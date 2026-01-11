Новини
Слави Трифонов: Оставка, Василе, оставка! София, без съмнение, има най-некадърния кмет в цялата си история

Недоволни граждани на София донесоха боклука си пред кметството. Това е такъв срам и е толкова тъжно за хората, които са принудени да живеят в боклук. От няколко месеца София е затънала в боклук. Прилича на сметище. Сметище, в което живеят хора от различни възрасти. Сметище, което е първата гледка, която виждат живеещите в столицата всеки ден. Сметище, из което играят деца.

И вината за всичко това носи един-единствен човек - заемащият длъжността кмет, Васил Терзиев. Проблемът с боклука беше създаден от него, задълбочен от него и продължаващ заради него. Имаме късмет, че е зима и температурите са отрицателни, защото иначе вече щяха да са пламнали епидемии.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов, след като стана ясно, че недоволни граждани от София са донесли боклука си пред кметството, протестирайки срещу продължаващата криза със сметосъбирането в града. Ето и още от анализа на шоумена:

И причината за всичко това е некадърността на един-единствен човек - кмета Терзиев. Всъщност той може и да се кичи с тази титла - кмет, но нито я заслужава, нито я изпълва със съдържание, защото се провали в основната си задача - да се грижи за този град и хората в него.

Всички в София живеем обективно по-зле, откакто този човек зае тази длъжност. Първо - направи незаконни промени в централните столични улици и предизвика хаос в движението. Второ - затрупа града с планини от боклук. И трето - падна 2 сантиметра сняг, не го чисти и когато човек ходи по улицата, трябва да се чуди дали към магазина или към работата си отива, или върви към болницата.

София, без съмнение, има най-некадърния кмет в цялата си история и обяснението е много просто. Васил Терзиев е самовлюбен, самодоволен и си е самодостатъчен. Разбира се, Васил Терзиев може да направи едно хубаво нещо - да си подаде оставката. Оставка, Василе, оставка!


  • 1 бим бам

    95 9 Отговор
    Плевенската про сти тутка на боко и на Пеевски пак ли се обажда ?!

    14:17 11.01.2026

  • 2 78291

    93 6 Отговор
    Най некадърния политик си ти,отивай на село с африкански и балабанов и дим да ви няма

    14:18 11.01.2026

  • 3 тортиля

    31 8 Отговор
    ОООООстаФка,Василе! И Суафчо се изказа.

    14:19 11.01.2026

  • 4 Измет

    74 3 Отговор
    Кой казва,че живее зле,не мога да повярвам на тоя предател!!!Как не те е срам бе,Слави?

    14:19 11.01.2026

  • 5 Да Не

    24 0 Отговор
    Тоз пък другия!!!

    14:21 11.01.2026

  • 6 Бако

    59 1 Отговор
    Славчо, Славчууу, ти кът си толкоз кадърен, оти не направи правителство коги ти се падна ред и ората го сакаха и гласуваха за теб, а? Ти се изсуна по бели килоти и предложи шнорхелист за праймър. И я не го аресвам тоя кмет, праи си там чалгата и не прави това дека не можеш!

    14:22 11.01.2026

  • 7 Ами не

    54 2 Отговор
    Пеевски, Слави и Бойко и Хекимян дават акъл на Терзиев как да управлява града. Бойко вече го видяхме, Пеевски никой не го иска, а Слави и Хекимян би трябвало да се занимават с Плевен и Пловдив.

    14:22 11.01.2026

  • 8 бобошен

    35 2 Отговор
    Този,с тоталната алопеция само Софето го интерендруса. България не е само София,бре,алоооууу! И освен коженото яке друга дреха нямаш ,ли?

    14:23 11.01.2026

  • 9 Тошко Африкански

    37 3 Отговор
    Ще вкарам боклуджии за 500 евро на месец и ръка ще ми целуват.

    14:23 11.01.2026

  • 10 Угаснал

    43 3 Отговор
    Макар Факти да го подбутват този сарък, единственият факт е, че вече никой не го слуша, нито него, нито служителите му.

    Коментиран от #16

    14:23 11.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 На бесилото Славчо

    24 1 Отговор
    На бесилото

    14:24 11.01.2026

  • 13 Наблюдател

    34 0 Отговор
    Фалшиви и продажни шоу мени нямат място в парламента вече. Изядохте си хляба.

    14:24 11.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 СлаФчо

    36 1 Отговор
    Точно ИТН с ГЕРБ и БСП да мнозинство в СОС.Те саботират кмета и софиянци.Защо не искаш оставката на Къдравата Сю,че нейното МВР седем месеца не може да разбере КОЙ запали турските камиони за смет на платен и охраняем паркинг?

    Коментиран от #36

    14:25 11.01.2026

  • 16 Наблюдател

    15 1 Отговор

    До коментар #10 от "Угаснал":

    И главата му също не го слуша.

    14:25 11.01.2026

  • 17 12340

    24 1 Отговор
    ".... София, без съмнение, има най-некадърния кмет в цялата си история..."
    .... Със съмнение!
    Янчулев държи 1во място!
    .... Ама тогава Славуца се е къпала в градската баня за Коледа и за Вепикден! :))

    14:26 11.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дориана

    24 1 Отговор
    Слави Трифонов тотално се провали като политик и като човек без никакви морални качества, озлобен и с дебело его. Такива хора винаги са на принципа .” Атаката е най- добрата защита”. За това от сутрин до вечер се чуди кого по- напред да нападне за да избие по някакъв начин злобата си към всички , които го мразят и са над него. Същите вредни са и предателските му депутати от ИТН. Напълно са наясно, че вече никой не им вярва на лъжите и се сриват надолу извън Парламента. Вече няма да могат да бъдат патерици на Пеевски и Борисов и това още повече ги озлобява. За това и бяха измислили мракобесния закон за диктатура , затвор и глоби срещу журналисти и целия български народ , които искат свободно да изразяват своето мнение и позиции. Много им се искаше чрез диктатура да спрат колелото на прогреса в България. Но същия този народ, който ги мрази ги спря и сега ще ги изхвърли от Парламента.

    14:27 11.01.2026

  • 20 Евродебил

    9 7 Отговор
    Това болшевишко чедо,станало пръв евроатлантик Терзиев си го знаем,че и чеп за зеле не става от него..Но пък всяка критика излизаща от нечистите уста на чалгарина звучи някък неубедително.Да не за бравяме ,че няма толкоз прозд народ бяха коалиционен партньор на костовци от ДБ и Кирчо истината с кокорча от продължаваме подмяната.

    14:28 11.01.2026

  • 21 Асен

    22 1 Отговор
    Еххххххххххххххх дългуч така ли ти наредиха Боко и Шиши да плюеш по кмета.

    14:28 11.01.2026

  • 22 Африканска република

    18 0 Отговор
    Аз наистина недоумявам защо се говори на парче само за боклука на софиянци , а не се погледне състоянието на сметоизвозването в цялата страна?Елате да видите контейнерите на крайните квартали в провинцията в какво ужасно състояние са, вечно са пълни и покрай тях на няколко метра разстояние задължително също има боклук или мебели.Но обществените поръчки приотиетно се дават на гербаджийски фирми ,а после тенденциозно нападаме само кмета на София.

    Коментиран от #44

    14:28 11.01.2026

  • 23 Продажният зулус

    17 0 Отговор
    с жалък опит да си вдигне рейтинга през дрънкане на очевадности.

    14:28 11.01.2026

  • 24 Кой какъв е

    16 1 Отговор
    Славчо, ако кметът Терзиев беше усвоил твоите методи за "изчегъртване" на мафията, сега щеше да си живее спокойно и щастливо. Но той не е от твоята порода и сега си има проблеми, но софиянци го подкрепят. Защо ли?

    Коментиран от #38

    14:29 11.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 само че

    3 5 Отговор
    оставка се подава трудно ... това е най-дигиталния ПП кадър предложен за кмет на столицата.
    Баща и майка офицери от социалистическа ДС, а кой друг е с дядо братовчед на другаря "Станко-вете" Петър Младенов (подал оставка след протести). Но протестиращите заради протеста, сега не протестират.

    14:31 11.01.2026

  • 27 Васил

    18 2 Отговор
    Слави Трифонов е една сива мумия.

    14:32 11.01.2026

  • 28 Фикри

    6 0 Отговор
    Тоя дрът вампир, що не се скрие в дупката от която е излязъл и да не се излага повече.

    14:36 11.01.2026

  • 29 Оракула от Делфи

    6 2 Отговор
    Слави , вие с Хекимян , и още някоя друга политическа шматка ,
    бъркате " управлението на кмета" , с
    желанието ви, той да върши вашите поръчки!!!
    Е ми, няма да ги върши , да не е луд , утре пък ще го съдите ,
    ако беше ви се "хванал на въдицата" ,за което вие сами сте си
    виновни!

    14:37 11.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Сигнал

    8 2 Отговор
    Стига сте давали трибуна на този ЗУЛУС. Никой не иска неговото мнение. Май някой натисна копчето и почнаха да му дават трибуна.Дали не идват избори?

    14:37 11.01.2026

  • 32 тука има - тука нема...

    7 0 Отговор
    Не съм софиянец и нямам мнение за Васил Терзиев, но съм българин и затова пък мога да твърдя със сигурност, че преди няколко години някой заложи на най некадърния самовлюбен за да го направи лидер на най некадърната партия в България, откакто изобщо съществува партийната дейност в държавата.

    14:38 11.01.2026

  • 33 Никой

    6 0 Отговор
    Не се плашете ако видите нова снимка на Попай без фотошоп .

    14:38 11.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Чупката

    7 1 Отговор
    Славуца освен да плюе по нареждане за нищо не става. Тръгнал кмета да критикува, а той самия и депутат не иска да е. Така е по-лесно!

    Коментиран от #49

    14:38 11.01.2026

  • 36 Фикри

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "СлаФчо":

    Не може, не иска и не трябва са три различни неща.

    14:39 11.01.2026

  • 37 оставка на Терзиев

    1 5 Отговор
    И избори две в едно.

    14:40 11.01.2026

  • 38 наливно

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Кой какъв е":

    "..Шеше да си живее спокойно", неуместно граматично време за кмета, който си живее спокойно на кметския стол и се парфюмира с кандидат президентски ППарюм.

    14:41 11.01.2026

  • 39 Не задържа

    9 1 Отговор
    жена до себе си, дете поне да беше осиновил. Безполезник

    14:43 11.01.2026

  • 40 "...обективно най-зле"

    4 0 Отговор
    Неграмонник необразован"

    14:46 11.01.2026

  • 41 А питам

    5 2 Отговор
    Подлогата който излъга брутално своите избиратели,да каже - след като е на път НАТО да се разпадне , след това и ЕС, кой ще ни върне българските златни запаси и милиардите от ЕЦБ ??
    И тъй като няма нищо да ни върнат защото ЕС е на минус - КАК славуцата, бойко и шиши, които забраниха гласа на хората, ше върнат толкова много милиарди на страната ни , след като ги нямат?
    Какво ще стане с вас - слави, бойко, шиши и имуществото ви?

    Коментиран от #51

    14:46 11.01.2026

  • 42 Горянин

    3 1 Отговор
    Славчо не вървиш.

    14:47 11.01.2026

  • 43 Уха

    3 1 Отговор
    Абе викай по спешност Африканският за ти намери няколко Зулуса с едринчепове да ти запушат дупките на дивана

    14:47 11.01.2026

  • 44 Алооо

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Африканска република":

    Къде се навираш, бе мъжки? Това е панаир, с който искат да вдигнат данъците на софиянци, но чакат те сами да го предложат. Провинцията не иска по-високи данъци!

    14:48 11.01.2026

  • 45 Ами за съжаление

    4 2 Отговор
    е прав Слави! София никога не е била така зарината от боклук, а за капак заледена и непочистена от сняг.

    14:48 11.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Стига сте изтривали мнения":

    34 А ТИ ШАРЛАТАНИНО САБОТАЖНИК САБОТЬОР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СИ ПЛАТЕН СИ ОТ ОЛИГАРСИТЕ ВЪН МЕТЕЖНИЦИ РАЗРУШИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА НИ КАТО ТИ Е ЗОР ЗА ЧЕРВЕНИЯТ КМЕТ ВЪРНИ ДА ЧИСТИШ СОФИЯ ИЗЛЕЗ РАБОТИ МЪРЗЕЛИВЦИ ПЪК И НЕЩАДЪРНИ ОБИЖДАТ ЛИ ОБИЖДАТ

    14:48 11.01.2026

  • 48 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Оз. Ген.Румянцев":

    ЛЕЛЕЛЕЛЕ А ТИ ИЗЛЕЗ И ЧИСТИ ПЛАТЕН ТРОЛСКИ МИРЧЕВИЧ СЪС СВЛЕЧЕНИ ПАНТАЛОНИ

    14:49 11.01.2026

  • 49 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Чупката":

    А ТИ ПЛЮВАЧО ЗАЩО НЕ ЧИСТИШ СОФИЯ ИЗЛЕЗ ХРАБРЕЦО ТАВЪН РАБОТИ

    14:50 11.01.2026

  • 50 Ани

    0 0 Отговор
    Всички носят радост тук. Някои като идват, а други като си отиват.

    14:50 11.01.2026

  • 51 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "А питам":

    41 ЕДИН СИ НЕ СИ НИКОЙ МОЛЯ ПИШИ ОТ СВОЕ ИМЕ ТОВА ЧЕ СИ БЕДНЯК СИ Е ТВОЯ ЗАСЛУГА

    14:52 11.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Янко

    2 1 Отговор
    Абе Зулус грозен, я си скрий грозната предателска мутра.

    14:55 11.01.2026

  • 54 София

    0 2 Отговор
    Млъкни бе измамник!!!

    14:55 11.01.2026

