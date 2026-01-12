Брюксел призова протестиращите в Иран да не спират с демонстрациите "въпреки репресиите на властта"

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола призова протестиращите в Иран да продължат с демонстрациите въпреки „строгите репресии от страна на Ислямската република“, предаде ДПА, цитирана от БТА.



„Към тези смели момичета, студенти, мъже и жени по улиците: Това е вашият момент“, написа Мецола в „Екс“.



Споменавайки продължаващото прекъсване на достъпа до интернет в страната, тя добави: „Знайте, че всеки режим, който блокира комуникациите, е режим, който се страхува от собствения си народ“.



Мецола също така призова лидерите в Техеран да променят курса си, подчертавайки, че исканията за достойнство и свобода не са прекомерни.



„Убийствата трябва да спрат. Невинните и преследваните трябва да бъдат освободени. Репресиите трябва да приключат“, написа още тя.



Мецола освен това призова страните членки на ЕС да засилят натиска върху Техеран, без обаче да уточни как това може да бъде направено. „Европа трябва да проумее своя дълг и необходимостта да действа“, заяви тя.

Ръководителят на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас заяви, че е готова да предложи нови санкции срещу Иран.

"ЕС вече е наложил широкообхватни санкции срещу Иран, по-специално срещу отговорните за нарушенията на правата на човека, разширяването на ядрената му програма и подкрепата на Техеран“ за водената от САЩ военна операция в Украйна. И съм готова да предложа допълнителни санкции в отговор на бруталното потушаване на демонстрантите“, каза тя пред Die Welt. Политикът добави, че Иран преживява най-големите демонстрации през последните години.

Според информационната агенция DPA, мерки вероятно първоначално ще бъдат взети срещу отговорните за действията срещу протестиращите, евентуално министри. Ограниченията срещу тях могат да включват забрани за пътуване до страни от ЕС и замразяване на активи.

Съединените щати обмислят „много силни“ варианти срещу Иран в отговор на протестите, обхващащи страната, и смъртта на протестиращи, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред репортери на борда на Air Force One.

Тръмп не изключи използването на военна сила. „Обмисляме тази възможност“, каза той в отговор на въпрос по темата.

Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф заяви по-рано, че ако Израел или САЩ ударят Иран, както израелските съоръжения, така и американските военни центрове, бази и кораби в региона ще станат легитимни цели за Техеран. Коментирайки това, Тръмп заплаши: „Ако направят това, ще ги ударим така, както никога досега не са били удряни. Ако направят това, ще се изправят пред много сериозна сила.“

Тръмп обмисля редица възможни действия срещу Иран в отговор на масовите протести, обхващащи страната, споделят източници на CNN и NBC сред американски служители.

Според тези източници, на Тръмп са били представени няколко предварителни плана за действие през последните дни, вариращи от възможни удари до варианти, които не включват военни действия. Източници от CNN съобщиха на NBC, че вариантите, включващи употребата на сила, включват удари срещу иранските сили за сигурност. Администрацията обаче се опасява, че подобни действия биха могли „неволно да сплотят иранския народ в подкрепа на правителството“ или да принудят Иран да отвърне със собствена военна сила, съобщава CNN.

Тръмп обмисля и действия срещу иранското правителство, които не включват военни удари, съобщиха източници пред канала. Тези варианти включват кибератаки срещу ирански военни или правителствени съоръжения, което според един служител би могло да подкопае усилията за потушаване на протестите.

Предварителните планове включват и налагане на нови санкции срещу ирански политици или икономически сектори като енергетиката и банковото дело. Вашингтон също така проучва възможността за предоставяне на технологии, като Starlink, за разширяване на достъпа до интернет в Иран, след като местните власти наложиха ограничения, както вече съобщи The Wall Street Journal (WSJ).

Източници на CNN твърдят, че Тръмп обмисля различни варианти, насочени към иранското правителство, защото „се надява да изпълни обещанието си да помогне на протестиращите в страната“.

Тръмп е разрешил среща с ирански представители, за да обсъдят ядрената програма на Техеран, съобщи Ройтерс в неделя.

Според информацията Тръмп е заявил, че ирански представители са се свързали със САЩ на 10 януари „по ядрени въпроси“ и че американският премиер е разрешил „среща с тях“. Той също така е заявил, че Вашингтон поддържа контакт с опозиционните сили в Иран.

Според американския лидер „може да се наложи да действаме преди срещата. Срещата е в процес на организиране. Иран се обади. Те искат да преговарят“, каза Тръмп. Според Ройтерс, дискусията е била свързана с преговори по ядрената програма на Техеран. В същото време, според агенцията, Тръмп е заявил и че Вашингтон поддържа контакт с опозиционните сили в Иран.

Според иранската организация за правата на човека HRANA (Информационна агенция за активисти на правата на човека), цитирана от Ройтерс, до 11 януари в размириците са били убити 490 протестиращи и 48 служители по сигурността. Освен това са били арестувани над 10 000 протестиращи. Според иранската държавна информационна агенция Tasnim, 109 служители по сигурността са били убити в размириците.

Иранското правителство обяви тридневен национален траур в памет на „мъчениците“, включително членове на силите за сигурност, загинали по време на двуседмичните протести, съобщи държавната телевизия, предаде NOVA.

Властите определиха борбата срещу това, което те наричат „безредици“, като „иранска национална съпротивителна битка срещу Америка и ционисткия режим“. Те използваха термина на ръководството за Израел, който Ислямската република не признава.

Президентът Масуд Пезешкиан призова гражданите да се включат в „национален марш на съпротивата“ — поредица от митинги в цялата страна, планирани за 12 януари. Целта е да бъде осъдено насилието, което правителството определи като извършено от „градски терористични престъпници“.

Британските министри проучват възможности как да променят закона, за да забранят Иранската революционна гвардия, заяви министър от кабинета по време на бруталните репресии в Иран, при които се твърди, че са били убити близо 500 протестиращи. По улиците на Лондон също имаше протести.



Хайди Алекзандър, която е министър на транспорта, заяви, че има "празнини в законодателството", което означава, че Иранската революционна гвардия не може да бъде забранена по същия начин, както групи като "Палестинско действие". Министрите постоянно се изправят пред призиви да забранят мощното крило на иранския режим.



Групи за граждански права заявиха, че Иранската революционна гвардия се е опитала да потуши протестите в Иран с бойни оръжия, сълзотворен газ и масови арести. Западните разузнавателни агенции пък обвиняват Иранската революционна гвардия в ръководене на тайни операции във Великобритания, включително наблюдение на дисиденти, кампании за сплашване и планирани отвличания. Корпусът играе и централна роля във финансирането на войнствени групировки, включително "Хамас" и "Хизбула".



Междувременно в неделя хиляди хора излязоха по улиците на Лондон в подкрепа на протестите в Иран. Те се събраха пред иранското посолство и продължиха към британския правителствен комплекс. Там те призоваха Лейбъристката партия да затвори посолството, като го нарекоха "фабрика за тероризъм“. Показани бяха кадри как протестиращите хвърлят предмети по сградата и горят изображения на аятолах Али Хаменей.