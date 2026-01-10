Борисов: ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите избори

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов публикува послание във Facebook, в което подчертава постиженията на България през 2025 г. и ролята на партията му в процеса на интеграция в Европа, предаде NOVA.
„Днес човек може да тръгне от Монтана и да стигне до Лисабон без да спира по граници, без проверки, без чакане. С една лична карта. С една валута – еврото“, пише Борисов. Той отбелязва, че това е реалност, която преди години е звучала като далечна мечта, но днес е ежедневие за младите хора, за бизнеса и за всички, които пътуват и работят в Европа.
Борисов изтъква, че постигнатото не е даденост, а резултат от изборите, усилията на ГЕРБ и дългогодишната работа на структурите на партията. „Всичко, което постигнахме през 2025 г., е резултат от дългогодишната работа на нашите структури и от доверието, което хората ни гласуваха през годините“, допълва той.
Борисов припомня, че пътят към тези успехи не е бил лесен. „Имало е кризи, натиск, атаки. Но когато имаш ясна посока и силна организация, издържаш“, пише лидерът на ГЕРБ. Той завършва публикацията с прогнозата си за предстоящите избори: „Убеден съм, че ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите избори!“
1 Първи
20:08 10.01.2026
2 Божкееее
20:08 10.01.2026
3 Последния Софиянец
Последния Софиянец
20:08 10.01.2026
4 отивай в пенсия мутро
отивай в пенсия мутро
20:09 10.01.2026
5 Ддд
Ддд
20:09 10.01.2026
6 мдаа
20:09 10.01.2026
7 ежко
20:09 10.01.2026
8 ГЕРБ - ДПС пълно мнозинство
Много от тях твърдят, с необходимата доза ирония, че това ДПС не е онова ДПС.
Съгласявам се само с едната част - ДА, това не е онова ДПС.
Водени от мен Делян Пеевски, ние взехме най-доброто от миналото. Добавихме нова енергия и свежи идеи. Поставихме основите на истинско Ново начало, даваме нужния пример.
Хиляди се присъединиха - и още идват! С нашите коалиционни демократични партньори от ГЕРБ ,ИТН и БСП ние променяме България към по -добро!
Върнахме се при хората и до хората - там, където трябва да бъдат Истинските Държавници.
Някои тъмни кръгове продължават с опитите да ни принизят, но ще останат неприятно изненадани напролет.
Най-хубавото тепърва предстои!
20:10 10.01.2026
9 таксиджия 🚖
Гласувам за неподкрепям никого. Щото няма адекватна партия, която да работи в полза на гражданите. Само селски бизнесмени, които гласуват каквото им платят и заповядат от посолството. По-добре да ги няма тия 240 тарикати, директно от посолството да ни нареждат и един резидент за лице пред ЕС.
таксиджия 🚖
20:10 10.01.2026
10 Данко Харсъзина
Данко Харсъзина
20:11 10.01.2026
11 Ъхъ!!!
20:11 10.01.2026
12 ЗРИТЕЛ
20:11 10.01.2026
13 Волен Сидеров в студиото на офнюз
Сидеров каза, че в момента лидерите на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски са "много стресирани", защото знаят, че Радев ще излезе и че ПП-ДБ се готвят за увеличение на гласовете за тях след протеста.
"Ако ДПС се сведат до пета-шеста партия - приключва "моделът". Ако няма купени гласове и клиентелизъм, Пеевски ще има само 15 депутати - трябва да хвърли шапката", заяви Сидеров. Според него при намаляване на купените и зависимите гласове ГЕРБ ще се свият до размера на "Възраждане" - някъде около 300- 350 000 гласа.
20:11 10.01.2026
14 Но ти Тикво
20:11 10.01.2026
15 Ще има ли гладни протести?
20:11 10.01.2026
16 Коня Солтуклиева
.... Вижте как не смее да каже това, което му е на сърце:
"... Днес човек може да тръгне от Банкя и да стигне до Барселона без да спирс по граници, без проверки, без чакане... "
Коня Солтуклиева
20:12 10.01.2026
17 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Чисто технически това няма как да се случи.
Данко Харсъзина
20:12 10.01.2026
18 Ами какво
20:12 10.01.2026
19 ООрана държава
20:14 10.01.2026
20 Дедо
Дедо
20:14 10.01.2026
21 Анонимен
- На кучето, то поне ще спре да лае, когато му отворя.
20:14 10.01.2026
22 Исторически парк
20:14 10.01.2026
23 БеГемот
20:15 10.01.2026
24 Или
20:15 10.01.2026
25 Тореадор
20:15 10.01.2026
27 Евродебил
20:16 10.01.2026
28 Тервел
20:18 10.01.2026
29 Гост
20:18 10.01.2026
32 Симпатизант
20:21 10.01.2026
33 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈
20:21 10.01.2026
34 Пепел
20:21 10.01.2026
35 Е точно това е трагедията
20:21 10.01.2026
36 Ми много тикви
20:23 10.01.2026
37 Запомнете го ей младите!
Задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000 евра, мобилизация, роби за завода за барути..... малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет !
Запомнете го ей младите!
20:25 10.01.2026
38 Гост
20:25 10.01.2026
39 Не бъди толкова
20:26 10.01.2026
40 оня с питон.я
20:26 10.01.2026
41 Артилерист
20:27 10.01.2026
42 Луд
20:27 10.01.2026
43 Анонимен
- Деца, от кой зеленчук ни текат сълзи?
Иванчо вдига ръка:
- От картофите, госпожо!
- Как така от картофите? От лука, Иванчо!
- Госпожо, вас никога ли не са ви уцелвали с картоф по главата?
Госпожо, от татко знам как политиката умее да бие по главата:
- Щом изям един домат, аз готов съм за дебат! Щом изям един картоф, аз за битка съм готов!
20:27 10.01.2026
44 Милен
Милен
20:28 10.01.2026
45 Емигрант
20:29 10.01.2026
46 Софийски селянин,
И на това ако му казваш на първо място..
Но основната вина ще бъде на гъбарите които в деня на изборите ще отидат за гъби...
20:29 10.01.2026
47 Сттттт
20:30 10.01.2026
48 Далавера
20:30 10.01.2026
49 Тити
20:31 10.01.2026
50 Отче
20:33 10.01.2026
52 Заради вас
20:34 10.01.2026
53 Фикри
Народа ви мрази, бре. И теб и оня другия, не се ли усещате ?
20:35 10.01.2026
54 Бря,бря
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Има нещо,защото хора работещи там,го подхвърлиха същото.Под сурдинка, така,че и аз се ухилих,приех го за бъзик.Но изтрезнях,когато преди два дни платих тока- Със 89 лева повече от предишния месец.А при един и същ разход на ел.енергия,като уреди в дома.С тези" дистанционни" електромери,са ни закачили на къс повод.Колкото те решат,толкова ще платиш.Никакъв шанс,сам да контролираш разхода.Нямаш грам инфо,кога засичат,какви са старите показания.Разбираш от " разбивката" когато платиш сметката.Но до там.По електромера е абсурд да се ориентираш.Софийска вода ни готви същия подарък.С дистанционни водомери.Хиляди домакинства вече бяха принудени да ги подменят,защото били с изтекъл срок!? Не само това,но ги закупуваш от определен доставчик,е категорично условие- цена за бр.водимер-150-180 лв.отделно монтаж.Този " закон" вкаран от Теменужка ,преди 3 г( но ние спахме) задължава всеки до края на 2026 г да подмени водомерите си,с дистанционни.Ако не смениш,и в момента,започват да ти начисляват по 100 литра вода на ден,за всеки член от семейството.Не се бъзикам,нито го измислям.Отворете сайта,където тяхна служителка от управата го казва в прав текст.Много хора вече изгоряха ,с натрупани суми по 5-6 - 8 хиляди лева,по тази схема.Без да са уведомени,ги пускат на чси.
Бря,бря
20:35 10.01.2026
55 Симпатизант
20:36 10.01.2026
57 8 милиона са 160.000 гласа
20:38 10.01.2026
58 Фикри
До коментар #16 от "Коня Солтуклиева":Да го пази господ човека дето е тръгнал по Хемус и Тракия и по другите техни пътища-хранилки.
Вървете да видите какво крадене става в гр. Априлци и какъв невероятен път правят майсторите
20:39 10.01.2026
59 гост
До коментар #17 от "Данко Харсъзина":Напротив. Най лесно и бързо може. Както се начислява 20% ДДС. Само че ДДС се показва във фактурата а 20-те процента грабеж не. Например 200 лв.сметка ти слагат без фактуриране още 40 лв. И плащаш 240 а реално е 200
20:39 10.01.2026
60 тиквата: това е голата истина
пак ще ни търпите като кърлеж впит
колкото да протестирате
чекмеджета трябва да пълним от вас
най бедните в ес
20:41 10.01.2026
61 Фют
20:41 10.01.2026
62 Дааа
До коментар #54 от "Бря,бря":За декември ли платихте или за ноември. Аз също го видях във форуми но пише за сметките за декември и януари имат планове да ни оберат за последно чалга крадците. Аз не съм видял оше моята сметка за декември
20:42 10.01.2026
63 то е ясно
20:42 10.01.2026
65 Истината
Истината
20:46 10.01.2026
66 Промяна
До коментар #20 от "Дедо":ВСИЧКО КАКВОТО СИ НАДРАСКАЛ Е ЗЛОУПОТРЕБА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ДА ЗНАЕШ
20:48 10.01.2026
67 пешо
До коментар #4 от "отивай в пенсия мутро":не в пенсия при бай СТАВРИ
20:49 10.01.2026
68 И до Лесичери също
20:49 10.01.2026
69 Промяна
До коментар #5 от "Ддд":ПРОТЕСТИ НА БЕЗДЕЛНИЦИ ПЛАТЕНИ ШАР
АТАНСКИ ХАЙДЕ СТИГА С ИЗМАМИТЕ
Промяна
20:49 10.01.2026
70 Анонимен
Може би има начин да се спасят мъжките гени, като се намери друго място в тялото, където да се съхранява. Защото мъжкият У-хромозом изчезва.
Как би изглеждал светът без мъже и мъжки същества:
- като райския живот на остров Лесбос, населяван само от девойки и жени, занимаващи се с изкуство и интелектуални занимания?
- без войни, без изнасилвания и убийства?
- кой ще убие тогава паяка в спалнята?
- кой ще ремонтира скапаната кола в гаража?
- за какво ще си приказват тогава дружките по телефона?
- брюнетките нямаше да си блондират косите!
- нямаше да има любовни сонати и концерти!
- птичките нямаше да пеят!
- нямаше да има царства и катедрали!
- в пустинята в Египет нямаше да има пирамиди!
- цветята нямаше да произвеждат тичинки и пражни торбички»
Да спасим мъжете!
20:52 10.01.2026
71 Промяна
До коментар #44 от "Милен":АЗ И СЕМЕЙСТВОТО МИ СМЕ ЗА ГЕРБ
Промяна
20:52 10.01.2026
72 Гост
До коментар #69 от "Промяна":Бегай бе, промит. Само тъпотии плямпаш
20:52 10.01.2026
73 Даа!
До коментар #9 от "таксиджия 🚖":Огромна грешка,ако наистина мислиш и гласуваш по този начин,приятел! Тази " кутиийка" е тяхно изобретение.Ако гласуваш с" не подкрепям," ти реално им вършиш истинска услуга.Чистя аритметика,която работи изключително в тяхна полза.Съгласно изборния закон и правила.Ако е няма тази кутийка"- а само реално гласували, първите 3 партии,ще загубят по 3-4 депутатски места,защото " не подкрепям се отчита като брой гласували,което автоматично повишава техния процент.Колкото по малко гласували( без значение за кого) толкова повече депутати вкарва бойко.А за това,му помага и кутийката- " Не подкрепям! Приятелски съвет: Не убеждавай и други.По добре не гласувай,или гласувай ако щеш ,за някоя мижава партия,но гласувай реално.
20:53 10.01.2026
74 Анонимен
- смъртността всред мъжките бебета през първата година е с 26 % по-висока
- при травматизиращи преживявания на бременната майка (война, икономиески проблеми, безработица, земетресения) мъжките ембриони по-често умират
- новородените момичета имат по-развит мозък (с 6 седмици по-развит от момчешкия)
- мъжете умират средно 6 години по-рано от жените
- много повече мъже имат увреждане на цветовото зрение
- мъжете са 9 пъти по-често замесени в криминални престъпления и хулиганство
- двойно повече мъже стават алкохолици и наркомани
- мъжете 3 пъти по-често страдат от заекване
- почти само мъжете страдат от косопад и оплешивяване
- несравнимо повече мъже страдат от кървене на раните с трудно съсирване
- мъжете трудно преценяват рисковите ситуации: затова по-често умират при пътни произшествия
- всяка година двойно повече момчета са принудени да повтарят класа поради слаби оценки
- 3 пъти повече мъже се самоубиват
- мъжкият хормон тестостерон скъсява живота на мъжете: кастрираните мъже живеят с 13 години повече от некастрираните
20:53 10.01.2026
75 гост
До коментар #65 от "Истината":Заради такъв "Промяна" всички намразиха Герб и Борисов. Виждаш вече едно хубаво мнение няма за тях! Преди 2 месеца докара Герб на 6 място в Пазарджик а скоро и на 6 място на парламентарните избори? Отговори някой плаща ли ти да се правиш на неграмотен ,тъп ,проЗт и да злепоставяш докрай Герб и Борисов?
20:53 10.01.2026
76 Ован
20:53 10.01.2026
77 Отвратен
20:54 10.01.2026
78 Анонимен
«Немският певец Грьонемайер пее «мъжете са незаменими на тоя свят». Де да беше така! Учени вече предричат изчезването на мъжките хромозоми. В сравнение с женските двойни Х-хромозоми, самотният мъжки У-хромозом все повече се смалява и деградира. По този начин мутации се предават неминуемо от баща на син. С разпадането на У-хромозом чезне и плодовитостта на носителя й. Мъжкият хромозом се е появид преди 300 милиона години, а оттогава е загубил две трети от първоначалната си големина. Въпросът не е дали, а кога мъжът ще се затрие.
Защо е бил създаден мъжкият хромозом? Заради 2 неща: чрез смесването на женските гени с мъжките да се родят нови инживиди, по-пригодени към променящата се природа (най-вече спрямо новите паразити и микроби). И второ за да се предпази генетичния материал от натрупването на дефекти поради мутации. Ролята на мъжете е всъщност да свързват чрез своя генетичен мост отделните женски генетични линии!
20:55 10.01.2026
79 Първите ще станат последни
20:55 10.01.2026
80 Промяна
До коментар #3 от "Последния Софиянец":ДО ФАКТИ БГ НАДРАСКАНОТО ТУК Е ОГРОМНА ЗЛОВРЕДНА ПЛАТЕНА ЛЪЖА СРЕЩУ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ ЛИЦА ФАКТИ БГ ТОВА Е ВЕЧЕ ПРЕКАЛЕНО
20:56 10.01.2026
81 Новак
До коментар #71 от "Промяна":Никой не се съмнява в това! Познай защо!
20:57 10.01.2026