

    17:07 11.01.2026

  • 150 Не лъжи

    6 11 Отговор

    До коментар #2 от "Д.ДЖ.":

    Руското знаме може да служи на украинците само за завивка! Не лъжете,Кулянск отдавана е освободен от присъствие на ватенки.

    Коментиран от #156

    17:08 11.01.2026

  • 151 123

    3 2 Отговор
    33 самолета. 33 е масонски символ. Тази война е масонски театър. Целта е избиване на православно население на Русия и Украйна.

    17:08 11.01.2026

  • 152 Там пишеше

    6 7 Отговор

    До коментар #149 от "Путлер може и да си вярва":

    Режима в Украйна е терористичен и фашистки. Запада спонсор на тероризъм и фашизъм. Лъжите срещу Русия, обслужват единствено твоето ограбване и унищожение на Европа.

    17:09 11.01.2026

  • 153 Сульо красний

    4 11 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Руската пропаганда до такава степен ти е промила мозъка,че вече трудно възприемаш реалността.Няма как Украйна да е в колапс,много държави и помагат!!

    Коментиран от #166

    17:11 11.01.2026

  • 154 Иво

    6 7 Отговор
    мдааа за това три дневната специална операция продължава 4 години,впрочем USA им показа как се прави спец.операция за 30мин. и техната легендарна пво.

    17:11 11.01.2026

  • 155 Име

    7 7 Отговор
    Стига дрънка, моме! Колко още трябва да чакаме Одеса да падне?! Приключвайте ги тези!

    17:12 11.01.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Шлюхааа

    6 8 Отговор
    СВ.ОЛОЧЬ ПИЯНАЯ.

    17:15 11.01.2026

  • 158 Сульо красний

    6 9 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа 80":

    Точно това прави Русия,защото издиша та чак съска!Украйна се въздържаше до сега от удари по жилищни сгради,но нека и блатните усетят зимата на открито!А какво ще надраска маша алкаша е без абсолютно никакво значение!!

    17:17 11.01.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Сельооо

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    На тебе няма ли кой да ти каже ТИ колко си западнал.Имаш остра нужда от неотложна специализирана медицинска грижа!!

    17:20 11.01.2026

  • 161 И на какво се радваш Безумецо?

    5 2 Отговор

    До коментар #137 от "Рублевка":

    Живял ли си някога в „Путинския рай“, че така пламенно го защитаваш? Ако е така си много закъснол - СССР отдавна се спомина и днес в Русия има капитализъм от най-примитивен тип, капитализъм на олигарсите, на бандите, на убийствата и паданият случайно от високите етажи! Тоа ли искате, или само си чешете езиците, ей така да има за какво да се заяждаме?

    Коментиран от #168

    17:20 11.01.2026

  • 162 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #125 от "Ние мразим":

    Що не вземете сами да се ритнете в лавите,ще ви дам команда.

    17:21 11.01.2026

  • 163 !!!?

    5 2 Отговор
    Ама защо роптае тази алкохоличка, а не се радва, че Киевския режим агонизира !
    Ей, това кремълските варвари са неспасяеми мазохисти...всичко върви "по план", а те циврят !!!?

    Коментиран от #167

    17:22 11.01.2026

  • 164 Маша

    3 4 Отговор
    Е Велика !!!

    Коментиран от #173

    17:23 11.01.2026

  • 165 Ганя непутинофиля

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    Будет,будет,АМА НА КУКОВО ЛЯТО!! ДНЕС СЕ ОТБЕЛЯЗВА 1418-тия ДЕН ОТ НАХЛУВАНЕТО НА РУСКИЯ АГРЕСОР В УКРАЙНА! ДО СЕГА НЯМА ПРЕВЗЕТ НИТО ЕДИН УКРАИНСКИ ГРАД И ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР. ЗА ТОВА ВРЕМЕ ПРЕЗ ВСВ РУСКАТА АРМИЯ СТИГНА ДО БЕРЛИН! Да се смее ли човек,да плаче ли........

    17:29 11.01.2026

  • 166 От вас леещи

    6 4 Отговор

    До коментар #153 от "Сульо красний":

    денонощно пропаганда и лъжи срещу Русия, не може да видим руската.

    Коментиран от #171

    17:30 11.01.2026

  • 167 Кой се радва на тероризъм

    2 4 Отговор

    До коментар #163 от "!!!?":

    Къде ви намира фашизма залял запада?

    Коментиран от #169

    17:31 11.01.2026

  • 168 А бе

    1 2 Отговор

    До коментар #161 от "И на какво се радваш Безумецо?":

    Това са примитиви,които изобщо не си струва да се коментират.Единствената комуникация с тях е физичекият агресивен контакт.Те само от това разбират!

    17:35 11.01.2026

  • 169 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #167 от "Кой се радва на тероризъм":

    Този фашизъм руската пропаганда така го е застопорила в едната ти гънка,няма мърдане от там!

    Коментиран от #170

    17:40 11.01.2026

  • 170 Няма лошо

    2 2 Отговор

    До коментар #169 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":

    Но от вас леещите пропаганда и лъжи срещу Русия, не може да стигнем до руската.

    Коментиран от #205

    17:41 11.01.2026

  • 171 Пръдльо

    2 4 Отговор

    До коментар #166 от "От вас леещи":

    Каква руска не можеш да видиш,не е ясно? Колко години изкара в първи клас?

    Коментиран от #181

    17:42 11.01.2026

  • 172 Омбре

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    С тия слова,разваляш настроението на някои ора......

    17:45 11.01.2026

  • 173 Швейк

    2 4 Отговор

    До коментар #164 от "Маша":

    Да велика пияница!

    Коментиран от #176

    17:45 11.01.2026

  • 174 Сульовец

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Другаря ти Путлер няма правомощия да евакуира когото и да било от Киев.Няма да му бъде и позволено да ги има!! В Украйна той е г-н никой!

    Коментиран от #177

    17:46 11.01.2026

  • 175 Омбре

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Я виж ти...":

    Хаххаха

    Коментиран от #179

    17:46 11.01.2026

  • 176 Поручик Лукаш

    2 2 Отговор

    До коментар #173 от "Швейк":

    сус бе освидврелстван двоенполуидиот

    Коментиран от #180

    17:51 11.01.2026

  • 177 Ехааааа

    4 3 Отговор

    До коментар #174 от "Сульовец":

    Както е тръгнало,той скоро и в Русия ще е г-н Никой.Страхува се да спре войната,въпреки колосалните загуби,защото вътрешно ще бъде подгонен.Вероятно се надява на чудеса,като я продължава.ПУТИН НЯМА ПОЛЕЗЕН ХОД!!

    Коментиран от #182

    17:51 11.01.2026

  • 178 Омбре

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "Кийт Келог сравнил Зеленски с Линкълн":

    То хубу,ама що тогава не се спира да иска помощи от пара до оръжие, щом толкова побеждава? Нещо не се връзва......

    Коментиран от #184

    17:53 11.01.2026

  • 179 Ихууууу ганьооо

    2 0 Отговор

    До коментар #175 от "Омбре":

    На себе си ли се смееш,или блокира?Има защо!

    17:55 11.01.2026

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 От вас леещите

    2 4 Отговор

    До коментар #171 от "Пръдльо":

    денонощно пропаганда и лъжи срещу Русия, не може да видим руската. Не ти ли се отдаде четенето?

    17:58 11.01.2026

  • 182 Е що опряха фашистите до вас

    3 3 Отговор

    До коментар #177 от "Ехааааа":

    Денонощен рев от лъжи и простотия срещу Русия, показва не само твоето жалко съществуване, а упадъка и фашизма залял запада.

    Коментиран от #189

    18:02 11.01.2026

  • 183 Слава алкохолу

    5 3 Отговор
    То Путин от четири години агонизира, ама айде.

    18:02 11.01.2026

  • 184 Просто е

    3 4 Отговор

    До коментар #178 от "Омбре":

    Войната струва пари!Много страни дават оръжие и пари на Украйна и ще дават колкото е нужно!Това,че ти не можеш да проумееш елементарни неща,е твой и само твой проблем!!

    Коментиран от #186

    18:02 11.01.2026

  • 185 Zахарова

    4 2 Отговор
    Лъжа! Това работя!

    18:03 11.01.2026

  • 186 Така е

    3 4 Отговор

    До коментар #184 от "Просто е":

    Всички държави с продажни политици, спонсорират фашизма и тероризма в Украйна, пълнещи касичката на САЩ> Но има глупаци, които се радват, че унищожават Украйна, за да ги обира и унищожава САЩ. Въпрос на интелект е човек да мисли.

    Коментиран от #192, #199, #208

    18:05 11.01.2026

  • 187 Тити

    3 2 Отговор
    Явно Захарова днес не си е взела нужната доза алкохол.

    18:06 11.01.2026

  • 188 Първанов

    2 2 Отговор
    Фашистката армия на кремъл гине за кефа на един психопат

    Коментиран от #190

    18:06 11.01.2026

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Пръдльо

    2 2 Отговор

    До коментар #188 от "Първанов":

    Дай яснота кой е психопата.За един в Кремъл знаем,но кой е другия?Ако визираш Зеленски,значи си три пъти по зле от Путин!

    18:11 11.01.2026

  • 191 Чети

    2 3 Отговор

    До коментар #189 от "Цървул":

    Е що опряха фашистите до вас, за денонощен рев от лъжи и простотия срещу Русия. Това показва не само твоето жалко съществуване, а упадъка и фашизма залял запада.

    Коментиран от #193

    18:13 11.01.2026

  • 192 Ихууууу ганьооововто

    2 2 Отговор

    До коментар #186 от "Така е":

    Някой се е мъчил здраво да ти е обясни какво е мислене,но нищо не е направил.Много си далече от него!

    Коментиран от #194

    18:14 11.01.2026

  • 193 "фашиста"

    2 1 Отговор

    До коментар #191 от "Чети":

    Колко години изкара в първи клас? С връзки ли премина във втори?

    Коментиран от #197

    18:16 11.01.2026

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 стоян

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Европеец":

    До 22 ком - ти какво видя да пада щом след падането нямаше пожари - а удрят газово хранилище - ама като не го улучиха казаха че стреляли по команден център - тая ракета никога не може да улучи цел заради високата скорост на движение - доказано е и затова никъде не ги ползват а рузнаците само плашат гаргите

    Коментиран от #198

    18:17 11.01.2026

  • 196 Горски

    2 1 Отговор
    Крайно време е Путин да натрие носовете на идиотите "желаещи". Интересно ми е,като толкова много "желаят",защо не грабнат по една каска тия евро - утайки и не отидат да се бият заедно с "последния украинец" за демокрация и евроатлантическите си ценности. А,ако решат да вкарат в тази авантюра народите си,първо да ги попитат дали са съгласни да умират заради тях. Съмнявам се,че ще получат съгласие,а може би ще ги подгонят с камъни и да ги линчуват. Това разбира се се отнася и за нашите военнолюбци. Кая Калас очеизвадно не познава историята, нито какво представляват руската сила и руският дух. С руснаци е антипродуктивно да се държиш високомерно, да им говориш, сякаш са хора от втора категория, да им се държиш като някакъв мисионер, изпратен сякаш от самата историческа необходимост. Нямаш нито качествата, нито данните, нито обстоятелствата и предпоставките за едно подобно държание... И това се отнася до всеки възможен западняк, който мрази Русия или изпитва недоверие към руската идентичност и нейните исторически, културни и технологични постижения.

    18:18 11.01.2026

  • 197 Явно доста

    0 1 Отговор

    До коментар #193 от ""фашиста"":

    щом не можеш да четеш или не разбираш ко четеш.

    Затова чети. Все някога ще се получи.

    Е що опряха фашистите до вас, за денонощен рев от лъжи и простотия срещу Русия. Това показва не само твоето жалко съществуване, а упадъка и фашизма залял запада.

    18:18 11.01.2026

  • 198 Видяхме с миш маша

    2 2 Отговор

    До коментар #195 от "стоян":

    Но теб ко те грее руската ракета. Имат си руснаците, стрелят си. Що не те грее, чер урсулите унищожават Европа и те ползват за глупак?

    Коментиран от #211

    18:20 11.01.2026

  • 199 Сельооо

    3 2 Отговор

    До коментар #186 от "Така е":

    Украйна ще бъде много бързо и далеч по успешно възстановена от любимата ти Русия! Избягвай да даваш акъли,след като нямаш за себе си!!

    Коментиран от #200

    18:22 11.01.2026

  • 200 Там пишеше

    1 3 Отговор

    До коментар #199 от "Сельооо":

    Всички държави с продажни политици, спонсорират фашизма и тероризма в Украйна, пълнещи касичката на САЩ> Но има глупаци, които се радват, че унищожават Украйна, за да ги обира и унищожава САЩ. Въпрос на интелект е човек да мисли.

    Коментиран от #207

    18:24 11.01.2026

  • 201 стоян

    2 2 Отговор

    До коментар #102 от "Къде изчезнаха хранителните пакети":

    До 102 ком - другар чакаш за социални пакети ли щом питаш - в русия минималната пенсия е 86 евро а заплатите са от 183 евро

    Коментиран от #202

    18:27 11.01.2026

  • 202 Ти къде прочете за Русия в коментара

    2 2 Отговор

    До коментар #201 от "стоян":

    Бива ли да си толкова евтин и глупав? Поне си намери коментар за Русия да тролиш, с надеждата някой да не види упадъка на запада да плаща за лъжи и простотия срещу Русия.

    18:29 11.01.2026

  • 203 Сульооо

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Няма да бъде анексирана Гренландия чрез военна намеса! САЩ не са Русия.Конгреса на САЩ не позволява военна намеса в друга страна без неговото одобрение. Тръмп трябва да се прости с мераците си за Канада,Гренландия и Куба!

    Коментиран от #204

    18:32 11.01.2026

  • 204 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #203 от "Сульооо":

    САЩ е световен терорист, пират, крадец, лъжец!

    18:36 11.01.2026

  • 205 Даа бе

    1 3 Отговор

    До коментар #170 от "Няма лошо":

    Не можете да стигнете.как ли не??На вас руската пропаганда така ви е изплакнала мозъците ,че тотално сте скъсали с реалността

    Коментиран от #206

    18:38 11.01.2026

  • 206 Там пишеше

    1 3 Отговор

    До коментар #205 от "Даа бе":

    Няма лошо. Но от вас леещите пропаганда и лъжи срещу Русия, не може да стигнем до руската.

    18:41 11.01.2026

  • 207 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 208 Просто е

    2 0 Отговор

    До коментар #186 от "Така е":

    САЩ никого не унищожават,но ние няма да се церемоним с вас!Задържате развитието на страната,на вашите деца,внуци!Не се ли срамувате? 77% от българите не желаят да пълнят джоба на Русия,достатъчно ни е ограбвала!! СКРИЙ СЕ!!!

    Коментиран от #210

    18:48 11.01.2026

  • 209 Там пишеше

    0 3 Отговор

    До коментар #207 от "Сельооо":

    Всички държави с продажни политици, спонсорират фашизма и тероризма в Украйна, пълнещи касичката на САЩ> Но има глупаци, които се радват, че унищожават Украйна, за да ги обира и унищожава САЩ. Въпрос на интелект е човек да мисли.
    Чети и не се притеснявай. Все някога ще се получи.

    Коментиран от #212

    18:49 11.01.2026

  • 210 Какъв джоб на Русия бре :)))

    0 3 Отговор

    До коментар #208 от "Просто е":

    Това четенето с разбиране, се учи в първи клас. Чети, а не троли!

    Всички държави с продажни политици, спонсорират фашизма и тероризма в Украйна, пълнещи касичката на САЩ> Но има глупаци, които се радват, че унищожават Украйна, за да ги обира и унищожава САЩ. Въпрос на интелект е човек да мисли.

    Коментиран от #213

    18:51 11.01.2026

  • 211 фекалио

    0 0 Отговор

    До коментар #198 от "Видяхме с миш маша":

    Нас никога не могат да ни вземат за глупаци,от вас не можем да се доредим!Вие сте ненадминати!!А в същото време искате власт??Е,ЩЕ Я ВИДИТЕ НА КУКОВО ЛЯТО ПРЕЗ КРИВ МАКАРОН!!!!!!!!

    18:53 11.01.2026

  • 212 Сельооо

    1 0 Отговор

    До коментар #209 от "Там пишеше":

    Като повториш едно пустословие два пъти,то истина няма да стане! Нас никога не могат да ни вземат за глупаци,от вас не можем да се доредим!Вие сте ненадминати!!А в същото време искате власт??Е,ЩЕ Я ВИДИТЕ НА КУКОВО ЛЯТО ПРЕЗ КРИВ МАКАРОН!!!!!!!!

    Коментиран от #215, #216

    18:56 11.01.2026

  • 213 Сульо красний

    2 1 Отговор

    До коментар #210 от "Какъв джоб на Русия бре :)))":

    Не са ти обяснили какво е интелект,върни се при даскала си го набий

    Коментиран от #217

    18:58 11.01.2026

  • 214 Ехаа

    3 2 Отговор
    Голям смях. Той може и да бъде унищожен от Путлер, но се оказа по корав и от Германия. Русия тъпче калта в Украйна вече повече от Втората световна. Тази агонизация се оказа най-дългия оргазъм на "госпожица" Захарова. А Кремълският режим вече не ходи по запада и не плава с яхтите си.

    Коментиран от #218

    19:08 11.01.2026

  • 215 Чети

    3 2 Отговор

    До коментар #212 от "Сельооо":

    Видяхме миш маша. Но теб ко те грее руската ракета. Имат си руснаците, стрелят си. Що не те грее, чер урсулите унищожават Европа и те ползват за глупак?

    19:09 11.01.2026

  • 216 Не бе

    1 2 Отговор

    До коментар #212 от "Сельооо":

    Може пък да спреш да тролиш и да показваш упадъка и фашизма залял запада. Верно е, че трябва и достойнство да имаш, а глупака няма, но знае ли човек. Мое тре удари някоя кварка в онуй глупавото. А сега чети, за да не си глупака!

    Всички държави с продажни политици, спонсорират фашизма и тероризма в Украйна, пълнещи касичката на САЩ> Но има глупаци, които се радват, че унищожават Украйна, за да ги обира и унищожава САЩ. Въпрос на интелект е човек да мисли.
    Чети и не се притеснявай. Все някога ще се получи.

    19:12 11.01.2026

  • 217 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 218 Няма и нужда

    3 3 Отговор

    До коментар #214 от "Ехаа":

    Запада се приравни до циганско гето, да лъже и краде! Жалко.

    Коментиран от #220

    19:15 11.01.2026

  • 219 Сульо красний

    3 1 Отговор

    До коментар #102 от "Къде изчезнаха хранителните пакети":

    И в Русия да отидеш ,няма да ти дадат! Да те дондуркат не искаш ли?Иди да работиш,недей само да мрънкаш!! Трябва да знаеш че, ЕС не отпуска тези пакети, обърни се към нашите управници! Това е сайт за руска пропаганда,не на правителството

    Коментиран от #221

    19:18 11.01.2026

  • 220 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 221 Типично за циганин е

    4 1 Отговор

    До коментар #219 от "Сульо красний":

    да защитава кражбата и лъжата. Затова пропадналият и залят от фашизъм запад го ползва за евтин глупак, да троли лъжи срещу Русия!

    19:25 11.01.2026

  • 222 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 223 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 224 Дас Хаген

    3 0 Отговор
    Така, така утре деца ще им правят пенсионери като Байдън!

    19:30 11.01.2026

  • 225 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 226 анонимен

    7 0 Отговор
    Тази мобилизация, ако се случи, е отплатата на Зеленски за парите от запада. Кървави пари.

    19:31 11.01.2026

  • 227 az СВО Победа 80

    10 2 Отговор
    А се смеехте и не вярвахте, когато от Москва ви заявиха, че западът ще воюва срещу Русия до последния украинец, нали??? 🤣🤣🤣

    19:31 11.01.2026

  • 228 Еми ще учат хората, ами няма да

    3 1 Отговор
    ходят на фронта да ги трепят "са учили средно около 30 хиляди мъже над 25 години. А през септември 2025 г. вече е имало 250 хиляди такива студенти, тоест 8 пъти повече сравнение с 2022 г."
    Дъртите се крият по канцелариите на държавни скрита служби и искат младите да умират за нищо, къде дават така?

    19:34 11.01.2026

  • 229 Коки

    5 1 Отговор
    Зеленият клоун твърдо е решил напълно да унищожи и занули нацията.
    Само така. Тази укро фашистка семка трябва да изчезне от лицето на земята.
    Удри Вова...

    19:34 11.01.2026

  • 230 Лев

    5 1 Отговор
    Държава, която отказва при война да направи мобилизация на хората от 18 до 25г. и реално да се защити не трябва да очаква останалите да й помагат.
    Задължението на България да предостави 1,2 млрд евро /2,4 млрд лева/ на Украйна е безпредметно. Те ще искат всяка година нови и нови помощи и ние постоянно ще трябва да наливаме милиарди в Украйна, а те самите не искат да направят мобилизация, така войната може да продължи десетилетие - всяка година ли ще даваме от това десетилие милиарди за Украйна?

    Коментиран от #232, #233

    19:35 11.01.2026

  • 231 ФАКТИ

    1 6 Отговор
    Опитват се да замажат ФАКТА, че вече СВО продължава толкова, колкото ВЕЛИКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ВОЙНА, но за това време грузинецът СТАЛИН стигна от КРЕМЪЛ до БЕРЛИН, а ПУТИН не можа да стигне дори до границата на ДОНЕЦКА ОБЛАСТ.

    Между другото, докато Орешник ударил в празна местност на цена - стотици милиони евро, Воронеж и Белгород в същото време били подложени на масирана атака от евтини украински дронове.

    19:35 11.01.2026

  • 232 Нема бе само докато дойдат

    4 0 Отговор

    До коментар #230 от "Лев":

    свестни управляващи в България. Виж, че Чехия, Словакия и Унгария не дават нищо щото немали били.

    19:37 11.01.2026

  • 233 Новгород

    5 0 Отговор

    До коментар #230 от "Лев":

    След войната тия 18-25 годишни ще трябва да възстановяват населението. Това не е Втората световна, когато 18-25 годишните са били болшинството от населението, защото семействата са имали по 6-7 деца. Виж че дори Путин не праща децата на война, събира дъртаци, алкохолици и затворници и средната възраст на армията му е 45 и нагоре.

    19:38 11.01.2026

  • 234 Факти

    1 3 Отговор
    Резултатите от "Орешника": Пробил 2 бетонни плочи в Лвов и изгорил пълните съчинения на Ленин. Звучи невероятно, но това е, което е успяла да постигне руската ракета "Орешник", гордостта на Владимир Путин, при снощната атака в района на Лвов. Тя е разбила две бетонни плочи и довела до пожар, изгорил намиращите се под тях пълни съчинения на Владимир Ленин. 😂

    19:39 11.01.2026

  • 235 Мдааа... проблем в тетджерата

    2 0 Отговор
    Нема пушечно месо... свърши се...
    Много фира, много бягство, много дезертьорство... а внос няма!!!
    Абе време е, крайно време е за белия байряк!!!

    19:40 11.01.2026

  • 236 ЛОПАТА ОРЕШНИК С ЛАМПИ

    0 2 Отговор
    Гледам кадри от Капустин Яр, откъдето по ЛВОВ са изстреляли Орешник. Да ви кажа честно изглежда по-зле и от българско село. Народът живее в нещое, което трудно да нарека къщи... по-скоро бараки. И това след 25 години Путинско величие. Важното е, че имат Орешник.

    Коментиран от #238

    19:41 11.01.2026

  • 237 666666666666

    0 0 Отговор
    Маша победа наша че маате каша до живот.

    19:50 11.01.2026

  • 238 И Киев е Руски

    1 0 Отговор

    До коментар #236 от "ЛОПАТА ОРЕШНИК С ЛАМПИ":

    Не Щастник

    19:54 11.01.2026

