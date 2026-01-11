САЩ използвали два разрушителя с управляеми ракети при залавянето на танкера Mariner

САЩ използвали два разрушителя с управляеми ракети по време на операцията по залавянето на танкера Mariner, съобщи Business Insider, позовавайки се на свои източници.

Говорител на американските военни, цитиран от портала, отбеляза, че разрушителите USS Bulkeley и USS Paul Ignatius са „осигурили подкрепа“ в операцията по залавянето на танкера в района между Обединеното кралство и Исландия след няколко седмици преследване на плавателния съд в Атлантическия океан.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която специално се замразяват средства от продажбата на венецуелски петрол, държани или получени от Министерството на финансите на САЩ, „в полза на американския и венецуелския народ“.

С незабавно действие тези средства са имунизирани срещу изземване, конфискация или запор по какъвто и да е иск.

Заповедта забранява всякакви транзакции с тези средства, освен със специално разрешение.

Меморандум, публикуван на уебсайта на Белия дом, гласи, че приходите от продажбата на венецуелски петрол са собственост на Венецуела, държани от правителството на САЩ, и са имунизирани срещу искове от частни страни, като например кредитори на режима на бившия президент Николас Мадуро. Изрично се отбелязва, че изземването на средствата може да представлява заплаха за националната сигурност и външната политика на САЩ и да подкопае усилията на Вашингтон за осигуряване на икономическа и политическа стабилност във Венецуела.

Vitol, един от най-големите търговци в света, ще изпрати първата си пратка петролен разтворител от Съединените щати до Венецуела този уикенд по споразумение с правителството на САЩ, съобщава Ройтерс, позовавайки се на два източника.

Според получената информация, компанията е наела Hellespont Protector специално за транспортиране на нафта. Този разтворител се използва за втечняване на венецуелски суров петрол, което улеснява транспортирането и преработката му.

Във Венецуела италианския енергиен колос "ЕНИ" (ENI) произвежда газ за вътрешно потребление и има номинален кредит от приблизително три милиарда долара, които ѝ дължи венецуелската държавна компания за нефт и газ PDVSA (Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima), предаде БНР.



В южноамериканската страна "ЕНИ" произвежда газ, изцяло предназначен за снабдяване на държавата и за производство на електроенергия. Компанията експлоатира офшорно находище в консорциум 50/50 с испанската компания "Репсол" (Repsol).



През 2024 г. нетното производство в южноамериканската страна възлиза на 62 000 барела петролен еквивалент на ден, което е приблизително 3,5% от общото производство на групата.



Италианската информационна агенция Agenzia Nova припомня, че през март 2025 г. администрацията на САЩ наложи санкции, които на практика лишиха "ЕНИ" от възможността производството на газ да бъде изплатено с доставки на петрол. Това в крайна сметка доведе до общ номинален кредит от около 3 милиарда долара на венецуалската държавна компания PDVSA към "ЕНИ".



В интервю за РАИ 1 външният министър на Италия Антонио Таяни обясни, че "позицията на "ЕНИ" във Венецуела и кредитите, които тя държи за добив на газ, ще бъдат предмет на преговори с Венецуела и с американците".