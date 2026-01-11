Влошава се хуманитарната ситуация в Киев след поредицата от руски въздушни удари

Влошава се хуманитарната ситуация в Киев след поредицата от въздушни удари, които Русия нанесе през последните дни на украинската столица, предаде БНР.



Повече от 1000 жилищни блока остават и днес без централно отопление след опустошителните удари, които руските военни нанесоха на Киев в нощта на четвъртък срещу петък, отбелязва агенция Ройтерс. Температурите са под минус 12 градуса, а следващата седмица се очаква да достигнат до минус 20 градуса. Премиерът Свириденко обеща подобрение с електрозахазването, но едва след 4 дни.



По думите ѝ нито един от последните дни не е минал без удари по енергийната инфраструктура. Общо 44 за изминалата седмица.



По време на нови руски атаки и тази нощ прекъсна електричеството на повече от 380 000 потребители в южната Запорожка област. Украинските военни обявиха, че на свой ред са поразили 3 нефтодобилни платформи в Каспийско море, собственост на компанията “Лукойл”.



За мащабна украинска въздушна атака, съобщи управителят на руския областен център Воронеж. Жена е загинала, ранени са били други 3 местни жители. Повредени са били повече от 20 жилищни сгради.

Настоящата енергийна ситуация в Украйна е призната за най-трудната тази зима, според енергийния холдинг DTEK.

Холдингът отчита проблеми с електропреноса в Днепропетровск и Днепропетровска област, както и ситуацията в електропреносната мрежа в столицата и Киевска област.

Според DTEK аварийните прекъсвания на електрозахранването продължават в части от Печерския и Голосеевския район и на левия бряг на Киев. Ден преди това имаше съобщения за прекъсвания на водоснабдяването и топлоснабдяването. Електрическият транспорт също беше извън експлоатация в града.