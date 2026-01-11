Радата ще маха отсрочката за мобилизация на над 25-годишните студенти

В украинския парламент на второ четене очаква да се гласува законопроект, който предвижда промени в правилата за мобилизация на мъже над 25-годишна възраст, предава украинското издание ФОКУС, цитирано от българската едноименна агенция.
Студентите, които учат висше, пред-висше или професионално образование, могат да получат отмяна на отсрочката и да се наложи да прекъснат образованието си, за да се включат в украинската армия.
В Комисията по сигурност, отбрана и разузнаване на Върховната рада очаква окончателното одобрение от народните депутати законопроекта, който може да ограничи правото на отсрочка за мъжете студенти над 25-годишна възраст. Това заяви в ефира на Телемарафона председателят на комисията по образование, наука и иновации Сергий Бабак.
В документа се посочва, че кандидатите мъже, които ще постъпват в образователни институции, вече няма да имат право на отсрочка от мобилизацията.
"Това е достатъчно радикално, но трябва да се направи, ако говорим за сигурността на страната ни“, заяви народният депутат.
Парламентаристът отбеляза, че преди пълномащабното нахлуване в украинската образователна система са учили средно около 30 хиляди мъже над 25 години. А през септември 2025 г. вече е имало 250 хиляди такива студенти, тоест 8 пъти повече сравнение с 2022 г.
Служител на образователната институция подчерта, че държавата не може да ограничава правото на човек да получава образование, но ще следи как хората реално учат. Той добави, че службата за качество на образованието е провела голям брой проверки, в резултат на които от образователните институции са били изключени почти 50 хиляди души, които всъщност само формално са учили, криейки се от наборна военна служба.
Ще припомним, че през лятото на 2025 г. ръководителят на Държавната служба за качество на образованието на Украйна Руслан Гурак съобщи, че в Украйна масово започват да се разкриват фиктивни схеми за обучение. Над 50 000 мъже, злоупотребили със студентския си статут, за да избегнат мобилизация, са били изключени от университетите.
Киевският режим агонизира на фона на провали на бойното поле и излива гнева си върху цивилното население в руските региони. Всички, замесени в терористичните атаки, ще бъдат наказани. Това заяви в коментар говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.
Тя отбеляза, че на 10 януари Курската, Брянската и Белгородската области са били подложени на масирана атака от 33 дрона от самолетен тип, като основният удар е нанесен върху жилищни райони във Воронеж.
„Подобни умишлени убийства свидетелстват за агонията на киевския режим, който въпреки очевидните провали на бойното поле се стреми да излива гнева си върху цивилното население в руските региони“, отбеляза Захарова. „Всички организатори и извършители на това и други престъпления ще бъдат изправени пред неизбежно наказание.“
Тя отбеляза, че Москва очаква безпристрастна оценка от съответните международни организации относно терористичната атака на украинските въоръжени сили срещу цивилни в руски региони.
„Надяваме се, че съответните международни организации ще предоставят безпристрастна оценка на престъпните действия на украинските неонацисти. Мълчанието в отговор на необузданото варварство на киевския режим ги прави съучастници в неговите кървави дела“, отбеляза тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Д.ДЖ.
10 януари 2026 г. - 21:34 ч.
Коментиран от #14, #38, #123, #150
15:18 11.01.2026
3 Ами да, те
Коментиран от #52
15:18 11.01.2026
4 Българин
Коментиран от #40, #54, #153, #172, #203
15:19 11.01.2026
5 Я виж ти...
Почти 4 години по-късно Русия се моли на Тръмп да изнуди Украйна да им дадат да окупират Донецка област и Донбас. 🤪🤡
Коментиран от #41, #53, #175
15:19 11.01.2026
6 НАЗДРАВЕ!
Коментиран от #46
15:20 11.01.2026
7 az СВО Победа 80
Колкото повече губи способност да води бойни действия, толкова повече Киев ще поема по пътя на тероризма.
Справка чеченците през 90-те години!
Още повече, че зад украинците сега и зад чеченците тогава стои един и същ център на управление, които използва едни и същи методи на работа....
Коментиран от #158
15:21 11.01.2026
8 Европеец
Коментиран от #160, #174
15:21 11.01.2026
9 рашистка безпомощност и мъка
Обстрелът с "Орешник" е по западния украински град Лвов, най-големият в близост до границата с Полша, страна-член на НАТО. На фона на руските хвалби за постигнатите цели на поредния руски удар по Украйна, кметът на Лвов Андрий Садовий обаче обяви в официалния си канал в Телеграм, че е спряно подаването на газ за само 376 абоната и това е автоматична защита при въздушна атака, защото от взривната вълна се активирал спирателен кран. За други щети Садовий не говори.
Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" директно заявява в коментар за обстрела в сутрешния си обзор: "Предварителната цел беше голямо газово хранилище или неговата наземна инфраструктура (наличните кадри все още не показват очакваната експлозия)". Каналът недоволства също че са били убити двама руски оператори отговарящи за изстрелването и че това не било удар по "център за вземане на решения" в Украйна, както трябвало да е. И директно добавя, че вероятно става въпрос за ново изпитание на "Орешник", а не истински боен удар:
Коментиран от #22, #24, #43, #80, #113, #114
15:21 11.01.2026
10 Анонимен
Коментиран от #165
15:21 11.01.2026
11 Българин
15:22 11.01.2026
12 Агонизиращ в бункера
Жива сила: Ликвидирани и тежко ранени са около 1150-1200 окупатори.
Техника: Унищожени са 14 танка, 28 бронирани машини и 41 артилерийски системи.
Дронова активност: Продължава рекордната успеваемост на украинските FPV дронове-прехващачи срещу руски разузнавателни БЛА (Orlan и Zala).
Основният успех за деня е "хирургическото" премахване на руски командни центрове и ПВО системи, което подкопава способността на агресора да координира масирани настъпления.
Коментиран от #17
15:22 11.01.2026
13 Мдаа
15:22 11.01.2026
14 Европеец
До коментар #2 от "Д.ДЖ.":Гледах го това..... то цялата работа на украинските фашисти е такава....
Коментиран от #100
15:22 11.01.2026
15 Украйна Разгроми раша тотално
Коментиран от #20
15:22 11.01.2026
16 раша агонизира и на колене
"Книжен тигър" излезе и уж мащабното и страховито руско въоръжение, изпратено в Боливарската република: доставените от Москва зенитно-ракетни комплекси бяха безсилни срещу американската авиация.
Коментиран от #18
15:24 11.01.2026
17 Льольо
До коментар #12 от "Агонизиращ в бункера":Дай доказателства!
15:25 11.01.2026
18 Факт
До коментар #16 от "раша агонизира и на колене":Да си съюзник на Путин е тежко и тъжно тези години. Асад избяга в Москва, а Мадуро е заловен показно от САЩ. Иран беше атакуван, без помощ от Москва, а сега там има масови протести срещу режима на Аятоласите.
Както и при падането на Асад в Сирия и при унищожението на Нагорни Карабах, Путин е практически безсилен.
Вече четири години той е затънал в такава безизходица в Украйна, че не може да защити дори собствената си петролна индустрия от ежедневните украински удари.
Старите съветски арсенали и запаси от техника се изчерпват и въпреки крайното напрежение върху икономиката и военната машина, Русия напредва в Украйна ОТ ГОДИНИ с темпо, по-бавно от пълзящ охлюв.
Всяко леко отслабване на натиска върху украинската армия крие риск от незабавни неуспехи, както се случи в Херсон и при Харков.
В безумното си приключение срещу Украйна Русия бързо се погребва като голяма световна военна сила и вече е загубила огромен дял от влиянието си дори в собствения си регион — и този процес само ще продължи.
Украйна в крайна сметка ще погребе Руската империя, а нейната предполагаема „непобедимост“ съществува само в безкрайната телевизионна перчене на Путин и в празните глави на некомпетентните полезни идиоти на Кремъл.
Коментиран от #30
15:25 11.01.2026
19 ха, ха, ха...
15:26 11.01.2026
20 Точно
До коментар #15 от "Украйна Разгроми раша тотално":Китай произвежда компоненти за иранските дронове "Шахед" които дават на раша. Северна Корея предоставя на раша милиони артилерийски снаряди 10 пъти повече отколкото САЩ и Европа за Украйна. Индия с платки. И това не е достатъчно за разбита раша та се наложи путя да пада на колене пред плондера ким за пушечно месо. И въпреки тази помощ раша за 4 години се придвижила с 50- на километра. Толкова жалка ,мизерна и безпомощна раша никой не е очаквал
15:26 11.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Европеец
До коментар #9 от "рашистка безпомощност и мъка":да ти кажа изпитание или демонстрация няма никакво значение..... Всички два пъти видяхме как пада това чудо орешник..... Украинците да се молят това да не стане ежедневие.....
Коментиран от #136, #195
15:27 11.01.2026
23 путя агонизира в бункера
15:27 11.01.2026
24 В.В.П
До коментар #9 от "рашистка безпомощност и мъка":И ще се окаже прав последния легитимен президент на Чечня Джохар Дудаев - Рано или късно сатрапа Путин ще нападне Украйна и когато изгрее Украинското слънце, живите руснаци ще завиждат на мъртвите...Или основния пропагандатор на Кремъл Маргарита Симонян след като Украинска ракета взриви сградата на ракетните войски на агресорите в окупиран Донецк заедно с актрисата Полина Менших която в същото време изнасяше концерт по случай празника им и се предаваше на живо по ОРТ. Симонян - " За какво са ни тези земи ( Донецк ,Луганск и Крим) като всеки момент може да ни убият"
15:28 11.01.2026
25 механик
15:29 11.01.2026
26 Трътлю
Коментиран от #36, #45
15:30 11.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ей Ватенки
15:30 11.01.2026
29 Гъбарко
15:30 11.01.2026
30 Българин
До коментар #18 от "Факт":Честно, вярваш ли си на дивотиите?
15:31 11.01.2026
31 Агонизиращ
Спецназ и ВДВ (Покровско направление): В района на Покровск, подразделения на 47-а отделна механизирана бригада са неутрализирали елитна щурмова група от състава на руските въздушно-десантни войски. Потвърдено е унищожаването на няколко БМД-4 и значително количество жива сила.
ПВО и РЕБ: Унищожен е модерен руски зенитно-ракетен комплекс "Тор-М2" в южно направление. Това позволява на украинските разузнавателни дронове да действат по-ефективно и да насочват прецизна артилерия.
Успех в Курска област: Потвърден е масиран удар по команден център на руската 810-а бригада на морската пехота в района на населеното място Белая. Това е една от най-боеспособните руски части в региона, а ударът е довел до сериозна дезорганизация на техните контраатаки.
Поразен петролен склад в Белгородска област: ГЩ на ВСУ потвърди успешен удар по петролната база "Осколнефтеснаб" край Котел. Обектът е използван директно за снабдяване на руската групировка, настъпваща към границата на Сумска област.
15:31 11.01.2026
32 az СВО Победа 80
1.Позицията на Москва е ясна и сметка ще бъде потърсена от всички замесени.
2. По всичко изглежда, че при новата договорка между Вашингтон и Москва, България ще мине в руската зона /виж новата стратегия за сигурност на САЩ/.
3. Тук е моментът много хора и у нас да почнат сериозно да се притесняват, защото да не забравяме, че България игра дейна роля при осъществяването на няколко терористични акта, насочени срещу РФ.
Коментиран от #48, #51, #70, #73
15:32 11.01.2026
33 Блатна смрад
15:32 11.01.2026
34 Кийт Келог сравнил Зеленски с Линкълн
Коментиран от #178
15:33 11.01.2026
35 Що за държава е тази
15:33 11.01.2026
36 Трай бе Смотль о
До коментар #26 от "Трътлю":Какви руснаци те гонят като 50 процента в Русия не са тъй наречени славяни,другата руска измислица.100 националности не ми говори за руснаци бре Не ве жия.
Коментиран от #58
15:33 11.01.2026
37 Aнтитрол
15:34 11.01.2026
38 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "Д.ДЖ.":Режимът на Кремъл агонизира. Путин разпродава златния резерв. Русия пътува към СССР
Коментиран от #50
15:34 11.01.2026
39 Тя която...
15:34 11.01.2026
40 Татароглу
До коментар #4 от "Българин":Започна с Русия. Директно заяви, че по-големите могат да зявладяват и поробват по-малките.
Готви се да ставаш анадолец.
15:35 11.01.2026
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "Я виж ти...":Никой за нищо не се моли. Напомням, че Путин каза, че ако не стане по мирен път, Русия ще реши с военной средства.
Коментиран от #60
15:35 11.01.2026
42 Един
15:35 11.01.2026
43 си дзън
До коментар #9 от "рашистка безпомощност и мъка":Оказа се, че Орешникът е от времето на Гагарин, с елементи копирани от Фау-2.
Насочването - с електромеханичен жироскоп - при идеални условия на 300км - 300 метра
отклонение. Даже имало радиолампи вътре...
15:35 11.01.2026
44 Ганчо миленов
Нещо по въпроса...?
15:36 11.01.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Пияницо
До коментар #6 от "НАЗДРАВЕ!":Да не забравиш да пребиеш жена си и децата си като се напиеш по стар народен български обичай предаващ се по наследство
15:36 11.01.2026
47 След 4 года руската армия превзе Киев
Руските окупатори искаха да проведат военен парад в центъра на украинската столица Киев. И най-накрая той се състоя.
Активистът Серхий Стерненко публикува кадри от централната улица „Крешчатик“, на която е площад Майдан Незалежности, на който се състоя Революцията на достойнството през 2013 г. На булеварда бяха изложени руски военни машини, унищожени от украинската армия след 24 февруари, когато Русия започна пълномащабна непредизвикана война.
Киев експо“ представя на гражданите и гостите на Киев „безаналоговите“ руски военни машини, но в не много приличен вид. Армията от военнопрестъпници на Владимир Путин беше разгромена в първите седмици на войната, въпреки че планираше да превземе Киев за 3 дни. Военните стратези в Кремъл не изчислиха правилно своите възможности и волята за съпротива на украинския народ. Така тридневната операция по превземане на Киев вече продължава 1430 дни.
Руските нашественици извършиха ужасяващи престъпления срещу цивилното население на Украйна, които никога няма да бъдат забравени. Унищожените танкове и бронирани машини са напомняне за диктатора Владимир Путин, че не може да спечели тази война. Защото руските фашисти се бият за перални и телевизори. А украинският народ се бие за свободата си.
Коментиран от #55, #56
15:36 11.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно
А бе как е хавата след Орешника от онзи ден ? Нещо се изпокриха по дупките си всички евроатлантически мишки и разни коалиции на желаещите, ама и там няма да се спасят. Възмездието идва за гинеколожката, за оная вдлъбнатата, за фашагата, за геронтофила, за меката островна китка и за редица мераклии.
Коментиран от #62, #64
15:36 11.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Хасан от Бурса
До коментар #32 от "az СВО Победа 80":Кой ти каза, че ще мине в руската зона?
15:38 11.01.2026
52 ЗАЩО ?
До коментар #3 от "Ами да, те":Защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се страхува от дебат с лидера на ПП/ДБ Асен Василев?
15:38 11.01.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 си дзън
До коментар #4 от "Българин":Уралсът за 35 здраво стиска русията за гърлото. При 25 ще почне да рита с краката.
15:38 11.01.2026
55 Гледах по Ал Джазира
До коментар #47 от "След 4 года руската армия превзе Киев":Пародичния и трагичен руски парад в Киев? По случай 1430 дни от превземането им на Украинската столица! На огромна видео стена се прожектира руската атака към столицата която стигна само до предградията Буча и Ирпин! И там бяха ликвидирани орките агресори. А които оцеляха бягаха през полетата с перални и тоалетни чинии на гърбовете. И няма нищо нередно и сцени на насилие които не са за показване ,само са съблечени чисто голи руски орки,сложени са им кучешки нашийници и така дефилират на руския парад в столицата на Украйна! Няма сцени на насилие,излъчва се от много световни телевизии
15:38 11.01.2026
56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #47 от "След 4 года руската армия превзе Киев":И като се бият за свободата си защо е пълно с видеа как ги бусифицират?
15:39 11.01.2026
57 Хе!
Коментиран от #68
15:39 11.01.2026
58 БГария
До коментар #36 от "Трай бе Смотль о":Официалното название е poccияни, а не руси. Това с русите е невежа българска измислица от 19ти век. Русините са средновековен народ около Киев ликвидиран от монголците.
15:40 11.01.2026
59 Кой агонизира захарова
Руски жертви в Украйна
Междувременно руските военни, паравоенни части и проруски сепаратистки сили продължават да понасят тежки загуби всеки ден.
Всъщност, само през последните 24 часа руските сили са загубили приблизително 1820 войници, убити и ранени, според данните, предоставени от украинския генерален щаб. Общо руските сили са загубили около 2 197 860 души във войната от 24 февруари 2022 г. (Украинските цифри са в доста голяма степен съгласувани с оценките на западните разузнавателни служби и военни за руските загуби.)
15:40 11.01.2026
60 Ало блогера
До коментар #41 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Кой го интересува дали правиш с.ирки бре руски тръбар.От 3 дни вече почнахме с други закани 4 г еволюция,толкова можете и ти и вожда ти.
Коментиран от #69
15:40 11.01.2026
61 Голям кеф е за българите
Коментиран от #129
15:40 11.01.2026
62 си дзън
До коментар #49 от "🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно":Виж ком.43. Разкостили са го и са умрели от смях.
Коментиран от #65, #103
15:40 11.01.2026
63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #48 от "Трай ма":Нищо не ти се разбира, извади месото от устата си( живото) , че нищо не ти се разбира
15:40 11.01.2026
64 Ха ха
До коментар #49 от "🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно":Отивай на фронта да повоюваш. Помогни на руснаците ката си с тях, защо си на запад в НАТО?
Коментиран от #92
15:41 11.01.2026
65 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #62 от "си дзън":Ахахахх, раскостен ти е зад Ника, розов, хххахахаха
15:42 11.01.2026
66 захарова агонизацията е на макс
Русия е заседнала в градски боеве в Покровск: вече е загубила 26500 войници там.
Покровск остава един от най-напрегнатите участъци на фронта, където украинските сили успяха да спрат настъплението на руските войски. Публикувани са кадри от уличните боеве в самия град които не са за хора със слаби сърца!
Украински командоси ликвидират руски агресори отказали да се предадат. Разчленявайки телата им докато са все още живи!
Това заяви в интервю за NV командирът на 7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-щурмовите войски на Въоръжените сили на Украйна Евгений Ласейчук.
Коментиран от #71
15:42 11.01.2026
67 абракадабра
15:43 11.01.2026
68 Бух
До коментар #57 от "Хе!":Каква Русия и Украйна е имало 1939та? Какви невежества и глупости говорите! Ужас!
Аз ще ти кажа. През Втората световна Грузия победи Германия, защото Сталин е грузинец.
Коментиран от #74
15:44 11.01.2026
69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #60 от "Ало блогера":Розов съединител, декларировать е още преди 4 години- денацификация, демилитаризация и т н.
А от преговори зеления наркоман се отказа още в Истамбул
Коментиран от #107
15:45 11.01.2026
70 Една мисъл не ми дава мира
До коментар #32 от "az СВО Победа 80":Защо всичко,което си пожелаят русофилите никога не се случва?
Коментиран от #75, #145
15:45 11.01.2026
71 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #66 от "захарова агонизацията е на макс":Защо това не го пише нито една сериозна западна агенция? Щото е укрофейк
15:46 11.01.2026
72 Обаче
15:47 11.01.2026
73 Копейкотрошач
До коментар #32 от "az СВО Победа 80":Подходящ момент е да си помислиш за вратленцето.
15:47 11.01.2026
74 Хе!
До коментар #68 от "Бух":Имало е Съветска Русия! СССР е имало само в стиховете на Вапцаров! Вие сте се объркала!
15:47 11.01.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Те тамън ми беше домъчняло за тоя
15:48 11.01.2026
77 Факт
15:50 11.01.2026
78 Владимир Путин, президент
Коментиран от #79, #93, #101
15:54 11.01.2026
79 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #78 от "Владимир Путин, президент":Северната война със Швеция Петър 1 я води почти 20 г. 4 години нищо не е. Споко
Коментиран от #87
15:58 11.01.2026
80 Пуснаха ли тока и
До коментар #9 от "рашистка безпомощност и мъка":водата в Киев?
15:59 11.01.2026
81 Хе!
15:59 11.01.2026
82 А тъй.....
16:01 11.01.2026
83 Казуар
Коментиран от #86
16:01 11.01.2026
84 Бай Яни
16:02 11.01.2026
85 Иван
16:03 11.01.2026
86 За нацистки Израел
До коментар #83 от "Казуар":Сети ли се да го напишеш тва "варварски бомбардира" ? А за Иран? А за Ирак? А за Либия..... а за Югославия ?
16:03 11.01.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Рублевка
Коментиран от #94
16:05 11.01.2026
89 ТАКА Е
16:05 11.01.2026
90 Българите сме категорично "ЗА"
Коментиран от #132
16:06 11.01.2026
91 Медведев Атома
16:06 11.01.2026
92 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно
До коментар #64 от "Ха ха":Няма нужда да им помагам те доста добре се оправят. Като гледам твоите смело настъпват ама на запад.
16:08 11.01.2026
93 Повечето
До коментар #78 от "Владимир Путин, президент":граждански войни продължават дълго и са кръвопролитни.. Примери:
1. гражданската война в Русия: 1919-1922г.
2. гражданската война в САЩ : 1861 - 1865
3. гражданската война в Испания: 1936 - 1939г.
4. гражданската война в Китай: 1927 - 1949г.
16:09 11.01.2026
94 Владимир Путин, президент
До коментар #88 от "Рублевка":"...Брюксел под управление на САЩ и РФ..."
Сериозно ли мислиш че някой взима нефелна Русия с нефелните си танкери насериозно ? Русия е пълен аут отвсякъде. Вчерашен вестник, изхвърлена партенка.
Коментиран от #121
16:09 11.01.2026
95 Казуар
16:09 11.01.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Киевският режим агонизира
Коментиран от #139
16:10 11.01.2026
98 Маша Захаринина
16:10 11.01.2026
99 Нeвеpоятни т пaци
16:11 11.01.2026
100 ПУЗИРЬ
До коментар #14 от "Европеец":Ами гледа ли или слуша за събитията в Сумска област за разрушен от руснаците хуманитарен пункт....
НАШИТЕ НЕ ОЧАКВАЛИ....
16:11 11.01.2026
101 Руснаците
До коментар #78 от "Владимир Путин, президент":са издръжливи. Още години ще продължи, стига разбира се европейците да осигурят финасиране.
16:12 11.01.2026
102 Къде изчезнаха хранителните пакети
Коментиран от #110, #201, #219
16:13 11.01.2026
103 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно
До коментар #62 от "си дзън":Значи според теб или разни други корифеи, Орешниците са с лампи? А чипове от перални имат ли или са само с лампи ?
Те руснаците даже и с лопати се биеха, защото бяха свършили оръжията си, ама като гледам добре им се получава. Така, че от къде ги извадиха тези Орешници не знам.
А твоите дали са се споминали от смях или от нещо друго е без значение. Важното е, че са ги могилизирали нали така ?
Коментиран от #135
16:13 11.01.2026
104 Нeвeрoятни т пaци
Коментиран от #143
16:15 11.01.2026
105 Цяла Европа а НЕ само
16:16 11.01.2026
106 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
Коментиран от #115
16:16 11.01.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Хахахаха
16:17 11.01.2026
109 Нeвeрoятни т пaци
Какво лошо бях писал преди 2 часа?
Мислите си, че съм приритал да ви пиша коментари в сайта с откачените русофобни алкохолици.
Айде чао !
16:18 11.01.2026
110 Ама верно бе
До коментар #102 от "Къде изчезнаха хранителните пакети":Къде изчезнаха хранителните пакети от БЧК? Някое журнале няма ли да попита ?
16:19 11.01.2026
111 По важното за нас е, че
16:21 11.01.2026
112 Украйна
16:21 11.01.2026
113 Коуега
До коментар #9 от "рашистка безпомощност и мъка":Орешник е бил без бойни глави и всякакъв вид взрив.Това е удар показно, че руснаците могат да ударят където си искат.За сведение, и от Си Ен Ен(има го в нета) ракетата е поразила най-голямото газохранилище в Украйна, където имат намеса около 200 фирми, от които 140 американски. Отчитай фактите, иначе, говори си, не ни пречиш.
Коментиран от #131
16:21 11.01.2026
114 Коуега
До коментар #9 от "рашистка безпомощност и мъка":...да добавя към предният ми коментар реплика към теб...газохранилището е пазено от най-доброто американско ПВО .
16:22 11.01.2026
115 си дзън
До коментар #106 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":При 60 Уралсът е на 35. При 25 Уралсът ще е под 10 и ще броим на мечката.
Коментиран от #127
16:23 11.01.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Иван
16:26 11.01.2026
118 руzко = боклук
Коментиран от #144
16:29 11.01.2026
119 Тролчета
16:30 11.01.2026
120 Бахур
Пълния неуспех на “Орешниците” е просто логичен- старо и още по старо!
Какво е „Орешник“. Някои агрегати и компоненти още по времето на Гагарин са летели в Космоса. 😂
16:31 11.01.2026
121 Рублевка
До коментар #94 от "Владимир Путин, президент":Кого да вземем на сериозно? България с двата самолета? Или европейските пудели с армии от пенсионери? В Европа има само една сила с която САЩ си заслужава да се обедини и това е атомната суперсила РФ.
Коментиран от #126, #130, #142
16:32 11.01.2026
122 Пука ни на българите че
Коментиран от #124
16:32 11.01.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Ние мразим
Коментиран от #128, #162
16:36 11.01.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Като мразите бандерите
До коментар #125 от "Ние мразим":Ние мразим
00ОТГОВОР
Киевската нацистка хунта и това е добра вест за нас ! Браво на братушките
-;-
Като русофилите мразели бандерите, защо те огидат при Щастието си н мамащша си Раша?!
Вижге и броя на изтритите коментари.
А и Прецедента бил казвал че Крим е руZZки! Ама сега се чудел кога да слезе на терена , за да обедини проруSSките сили.
Явно маркс-ленинизъма и путлеризъма са във възход!
16:39 11.01.2026
129 Като се кефите
До коментар #61 от "Голям кеф е за българите":Голям кеф е за българите
1011ОТГОВОР
Да гледаме как Киевският режим агонизира
-;-
Айде да видим колко % са русофилите - в началото на Февруари 2026 ще излязат резултатите за пропадналите пропутлеристи!
16:41 11.01.2026
130 Вземи насериозна втория къшмер на Светот
До коментар #121 от "Рублевка":Рублевка
10ОТГОВОР
До коментар 94 от "Владимир Путин, президент":
Кого да вземем на сериозно? България с двата самолета?
-;-
Къде е Рашмахта и докъде стигна за над 1400 дни!!!!
16:43 11.01.2026
131 Лелее
До коментар #113 от "Коуега":Коуега
43ОТГОВОР
До коментар 9 от "рашистка безпомощност и мъка":
Орешник е бил без бойни глави и всякакъв вид взрив.Това е удар показно, че руснаците могат да ударят където си искат.За сведение, и от Си Ен Ен(има го в нета) ракетата е поразила най-голямото газохранилище в Украйна,
-;-
Абе нали РашиSSтите и бандерите били някога братя!!!
Нашите комунисти дали са ни братя, та така уверено си се надяват на чудото на РАУ-26 да дойде в Красната армия!
16:45 11.01.2026
132 Лелее
До коментар #90 от "Българите сме категорично "ЗА"":Българите сме категорично "ЗА"
56ОТГОВОР
Всички организатори и извършители на украинските престъпления да бъдат изправени пред "неизбежно наказание.“ ! Ама категорично!
-;-
За да докажеге тази си увереност - айде на фронта при рашистите да се докажете колко сте верни на правилната политика на Фюрера Владолф Путлер!
16:46 11.01.2026
133 КЛУБ НА АНОНИМ.ПИЙАНИЦИ ОТ СТ.ГАРА
16:46 11.01.2026
134 777
Коментиран от #140
16:48 11.01.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 кое точно чудо
До коментар #22 от "Европеец":Ракетата от развития социализъм ли ?
16:49 11.01.2026
137 Рублевка
Коментиран от #141, #161
16:51 11.01.2026
138 Нека да пиша
16:52 11.01.2026
139 Спасение няма
До коментар #97 от "Киевският режим агонизира":Киевският режим агонизира
46ОТГОВОР
и малоумното премиерче дЖилезку агонизира ! И атлантенцата в България ще агонизират скоро
--
В КРАЯ НА ФЕВРУАРИ 2026 ЩЕ ВИДИМ % НА РАДОСТНИТЕ ПРОПУТЛЕРИСТИ!
И като се види 5-6-% електорален резултат и ще излезе че 5% русофили пишат настойчиво по форумите като за 50!
Другарки и Другари, изродени сте си!
16:52 11.01.2026
140 Жълтите си се надяват и като Путлер
До коментар #134 от "777":. Просто не им се получават нещата
-;-
Опиканите рашисти си се надяват на чудото да станело.
16:54 11.01.2026
141 Е-е-е-
До коментар #137 от "Рублевка":На третия път може да бъде с 1Мт. Един милион тона тротилов еквивалент. ЕКВИВАЛЕНТ НА 50 000 ВАГОНА С ТРОТИЛ.
-;-
Чак пък 1Мт.
Русофилите верно са се превъзбудили и си се надяват рашиSSтите да извадят и тактическите ядрени боеголовки!
16:56 11.01.2026
142 Самолетите са повечко от два
До коментар #121 от "Рублевка":Моли се да не видиш европейските пенсионирани пудели на парад през блатото . И не виждам как САЩ ще се обединят с китайска провинция
16:57 11.01.2026
143 Бързоразвитите Рашисти
До коментар #104 от "Нeвeрoятни т пaци":Нeвeрoятни т пaци
36ОТГОВОР
Русофобните коментатори тук са от училището за бавноразвиващи се
-;-
Русофилния ентусиазъм вече над 1400 дни на какво се крепи?!?!?
Абе другарите още ли се се надяват на безаналоговите джелеза на рашистите????
16:58 11.01.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Пияниците са оптимисти
До коментар #70 от "Една мисъл не ми дава мира":Една мисъл не ми дава мира
910ОТГОВОР
До коментар 32 от "az СВО Победа 80":
Защо всичко,което си пожелаят русофилите никога не се случва?
-;-
Какво пожелаване може да има в тлавата на пияницата!
Освен за утре да има поредната бутилка.
17:02 11.01.2026
146 Режима в Украйна
Коментиран от #149
17:04 11.01.2026
147 Не е лесно
17:04 11.01.2026
148 Кирил
17:06 11.01.2026
149 Путлер може и да си вярва
До коментар #146 от "Режима в Украйна":Режима в Украйна
00ОТГОВОР
е терористичен и фашистки. Запада спонсор на тероризъм и фашизъм
-;-
Режима в Моцква е прогресивен и се бори за свободата на пролетарията по цялото земно кълбо.
Колко ли % се надяват на победата на путлеристите!
Коментиран от #152
17:07 11.01.2026
150 Не лъжи
До коментар #2 от "Д.ДЖ.":Руското знаме може да служи на украинците само за завивка! Не лъжете,Кулянск отдавана е освободен от присъствие на ватенки.
Коментиран от #156
17:08 11.01.2026
151 123
17:08 11.01.2026
152 Там пишеше
До коментар #149 от "Путлер може и да си вярва":Режима в Украйна е терористичен и фашистки. Запада спонсор на тероризъм и фашизъм. Лъжите срещу Русия, обслужват единствено твоето ограбване и унищожение на Европа.
17:09 11.01.2026
153 Сульо красний
До коментар #4 от "Българин":Руската пропаганда до такава степен ти е промила мозъка,че вече трудно възприемаш реалността.Няма как Украйна да е в колапс,много държави и помагат!!
Коментиран от #166
17:11 11.01.2026
154 Иво
17:11 11.01.2026
155 Име
17:12 11.01.2026
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 Шлюхааа
17:15 11.01.2026
158 Сульо красний
До коментар #7 от "az СВО Победа 80":Точно това прави Русия,защото издиша та чак съска!Украйна се въздържаше до сега от удари по жилищни сгради,но нека и блатните усетят зимата на открито!А какво ще надраска маша алкаша е без абсолютно никакво значение!!
17:17 11.01.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Сельооо
До коментар #8 от "Европеец":На тебе няма ли кой да ти каже ТИ колко си западнал.Имаш остра нужда от неотложна специализирана медицинска грижа!!
17:20 11.01.2026
161 И на какво се радваш Безумецо?
До коментар #137 от "Рублевка":Живял ли си някога в „Путинския рай“, че така пламенно го защитаваш? Ако е така си много закъснол - СССР отдавна се спомина и днес в Русия има капитализъм от най-примитивен тип, капитализъм на олигарсите, на бандите, на убийствата и паданият случайно от високите етажи! Тоа ли искате, или само си чешете езиците, ей така да има за какво да се заяждаме?
Коментиран от #168
17:20 11.01.2026
162 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #125 от "Ние мразим":Що не вземете сами да се ритнете в лавите,ще ви дам команда.
17:21 11.01.2026
163 !!!?
Ей, това кремълските варвари са неспасяеми мазохисти...всичко върви "по план", а те циврят !!!?
Коментиран от #167
17:22 11.01.2026
164 Маша
Коментиран от #173
17:23 11.01.2026
165 Ганя непутинофиля
До коментар #10 от "Анонимен":Будет,будет,АМА НА КУКОВО ЛЯТО!! ДНЕС СЕ ОТБЕЛЯЗВА 1418-тия ДЕН ОТ НАХЛУВАНЕТО НА РУСКИЯ АГРЕСОР В УКРАЙНА! ДО СЕГА НЯМА ПРЕВЗЕТ НИТО ЕДИН УКРАИНСКИ ГРАД И ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР. ЗА ТОВА ВРЕМЕ ПРЕЗ ВСВ РУСКАТА АРМИЯ СТИГНА ДО БЕРЛИН! Да се смее ли човек,да плаче ли........
17:29 11.01.2026
166 От вас леещи
До коментар #153 от "Сульо красний":денонощно пропаганда и лъжи срещу Русия, не може да видим руската.
Коментиран от #171
17:30 11.01.2026
167 Кой се радва на тероризъм
До коментар #163 от "!!!?":Къде ви намира фашизма залял запада?
Коментиран от #169
17:31 11.01.2026
168 А бе
До коментар #161 от "И на какво се радваш Безумецо?":Това са примитиви,които изобщо не си струва да се коментират.Единствената комуникация с тях е физичекият агресивен контакт.Те само от това разбират!
17:35 11.01.2026
169 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #167 от "Кой се радва на тероризъм":Този фашизъм руската пропаганда така го е застопорила в едната ти гънка,няма мърдане от там!
Коментиран от #170
17:40 11.01.2026
170 Няма лошо
До коментар #169 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":Но от вас леещите пропаганда и лъжи срещу Русия, не може да стигнем до руската.
Коментиран от #205
17:41 11.01.2026
171 Пръдльо
До коментар #166 от "От вас леещи":Каква руска не можеш да видиш,не е ясно? Колко години изкара в първи клас?
Коментиран от #181
17:42 11.01.2026
172 Омбре
До коментар #4 от "Българин":С тия слова,разваляш настроението на някои ора......
17:45 11.01.2026
173 Швейк
До коментар #164 от "Маша":Да велика пияница!
Коментиран от #176
17:45 11.01.2026
174 Сульовец
До коментар #8 от "Европеец":Другаря ти Путлер няма правомощия да евакуира когото и да било от Киев.Няма да му бъде и позволено да ги има!! В Украйна той е г-н никой!
Коментиран от #177
17:46 11.01.2026
175 Омбре
До коментар #5 от "Я виж ти...":Хаххаха
Коментиран от #179
17:46 11.01.2026
176 Поручик Лукаш
До коментар #173 от "Швейк":сус бе освидврелстван двоенполуидиот
Коментиран от #180
17:51 11.01.2026
177 Ехааааа
До коментар #174 от "Сульовец":Както е тръгнало,той скоро и в Русия ще е г-н Никой.Страхува се да спре войната,въпреки колосалните загуби,защото вътрешно ще бъде подгонен.Вероятно се надява на чудеса,като я продължава.ПУТИН НЯМА ПОЛЕЗЕН ХОД!!
Коментиран от #182
17:51 11.01.2026
178 Омбре
До коментар #34 от "Кийт Келог сравнил Зеленски с Линкълн":То хубу,ама що тогава не се спира да иска помощи от пара до оръжие, щом толкова побеждава? Нещо не се връзва......
Коментиран от #184
17:53 11.01.2026
179 Ихууууу ганьооо
До коментар #175 от "Омбре":На себе си ли се смееш,или блокира?Има защо!
17:55 11.01.2026
180 Този коментар е премахнат от модератор.
181 От вас леещите
До коментар #171 от "Пръдльо":денонощно пропаганда и лъжи срещу Русия, не може да видим руската. Не ти ли се отдаде четенето?
17:58 11.01.2026
182 Е що опряха фашистите до вас
До коментар #177 от "Ехааааа":Денонощен рев от лъжи и простотия срещу Русия, показва не само твоето жалко съществуване, а упадъка и фашизма залял запада.
Коментиран от #189
18:02 11.01.2026
183 Слава алкохолу
18:02 11.01.2026
184 Просто е
До коментар #178 от "Омбре":Войната струва пари!Много страни дават оръжие и пари на Украйна и ще дават колкото е нужно!Това,че ти не можеш да проумееш елементарни неща,е твой и само твой проблем!!
Коментиран от #186
18:02 11.01.2026
185 Zахарова
18:03 11.01.2026
186 Така е
До коментар #184 от "Просто е":Всички държави с продажни политици, спонсорират фашизма и тероризма в Украйна, пълнещи касичката на САЩ> Но има глупаци, които се радват, че унищожават Украйна, за да ги обира и унищожава САЩ. Въпрос на интелект е човек да мисли.
Коментиран от #192, #199, #208
18:05 11.01.2026
187 Тити
18:06 11.01.2026
188 Първанов
Коментиран от #190
18:06 11.01.2026
189 Този коментар е премахнат от модератор.
190 Пръдльо
До коментар #188 от "Първанов":Дай яснота кой е психопата.За един в Кремъл знаем,но кой е другия?Ако визираш Зеленски,значи си три пъти по зле от Путин!
18:11 11.01.2026
191 Чети
До коментар #189 от "Цървул":Е що опряха фашистите до вас, за денонощен рев от лъжи и простотия срещу Русия. Това показва не само твоето жалко съществуване, а упадъка и фашизма залял запада.
Коментиран от #193
18:13 11.01.2026
192 Ихууууу ганьооововто
До коментар #186 от "Така е":Някой се е мъчил здраво да ти е обясни какво е мислене,но нищо не е направил.Много си далече от него!
Коментиран от #194
18:14 11.01.2026
193 "фашиста"
До коментар #191 от "Чети":Колко години изкара в първи клас? С връзки ли премина във втори?
Коментиран от #197
18:16 11.01.2026
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 стоян
До коментар #22 от "Европеец":До 22 ком - ти какво видя да пада щом след падането нямаше пожари - а удрят газово хранилище - ама като не го улучиха казаха че стреляли по команден център - тая ракета никога не може да улучи цел заради високата скорост на движение - доказано е и затова никъде не ги ползват а рузнаците само плашат гаргите
Коментиран от #198
18:17 11.01.2026
196 Горски
18:18 11.01.2026
197 Явно доста
До коментар #193 от ""фашиста"":щом не можеш да четеш или не разбираш ко четеш.
Затова чети. Все някога ще се получи.
Е що опряха фашистите до вас, за денонощен рев от лъжи и простотия срещу Русия. Това показва не само твоето жалко съществуване, а упадъка и фашизма залял запада.
18:18 11.01.2026
198 Видяхме с миш маша
До коментар #195 от "стоян":Но теб ко те грее руската ракета. Имат си руснаците, стрелят си. Що не те грее, чер урсулите унищожават Европа и те ползват за глупак?
Коментиран от #211
18:20 11.01.2026
199 Сельооо
До коментар #186 от "Така е":Украйна ще бъде много бързо и далеч по успешно възстановена от любимата ти Русия! Избягвай да даваш акъли,след като нямаш за себе си!!
Коментиран от #200
18:22 11.01.2026
200 Там пишеше
До коментар #199 от "Сельооо":Всички държави с продажни политици, спонсорират фашизма и тероризма в Украйна, пълнещи касичката на САЩ> Но има глупаци, които се радват, че унищожават Украйна, за да ги обира и унищожава САЩ. Въпрос на интелект е човек да мисли.
Коментиран от #207
18:24 11.01.2026
201 стоян
До коментар #102 от "Къде изчезнаха хранителните пакети":До 102 ком - другар чакаш за социални пакети ли щом питаш - в русия минималната пенсия е 86 евро а заплатите са от 183 евро
Коментиран от #202
18:27 11.01.2026
202 Ти къде прочете за Русия в коментара
До коментар #201 от "стоян":Бива ли да си толкова евтин и глупав? Поне си намери коментар за Русия да тролиш, с надеждата някой да не види упадъка на запада да плаща за лъжи и простотия срещу Русия.
18:29 11.01.2026
203 Сульооо
До коментар #4 от "Българин":Няма да бъде анексирана Гренландия чрез военна намеса! САЩ не са Русия.Конгреса на САЩ не позволява военна намеса в друга страна без неговото одобрение. Тръмп трябва да се прости с мераците си за Канада,Гренландия и Куба!
Коментиран от #204
18:32 11.01.2026
204 Така е
До коментар #203 от "Сульооо":САЩ е световен терорист, пират, крадец, лъжец!
18:36 11.01.2026
205 Даа бе
До коментар #170 от "Няма лошо":Не можете да стигнете.как ли не??На вас руската пропаганда така ви е изплакнала мозъците ,че тотално сте скъсали с реалността
Коментиран от #206
18:38 11.01.2026
206 Там пишеше
До коментар #205 от "Даа бе":Няма лошо. Но от вас леещите пропаганда и лъжи срещу Русия, не може да стигнем до руската.
18:41 11.01.2026
207 Този коментар е премахнат от модератор.
208 Просто е
До коментар #186 от "Така е":САЩ никого не унищожават,но ние няма да се церемоним с вас!Задържате развитието на страната,на вашите деца,внуци!Не се ли срамувате? 77% от българите не желаят да пълнят джоба на Русия,достатъчно ни е ограбвала!! СКРИЙ СЕ!!!
Коментиран от #210
18:48 11.01.2026
209 Там пишеше
До коментар #207 от "Сельооо":Всички държави с продажни политици, спонсорират фашизма и тероризма в Украйна, пълнещи касичката на САЩ> Но има глупаци, които се радват, че унищожават Украйна, за да ги обира и унищожава САЩ. Въпрос на интелект е човек да мисли.
Чети и не се притеснявай. Все някога ще се получи.
Коментиран от #212
18:49 11.01.2026
210 Какъв джоб на Русия бре :)))
До коментар #208 от "Просто е":Това четенето с разбиране, се учи в първи клас. Чети, а не троли!
Всички държави с продажни политици, спонсорират фашизма и тероризма в Украйна, пълнещи касичката на САЩ> Но има глупаци, които се радват, че унищожават Украйна, за да ги обира и унищожава САЩ. Въпрос на интелект е човек да мисли.
Коментиран от #213
18:51 11.01.2026
211 фекалио
До коментар #198 от "Видяхме с миш маша":Нас никога не могат да ни вземат за глупаци,от вас не можем да се доредим!Вие сте ненадминати!!А в същото време искате власт??Е,ЩЕ Я ВИДИТЕ НА КУКОВО ЛЯТО ПРЕЗ КРИВ МАКАРОН!!!!!!!!
18:53 11.01.2026
212 Сельооо
До коментар #209 от "Там пишеше":Като повториш едно пустословие два пъти,то истина няма да стане! Нас никога не могат да ни вземат за глупаци,от вас не можем да се доредим!Вие сте ненадминати!!А в същото време искате власт??Е,ЩЕ Я ВИДИТЕ НА КУКОВО ЛЯТО ПРЕЗ КРИВ МАКАРОН!!!!!!!!
Коментиран от #215, #216
18:56 11.01.2026
213 Сульо красний
До коментар #210 от "Какъв джоб на Русия бре :)))":Не са ти обяснили какво е интелект,върни се при даскала си го набий
Коментиран от #217
18:58 11.01.2026
214 Ехаа
Коментиран от #218
19:08 11.01.2026
215 Чети
До коментар #212 от "Сельооо":Видяхме миш маша. Но теб ко те грее руската ракета. Имат си руснаците, стрелят си. Що не те грее, чер урсулите унищожават Европа и те ползват за глупак?
19:09 11.01.2026
216 Не бе
До коментар #212 от "Сельооо":Може пък да спреш да тролиш и да показваш упадъка и фашизма залял запада. Верно е, че трябва и достойнство да имаш, а глупака няма, но знае ли човек. Мое тре удари някоя кварка в онуй глупавото. А сега чети, за да не си глупака!
Всички държави с продажни политици, спонсорират фашизма и тероризма в Украйна, пълнещи касичката на САЩ> Но има глупаци, които се радват, че унищожават Украйна, за да ги обира и унищожава САЩ. Въпрос на интелект е човек да мисли.
Чети и не се притеснявай. Все някога ще се получи.
19:12 11.01.2026
217 Този коментар е премахнат от модератор.
218 Няма и нужда
До коментар #214 от "Ехаа":Запада се приравни до циганско гето, да лъже и краде! Жалко.
Коментиран от #220
19:15 11.01.2026
219 Сульо красний
До коментар #102 от "Къде изчезнаха хранителните пакети":И в Русия да отидеш ,няма да ти дадат! Да те дондуркат не искаш ли?Иди да работиш,недей само да мрънкаш!! Трябва да знаеш че, ЕС не отпуска тези пакети, обърни се към нашите управници! Това е сайт за руска пропаганда,не на правителството
Коментиран от #221
19:18 11.01.2026
220 Този коментар е премахнат от модератор.
221 Типично за циганин е
До коментар #219 от "Сульо красний":да защитава кражбата и лъжата. Затова пропадналият и залят от фашизъм запад го ползва за евтин глупак, да троли лъжи срещу Русия!
19:25 11.01.2026
222 Този коментар е премахнат от модератор.
223 Този коментар е премахнат от модератор.
224 Дас Хаген
19:30 11.01.2026
225 Този коментар е премахнат от модератор.
226 анонимен
19:31 11.01.2026
227 az СВО Победа 80
19:31 11.01.2026
228 Еми ще учат хората, ами няма да
Дъртите се крият по канцелариите на държавни скрита служби и искат младите да умират за нищо, къде дават така?
19:34 11.01.2026
229 Коки
Само така. Тази укро фашистка семка трябва да изчезне от лицето на земята.
Удри Вова...
19:34 11.01.2026
230 Лев
Задължението на България да предостави 1,2 млрд евро /2,4 млрд лева/ на Украйна е безпредметно. Те ще искат всяка година нови и нови помощи и ние постоянно ще трябва да наливаме милиарди в Украйна, а те самите не искат да направят мобилизация, така войната може да продължи десетилетие - всяка година ли ще даваме от това десетилие милиарди за Украйна?
Коментиран от #232, #233
19:35 11.01.2026
231 ФАКТИ
Между другото, докато Орешник ударил в празна местност на цена - стотици милиони евро, Воронеж и Белгород в същото време били подложени на масирана атака от евтини украински дронове.
19:35 11.01.2026
232 Нема бе само докато дойдат
До коментар #230 от "Лев":свестни управляващи в България. Виж, че Чехия, Словакия и Унгария не дават нищо щото немали били.
19:37 11.01.2026
233 Новгород
До коментар #230 от "Лев":След войната тия 18-25 годишни ще трябва да възстановяват населението. Това не е Втората световна, когато 18-25 годишните са били болшинството от населението, защото семействата са имали по 6-7 деца. Виж че дори Путин не праща децата на война, събира дъртаци, алкохолици и затворници и средната възраст на армията му е 45 и нагоре.
19:38 11.01.2026
234 Факти
19:39 11.01.2026
235 Мдааа... проблем в тетджерата
Много фира, много бягство, много дезертьорство... а внос няма!!!
Абе време е, крайно време е за белия байряк!!!
19:40 11.01.2026
236 ЛОПАТА ОРЕШНИК С ЛАМПИ
Коментиран от #238
19:41 11.01.2026
237 666666666666
19:50 11.01.2026
238 И Киев е Руски
До коментар #236 от "ЛОПАТА ОРЕШНИК С ЛАМПИ":Не Щастник
19:54 11.01.2026