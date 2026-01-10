Новини
Борисов: ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите избори

10 Януари, 2026 21:03

Пътят към успехите на страната не беше лесен, заяви лидерът на ГЕРБ

Борисов: ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите избори - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов публикува послание във Facebook, в което подчертава постиженията на България през 2025 г. и ролята на партията му в процеса на интеграция в Европа, предаде NOVA.

„Днес човек може да тръгне от Монтана и да стигне до Лисабон без да спира по граници, без проверки, без чакане. С една лична карта. С една валута – еврото“, пише Борисов. Той отбелязва, че това е реалност, която преди години е звучала като далечна мечта, но днес е ежедневие за младите хора, за бизнеса и за всички, които пътуват и работят в Европа.

Борисов изтъква, че постигнатото не е даденост, а резултат от изборите, усилията на ГЕРБ и дългогодишната работа на структурите на партията. „Всичко, което постигнахме през 2025 г., е резултат от дългогодишната работа на нашите структури и от доверието, което хората ни гласуваха през годините“, допълва той.

Борисов припомня, че пътят към тези успехи не е бил лесен. „Имало е кризи, натиск, атаки. Но когато имаш ясна посока и силна организация, издържаш“, пише лидерът на ГЕРБ. Той завършва публикацията с прогнозата си за предстоящите избори: „Убеден съм, че ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите избори!“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Първи

    64 3 Отговор
    От зад напред. И у пандиза.

    20:08 10.01.2026

  • 2 Божкееее

    58 2 Отговор
    Къде толкоз съгрешихме?

    20:08 10.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    51 2 Отговор
    Случва се нещо страшно и кошмарно. Като за последен парламент председателката на енергийната комисия в народното събрание павелка митова ИТН ( Има Такива Нещастници) е пратила заповед до трите енерго-разпределителни дружества да надпишат сметките на всички битови абонати за Ел.енергия с по 10% за месеците декември и януари. Понеже това е последен парламент за тях да компенсират оставащите 3 години до края на мандата който трябваше да се състои за това правителство и бе свалено от народа. Разчетите са около 100 милиона месечно от тези надписани сметки които ще отидат в джобовете на олигарсите и мафията ментор на ИТН. Моля всеки да следи сметките си спрямо миналата година и ако се случи да извършим граждански арест за грабителите от ИТН които за последно са решили да "ощавят" населението.

    Коментиран от #17, #51, #54, #80

    20:08 10.01.2026

  • 4 отивай в пенсия мутро

    58 3 Отговор
    ГЕРБ ще бъде първа политическа сила отзад напред.

    Коментиран от #67

    20:09 10.01.2026

  • 5 Ддд

    54 3 Отговор
    Пак ревеш за протесни ,маймуно мЪрсна

    Коментиран от #69

    20:09 10.01.2026

  • 6 мдаа

    61 3 Отговор
    Безкруполен измамник

    20:09 10.01.2026

  • 7 ежко

    48 3 Отговор
    И какво като бъде първа?Пак ще търси балами да се коалира ли?

    20:09 10.01.2026

  • 8 ГЕРБ - ДПС пълно мнозинство

    4 27 Отговор
    Приятели, преглеждам редовно интервюта, репортажи и анализи, свързани с нашето Движение за Права и Свободи.
    Много от тях твърдят, с необходимата доза ирония, че това ДПС не е онова ДПС.
    Съгласявам се само с едната част - ДА, това не е онова ДПС.
    Водени от мен Делян Пеевски, ние взехме най-доброто от миналото. Добавихме нова енергия и свежи идеи. Поставихме основите на истинско Ново начало, даваме нужния пример.
    Хиляди се присъединиха - и още идват! С нашите коалиционни демократични партньори от ГЕРБ ,ИТН и БСП ние променяме България към по -добро!
    Върнахме се при хората и до хората - там, където трябва да бъдат Истинските Държавници.
    Някои тъмни кръгове продължават с опитите да ни принизят, но ще останат неприятно изненадани напролет.
    Най-хубавото тепърва предстои!

    20:10 10.01.2026

  • 9 таксиджия 🚖

    16 12 Отговор
    "Партията" не подкрепям никого ще мине 10%

    Гласувам за неподкрепям никого. Щото няма адекватна партия, която да работи в полза на гражданите. Само селски бизнесмени, които гласуват каквото им платят и заповядат от посолството. По-добре да ги няма тия 240 тарикати, директно от посолството да ни нареждат и един резидент за лице пред ЕС.

    Коментиран от #73

    20:10 10.01.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    5 44 Отговор
    Разбира се, че ще бъде. България се крепи само и единствено благодарение на широките плещи на Бойко Борисов.

    Коментиран от #30

    20:11 10.01.2026

  • 11 Ъхъ!!!

    44 3 Отговор
    Суджук паша явно разчита на добре разработена схема за кражба и манипулации на гласове.

    20:11 10.01.2026

  • 12 ЗРИТЕЛ

    31 5 Отговор
    НАДЯВАЙ СЕ...

    20:11 10.01.2026

  • 13 Волен Сидеров в студиото на офнюз

    24 4 Отговор
    "Атака" ще подкрепи Радев. Ако той не участва, тогава значи ще има още едни избори - тогава ще участваме като партия, колкото вземем, няма значение. Ние сме изтикани - без пари не се правят избори, няма какво да се лъжем. Достъп до финансов ресурс и до хора имат тези, които са на власт. Иначе аз ще призова да подкрепим Радев, защото за мен няма значение с кого ще играе - това е начинът, по който да се разбие този прословут "модел", съобщи той.
    Сидеров каза, че в момента лидерите на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски са "много стресирани", защото знаят, че Радев ще излезе и че ПП-ДБ се готвят за увеличение на гласовете за тях след протеста. 

    "Ако ДПС се сведат до пета-шеста партия - приключва "моделът". Ако няма купени гласове и клиентелизъм, Пеевски ще има само 15 депутати - трябва да хвърли шапката", заяви Сидеров. Според него при намаляване на купените и зависимите гласове ГЕРБ ще се свият до размера на "Възраждане" - някъде около 300- 350 000 гласа.

    20:11 10.01.2026

  • 14 Но ти Тикво

    30 3 Отговор
    Никога повече няма до бъдеш звездата на хомо партито в Симитли! Много си дрът и мири3лив!

    20:11 10.01.2026

  • 15 Ще има ли гладни протести?

    31 3 Отговор
    Заради управлението на Тиквата и компания.

    20:11 10.01.2026

  • 16 Коня Солтуклиева

    18 4 Отговор
    "... Днес човек може да тръгне от Монтана и да стигне до Лисабон без да спира по граници, без проверки, без чакане..."
    .... Вижте как не смее да каже това, което му е на сърце:
    "... Днес човек може да тръгне от Банкя и да стигне до Барселона без да спирс по граници, без проверки, без чакане... "

    Коментиран от #58, #64

    20:12 10.01.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    13 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Чисто технически това няма как да се случи.

    Коментиран от #59

    20:12 10.01.2026

  • 18 Ами какво

    19 2 Отговор
    Чакаш айде тръгвай и не се връщай 👋

    20:12 10.01.2026

  • 19 ООрана държава

    18 5 Отговор
    С тия хартиени бюлетини ако искате можете да сте първа и единствена политическа сила, не вярвам на изборни резултати от хартиики

    20:14 10.01.2026

  • 20 Дедо

    28 3 Отговор
    Защото е подкупил със заплати цялата държавна администрация. Всички ченгета и държавни чиновници гласуват по команда за ГЕРБ , за да останат на работа и да получават облаги . Реално този държи и подкупва цяла една прослойка. Това е злоупотреба с власт. Отделно ГЕРБ и ДПС НН са основните купувачи на гласове в махалите .

    Коментиран от #66

    20:14 10.01.2026

  • 21 Анонимен

    13 1 Отговор
    - Ако кучето ви лае на задната врата, а жена ви звъни на входа, на кого от двамата ще отворите първо?
    - На кучето, то поне ще спре да лае, когато му отворя.

    20:14 10.01.2026

  • 22 Исторически парк

    13 5 Отговор
    Като дойде Радев пак ще си говорим 😉

    20:14 10.01.2026

  • 23 БеГемот

    20 1 Отговор
    На дърти години ще оди у затвора а можеше до сега да си ги излежи половината и да си умре в Зайчарника кат най обикновен загубеняк!

    20:15 10.01.2026

  • 24 Или

    17 5 Отговор
    Първа сила, ще бъде евентуален проект на президента Радев...! А ГЕРБ/ДПС ще бъдат пометени наистина този път един път, завинаги !!!

    20:15 10.01.2026

  • 25 Тореадор

    17 1 Отговор
    Ще напираш като бизон, докато свитнат, то всяка наглост си има край! Само животните и то по-глупавите не разбират от дума.

    20:15 10.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Евродебил

    15 5 Отговор
    Първа сила в "изборите" ще бъдат нормалните,негласуващи и необременени хора останали в България.От там насетне насетне, и в поредните купени и фалшифицирани избори се подреждайте по номерата, ГРОБ,Пеевски,вечния констататор Коцето,и тумбата на костофф с продължаваме подмяната...после коалиция и те така.Все отбор евроатлантици довели ни до този хал.На държавата ни и трябва революция и управляние сходно с това на Червените Кхмери в Камбоджа/Кампучия.Всичко останало е цирк за балъци.

    20:16 10.01.2026

  • 28 Тервел

    23 1 Отговор
    Резултатите на ГЕРБ на последните избори са точно 600 хиляди гласа. Точно колкото са всички държавни служители заедно с полицаите , пожарникарите и граничните полицаи.

    20:18 10.01.2026

  • 29 Гост

    23 1 Отговор
    Кога ли този нахален и безпрецедентно алчен Бай Ганьо ще ни освободи от присъствието си, което доста ни навреди през последните 17 години, дано му се връща в кармата, с лихвите...😡

    20:18 10.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Симпатизант

    2 16 Отговор
    Браво Боре само така напред да живей герб ура другари

    20:21 10.01.2026

  • 33 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    7 10 Отговор
    Maдypo e диктaтop кoмyниcт oбaчe мaшинитe мy зa глacyвaнe ca нaй-дeмoкpaтичнитe! cлeд мaлкo aлaбaлa c кoдa нa мaшинитe и флaшкитe нa пpoлeт пп-дб-тaтa пaк cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    20:21 10.01.2026

  • 34 Пепел

    11 1 Отговор
    Ти на езика!

    20:21 10.01.2026

  • 35 Е точно това е трагедията

    20 2 Отговор
    Когато ГЕРБ изчезне,тогава ще започне възтановяване на държавата

    20:21 10.01.2026

  • 36 Ми много тикви

    13 2 Отговор
    В тая държава, тя е затова е на дъното!

    20:23 10.01.2026

  • 37 Запомнете го ей младите!

    6 7 Отговор
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. И това е истината и по добре по рано да я разберете. Само Още време им трябва и ....
    Задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000 евра, мобилизация, роби за завода за барути..... малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет !

    Коментиран от #56

    20:25 10.01.2026

  • 38 Гост

    9 1 Отговор
    Бацо, вади милиардите от офшарките и почвай да купуваш, че изпадаш от борда, тъпак

    20:25 10.01.2026

  • 39 Не бъди толкова

    8 1 Отговор
    Сигурен … Не е лошо да бъдеш по смирен чадо .

    20:26 10.01.2026

  • 40 оня с питон.я

    7 2 Отговор
    Бойко плати на Плешо да не се явява на избори и сега е спокоен.

    20:26 10.01.2026

  • 41 Артилерист

    9 1 Отговор
    За пореден път ще изразя недоумението си как е възможно този доказан държавнически некадърник да има толкова много последователи и да продължава да бъде избиран, той и гербаджийската му шайка, за първа политическа партия. Тези последователи слепи ли са та не виждат какво се случва със страната? Ами неговия премиер Желязков директно поставя България на първа линия с откритото заставане в групата на желаещите...

    20:27 10.01.2026

  • 42 Луд

    10 1 Отговор
    умора няма. Тоя си проси да го наритат. Не разбра, че младите хора искат различна България, в която тиквите не управляват

    20:27 10.01.2026

  • 43 Анонимен

    2 1 Отговор
    Учителката пита:
    - Деца, от кой зеленчук ни текат сълзи?
    Иванчо вдига ръка:
    - От картофите, госпожо!
    - Как така от картофите? От лука, Иванчо!
    - Госпожо, вас никога ли не са ви уцелвали с картоф по главата?
    Госпожо, от татко знам как политиката умее да бие по главата:
    - Щом изям един домат, аз готов съм за дебат! Щом изям един картоф, аз за битка съм готов!

    20:27 10.01.2026

  • 44 Милен

    11 2 Отговор
    Няма да гласувам за герб

    Коментиран от #71

    20:28 10.01.2026

  • 45 Емигрант

    7 3 Отговор
    Пак ще бъдете първи, при такова просто и будала население винаги първи ще бъдат простаците, това го доказва и стандартът на живот в кочината ! България е комунистическа кочина затова и този "смелчага" комунист гарантира победа, той с червена книжка в "джоба" успя да убеди будалите, че е демократ и никога не е бил мутра ! Толкова за реалността която с която иска да живурка простолюдието !

    20:29 10.01.2026

  • 46 Софийски селянин,

    8 1 Отговор
    Да без роднините на тези които гласуват за тебе има няма към четвърт милион,плюс още 120,30 хиляди ромляни..
    И на това ако му казваш на първо място..
    Но основната вина ще бъде на гъбарите които в деня на изборите ще отидат за гъби...

    20:29 10.01.2026

  • 47 Сттттт

    7 2 Отговор
    Боклук…

    20:30 10.01.2026

  • 48 Далавера

    5 0 Отговор
    Ако не е Сиела норма Тодорова, ще стане, ама друг път

    20:30 10.01.2026

  • 49 Тити

    6 1 Отговор
    Селянина от Банкя пак е имал мокри сънища.

    20:31 10.01.2026

  • 50 Отче

    3 0 Отговор
    Тъй чедо тъй.

    20:33 10.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Заради вас

    4 1 Отговор
    гласуват едва 30% от хората!"първа сила" с едва 300 хиляди гласа! Пълен абсурд!

    20:34 10.01.2026

  • 53 Фикри

    5 1 Отговор
    Да бе, но от зад на пред.
    Народа ви мрази, бре. И теб и оня другия, не се ли усещате ?

    20:35 10.01.2026

  • 54 Бря,бря

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Има нещо,защото хора работещи там,го подхвърлиха същото.Под сурдинка, така,че и аз се ухилих,приех го за бъзик.Но изтрезнях,когато преди два дни платих тока- Със 89 лева повече от предишния месец.А при един и същ разход на ел.енергия,като уреди в дома.С тези" дистанционни" електромери,са ни закачили на къс повод.Колкото те решат,толкова ще платиш.Никакъв шанс,сам да контролираш разхода.Нямаш грам инфо,кога засичат,какви са старите показания.Разбираш от " разбивката" когато платиш сметката.Но до там.По електромера е абсурд да се ориентираш.Софийска вода ни готви същия подарък.С дистанционни водомери.Хиляди домакинства вече бяха принудени да ги подменят,защото били с изтекъл срок!? Не само това,но ги закупуваш от определен доставчик,е категорично условие- цена за бр.водимер-150-180 лв.отделно монтаж.Този " закон" вкаран от Теменужка ,преди 3 г( но ние спахме) задължава всеки до края на 2026 г да подмени водомерите си,с дистанционни.Ако не смениш,и в момента,започват да ти начисляват по 100 литра вода на ден,за всеки член от семейството.Не се бъзикам,нито го измислям.Отворете сайта,където тяхна служителка от управата го казва в прав текст.Много хора вече изгоряха ,с натрупани суми по 5-6 - 8 хиляди лева,по тази схема.Без да са уведомени,ги пускат на чси.

    Коментиран от #62

    20:35 10.01.2026

  • 55 Симпатизант

    2 5 Отговор
    Браво Боре само така напред да живей герб ура другари

    20:36 10.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 8 милиона са 160.000 гласа

    2 3 Отговор
    Как знае че ще е първи ? Дори гората протестират срещу него 10 г какво направи

    20:38 10.01.2026

  • 58 Фикри

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Коня Солтуклиева":

    Да го пази господ човека дето е тръгнал по Хемус и Тракия и по другите техни пътища-хранилки.
    Вървете да видите какво крадене става в гр. Априлци и какъв невероятен път правят майсторите

    20:39 10.01.2026

  • 59 гост

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Данко Харсъзина":

    Напротив. Най лесно и бързо може. Както се начислява 20% ДДС. Само че ДДС се показва във фактурата а 20-те процента грабеж не. Например 200 лв.сметка ти слагат без фактуриране още 40 лв. И плащаш 240 а реално е 200

    20:39 10.01.2026

  • 60 тиквата: това е голата истина

    3 3 Отговор
    зад мен са стотици хиляди преизбирачи
    пак ще ни търпите като кърлеж впит
    колкото да протестирате
    чекмеджета трябва да пълним от вас
    най бедните в ес

    20:41 10.01.2026

  • 61 Фют

    2 1 Отговор
    От моята гледна точка, нямате основателна причина.

    20:41 10.01.2026

  • 62 Дааа

    3 2 Отговор

    До коментар #54 от "Бря,бря":

    За декември ли платихте или за ноември. Аз също го видях във форуми но пише за сметките за декември и януари имат планове да ни оберат за последно чалга крадците. Аз не съм видял оше моята сметка за декември

    20:42 10.01.2026

  • 63 то е ясно

    2 1 Отговор
    като всички комисии са от техни хора нормално когато се променят комисиите които следят пеброяването на гласове може и да си получат правилния вот който е под 1% но до тогава все ще се чудим как така винаги са първи…

    20:42 10.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Истината

    5 1 Отговор
    За съжаление е прав защото сме мутренско - айдушка държава … Гласувайте !

    Коментиран от #75

    20:46 10.01.2026

  • 66 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Дедо":

    ВСИЧКО КАКВОТО СИ НАДРАСКАЛ Е ЗЛОУПОТРЕБА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ДА ЗНАЕШ

    20:48 10.01.2026

  • 67 пешо

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "отивай в пенсия мутро":

    не в пенсия при бай СТАВРИ

    20:49 10.01.2026

  • 68 И до Лесичери също

    1 1 Отговор
    В Монтана се появяват фалшиви евро банкноти от 50 евро, точно преди посещението на тиквениците. Да не са случайно от резервното чекмедже?

    20:49 10.01.2026

  • 69 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ддд":

    ПРОТЕСТИ НА БЕЗДЕЛНИЦИ ПЛАТЕНИ ШАР
    АТАНСКИ ХАЙДЕ СТИГА С ИЗМАМИТЕ

    Коментиран от #72

    20:49 10.01.2026

  • 70 Анонимен

    0 0 Отговор
    До шестата седмица човешките ембирони не се различават по пол. Едва от 7-та седмица влиза У-хромозом в действие – на 20-та седмица мъжките полови органи са готови.

    Може би има начин да се спасят мъжките гени, като се намери друго място в тялото, където да се съхранява. Защото мъжкият У-хромозом изчезва.

    Как би изглеждал светът без мъже и мъжки същества:

    - като райския живот на остров Лесбос, населяван само от девойки и жени, занимаващи се с изкуство и интелектуални занимания?
    - без войни, без изнасилвания и убийства?
    - кой ще убие тогава паяка в спалнята?
    - кой ще ремонтира скапаната кола в гаража?
    - за какво ще си приказват тогава дружките по телефона?
    - брюнетките нямаше да си блондират косите!
    - нямаше да има любовни сонати и концерти!
    - птичките нямаше да пеят!
    - нямаше да има царства и катедрали!
    - в пустинята в Египет нямаше да има пирамиди!
    - цветята нямаше да произвеждат тичинки и пражни торбички»

    Да спасим мъжете!

    20:52 10.01.2026

  • 71 Промяна

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Милен":

    АЗ И СЕМЕЙСТВОТО МИ СМЕ ЗА ГЕРБ

    Коментиран от #81

    20:52 10.01.2026

  • 72 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Промяна":

    Бегай бе, промит. Само тъпотии плямпаш

    20:52 10.01.2026

  • 73 Даа!

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "таксиджия 🚖":

    Огромна грешка,ако наистина мислиш и гласуваш по този начин,приятел! Тази " кутиийка" е тяхно изобретение.Ако гласуваш с" не подкрепям," ти реално им вършиш истинска услуга.Чистя аритметика,която работи изключително в тяхна полза.Съгласно изборния закон и правила.Ако е няма тази кутийка"- а само реално гласували, първите 3 партии,ще загубят по 3-4 депутатски места,защото " не подкрепям се отчита като брой гласували,което автоматично повишава техния процент.Колкото по малко гласували( без значение за кого) толкова повече депутати вкарва бойко.А за това,му помага и кутийката- " Не подкрепям! Приятелски съвет: Не убеждавай и други.По добре не гласувай,или гласувай ако щеш ,за някоя мижава партия,но гласувай реално.

    20:53 10.01.2026

  • 74 Анонимен

    0 0 Отговор
    В сравнение с жените мъжете са къде по-лабилни:

    - смъртността всред мъжките бебета през първата година е с 26 % по-висока
    - при травматизиращи преживявания на бременната майка (война, икономиески проблеми, безработица, земетресения) мъжките ембриони по-често умират
    - новородените момичета имат по-развит мозък (с 6 седмици по-развит от момчешкия)
    - мъжете умират средно 6 години по-рано от жените
    - много повече мъже имат увреждане на цветовото зрение
    - мъжете са 9 пъти по-често замесени в криминални престъпления и хулиганство
    - двойно повече мъже стават алкохолици и наркомани
    - мъжете 3 пъти по-често страдат от заекване
    - почти само мъжете страдат от косопад и оплешивяване
    - несравнимо повече мъже страдат от кървене на раните с трудно съсирване
    - мъжете трудно преценяват рисковите ситуации: затова по-често умират при пътни произшествия
    - всяка година двойно повече момчета са принудени да повтарят класа поради слаби оценки
    - 3 пъти повече мъже се самоубиват
    - мъжкият хормон тестостерон скъсява живота на мъжете: кастрираните мъже живеят с 13 години повече от некастрираните

    20:53 10.01.2026

  • 75 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Истината":

    Заради такъв "Промяна" всички намразиха Герб и Борисов. Виждаш вече едно хубаво мнение няма за тях! Преди 2 месеца докара Герб на 6 място в Пазарджик а скоро и на 6 място на парламентарните избори? Отговори някой плаща ли ти да се правиш на неграмотен ,тъп ,проЗт и да злепоставяш докрай Герб и Борисов?

    20:53 10.01.2026

  • 76 Ован

    0 1 Отговор
    Е и, кво от това. Не може да направиш правителство. Ще направиш сглопка с кокорчо, Мирчев и ония от бсп и така следващите 9 месеца. Клоун, време е целия тоя цирк да се разпусне и смяна на модела с президентска република, да се знае кой е виновен а не да си минете рацете

    20:53 10.01.2026

  • 77 Отвратен

    1 1 Отговор
    Този няма нито мярка, нито срам!

    20:54 10.01.2026

  • 78 Анонимен

    0 0 Отговор
    Интересна статия от сп. Шпигел, превеждам части от нея за вас:

    «Немският певец Грьонемайер пее «мъжете са незаменими на тоя свят». Де да беше така! Учени вече предричат изчезването на мъжките хромозоми. В сравнение с женските двойни Х-хромозоми, самотният мъжки У-хромозом все повече се смалява и деградира. По този начин мутации се предават неминуемо от баща на син. С разпадането на У-хромозом чезне и плодовитостта на носителя й. Мъжкият хромозом се е появид преди 300 милиона години, а оттогава е загубил две трети от първоначалната си големина. Въпросът не е дали, а кога мъжът ще се затрие.

    Защо е бил създаден мъжкият хромозом? Заради 2 неща: чрез смесването на женските гени с мъжките да се родят нови инживиди, по-пригодени към променящата се природа (най-вече спрямо новите паразити и микроби). И второ за да се предпази генетичния материал от натрупването на дефекти поради мутации. Ролята на мъжете е всъщност да свързват чрез своя генетичен мост отделните женски генетични линии!

    20:55 10.01.2026

  • 79 Първите ще станат последни

    1 0 Отговор
    Последните ще станат първи

    20:55 10.01.2026

  • 80 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    ДО ФАКТИ БГ НАДРАСКАНОТО ТУК Е ОГРОМНА ЗЛОВРЕДНА ПЛАТЕНА ЛЪЖА СРЕЩУ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ ЛИЦА ФАКТИ БГ ТОВА Е ВЕЧЕ ПРЕКАЛЕНО

    20:56 10.01.2026

  • 81 Новак

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Промяна":

    Никой не се съмнява в това! Познай защо!

    20:57 10.01.2026

