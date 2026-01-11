Новини
Бивш румънски премиер: Еврозоната дава на България конкурентно предимство

Бивш румънски премиер: Еврозоната дава на България конкурентно предимство

11 Януари, 2026 08:29, обновена 11 Януари, 2026 07:34 1 290 102

Това заяви снощи в ефира на телевизия Диджи 24 Теодор Столожан, коментирайки икономическата ситуация в северната съседка

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

С влизането си в еврозоната България ще има конкурентно предимство пред Румъния във всички области, особено в туризма.

Това заяви снощи в ефира на телевизия Диджи 24 бившият румънски премиер Теодор Столожан, коментирайки икономическата ситуация в Румъния, цитиран от dariknews.bg.

„В края на тази година ще видите какъв международен туризъм е имала България и какъв туризъм ще има Румъния", посочи Теодор Столожан, който бе министър-председател на Румъния в периода 1991-1992 г.

Бившият премиер от редиците на Национално-либералната партия подкрепя влизане на Румъния в еврозоната и припомни, че винаги се е застъпвал за това.

Румъния е официално задължена да приеме еврото съгласно Договора за присъединяване към Европейския съюз, но понастоящем няма график за осъществяване на тази цел. През годините след влизането в ЕС, различни румънски правителства са посочвали няколко целеви дати - 2019 г., 2024 г. или 2029 г., но нито една не е била подкрепена от изпълнение на необходимите условия, коментираха румънски медии покрай влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г.

„Имаше невероятна съпротива от страна на банковата система, като теоретиците се опитваха да докажат, че Румъния не може да премине към еврото, докато не е достатъчно развита“, припомни Теодор Столожан в ефира на Диджи 24 и даде за пример Хърватия и България.

Той коментира икономическата ситуация в Румъния и отбеляза, че проблемът на страната е фискалната и финансовата дисциплина.

„Ние, с математическа точност, в крайна сметка разбиваме каруцата в оградата, както направихме сега, и тези изключително болезнени и тежки мерки (за икономии) трябваше да бъдат предприети за румънското население и не само за него, но и за румънските компании. Ние имаме тази черта, затова винаги съм се застъпвал за това Румъния да премине към еврото възможно най-бързо“, сподели румънският политик.

Според него, за да се осъществи тази цел, Румъния трябва да постигне макроикономически баланс, а не ниво на развитие.

„Хърватия се присъедини към еврото, като по това време имаше по-нисък брутен вътрешен продукт на глава от населението от Румъния“, отбеляза бившият премиер.

Той коментира новините в Румъния около преминаването към еврото в България и информациите, че някъде е нямало евро в банкомат или че някой е получил ресто в лева.

„Това са проблеми, присъщи на началния период, докато нещата се уредят“, посочи Теодор Столожан. “България ще има конкурентно предимство пред Румъния във всички области, особено в туризма. И в края на тази година ще видите какъв международен туризъм е имала България и какъв туризъм ще има Румъния", заключи той.

В Румъния обществената подкрепа за приемането на еврото е около 59 процента, според проучване на Евробарометър за Европейската комисия. Страната обаче е изправена пред най-големия бюджетен дефицит в ЕС, а стабилизирането на публичните финанси е основна пречка за присъединяването. Анализатори, цитирани от Ройтерс, казват, че ще са необходими няколко години, за да може Румъния да стабилизира финансите си, за да има реалистична перспектива за присъединяване към еврозоната. На фона на високата инфлация, мерките за строги икономии и възхода на крайната десница преди изборите през 2028 г., темата за приемането на единната валута липсва от масовия обществен дебат.

За да може Румъния да се откаже от леята, бюджетният дефицит не трябва да надвишава 3 процента от БВП, публичният дълг трябва да бъде ограничен до под 60 на сто от БВП, а инфлацията не трябва да бъде с повече от 1,5 процента по-висока от средната стойност за страните от еврозоната с най-добри показатели. Освен това страната трябва да има стабилен валутен курс - трябва да участва в механизма на обменните курсове (ERM II) в продължение на най-малко две години без значително отклонение от централния курс на ERM II, а дългосрочният лихвен процент не трябва да надвишава с повече от два процентни пункта лихвения процент на трите държави членки с най-добри показатели за ценова стабилност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 най вече предимство

    17 21 Отговор
    мизерия се нарича

    07:36 11.01.2026

  • 3 Добро утро!

    18 12 Отговор
    Абсолютно вярно...

    07:37 11.01.2026

    До коментар #8 от "хайде па@па@гал":

    Отивай на работа!

    Коментиран от #23

    07:48 11.01.2026

  • 19 Айдее, подготвят и Румъния, да

    13 15 Отговор
    Обзалагам се, че и там няма да се допитат до народа!

    Платили са на тая марионетка да дрънка за "туризъм". Норвегия без евро и с безбожни цени, има по-доходен туризъм.

    Коментиран от #22

  • 20 ЕВРОТО ИДВА

    До коментар #14 от "а ти $":

    ВЕРНО ТУК СТЕ СЕ СЪБРАЛИ ЕДНОПОЛОВИ ПОЧИТАТЕЛИ НА ЕДНОПОЛОВАТА ЛЮБОВ НО НЕ Е МЯСТО ЗА ТЪРСЕНЕ НА ТАКАВА И ПРОПОВЯДВАНЕ НА ЕДНОПОЛОВИ ЦЕННОСТИ ПО КРЕМЪЛСКИ

    БЪЛГАРИЯ Е ПЪРВАТА СТРАНА В ЕВРОПА

    Коментиран от #40

    07:49 11.01.2026

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "По пътя на свободата":

    до сега 1000% от къде ви идват тези мисли рано рано я се връщай да обереш краставицата на мъжката ти половинка джендър ако Бб можеше до сега хахах

    Коментиран от #31

  • 22 Коректор

    11 11 Отговор

    До коментар #19 от "Айдее, подготвят и Румъния, да":

    Изборите ги коригираха в Русия.

    Изключиха Борис Надеждин
    Убиха Алексей Навалний
    Затвориха Кара Мурза и който там друг не е от Единна Фашистка Рoccия

    07:50 11.01.2026

  • 24 Накратко

    10 10 Отговор

    До коментар #8 от "хайде па@па@гал":

    1.Премахване на таксите за превалутиране: Бизнесът и туристите вече не плащат за обмяна на левове в евро, което спестява стотици милиони евро годишно на икономиката.

    По-ниски трансакционни разходи: Преводите в еврозоната стават по-бързи и евтини, тъй като страната става част от единната платежна зона.

    2. Финансова стабилност и по-ниски лихви
    Достъп до ликвидност: Българските банки получават директен достъп до ресурсите на Европейската централна банка (ЕЦБ), което повишава устойчивостта на банковата ни система.

    По-нисък риск: Членството в „клуба на богатите“ подобрява кредитния рейтинг на държавата, което в дългосрочен план води до по-ниски лихви по кредитите за фирмите и домакинствата.

    3. Инвестиции и икономически растеж
    Повече чуждестранни инвестиции: Единната валута премахва валутния риск за инвеститорите, което прави България по-привлекателна дестинация за нов бизнес и капитали.

    Улесняване на търговията: Тъй като над 60% от износа ни е към ЕС, използването на същата валута улеснява планирането и търговията за българските производители.

    4. Политическо влияние
    Място на масата: България вече има право на глас при вземането на решения в Управителния съвет на ЕЦБ и в Еврогрупата. Така страната ни участва пряко в определянето на паричната политика на Европа, вместо само да я следва пасивно.

    Коментиран от #46, #52, #54

    07:51 11.01.2026

  • 26 Копеи не философствай!

    3 9 Отговор

    До коментар #23 от "не мисли а се връщай":

    Заминавай да пълниш снаряди за братята украинци! Ще ти плащат в €! Марш!

    07:55 11.01.2026

  • 28 Една мисъл не ми дава мира

    7 8 Отговор
    Защо копейките каквото си пожелаят никога не се случва?

    Коментиран от #43, #49

    07:57 11.01.2026

  • 30 Вързан - невързан, лева

    8 8 Отговор

    До коментар #7 от "Стига с това евро бе.":

    си е национална валута и това е едно от основните условия за националност и държавност.
    При суверинитет, лева може да се вързва и развързва за всяка валута при необходимост.

    Коментиран от #61

    07:59 11.01.2026

  • 31 Привържениците на традиционните ценности

    9 5 Отговор

    До коментар #21 от "ако можеше да го направи":

    от възраждане, все за между-мъжка еднополова сексуална любов мислите! Явно това са традиционните московски ценности, на които ви научи Мургавия от Максуда.

    07:59 11.01.2026

  • 32 Копейки,

    8 6 Отговор
    Стив Ханке каза да отивате в Русия.

    08:00 11.01.2026

  • 33 РУСКОТО ПОСОЛСТВО

    8 5 Отговор
    РАЗДАВА ЩЕДРО ЕВРАЦИ
    НА ВСИЧКИ РУСОГЛУПАЦИ

    08:00 11.01.2026

  • 34 Град Козлодуй

    2 6 Отговор
    Прав е човека.

    08:01 11.01.2026

  • 35 добре информиран другар

    7 9 Отговор

    До коментар #16 от "По пътя на свободата":

    Абе урсуловец, какво пречи да се спретне инфлация с евро? Няма начини ли?

    Коментиран от #37

    08:05 11.01.2026

  • 36 оня гост

    6 4 Отговор
    Ами дайте да му дадем българско гражданство на тоя нахилен индивид. И една панелка някъде при братята Ромале. Така ще се почувства съвсем у дома си. Казват повече от 90% от румънската популация вече е такава

    08:09 11.01.2026

  • 37 Аааааа нема,нема.

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "добре информиран другар":

    Не може,не може.

    08:09 11.01.2026

  • 38 Гъбарков

    1 2 Отговор
    Ааааа..., то ще е закратко, краят му се вижда....

    08:14 11.01.2026

  • 40 си пън

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "ЕВРОТО ИДВА":

    де видя българия бе пъпеш,тикволандия е вече

    08:17 11.01.2026

  • 42 Факт

    13 5 Отговор
    Само невежите и умствено ограничените са срещу еврото .

    Коментиран от #44, #65

    08:18 11.01.2026

  • 44 Това е безспорен

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "Факт":

    Факт.

    08:20 11.01.2026

  • 45 Стотинков

    5 7 Отговор
    Врабчетата изпопадаха от дърветата от смях. България щяла да има конкурентно предимство от приемането на еврото. В България по политически причини се поддържа висок стандард на живот основно чрез кредити. След близо двадесет години в ЕС България не произвежда нищо с което да е разпознаваема в света. Приемането на еврото с това управление едва ли ще промени нещо в това положение.

    08:22 11.01.2026

  • 47 А сига бе! Ама верно ли?

    6 6 Отговор

    До коментар #22 от "Коректор":

    Борис Надеждин, Алексей Навалний, Кара Мурза имали шанс да станат президенти, с общо одобрение и тримата, около 2%??? Как ще стане? Та това и Урсула с инструментите си, та дори и самия Сорос не биха могли да го скалъпят!

    А назначения за "руски нацист" Навални за да разпарчетоса РФ, бе убит от създателите си. Защото в затвора не им върши вече работа, а като "убит от Путин" им е пак полезен!

    Коментиран от #73

    08:23 11.01.2026

  • 49 кажи ти какво си пожела от

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "Една мисъл не ми дава мира":

    дядо коледа урсоланец вибрираш пингвин

    08:38 11.01.2026

  • 50 Стотинков

    2 2 Отговор
    Българите в модерна България са свикнали да чакат някой друг отвън да ги оправи. Сега чакат еврото да ги оправи.

    Коментиран от #51, #58

    08:38 11.01.2026

  • 51 Омазана ватенка

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "Стотинков":

    Отивай да ринеш сняг!😸

    08:40 11.01.2026

  • 52 Кратко и ясно

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Накратко":

    Добре си се аргументирал , но запомни че тази циганска територия, с тоз кофти ,,народ" , няма мръдне и в следващите 30 год.

    Коментиран от #53

    08:41 11.01.2026

  • 53 Чемодан, вокзал

    3 2 Отговор

    До коментар #52 от "Кратко и ясно":

    Дрисчанск!

    08:43 11.01.2026

  • 55 За един приятел питам

    6 4 Отговор
    Защо като е толкова хубаво еврото с всички зъби стискаха само и само да не се допитат до народа дали го иска или не?

    Самият факт, че цялата власт я беше страх да не би да се разбере, че народът не иска еврото показва, че целта на въвееждането му е нечиста и ще има доста още за крадене, което пак народът ще изплаща. Вече 35г. всичките действия на властта водят до разграбването на България и от година на година става по-зле за народа и по-добре да управляващите. Еврото е поредното такова действие.

    Щото никой вече не им вярва на евро-атлантиците, затова и ни вадят мнения на крадливите им дружки от чужбина.

    08:46 11.01.2026

  • 58 Еврото идва да ви оправи

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "Стотинков":

    Застанете мирно и слушайте, за да не боли когато ви оправя еврото.

    И децата ви ще оправи, ако имат търпението да стоят в България и да вярват на властта.

    08:48 11.01.2026

  • 59 Стотинков

    3 2 Отговор
    Ако тенденциите на икономическото развитие се запазят България ще остане същата кръгла икономическа нула каквато е и в момента. Еврото нищо няма да промени в тази ситуация.

    Коментиран от #67

    08:50 11.01.2026

  • 60 Е, и, какво от това?

    1 2 Отговор
    Идва голяма рецесия.
    Дори да сравните туризмът между двете ни страни, ние пак ще трябва да спасяваме родният ни бизнес с финансиране от бюджета.
    Вие ще слезете три стъпала надолу, а ние само две - голяма хвалба.
    Злорадстване, като: - Вижте се, изяли сте повече л-на. - не ни прави по-богати.

    08:51 11.01.2026

  • 61 Финанси от кръчмата

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Вързан - невързан, лева":

    Ти какъв си? Финансист или си безпаричник - дървен философ, научил финанси и счетоводство в селската кръчма.

    То така се вързва и развързва. Когато ти е "вързано" не ти е "валута", а е "национална разписка", която евентуално може да обмениш във валута. При НРБ и дори след това преди Виденов - беше от невъзможно до много трудно да обмениш за валута.

    Коментиран от #95

    08:52 11.01.2026

  • 62 Румънските Крадливи цигани Налазиха

    3 1 Отговор
    Европа! ИСПАНИЯ, Италия, и цяла Европа са са видели в Чудо от Крадливи Румънски Цигани! 4 Милиона трябва да имат! Мамалигара е Платен Маниполстор!!

    08:54 11.01.2026

  • 65 Сиреч, поне 80%

    0 4 Отговор

    До коментар #42 от "Факт":

    от населението!
    Затова и нямаше допитване, нали?

    Да не мислиш, че в Румъния ще има референдум за еврото??? Не напразно Урсула корегира изборите и там.

    08:55 11.01.2026

  • 66 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Да си учил...":

    Верно сте много пpocтите парчета, които пишете тука

    08:56 11.01.2026

  • 67 Ученик

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Стотинков":

    Икономиката отговаря точно на комунистическото ни образование.

    08:57 11.01.2026

  • 68 Стеф

    3 4 Отговор
    Ние станахме членове на клуба на богатите, а Виктор Орбан раздава 13 и 14- та пенсия на унгарските пенсионери??? ... тъжна история.

    Коментиран от #70

    08:58 11.01.2026

  • 69 глупусти

    0 2 Отговор
    Шефа каза, че са ни нахендрили с това Евро и румънците и чехите били по-добре без Еврото. То тука с Еврото вече не се издържа и се чудя на къде да бягам. Какъв е този незнаен румънец да лъже!

    08:59 11.01.2026

  • 70 няма страшно

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Стеф":

    Ще си я върнат пенсията с лихвите. Няма да се плашиш.

    09:00 11.01.2026

  • 73 Товариш Капейкин

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "А сига бе! Ама верно ли?":

    Копейчик, никой не е казал, дали щели да станат или няма да станат. Казахме, че директно ги елиминираха преди изборите. После им дават един кандидат и казват - "Гласувайте". И това не беше достатъчно, че показаха и снимано със скрити камери, как директно подменят протоколите.

    ГЕРБаджийските избори - ряпа да ядат пред руската действителност.

    09:01 11.01.2026

  • 74 нали

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Невероятни т паци":

    Ако бе направил цял мандат, нямаше да говори такива неща. Шефа така каза.

    09:01 11.01.2026

  • 76 Руската пропаганда

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "Невероятни т паци":

    Винаги се цели в глупака.

    Коментиран от #87

    09:03 11.01.2026

  • 78 ШЕФА

    1 2 Отговор
    Щом и румънски Алцхаймери включиха в агитацията за престъплението на века с унищожаването на Българският лев от най големият престъпник в цялата история на България Винету значи работата е мноооого зле.Европа ще бъде смазана от рецесий,стачки,болести и миграция,сещайте се какво ни чака,благодарение на най големият нац.предател Винету.

    09:04 11.01.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 направи партия

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Стеф":

    и предложи алтернатива бре

    Като не си гласувал, сега какво си се разревал?

    09:07 11.01.2026

  • 82 Омазана ватенка

    5 1 Отговор

    До коментар #75 от "Защо Фафли":

    Левът беше към германската марка.После германската марка стана евро.Така левът стана дефакто евро. Панимаеш?😁

    Коментиран от #88

    09:08 11.01.2026

  • 83 Оди у Русиа

    3 1 Отговор

    До коментар #79 от "Стеф":

    Там референдуми през седмица.

    Коментиран от #89

    09:10 11.01.2026

  • 84 Тръмп въвежда еврото

    1 5 Отговор
    Ако видите, че Америка въвежда еврото, значи е от полза.
    Дотогава ще сме на загуба.

    Просто целта беше държавната хазна на България да бъде взета от Евросъюза. Айде честито на хората с деца - да са им живи и здрави да имат яа гърбина на работят за да изплащат дълговете на родителите си.

    Коментиран от #86

    09:10 11.01.2026

  • 86 Ха ха ха ха

    1 3 Отговор

    До коментар #84 от "Тръмп въвежда еврото":

    Ами защо не приехме долара, бря умен?

    09:12 11.01.2026

  • 87 Руската пропаганда теб те е уцелила

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Руската пропаганда":

    точно в десятката. Но, ти имаш примитивен интелект и дори не си го осъзнал още.

    09:13 11.01.2026

  • 88 Историк

    1 3 Отговор

    До коментар #82 от "Омазана ватенка":

    Защо тогава махнаха лева и въведоха еврото? ИЗлиза по твоята логика, че не е имало никаква нужда?

    Просто вземи прочети някъде какво още става с парите на една държава, когато влезе в Еврозоната. Прочети кой ще ги управлява, КЪДЕ се намира той, и дали ТИ имаш право да кажеш, че не искаш да ти отидат "за Зеленски" например. НЯМАШ. Стоиш и гледаш как Боко умира от старост в прегръдките на Урсула.

    Пеевски подкрепя ли еврото - подкрепя го. Якоооо ! Ще има пари за всички, вЕрвайте на Симеон-2. Стига да изкарате Ковида де.

    Коментиран от #93

    09:13 11.01.2026

  • 89 Путин каза, че Русия е демократична

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Оди у Русиа":

    затова 25 години един и същи президент, даже конституцията сменяха няколко пъти, за да е един и същи президента, за да може народът на демократични избори да го избира отново и отново.

    09:14 11.01.2026

  • 91 не е така

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Ха ха ха ха":

    Аз гласувах за всички които предлагаха алтернатива - Сергей Станишев, Яне Янев, Георги Първанов, Ковачки, Николай Бареков, Марешки, Корделия Нинова, Атанас Атанасов, Кирил Петков. Всичките НИКОГА НИЩО не направиха за мен като гражданин. Превърнаха ме в лузер който залага все на бита карта. Чак ме е срам от мене си.

    Коментиран от #94, #96

    09:17 11.01.2026

  • 92 Като дават евро - взимайте братя

    1 1 Отговор
    Сега е моментът да станете богати.
    Песимистите казват, че заплата от 2000 лв ще стане 1000 евра и така ще е по-малка.
    Оптимистите казват, че който взима заплата 0лв и не работи - пак ще взима 0 евра и няма да работи.

    А както знаем, цените ще паднат двойно. Хляб от 2 лева става 1 евро ! Урааааа
    ГЕРБаджиите оправиха България. Вече 20 години я оправят.

    09:18 11.01.2026

  • 93 Размазана вата

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Историк":

    Поне от 5 години обясняват "ЗАЩО", обаче глупав човек като теб или не чете или не може да разбере. След 3 месеца няма да си спомняш за лева. След 1 година все едно никога не го е имало.

    За последните 100 години поне 10 пъти са сменяли парите. И кво?

    Викай му евро-лев след поредната деноминация! :))))))

    09:19 11.01.2026

  • 94 Кирчо Петков

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "не е така":

    Аз оправях освен жена ми и Лена Бориславова, нямах време за останалите хора. Проявете малко разбиране.
    Асен и Ники не могат да оправят, не очаквайте повече от тях. Но пък мижете винаги да ги оправите, ако сте на много, много голям зор. Ще ви платят.

    09:20 11.01.2026

  • 95 Ти си учил финанси

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Финанси от кръчмата":

    точно не в селската кръчма, а в селския обор до кръчмата! История си учил в гората! Разписки? 😄 Меоните и мизийците дали са знаели какво е това разписка през 9-и век пр.н.е., заменили остриетата на копия с пари, форма дадена по парещото слънце, същия този бог Арис (Ярило), чийто слънчев връх (лъч) от копието е заменено с пара, парещо слънце? Сиреч същото. Научи първо историята на парите, която тръгва от меоните и мизите, последвали финикийците, след това ела да ми дрънкаш за финанси. Да нучиш също, че думата монета, е дадена по бог Менес (Манес, Минос) - юнец Дионис, в случая Месечина, въведена за първи път в храма на Юнона, женска форма на юнецът Дионис, по-стара тирсенска богиня Уни (унец - уньць, уница), сиреч вол - крава, аргоска месечина ЙО, съкращение от йоница (крава), Исис - кравата, жена на Осирис месечината (Дионис - Бакикос), Осирис-Ях, Дионис-Якхос.

    Коментиран от #98, #100

    09:20 11.01.2026

  • 96 Ха ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "не е така":

    По това, за кой си гласувал си личи, какъв си.

    Но за това, че си лузър си виновен единствено сам и евентуално родителите ти, че не са те научили на труд и дисциплина.

    Коментиран от #97

    09:22 11.01.2026

  • 97 не е така

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Ха ха ха ха":

    Сега ще гласувам за Президента. Той още от 2020 беше обещал да ни оправи. Досега требваше да ни е оправил, ама ще му дам още един шанс.

    09:23 11.01.2026

  • 99 Живял отдавна

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "Копейчик Костадинович Рубльов":

    Много си вързал да европропагандата. На границата никой не е убит, който излиза. Откъде ги вадите тези американски опорки?

    За забавление по евростандартите вижде какво става на Украинската граница към Румъния, Унгария, Полша. Гледайте как плуват труповете на искащите да избягат от Зеленски. И Евросъюзът се радва и дава картбланш за трепане и милиарди и оръжия за това.

    Коментиран от #101

    09:24 11.01.2026

  • 100 Финанси от кръчмата

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Ти си учил финанси":

    Не претендирам за финансист, но ти явно претендираш за HAДЪРBEH ФИЛОСОВ с тая безмислена глупост, която си написал, която е дори и нечетима. Дрога, пиянство или психиатрично състояние?

    09:25 11.01.2026

  • 101 кой ти каза?

    0 1 Отговор

    До коментар #99 от "Живял отдавна":

    Над 80 граждани на ГДР са отстреляни на южната граница на НРБ. Завалийките си мислели че контрола в България е по-слаб отколкото на Берлинската стена.

    09:26 11.01.2026

  • 102 Дебелиян Пеевски от ППДБ

    1 0 Отговор
    Доста добре върви бизнесът. Сега ще исакме от Брюксел да ни даде евро за събраните левовете от хората. Цирк.
    Европа плаща, но не на всеки.

    09:27 11.01.2026

