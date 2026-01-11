Новини
Свят »
Украйна »
Влошава се хуманитарната ситуация в Киев след поредицата от руски въздушни удари

Влошава се хуманитарната ситуация в Киев след поредицата от руски въздушни удари

11 Януари, 2026 12:55, обновена 11 Януари, 2026 19:11 4 955 214

  • украйна-
  • електричество-
  • киев-
  • проблем

Украйна преживява най-трудните енергийни проблеми тази зима

Влошава се хуманитарната ситуация в Киев след поредицата от руски въздушни удари - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Влошава се хуманитарната ситуация в Киев след поредицата от въздушни удари, които Русия нанесе през последните дни на украинската столица, предаде БНР.

Повече от 1000 жилищни блока остават и днес без централно отопление след опустошителните удари, които руските военни нанесоха на Киев в нощта на четвъртък срещу петък, отбелязва агенция Ройтерс. Температурите са под минус 12 градуса, а следващата седмица се очаква да достигнат до минус 20 градуса. Премиерът Свириденко обеща подобрение с електрозахазването, но едва след 4 дни.

По думите ѝ нито един от последните дни не е минал без удари по енергийната инфраструктура. Общо 44 за изминалата седмица.

По време на нови руски атаки и тази нощ прекъсна електричеството на повече от 380 000 потребители в южната Запорожка област. Украинските военни обявиха, че на свой ред са поразили 3 нефтодобилни платформи в Каспийско море, собственост на компанията “Лукойл”.

За мащабна украинска въздушна атака, съобщи управителят на руския областен център Воронеж. Жена е загинала, ранени са били други 3 местни жители. Повредени са били повече от 20 жилищни сгради.

Настоящата енергийна ситуация в Украйна е призната за най-трудната тази зима, според енергийния холдинг DTEK.

Холдингът отчита проблеми с електропреноса в Днепропетровск и Днепропетровска област, както и ситуацията в електропреносната мрежа в столицата и Киевска област.

Според DTEK аварийните прекъсвания на електрозахранването продължават в части от Печерския и Голосеевския район и на левия бряг на Киев. Ден преди това имаше съобщения за прекъсвания на водоснабдяването и топлоснабдяването. Електрическият транспорт също беше извън експлоатация в града.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 58 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 виктория

    159 11 Отговор
    По зле ще става!

    Коментиран от #53

    13:04 11.01.2026

  • 2 Няма НАЙ

    117 10 Отговор
    Ще има КРАЙ

    Коментиран от #122, #123

    13:04 11.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бабето пак ме бие

    123 10 Отговор
    макрон съм

    13:06 11.01.2026

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    114 9 Отговор
    Хубава снимка - красива и заслужена укроТЪМНИНА...

    Коментиран от #33

    13:06 11.01.2026

  • 7 Като за

    86 9 Отговор
    последно .....

    13:07 11.01.2026

  • 8 Най-новото

    126 10 Отговор
    Очаквайте медийна кампания "Замръзнали деца и старци" на Буча ООД УСА къмпани

    Коментиран от #183

    13:07 11.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Емчи

    68 14 Отговор

    До коментар #3 от "Да питам":

    Руска територия

    13:08 11.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Драгалевци Монкс

    117 12 Отговор
    Давайте братушки, изчистете зелената чума от Урайна, православието е с вас!

    Коментиран от #71, #188

    13:09 11.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Така така

    89 83 Отговор
    Още трудни моменти ще има, зимата е дърга и тежка без ток и отопление. На Зеля бункера е топъл, какво ли му дреме за останалите?

    Коментиран от #136, #139, #151, #154

    13:12 11.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мазохист си

    24 7 Отговор

    До коментар #10 от "Отговарям":

    Разбра ли

    13:12 11.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мнение

    43 69 Отговор
    Бункерният диктатор ще отговаря за всичко в Хага,ако изобщо оцелее дотогава.

    Коментиран от #119

    13:13 11.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Десислава Димитрова

    32 15 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Любими ,вече номерата за попареният от слана праз 🕡 не вървят ,кога ще милваш и целуваш рижата ?Прибрал се неприбрал се ,довечера в 9ч секк саа започва ,много млади съседи проявяват интерес !

    13:14 11.01.2026

  • 33 не може да бъде

    56 7 Отговор

    До коментар #6 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Вече е сигурно че най-хубавото тепърва престои!?И да не искат да се питат украинците ще им се наложи -а оти ги ручахме жабетата!?

    13:14 11.01.2026

  • 34 Геноцид

    84 7 Отговор
    Узурпатора и хунтата му си живуркат със златни бидета а хората треперят от студ. Геноцид срещу собствения си народ? Не, той е евреин а народа е над 70% руско говорящ.

    Коментиран от #78

    13:14 11.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Папата каза

    81 8 Отговор
    Белия байряк

    Коментиран от #152

    13:15 11.01.2026

  • 37 Следващата

    87 7 Отговор
    зима ще е още по-трудно положението. А и НАТО се разпадна. За какво беше всичко това? За тоя дето духа.

    13:15 11.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Бойко, прати ток за Зеленски

    70 7 Отговор
    Не стискай тока! Плаща се в евраци (в единствено число според медиите).

    Дай им ток бе бате, генерал Съби Събев ще им го занесе. БТРите му са напълнени с батерии и фотоволтаици на ГЕРБ до тавана. Пращай, помагай, Урсулът ще те приеме в царството си ако слушаш.

    13:16 11.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ветеран от Прайда 🌈

    37 8 Отговор

    До коментар #35 от "Владимир Путин, президент":

    Муци 👅ами ти с кво си зареждаш дилл дотто ,щото и слънце няма ?

    13:17 11.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Бесния Оракул

    82 8 Отговор
    Путине, пусни Орешака в Киев и да се свършва. Хората страдат от студ и глад почернени от загубата на децата си, не ги мъчи повече. Удри здраво по Зеля и хунтата му, да се свършва тая братоубийствена война.

    13:17 11.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ама то зимата в Украйна

    57 6 Отговор
    ще отмине и времето ще се стопли. Ей го още 3-4 месеца и идва април-май месец и всичко ще се оправи и времето ще се позатопли, нема да е толкова страшно.

    13:18 11.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Украина

    67 7 Отговор
    вече е пропаднала и дисфункционална държава без бъдеще. Ще им хвърлят още известно време пари. После ги оставят на съдбата.

    13:19 11.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Деций

    59 5 Отговор
    Е как няма да преживява то не остана нищо здраво от енергийната система.Тези които са по селата и имат дърва ще изкарат зимата сравнително добре.Тока в случая не е толкова важен колкото водата и дървата.

    13:19 11.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ФАКТ

    12 58 Отговор

    До коментар #1 от "виктория":

    Путлер се оказа мишок и страхливец. Липсва му мъжество

    Коментиран от #60

    13:20 11.01.2026

  • 54 стоян георгиев- стъки

    59 6 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    13:20 11.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Зеленски

    51 6 Отговор
    нали им каза да ядат моркови, че да виждат в тъмното... какъв е проблемът сега?!

    13:21 11.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Mими Кучева🐕‍🦺

    32 6 Отговор
    Руснаците не ги ли сграват със сех?💋🥳🤣🖕

    Коментиран от #94

    13:21 11.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 стоян георгиев

    7 33 Отговор

    До коментар #41 от "CъBETckияT ПпEHиC akp0баTтt":

    Къде ги публикуваха тези данни? Ти освен че пишеш три лъжи даже не знаеш и от къде са?дай руския сайт дето е имал смелостта да помести това дето ти публикуваш!

    Коментиран от #65

    13:22 11.01.2026

  • 64 Ха ха ха ха

    50 6 Отговор
    Ревът започна ха ха. Мед ми капе на сърцето ха ха

    Коментиран от #209

    13:22 11.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 az СВО Победа 80

    65 7 Отговор
    В Киев започна снимане на постановъчни видеа за "умрели" от студ деца и старци, вследствие на руските удари по енергийната система на бивша Украйна.

    Подготвят "Буча" втора серия!

    13:22 11.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Няма

    51 8 Отговор
    страшно. ЕС ще им ще им построи наново преносната система на справедливи цени.
    Само след няколко години.

    13:23 11.01.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 ХиХи

    36 5 Отговор
    Пък бай пън ди пие ракията на топло, зелю е у златното ве це щ, а те чакат демокрацията на студа

    13:26 11.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    21 5 Отговор

    До коментар #71 от "Механик":

    Не знаех че в Хумата -Лом освен телефонни измамници имало и Механици Какво механизираш бре чаве ?

    13:28 11.01.2026

  • 78 Така е

    9 47 Отговор

    До коментар #34 от "Геноцид":

    абсолютно си прав. Това си е чист геноцид срещу руския народ, заради Путин бяха избити почти 2 000 000 руски войници в Украйна. След Ленин и Сталин, Путин е най-големият унищожител на руснаци.

    Коментиран от #90

    13:28 11.01.2026

  • 79 НАТО

    43 7 Отговор
    се разпадна. Докато свърши войната и ЕС ще е в канавката. Що се мъчат, като вече нямат кауза.
    Не могат ли да заживеят като нормални хора със собствена държава, а ходят да се предлагат като леки жени. Луда работа.

    13:28 11.01.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Факт

    10 40 Отговор
    Резултатите от "Орешника": Пробил 2 бетонни плочи в Лвов и изгорил пълните съчинения на Ленин. Звучи невероятно, но това е, което е успяла да постигне руската ракета "Орешник", гордостта на Владимир Путин, при снощната атака в района на Лвов. Тя е разбила две бетонни плочи и довела до пожар, изгорил намиращите се под тях пълни съчинения на Владимир Ленин.
    😂

    13:30 11.01.2026

  • 82 Споко

    10 28 Отговор
    Тръмп обеща да не отвлича джуджето!

    13:30 11.01.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Така е

    30 5 Отговор
    фашизмът няма бъдеще.

    13:30 11.01.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 шопо..

    40 8 Отговор
    Евала на вова...накара кличко,кмето на кiев да изреве по бандерите..напускайте столицата,тоци и жешко..скоро не будет

    13:31 11.01.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Бързай бавно

    44 4 Отговор
    Не бързайте толкова с признанията и оптимизма. Тя зимата тепърва предстои, така че дали е най-трудна ситуацията или тепърва предстои още не се знае.

    13:32 11.01.2026

  • 92 Допълнение

    46 5 Отговор
    Украйна преживява най-трудните енергийни проблеми тази зима заради ЕС

    13:32 11.01.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Град Козлодуй

    8 34 Отговор

    До коментар #61 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Грешиш приятел. От руснаците не само, че войници не стават, но и за секс не стават.

    Коментиран от #114, #165

    13:32 11.01.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Данко Харсъзина

    41 8 Отговор
    Руснаците ще ги сцепят като гайди. Жив украинец няма да остане.

    Коментиран от #100, #102

    13:32 11.01.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 CъBETckияT ПпEHиC akp0баTt

    29 8 Отговор
    Демилитаризацииииияяяята на уркккииии продължава

    13:33 11.01.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Амаа...

    4 6 Отговор

    До коментар #96 от "Данко Харсъзина":

    кога ?

    13:33 11.01.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 хаха

    9 37 Отговор

    До коментар #96 от "Данко Харсъзина":

    така ги сцепиха, че два милиона ватенки са вече под земята.

    Коментиран от #150

    13:34 11.01.2026

  • 103 я обясни

    19 4 Отговор

    До коментар #99 от "стоян георгиев":

    още нещо. ама по-хубаво тоя път... да падна от смях!

    13:35 11.01.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Европейците

    38 10 Отговор
    ги баламосват, че имат много пари и ще им дават завинаги. Простите и зависими хора имат голям респект към по-богатите от тях и често стават обект на измами. Това е съдбата на украинците. Детската им наивност и лунатичния им стремеж да принадлежат им донесоха разруха и унищожение.

    13:36 11.01.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Макробиолог

    26 9 Отговор
    Добре за запада е че Путин е на власт.Имаджин че в Кремъл е Сталин а Путин му е главнокомандуващ?Три дня и конец, с дупка у челото.Стрелят му по рафинериите,корабите,стат егическите военни бази и центрове и т.н.,санкции,манкции, а той си играе на велик стратег с нонсенс сво.С това което притежава в ядр арсенал ,достатъчно беше още преди десетина години да изпари некво островче в Тихия океан демонстративно,и война въобще нямаше да има ,а мир,любов и международно сътрудничество.

    13:39 11.01.2026

  • 108 От главите

    36 2 Отговор
    си патят. Що им трябваше да се се предлагат като магистрални труженички, а не си работиха върху развитието на обществото и държавата си.

    13:39 11.01.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Украинците

    45 4 Отговор
    доказаха, че не са способни да поддържат самостоятелна държавност. Още щом я получиха през 90те на миналия век започнаха да се оглеждат на кого да я продадат. И без много въображение направиха банален избор. Обаче забравиха за географското си положение.
    И сега са без ток и газ във война. От глупост.

    13:48 11.01.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Безспорен факт

    52 40 Отговор
    "Операцията на Тръмп във Венецуела нанася огромен и унизителен удар на Путин.
    Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    Коментиран от #126, #129, #163, #180

    13:49 11.01.2026

  • 114 Данко Пиратина

    17 4 Отговор

    До коментар #94 от "Град Козлодуй":

    Ти да не си опитвал та така разправяш?

    13:50 11.01.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 така е било и така ще бъде

    28 14 Отговор
    когато държава се управлява чрез преврат и диктатура , управниците, за които не може да се каже че са хора , защото няма човешко в тях , крадат по всевъзможни начини и от войните , и трупат пари , а обикновените хора страдат

    13:53 11.01.2026

  • 117 Иван 1

    24 14 Отговор
    Докато зеленият обикаля по света,а не в Русия така ще бъде.

    13:54 11.01.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    34 15 Отговор

    До коментар #30 от "Мнение":

    Мнението на соросподлогите не важи. Дори абрамси и леопардите и ф16 не важат. Важат Орекшници, Искандер-М и Герани

    13:58 11.01.2026

  • 120 тази държава им беше подарена

    35 18 Отговор
    и се управлява от шайка продажници които без много да му мислят започнаха да я продават , добре че законния и собственик забеляза и ще си я вземе обратно , за жалост с много невинни жертви и от двете страни

    13:58 11.01.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Европеец

    36 16 Отговор

    До коментар #2 от "Няма НАЙ":

    Ще има край когато руският президент Путин отново изгони (евакуира) западащите посолства от Киев..... Колко по-бързо стане това, толкова по-бързо ще приключи и войната....

    14:00 11.01.2026

  • 123 Хахахаха

    15 37 Отговор

    До коментар #2 от "Няма НАЙ":

    Край ще има когато путлера легне до ленин.

    14:01 11.01.2026

  • 124 Минувач

    28 12 Отговор

    До коментар #38 от "стоян георгиев":

    Бита карта е смърко и фашагите около него и тези тук хихи смазаха ги русите … боксьорчето бил призовал жителите на Kiiw да напуснат града - този сериозно е изгубил представа за всичко около себе си …

    14:02 11.01.2026

  • 125 Пропаганда

    47 7 Отговор
    През деветдесетте работих в Украйна.Газта и парното им бяха безплатни.Ама бяха с руснаците! Сега мръзнат.

    14:06 11.01.2026

  • 126 Въпрос

    26 30 Отговор

    До коментар #113 от "Безспорен факт":

    Ти на не си от онези дето висяха по колесниците в Авганистан или си герой от Виетнам хихи или си просто люлински милярдер хихи ?

    Коментиран от #176

    14:06 11.01.2026

  • 127 Смешник

    30 28 Отговор
    Виновен е Зеления нацист Крайно време е да вдига белия байряк и да се разбере с Путин те са си един народ

    14:07 11.01.2026

  • 128 1111

    28 3 Отговор
    Аве, нещо много постни новините от украйна, що така?

    Коментиран от #184

    14:07 11.01.2026

  • 129 Макробиолог

    31 5 Отговор

    До коментар #113 от "Безспорен факт":

    Удар по имиджа има ,но какво е постигнато за часове е много спорно.В Венецуела чавистите са 2/3 от доста дивото население. Прибрал си един и го съдиш,добре,ко праиш с другите?Морската блокада може да банкрутира Венецуела, да свали правителството и т.н. дори да предизвика нещо като гражданска война,може дори да инсталира проамериканско правителство ......което ще контролира правителствения квартал,не и джунглите където е нефта.

    14:08 11.01.2026

  • 130 Историк

    6 38 Отговор
    Садистът терорист путлер прави това, което иска- да заличи Украйна до последния украинец. Каза го публично, така че путинолизците ,които защитават всичките му зверства, да заминават при него. България няма нужда от свирепи, безжалостни хуманоиди.

    Коментиран от #173, #185

    14:08 11.01.2026

  • 131 оня с питон.я

    33 6 Отговор

    До коментар #121 от "Оценка":

    Не ги мисли украинците. Дори в студа са щастливи. Изживяват мечтата си да се опитат да унищожат Русия, а любимият им вожд е червив от милиарди. Малко му трябва на човек.

    14:08 11.01.2026

  • 132 Шампион

    23 3 Отговор
    Къде е трътлестият селфаджия?

    Коментиран от #149

    14:10 11.01.2026

  • 133 Използват

    31 2 Отговор
    ги западните лешояди да си чешат крастата срещу руснаците. Преценили са ги, че толкова им е акъла на украинците. Сега вече в блатото никой не може да им помогне.

    14:11 11.01.2026

  • 134 Смешник

    29 3 Отговор
    Укронацистите да са доволни все пак че Путин е търпелив иначе отдавна да са заминали при своя идол Бандера

    14:13 11.01.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Механик

    29 4 Отговор
    Другата година ще са още по-големи проблемите за Украина. (ако я има, де)

    Коментиран от #169

    14:20 11.01.2026

  • 138 Справедливия

    9 12 Отговор
    Крайно време е да извадим децата на партийните секретари от климатизираните им по западному офиси и да ги пратим с кирки и лопати да строят Белене.

    Денонощно съвестка пропаганда и нищо полезно не са свършили за целия си живот.

    Коментиран от #144

    14:23 11.01.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Обективни истини

    21 3 Отговор
    Да приеме и без това напълно конструктивните искания на Кремъл и няма да преживява тежки зими.

    14:27 11.01.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Хи хи

    20 2 Отговор
    Нас кво ни интересува тая работа ??? Имат си един маленкий зеля, да му реват на него !!

    14:28 11.01.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Макробиолог

    10 1 Отговор

    До коментар #138 от "Справедливия":

    Тоест искаш да опразниш офисите на практически всички партии?

    14:31 11.01.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Ний ша Ва упрайм

    18 2 Отговор
    да дигат белия байряк!

    14:35 11.01.2026

  • 148 Хи хи

    14 2 Отговор

    До коментар #146 от "факт":

    Бе я си гледай работата бе, квото сте надробили, това ще сърбате !!!

    14:35 11.01.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 ХА ХА ХА

    12 2 Отговор

    До коментар #102 от "хаха":

    Не бяха ли 20 млн., а укробите колко са.

    14:36 11.01.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Додо

    26 4 Отговор
    Укрите тази зима ще ги топлят сладките препоръки на Борката Джонсънов,които при готов мирен договор им рече:,,Нека повоюваме" Речено сторено.
    Ще ги топли и препоръката на Кличко,който откри , че ако укрите стоят в ъгъла на саята,ще им бъде топло,понеже ъгълът бил 90 градуса.
    Също и да се съобразят с Оленка Зеленка,дето между две пазарувания в ювелирни магазини , рече , че укрите могат да търпят и две и три години ,,без света,без тепло".Или ,както каза Владимир Владимирович : ,,Терпи моя крассавица"

    14:37 11.01.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Хасан Хаспела

    7 4 Отговор

    До коментар #152 от "Питам":

    Питай ,май касси ,чакай да и дам тилифонья да ти отговори .

    14:42 11.01.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Картаген

    20 1 Отговор

    До коментар #152 от "Питам":

    Един ден , след като на планетата Земя радиацията падне до ниво на оцеляване на скорпиони и хле барки.
    Няма ли най-после да разберете,че войната не е комп игра???Радвай се на живота си и не си навирай пръстите в месомелачката от любопитство.

    14:43 11.01.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Синап

    27 37 Отговор

    До коментар #154 от "факт":

    Спомням си как Порошенко публично казваше как руските деца ще се крият в мазетата докато украинските ходят на хубави училища. Спомням си също Одеса, Алеята на Ангелите и масираните обстрели от ВСУ на жилищни квартали в Донецк. Украйна няма да има, свиквайте.

    Коментиран от #168, #187, #194

    14:44 11.01.2026

  • 160 Летящите перални и летящите

    21 2 Отговор
    лопати са страшна работа!

    14:45 11.01.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Осемте това нямат ракети, бият се

    16 2 Отговор

    До коментар #11 от "стоян":

    със сапьорски лопатки и Путин умрятри пъти!

    14:46 11.01.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Пантагрюел

    17 2 Отговор

    До коментар #154 от "факт":

    Не,брадър,ние всички ,от коалицията на ..лаещите, я докарахме до това положение.
    Защото ,когато пишех в коментарите,че евродипломацията докара ситуацията до военен сблъсък (ей,така,да видят дали Руссия ще се разпадне),ме триеха.Ние всички ,еврибари, докарахме укрия до тази мизерия.
    Защото казваме ,, нека помагаме" ,никой не пита:Докъде я докарахме с ,,помагане" без дипломатическо решение.

    14:51 11.01.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Другата година...

    1 9 Отговор

    До коментар #137 от "Механик":

    2027 или 2037 имаш предвид.

    15:00 11.01.2026

  • 170 Титак

    22 2 Отговор
    В сряда и четвъртък в Киив ще е - 20С. Ама пък курабийките на Нюланд бяха вкусни и без пари.

    Коментиран от #174

    15:01 11.01.2026

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Хей

    18 1 Отговор
    Важното е газ да имат... Ама дали имат? И ще намерят ли хранилището под кратера ...

    15:02 11.01.2026

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Факт

    16 2 Отговор
    Кличко им каза да се изнасят от Киив.Да отиват пак на Майдана да скачат.Да се стоплят.

    15:06 11.01.2026

  • 176 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 3 Отговор

    До коментар #126 от "Въпрос":

    При бягството от Сайгон, столицата на Южен Вьетнам, американците също бягат през глава и им се отлепят подметките. А техните подлоги висят по хеликоптерите

    15:06 11.01.2026

  • 177 Да живее

    8 3 Отговор
    Русия, президента Путин и славната Втарая !!!

    ТОВА Е, ЗА ДА НЕ МЕ ИЗТРИЯТ.

    15:07 11.01.2026

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Лесно им е на украинците,

    12 2 Отговор

    До коментар #113 от "Безспорен факт":

    Запада като им помага !

    15:09 11.01.2026

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Анонимен

    7 4 Отговор
    От Украина съм бате,знаеш ли где е.Мръзна от студ и треперя даже .Немам татко или мама,тате да ругае ,мама да плаче.

    15:13 11.01.2026

  • 183 ТОЧНО

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Най-новото":

    Четях и си мислех мещо подобно... КАК СЕ ИЗФАБРИКУВАТ нещо подобно и,... Путин е виновния

    15:14 11.01.2026

  • 184 Безпристрастният Тагарчук

    13 2 Отговор

    До коментар #128 от "1111":

    вчера обясни, че има обрат във войната и, че на Путин вече не му е останал полезен ход !

    15:14 11.01.2026

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 ето ти данни! мор за агресора

    2 13 Отговор

    До коментар #166 от "Ама защо ми се струва, че":

    Статистика за денонощието (ГЩ на ВСУ)
    ​Жива сила: Ликвидирани и тежко ранени са около 1150-1200 окупатори.
    ​Техника: Унищожени са 14 танка, 28 бронирани машини и 41 артилерийски системи.
    ​Дронова активност: Продължава рекордната успеваемост на украинските FPV дронове-прехващачи срещу руски разузнавателни БЛА (Orlan и Zala).
    ​Анализ: Основният успех за деня е "хирургическото" премахване на руски командни центрове и ПВО системи, което подкопава способността на противника да координира масирани настъпления.

    Коментиран от #189, #191

    15:15 11.01.2026

  • 187 Само дърти лъжи

    14 6 Отговор

    До коментар #159 от "Синап":

    и глупости си написала.

    15:19 11.01.2026

  • 188 Лука

    7 10 Отговор

    До коментар #18 от "Драгалевци Монкс":

    Братушките ги няма от както болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата!Какво означава да подкрепяш вражеска държава ?

    Коментиран от #190

    15:20 11.01.2026

  • 189 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 2 Отговор

    До коментар #186 от "ето ти данни! мор за агресора":

    Как во искаш да ти напише украинския генерален штаб като 2 години губят градове и села бе наивник? То бива бива глурост, ама вашто минава всякакви граници.

    15:24 11.01.2026

  • 190 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 2 Отговор

    До коментар #188 от "Лука":

    Царската фамилия ли ти беше братушки или народа? Стига си писал тъпотии

    15:26 11.01.2026

  • 191 Ами охлюффф

    10 1 Отговор

    До коментар #186 от "ето ти данни! мор за агресора":

    Прехванал си лично ти един дрррттт х ....й !

    15:26 11.01.2026

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 рхклыыбб

    3 12 Отговор

    До коментар #20 от "Димитър Георгиев":

    копейкоМалоумна ти така ли правиш с жена си?

    15:48 11.01.2026

  • 194 Лъжеш,а не си спомняш.

    14 12 Отговор

    До коментар #159 от "Синап":

    С лъжа сте родени и закърмени русофилите.

    Коментиран от #196

    16:04 11.01.2026

  • 195 Урсул фон дер Бандер

    7 1 Отговор
    Я, жълтопаветните ни урсулки пак луднаха, вият, кълнат като дърти циганки пред селски хоремаг и ръсят простотии на килограм.

    16:38 11.01.2026

  • 196 русичь..

    9 1 Отговор

    До коментар #194 от "Лъжеш,а не си спомняш.":

    А пък бгбандерците с кеф продължават да ручать..0тгавнатьситье напеефтьцки0

    16:41 11.01.2026

  • 197 Краснов

    8 2 Отговор
    Каква снимка. Красота. Удри Вова...

    16:44 11.01.2026

  • 198 В Гореничи близо до Киев

    9 2 Отговор
    в Украйна, хората са излезнали да протестират: в домовете им няма ток, топлина и светлина повече от 4-ри последователни дни, са съобщили местни обществености.

    16:45 11.01.2026

  • 199 Международният валутен фонд (МВФ)

    6 3 Отговор
    е отчел инфлация в Украйна в края на 2025 г. на ниво 12,6%. Това е най-лошият показател в Европа и не съвпада с официалния доклад на Киев. Информацията е публикувана на официалния уебсайт на МВФ. В същото време Украинската държавна статистическа служба тази седмица е съобщила за миналогодишната инфлация в Украйна на ниво 8%. МВФ е отчел най-ниската инфлация в Европа през 2025 г. в Швейцария - 0,1%, а най-високата след Украйна в Русия - 9%. За лидерите на ЕС Германия и Франция, нивото на търговията на дребно, според изчисленията на Международния валутен фонд, миналата година се е увеличило съответно с 2,1% и 1,1%. А в Съединените щати – с 2,7%. В Китай МВФ регистрира 0% инфлация.

    16:53 11.01.2026

  • 200 андрей от тв.

    11 1 Отговор
    ами дигайте бялото знаме де.........................

    16:58 11.01.2026

  • 201 Жалко за Украинците

    9 0 Отговор
    Зеленски персонално отговорен за продължението на тази война и смърта на над милиони украинци на бойнато поле. Чакау каквото му подшушне Западът и веднага хвърля нови попълнения от жертви. Сега са наумили със Натовците, де що има читав украински бежанец в Европа да бъде мобилизиран в Украинката армия, за да станела един милион .
    А бежанците вече ги гонят от Европа. Не всички от тях са лоши хора. По-скоро те са малък брой, но създават лош имидж.
    Срещнах млада украинка, която работи на две места, за да може да си плати наема от 400 лева – половината от общо 800 лева, който плащат със сънародничката си. Ето това трябва да знае Зелински и Българските граждани. Жестокост навсякъте – от родината и от Българските безпощадни експлоататори .

    18:54 11.01.2026

  • 202 По мащабни удари искаме

    6 0 Отговор
    По тъкива разтърсващи

    19:13 11.01.2026

  • 203 ХиХи

    6 0 Отговор
    За зеля ток има и златно ве це

    19:13 11.01.2026

  • 204 Данко Харсъзина

    3 4 Отговор
    Украйна е повредила три петролни платформи на Лукойл в Каспийско море, и хуманитарната ситуация в Киев се е влошила. Нещата са взаимно свързани.

    19:18 11.01.2026

  • 205 az СВО Победа 80

    7 0 Отговор
    Ето, че с пълна сила апочва обработката на общественото мнение.

    Пак повтарям в Киев са започнали снимките на постановъчни видеа за "умрели" от студ деца и старци, вследствие на руските удари по енергийната система.

    Тече подготвката за операция "Буча"- втора серия!

    Коментиран от #212

    19:25 11.01.2026

  • 206 Горби

    2 0 Отговор
    “Нужен стар ,по нужен нов ! Хей така ми каза Горбачов “

    19:27 11.01.2026

  • 207 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    6 0 Отговор
    На мен ми е много добре ....будалите от Европа дават каквото искам , кеф ми е нова кола , кеф ми е вила на Карибите кеф ми е на олена къща във кравария .....нека войната продължи безкрай !и да измира покраинския народ .....аз съм СЛУГА НА НАРОДА и той трябва да ме храни докато съм жив !!!

    19:27 11.01.2026

  • 208 Да се обърнат за помощ към

    5 0 Отговор
    президента си Зеленски, който въпреки, че постоянно спи в някоя Европейска столица и не чува гласа на сирените, има си винаги отопление, ток и вода може да се трогне и да помогне на Украинските граждани. Другия към който може да се обърне народа за помощ е Англия която силно подкрепя Украинците във войната.

    19:28 11.01.2026

  • 209 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 210 Тагаренко

    4 0 Отговор
    Победата е близо.Напред момчета,а аз ще ви стискам палци...

    19:33 11.01.2026

  • 211 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    Хубава снимка - красива и заслужена укроТЪМНИНА...

    19:36 11.01.2026

  • 212 Рико Анаграмата

    3 0 Отговор

    До коментар #205 от "az СВО Победа 80":

    Хубаво ,ама и на нас от тези които живеем на запад не ни пука !Претръпнахме вече !Да го дууууу ааааттт !

    19:47 11.01.2026

  • 213 Клечко, кмет на Киив

    3 0 Отговор
    Бърже, почвайте да копаете землянки!

    19:49 11.01.2026

  • 214 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Пука ми на дебеуиа ..3 .че хохохолите нямали ток .че и там даже не ми пука .Когато сееш ветрове ще жънеш бури !

    19:50 11.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания