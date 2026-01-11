Слави Трифонов: Оставка, Василе, оставка! София, без съмнение, има най-некадърния кмет в цялата си история

Недоволни граждани на София донесоха боклука си пред кметството. Това е такъв срам и е толкова тъжно за хората, които са принудени да живеят в боклук. От няколко месеца София е затънала в боклук. Прилича на сметище. Сметище, в което живеят хора от различни възрасти. Сметище, което е първата гледка, която виждат живеещите в столицата всеки ден. Сметище, из което играят деца.
И вината за всичко това носи един-единствен човек - заемащият длъжността кмет, Васил Терзиев. Проблемът с боклука беше създаден от него, задълбочен от него и продължаващ заради него. Имаме късмет, че е зима и температурите са отрицателни, защото иначе вече щяха да са пламнали епидемии.
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов, след като стана ясно, че недоволни граждани от София са донесли боклука си пред кметството, протестирайки срещу продължаващата криза със сметосъбирането в града. Ето и още от анализа на шоумена:
И причината за всичко това е некадърността на един-единствен човек - кмета Терзиев. Всъщност той може и да се кичи с тази титла - кмет, но нито я заслужава, нито я изпълва със съдържание, защото се провали в основната си задача - да се грижи за този град и хората в него.
Всички в София живеем обективно по-зле, откакто този човек зае тази длъжност. Първо - направи незаконни промени в централните столични улици и предизвика хаос в движението. Второ - затрупа града с планини от боклук. И трето - падна 2 сантиметра сняг, не го чисти и когато човек ходи по улицата, трябва да се чуди дали към магазина или към работата си отива, или върви към болницата.
София, без съмнение, има най-некадърния кмет в цялата си история и обяснението е много просто. Васил Терзиев е самовлюбен, самодоволен и си е самодостатъчен. Разбира се, Васил Терзиев може да направи едно хубаво нещо - да си подаде оставката. Оставка, Василе, оставка!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бим бам
14:17 11.01.2026
2 78291
14:18 11.01.2026
3 тортиля
14:19 11.01.2026
4 Измет
14:19 11.01.2026
5 Да Не
14:21 11.01.2026
6 Бако
14:22 11.01.2026
7 Ами не
14:22 11.01.2026
8 бобошен
14:23 11.01.2026
9 Тошко Африкански
14:23 11.01.2026
10 Угаснал
Коментиран от #16
14:23 11.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 На бесилото Славчо
14:24 11.01.2026
13 Наблюдател
14:24 11.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 СлаФчо
Коментиран от #36
14:25 11.01.2026
16 Наблюдател
До коментар #10 от "Угаснал":И главата му също не го слуша.
14:25 11.01.2026
17 12340
.... Със съмнение!
Янчулев държи 1во място!
.... Ама тогава Славуца се е къпала в градската баня за Коледа и за Вепикден! :))
14:26 11.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дориана
14:27 11.01.2026
20 Евродебил
14:28 11.01.2026
21 Асен
14:28 11.01.2026
22 Африканска република
Коментиран от #44
14:28 11.01.2026
23 Продажният зулус
14:28 11.01.2026
24 Кой какъв е
Коментиран от #38
14:29 11.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 само че
Баща и майка офицери от социалистическа ДС, а кой друг е с дядо братовчед на другаря "Станко-вете" Петър Младенов (подал оставка след протести). Но протестиращите заради протеста, сега не протестират.
14:31 11.01.2026
27 Васил
14:32 11.01.2026
28 Фикри
14:36 11.01.2026
29 Оракула от Делфи
бъркате " управлението на кмета" , с
желанието ви, той да върши вашите поръчки!!!
Е ми, няма да ги върши , да не е луд , утре пък ще го съдите ,
ако беше ви се "хванал на въдицата" ,за което вие сами сте си
виновни!
14:37 11.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Сигнал
14:37 11.01.2026
32 тука има - тука нема...
14:38 11.01.2026
33 Никой
14:38 11.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Чупката
Коментиран от #49
14:38 11.01.2026
36 Фикри
До коментар #15 от "СлаФчо":Не може, не иска и не трябва са три различни неща.
14:39 11.01.2026
37 оставка на Терзиев
14:40 11.01.2026
38 наливно
До коментар #24 от "Кой какъв е":"..Шеше да си живее спокойно", неуместно граматично време за кмета, който си живее спокойно на кметския стол и се парфюмира с кандидат президентски ППарюм.
14:41 11.01.2026
39 Не задържа
14:43 11.01.2026
40 "...обективно най-зле"
14:46 11.01.2026
41 А питам
И тъй като няма нищо да ни върнат защото ЕС е на минус - КАК славуцата, бойко и шиши, които забраниха гласа на хората, ше върнат толкова много милиарди на страната ни , след като ги нямат?
Какво ще стане с вас - слави, бойко, шиши и имуществото ви?
Коментиран от #51
14:46 11.01.2026
42 Горянин
14:47 11.01.2026
43 Уха
14:47 11.01.2026
44 Алооо
До коментар #22 от "Африканска република":Къде се навираш, бе мъжки? Това е панаир, с който искат да вдигнат данъците на софиянци, но чакат те сами да го предложат. Провинцията не иска по-високи данъци!
14:48 11.01.2026
45 Ами за съжаление
14:48 11.01.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Промяна
До коментар #34 от "Стига сте изтривали мнения":34 А ТИ ШАРЛАТАНИНО САБОТАЖНИК САБОТЬОР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СИ ПЛАТЕН СИ ОТ ОЛИГАРСИТЕ ВЪН МЕТЕЖНИЦИ РАЗРУШИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА НИ КАТО ТИ Е ЗОР ЗА ЧЕРВЕНИЯТ КМЕТ ВЪРНИ ДА ЧИСТИШ СОФИЯ ИЗЛЕЗ РАБОТИ МЪРЗЕЛИВЦИ ПЪК И НЕЩАДЪРНИ ОБИЖДАТ ЛИ ОБИЖДАТ
14:48 11.01.2026
48 Промяна
До коментар #46 от "Оз. Ген.Румянцев":ЛЕЛЕЛЕЛЕ А ТИ ИЗЛЕЗ И ЧИСТИ ПЛАТЕН ТРОЛСКИ МИРЧЕВИЧ СЪС СВЛЕЧЕНИ ПАНТАЛОНИ
14:49 11.01.2026
49 Промяна
До коментар #35 от "Чупката":А ТИ ПЛЮВАЧО ЗАЩО НЕ ЧИСТИШ СОФИЯ ИЗЛЕЗ ХРАБРЕЦО ТАВЪН РАБОТИ
14:50 11.01.2026
50 Ани
14:50 11.01.2026
51 Промяна
До коментар #41 от "А питам":41 ЕДИН СИ НЕ СИ НИКОЙ МОЛЯ ПИШИ ОТ СВОЕ ИМЕ ТОВА ЧЕ СИ БЕДНЯК СИ Е ТВОЯ ЗАСЛУГА
14:52 11.01.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Янко
14:55 11.01.2026
54 София
14:55 11.01.2026