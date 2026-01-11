Бивш румънски премиер: Еврозоната дава на България конкурентно предимство

С влизането си в еврозоната България ще има конкурентно предимство пред Румъния във всички области, особено в туризма.
Това заяви снощи в ефира на телевизия Диджи 24 бившият румънски премиер Теодор Столожан, коментирайки икономическата ситуация в Румъния, цитиран от dariknews.bg.
„В края на тази година ще видите какъв международен туризъм е имала България и какъв туризъм ще има Румъния", посочи Теодор Столожан, който бе министър-председател на Румъния в периода 1991-1992 г.
Бившият премиер от редиците на Национално-либералната партия подкрепя влизане на Румъния в еврозоната и припомни, че винаги се е застъпвал за това.
Румъния е официално задължена да приеме еврото съгласно Договора за присъединяване към Европейския съюз, но понастоящем няма график за осъществяване на тази цел. През годините след влизането в ЕС, различни румънски правителства са посочвали няколко целеви дати - 2019 г., 2024 г. или 2029 г., но нито една не е била подкрепена от изпълнение на необходимите условия, коментираха румънски медии покрай влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г.
„Имаше невероятна съпротива от страна на банковата система, като теоретиците се опитваха да докажат, че Румъния не може да премине към еврото, докато не е достатъчно развита“, припомни Теодор Столожан в ефира на Диджи 24 и даде за пример Хърватия и България.
Той коментира икономическата ситуация в Румъния и отбеляза, че проблемът на страната е фискалната и финансовата дисциплина.
„Ние, с математическа точност, в крайна сметка разбиваме каруцата в оградата, както направихме сега, и тези изключително болезнени и тежки мерки (за икономии) трябваше да бъдат предприети за румънското население и не само за него, но и за румънските компании. Ние имаме тази черта, затова винаги съм се застъпвал за това Румъния да премине към еврото възможно най-бързо“, сподели румънският политик.
Според него, за да се осъществи тази цел, Румъния трябва да постигне макроикономически баланс, а не ниво на развитие.
„Хърватия се присъедини към еврото, като по това време имаше по-нисък брутен вътрешен продукт на глава от населението от Румъния“, отбеляза бившият премиер.
Той коментира новините в Румъния около преминаването към еврото в България и информациите, че някъде е нямало евро в банкомат или че някой е получил ресто в лева.
„Това са проблеми, присъщи на началния период, докато нещата се уредят“, посочи Теодор Столожан. “България ще има конкурентно предимство пред Румъния във всички области, особено в туризма. И в края на тази година ще видите какъв международен туризъм е имала България и какъв туризъм ще има Румъния", заключи той.
В Румъния обществената подкрепа за приемането на еврото е около 59 процента, според проучване на Евробарометър за Европейската комисия. Страната обаче е изправена пред най-големия бюджетен дефицит в ЕС, а стабилизирането на публичните финанси е основна пречка за присъединяването. Анализатори, цитирани от Ройтерс, казват, че ще са необходими няколко години, за да може Румъния да стабилизира финансите си, за да има реалистична перспектива за присъединяване към еврозоната. На фона на високата инфлация, мерките за строги икономии и възхода на крайната десница преди изборите през 2028 г., темата за приемането на единната валута липсва от масовия обществен дебат.
За да може Румъния да се откаже от леята, бюджетният дефицит не трябва да надвишава 3 процента от БВП, публичният дълг трябва да бъде ограничен до под 60 на сто от БВП, а инфлацията не трябва да бъде с повече от 1,5 процента по-висока от средната стойност за страните от еврозоната с най-добри показатели. Освен това страната трябва да има стабилен валутен курс - трябва да участва в механизма на обменните курсове (ERM II) в продължение на най-малко две години без значително отклонение от централния курс на ERM II, а дългосрочният лихвен процент не трябва да надвишава с повече от два процентни пункта лихвения процент на трите държави членки с най-добри показатели за ценова стабилност.
2 най вече предимство
07:36 11.01.2026
3 Добро утро!
07:37 11.01.2026
18 Не скимти!
До коментар #8 от "хайде па@па@гал":Отивай на работа!
Коментиран от #23
07:48 11.01.2026
19 Айдее, подготвят и Румъния, да
Обзалагам се, че и там няма да се допитат до народа!
Платили са на тая марионетка да дрънка за "туризъм". Норвегия без евро и с безбожни цени, има по-доходен туризъм.
Коментиран от #22
07:49 11.01.2026
20 ЕВРОТО ИДВА
До коментар #14 от "а ти $":ЗАЩО НЕ ОТИДЕШ В ГЕЙ БАР И ТАМ ДА СИ ТЪРСИШ ДРУЖКИ
ВЕРНО ТУК СТЕ СЕ СЪБРАЛИ ЕДНОПОЛОВИ ПОЧИТАТЕЛИ НА ЕДНОПОЛОВАТА ЛЮБОВ НО НЕ Е МЯСТО ЗА ТЪРСЕНЕ НА ТАКАВА И ПРОПОВЯДВАНЕ НА ЕДНОПОЛОВИ ЦЕННОСТИ ПО КРЕМЪЛСКИ
ТОВА Е ЕВРОТО Е ТУК И ЩЕ БЪДЕ ТУК, ДОКАТО ИМА БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ Е ПЪРВАТА СТРАНА В ЕВРОПА
Коментиран от #40
07:49 11.01.2026
21 ако можеше да го направи
До коментар #16 от "По пътя на свободата":до сега 1000% от къде ви идват тези мисли рано рано я се връщай да обереш краставицата на мъжката ти половинка джендър ако Бб можеше до сега хахах
Коментиран от #31
07:50 11.01.2026
22 Коректор
До коментар #19 от "Айдее, подготвят и Румъния, да":Изборите ги коригираха в Русия.
Изключиха Борис Надеждин
Убиха Алексей Навалний
Затвориха Кара Мурза и който там друг не е от Единна Фашистка Рoccия
Коментиран от #47
07:50 11.01.2026
24 Накратко
До коментар #8 от "хайде па@па@гал":1.Премахване на таксите за превалутиране: Бизнесът и туристите вече не плащат за обмяна на левове в евро, което спестява стотици милиони евро годишно на икономиката.
По-ниски трансакционни разходи: Преводите в еврозоната стават по-бързи и евтини, тъй като страната става част от единната платежна зона.
2. Финансова стабилност и по-ниски лихви
Достъп до ликвидност: Българските банки получават директен достъп до ресурсите на Европейската централна банка (ЕЦБ), което повишава устойчивостта на банковата ни система.
По-нисък риск: Членството в „клуба на богатите“ подобрява кредитния рейтинг на държавата, което в дългосрочен план води до по-ниски лихви по кредитите за фирмите и домакинствата.
3. Инвестиции и икономически растеж
Повече чуждестранни инвестиции: Единната валута премахва валутния риск за инвеститорите, което прави България по-привлекателна дестинация за нов бизнес и капитали.
Улесняване на търговията: Тъй като над 60% от износа ни е към ЕС, използването на същата валута улеснява планирането и търговията за българските производители.
4. Политическо влияние
Място на масата: България вече има право на глас при вземането на решения в Управителния съвет на ЕЦБ и в Еврогрупата. Така страната ни участва пряко в определянето на паричната политика на Европа, вместо само да я следва пасивно.
Коментиран от #46, #52, #54
07:51 11.01.2026
26 Копеи не философствай!
До коментар #23 от "не мисли а се връщай":Заминавай да пълниш снаряди за братята украинци! Ще ти плащат в €! Марш!
07:55 11.01.2026
28 Една мисъл не ми дава мира
Коментиран от #43, #49
07:57 11.01.2026
30 Вързан - невързан, лева
До коментар #7 от "Стига с това евро бе.":си е национална валута и това е едно от основните условия за националност и държавност.
При суверинитет, лева може да се вързва и развързва за всяка валута при необходимост.
Коментиран от #61
07:59 11.01.2026
31 Привържениците на традиционните ценности
До коментар #21 от "ако можеше да го направи":от възраждане, все за между-мъжка еднополова сексуална любов мислите! Явно това са традиционните московски ценности, на които ви научи Мургавия от Максуда.
07:59 11.01.2026
32 Копейки,
08:00 11.01.2026
33 РУСКОТО ПОСОЛСТВО
НА ВСИЧКИ РУСОГЛУПАЦИ
08:00 11.01.2026
34 Град Козлодуй
08:01 11.01.2026
35 добре информиран другар
До коментар #16 от "По пътя на свободата":Абе урсуловец, какво пречи да се спретне инфлация с евро? Няма начини ли?
Коментиран от #37
08:05 11.01.2026
36 оня гост
08:09 11.01.2026
37 Аааааа нема,нема.
До коментар #35 от "добре информиран другар":Не може,не може.
08:09 11.01.2026
38 Гъбарков
08:14 11.01.2026
40 си пън
До коментар #20 от "ЕВРОТО ИДВА":де видя българия бе пъпеш,тикволандия е вече
08:17 11.01.2026
42 Факт
Коментиран от #44, #65
08:18 11.01.2026
44 Това е безспорен
До коментар #42 от "Факт":Факт.
08:20 11.01.2026
45 Стотинков
08:22 11.01.2026
47 А сига бе! Ама верно ли?
До коментар #22 от "Коректор":Борис Надеждин, Алексей Навалний, Кара Мурза имали шанс да станат президенти, с общо одобрение и тримата, около 2%??? Как ще стане? Та това и Урсула с инструментите си, та дори и самия Сорос не биха могли да го скалъпят!
А назначения за "руски нацист" Навални за да разпарчетоса РФ, бе убит от създателите си. Защото в затвора не им върши вече работа, а като "убит от Путин" им е пак полезен!
Коментиран от #73
08:23 11.01.2026
49 кажи ти какво си пожела от
До коментар #28 от "Една мисъл не ми дава мира":дядо коледа урсоланец вибрираш пингвин
08:38 11.01.2026
50 Стотинков
Коментиран от #51, #58
08:38 11.01.2026
51 Омазана ватенка
До коментар #50 от "Стотинков":Отивай да ринеш сняг!😸
08:40 11.01.2026
52 Кратко и ясно
До коментар #24 от "Накратко":Добре си се аргументирал , но запомни че тази циганска територия, с тоз кофти ,,народ" , няма мръдне и в следващите 30 год.
Коментиран от #53
08:41 11.01.2026
53 Чемодан, вокзал
До коментар #52 от "Кратко и ясно":Дрисчанск!
08:43 11.01.2026
55 За един приятел питам
Самият факт, че цялата власт я беше страх да не би да се разбере, че народът не иска еврото показва, че целта на въвееждането му е нечиста и ще има доста още за крадене, което пак народът ще изплаща. Вече 35г. всичките действия на властта водят до разграбването на България и от година на година става по-зле за народа и по-добре да управляващите. Еврото е поредното такова действие.
Щото никой вече не им вярва на евро-атлантиците, затова и ни вадят мнения на крадливите им дружки от чужбина.
08:46 11.01.2026
58 Еврото идва да ви оправи
До коментар #50 от "Стотинков":Застанете мирно и слушайте, за да не боли когато ви оправя еврото.
И децата ви ще оправи, ако имат търпението да стоят в България и да вярват на властта.
08:48 11.01.2026
59 Стотинков
Коментиран от #67
08:50 11.01.2026
60 Е, и, какво от това?
Дори да сравните туризмът между двете ни страни, ние пак ще трябва да спасяваме родният ни бизнес с финансиране от бюджета.
Вие ще слезете три стъпала надолу, а ние само две - голяма хвалба.
Злорадстване, като: - Вижте се, изяли сте повече л-на. - не ни прави по-богати.
08:51 11.01.2026
61 Финанси от кръчмата
До коментар #30 от "Вързан - невързан, лева":Ти какъв си? Финансист или си безпаричник - дървен философ, научил финанси и счетоводство в селската кръчма.
То така се вързва и развързва. Когато ти е "вързано" не ти е "валута", а е "национална разписка", която евентуално може да обмениш във валута. При НРБ и дори след това преди Виденов - беше от невъзможно до много трудно да обмениш за валута.
Коментиран от #95
08:52 11.01.2026
62 Румънските Крадливи цигани Налазиха
08:54 11.01.2026
65 Сиреч, поне 80%
До коментар #42 от "Факт":от населението!
Затова и нямаше допитване, нали?
Да не мислиш, че в Румъния ще има референдум за еврото??? Не напразно Урсула корегира изборите и там.
08:55 11.01.2026
66 Ха ха ха ха
До коментар #63 от "Да си учил...":Верно сте много пpocтите парчета, които пишете тука
08:56 11.01.2026
67 Ученик
До коментар #59 от "Стотинков":Икономиката отговаря точно на комунистическото ни образование.
08:57 11.01.2026
68 Стеф
Коментиран от #70
08:58 11.01.2026
69 глупусти
08:59 11.01.2026
70 няма страшно
До коментар #68 от "Стеф":Ще си я върнат пенсията с лихвите. Няма да се плашиш.
09:00 11.01.2026
73 Товариш Капейкин
До коментар #47 от "А сига бе! Ама верно ли?":Копейчик, никой не е казал, дали щели да станат или няма да станат. Казахме, че директно ги елиминираха преди изборите. После им дават един кандидат и казват - "Гласувайте". И това не беше достатъчно, че показаха и снимано със скрити камери, как директно подменят протоколите.
ГЕРБаджийските избори - ряпа да ядат пред руската действителност.
09:01 11.01.2026
74 нали
До коментар #72 от "Невероятни т паци":Ако бе направил цял мандат, нямаше да говори такива неща. Шефа така каза.
09:01 11.01.2026
76 Руската пропаганда
До коментар #72 от "Невероятни т паци":Винаги се цели в глупака.
Коментиран от #87
09:03 11.01.2026
78 ШЕФА
09:04 11.01.2026
80 направи партия
До коментар #79 от "Стеф":и предложи алтернатива бре
Като не си гласувал, сега какво си се разревал?
09:07 11.01.2026
82 Омазана ватенка
До коментар #75 от "Защо Фафли":Левът беше към германската марка.После германската марка стана евро.Така левът стана дефакто евро. Панимаеш?😁
Коментиран от #88
09:08 11.01.2026
83 Оди у Русиа
До коментар #79 от "Стеф":Там референдуми през седмица.
Коментиран от #89
09:10 11.01.2026
84 Тръмп въвежда еврото
Дотогава ще сме на загуба.
Просто целта беше държавната хазна на България да бъде взета от Евросъюза. Айде честито на хората с деца - да са им живи и здрави да имат яа гърбина на работят за да изплащат дълговете на родителите си.
Коментиран от #86
09:10 11.01.2026
86 Ха ха ха ха
До коментар #84 от "Тръмп въвежда еврото":Ами защо не приехме долара, бря умен?
09:12 11.01.2026
87 Руската пропаганда теб те е уцелила
До коментар #76 от "Руската пропаганда":точно в десятката. Но, ти имаш примитивен интелект и дори не си го осъзнал още.
09:13 11.01.2026
88 Историк
До коментар #82 от "Омазана ватенка":Защо тогава махнаха лева и въведоха еврото? ИЗлиза по твоята логика, че не е имало никаква нужда?
Просто вземи прочети някъде какво още става с парите на една държава, когато влезе в Еврозоната. Прочети кой ще ги управлява, КЪДЕ се намира той, и дали ТИ имаш право да кажеш, че не искаш да ти отидат "за Зеленски" например. НЯМАШ. Стоиш и гледаш как Боко умира от старост в прегръдките на Урсула.
Пеевски подкрепя ли еврото - подкрепя го. Якоооо ! Ще има пари за всички, вЕрвайте на Симеон-2. Стига да изкарате Ковида де.
Коментиран от #93
09:13 11.01.2026
89 Путин каза, че Русия е демократична
До коментар #83 от "Оди у Русиа":затова 25 години един и същи президент, даже конституцията сменяха няколко пъти, за да е един и същи президента, за да може народът на демократични избори да го избира отново и отново.
09:14 11.01.2026
91 не е така
До коментар #85 от "Ха ха ха ха":Аз гласувах за всички които предлагаха алтернатива - Сергей Станишев, Яне Янев, Георги Първанов, Ковачки, Николай Бареков, Марешки, Корделия Нинова, Атанас Атанасов, Кирил Петков. Всичките НИКОГА НИЩО не направиха за мен като гражданин. Превърнаха ме в лузер който залага все на бита карта. Чак ме е срам от мене си.
Коментиран от #94, #96
09:17 11.01.2026
92 Като дават евро - взимайте братя
Песимистите казват, че заплата от 2000 лв ще стане 1000 евра и така ще е по-малка.
Оптимистите казват, че който взима заплата 0лв и не работи - пак ще взима 0 евра и няма да работи.
А както знаем, цените ще паднат двойно. Хляб от 2 лева става 1 евро ! Урааааа
ГЕРБаджиите оправиха България. Вече 20 години я оправят.
09:18 11.01.2026
93 Размазана вата
До коментар #88 от "Историк":Поне от 5 години обясняват "ЗАЩО", обаче глупав човек като теб или не чете или не може да разбере. След 3 месеца няма да си спомняш за лева. След 1 година все едно никога не го е имало.
За последните 100 години поне 10 пъти са сменяли парите. И кво?
Викай му евро-лев след поредната деноминация! :))))))
09:19 11.01.2026
94 Кирчо Петков
До коментар #91 от "не е така":Аз оправях освен жена ми и Лена Бориславова, нямах време за останалите хора. Проявете малко разбиране.
Асен и Ники не могат да оправят, не очаквайте повече от тях. Но пък мижете винаги да ги оправите, ако сте на много, много голям зор. Ще ви платят.
09:20 11.01.2026
95 Ти си учил финанси
До коментар #61 от "Финанси от кръчмата":точно не в селската кръчма, а в селския обор до кръчмата! История си учил в гората! Разписки? 😄 Меоните и мизийците дали са знаели какво е това разписка през 9-и век пр.н.е., заменили остриетата на копия с пари, форма дадена по парещото слънце, същия този бог Арис (Ярило), чийто слънчев връх (лъч) от копието е заменено с пара, парещо слънце? Сиреч същото. Научи първо историята на парите, която тръгва от меоните и мизите, последвали финикийците, след това ела да ми дрънкаш за финанси. Да нучиш също, че думата монета, е дадена по бог Менес (Манес, Минос) - юнец Дионис, в случая Месечина, въведена за първи път в храма на Юнона, женска форма на юнецът Дионис, по-стара тирсенска богиня Уни (унец - уньць, уница), сиреч вол - крава, аргоска месечина ЙО, съкращение от йоница (крава), Исис - кравата, жена на Осирис месечината (Дионис - Бакикос), Осирис-Ях, Дионис-Якхос.
Коментиран от #98, #100
09:20 11.01.2026
96 Ха ха ха ха
До коментар #91 от "не е така":По това, за кой си гласувал си личи, какъв си.
Но за това, че си лузър си виновен единствено сам и евентуално родителите ти, че не са те научили на труд и дисциплина.
Коментиран от #97
09:22 11.01.2026
97 не е така
До коментар #96 от "Ха ха ха ха":Сега ще гласувам за Президента. Той още от 2020 беше обещал да ни оправи. Досега требваше да ни е оправил, ама ще му дам още един шанс.
09:23 11.01.2026
99 Живял отдавна
До коментар #90 от "Копейчик Костадинович Рубльов":Много си вързал да европропагандата. На границата никой не е убит, който излиза. Откъде ги вадите тези американски опорки?
За забавление по евростандартите вижде какво става на Украинската граница към Румъния, Унгария, Полша. Гледайте как плуват труповете на искащите да избягат от Зеленски. И Евросъюзът се радва и дава картбланш за трепане и милиарди и оръжия за това.
Коментиран от #101
09:24 11.01.2026
100 Финанси от кръчмата
До коментар #95 от "Ти си учил финанси":Не претендирам за финансист, но ти явно претендираш за HAДЪРBEH ФИЛОСОВ с тая безмислена глупост, която си написал, която е дори и нечетима. Дрога, пиянство или психиатрично състояние?
09:25 11.01.2026
101 кой ти каза?
До коментар #99 от "Живял отдавна":Над 80 граждани на ГДР са отстреляни на южната граница на НРБ. Завалийките си мислели че контрола в България е по-слаб отколкото на Берлинската стена.
09:26 11.01.2026
102 Дебелиян Пеевски от ППДБ
Европа плаща, но не на всеки.
09:27 11.01.2026