Тръмп: Гренландия ще бъде наша, няма да я дам на Китай и Русия

12 Януари, 2026 04:18, обновена 12 Януари, 2026 04:32 613 14

Тайните служби на САЩ, които отговарят за защитата на висши служители, откриха подозрителен предмет на летището в Палм Бийч

Тръмп: Гренландия ще бъде наша, няма да я дам на Китай и Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китай или Русия биха могли да „вземат“ Гренландия, ако Съединените щати не го направят, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, докато разговаряше с репортери на борда на самолета си по пътя към Вашингтон от Уест Палм Бийч, Флорида, където прекара уикенда в имението си Мар-а-Лаго.

„Ако ние не вземем Гренландия, Русия или Китай ще го направят и аз няма да позволя това“, каза той. „По един или друг начин Гренландия ще бъде наша“, добави американският лидер, добавяйки, че сделка за прехвърляне на контрола над острова на Вашингтон „би била по-лесна“.

Лидерът на Белия дом смята, че защитата на Гренландия е „двустранно усилие“.

Тръмп многократно е заявявал необходимостта Гренландия да се присъедини към Съединените щати. По време на първия си мандат той предложи закупуването на острова, а през март 2025 г. изрази увереност, че той може да бъде анексиран. Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър наскоро постави под въпрос правото на Дания да контролира острова.

Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген подписаха договор за отбрана, в допълнение към задълженията си към НАТО. Съгласно договора, Съединените щати се ангажираха да защитават острова от евентуална агресия.

Междувременно тайните служби на САЩ, които отговарят за защитата на висши служители, откриха подозрителен предмет на летището в Палм Бийч.

„По време на проверка за сигурност на международното летище в Палм Бийч, Тайните служби откриха подозрителен предмет. Започнато е разследване и маршрутът на президентския кортеж е съответно коригиран“, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит в изявление.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се постига напредък в мирния процес в Украйна.

„Искам да спася животи. Всичко, което мога да направя, е да спра това. И вярвам, че постигаме напредък в това отношение“, добави той.


