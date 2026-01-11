Новини
Роберт Фицо поиска смяната на Кая Калас: ЕС може и трябва да е глобален играч, а не просто да мрази Русия

Роберт Фицо поиска смяната на Кая Калас: ЕС може и трябва да е глобален играч, а не просто да мрази Русия

11 Януари, 2026 09:51, обновена 11 Януари, 2026 20:01

Словакия потвърди отказа си да предостави военна помощ на Украйна

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви в интервю за телевизия TA-3, че ръководителят на европейската дипломация Кая Калас трябва да бъде сменена.

„Трябва да сменим върховния представител на ЕС по външните работи, г-жа Калас“, каза Фицо.

Политикът добави, че това е първият път, когато изразява подобно мнение. Той призова ЕС да се откаже от пасивната си позиция и отбеляза, че притежава достатъчна икономическа и демографска сила, за да бъде глобален играч, а не просто наблюдател.

„Или Европейският съюз ще се превърне в суперсила, или просто ще наблюдаваме действията на другите“, подчерта Фицо.

Според словашкия президент европейските лидери знаят само как да „мразят Русия“, но не предлагат свои собствени решения. ЕС не е способен да реагира гъвкаво на новите предизвикателства и конкурентоспособността му постепенно намалява, обясни той.

Фицо също критикува Европа за прекомерната ѝ зависимост от Съединените щати. Според него ЕС няма собствена силна стратегия.

Калас стана ръководител на европейската дипломация през лятото на 2024 г. Тя наследи испанеца Жозеп Борел. Преди това тя беше министър-председател на Естония.

Тя вече беше критикувана от други европейски политици и дипломати, както и от медиите. Така унгарският премиер Виктор Орбан я разкритикува за реториката ѝ към Русия в края на декември.

Европейски дипломати заявиха пред Foreign Policy през октомври, че Калас е била твърде откровена и ѝ е липсвала гъвкавост. Един от тях описа ръководителя на европейската дипломация като „по-скоро полицай, отколкото дипломат“. „Денят ѝ започва и свършва с Русия“, подчерта той.

„Телеграф“ писа, че твърдата позиция на Калас причинява разединение на Запад, а отказът ѝ да преговаря с Москва на практика е изключил Европа от мирния процес и е позволил на Русия да получи по-изгодна позиция за преговори.

Вестникът отбеляза, че подкрепата на Калас за продължаване на военните действия също предизвиква недоволство в Украйна. Изданието цитира Юлия Мендел, бивш прессекретар на украинския президент Володимир Зеленски, която казва: „Много от тези, които инстинктивно отхвърлят всяко мирно предложение, вярват, че защитават Украйна.“ „С цялото ми уважение, това е най-ясното доказателство, че те нямат представа какво всъщност се случва сега на фронтовата линия и в страната“, каза Мендел.

По-рано днес словашкият президент Петер Пелегрини, премиерът Роберт Фицо и председателят на словашкия парламент Рихард Раши потвърдиха, че страната няма да предостави военна помощ на Киев, няма да изпрати войски в Украйна и няма да предостави гаранции за заема от ЕС.

Те обявиха това след среща в Братислава по случай 33-ата годишнина от основаването на Словашката република, съобщи словашкият новинарски портал Pravda.

Фицо, от своя страна, посочи загубата на уважение към международното право, заявявайки, че „днес световният ред не съществува, механизмът на международното право не съществува“. Той също така изрази загриженост, че „ЕС никога не е бил в толкова дълбока криза, каквато е днес“.

Братислава настоява за незабавно прекратяване на военните действия и бързо дипломатическо решение на конфликта в Украйна, като същевременно ѝ предоставя дългосрочни гаранции за сигурност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1 Емо

    162 16
    Браво!

    Коментиран от #77, #128

    09:52 11.01.2026

  4 Тъй

    131 11
    Браво

    09:55 11.01.2026

  5 Тома

    175 14
    Никога няма да имаме управляващи патриоти като словаците които могат да кажат не на корупционерите в ЕП.

    Коментиран от #12, #60, #91

    09:55 11.01.2026

  6 стоян

    20 185
    Тоя Фицо щом толкова настоява за мирно прекратяване па да иде и да го прекрати тоя конфликт а не да раздава акъл - явно според него не е война

    Коментиран от #7

    09:55 11.01.2026

  7 отворко

    147 14

    До коментар #6 от "стоян":

    що не отидеш ти.

    Коментиран от #10, #23

    09:59 11.01.2026

  8 Няма проблем

    68 8
    Спокойно, българия ще направи всичко това.

    09:59 11.01.2026

  9 Много важно!

    129 14
    Важно е,че ние ще дадем оръжие на укра ще дадем и войници/поддръжка на бани и тоалетни/,и ще станем гаранти,защото сме най великите т@ Па ци в света!

    Коментиран от #56, #78

    10:00 11.01.2026

  10 Защото е страхлив интригант

    59 20

    До коментар #7 от "отворко":

    набутва другите, а той се крие под дивана.

    10:00 11.01.2026

  11 Хасан

    51 10
    Ние не казваме,нашето е държавна тайна.

    10:01 11.01.2026

  12 Ще имаме,

    63 9

    До коментар #5 от "Тома":

    когато гласуваме против политическата мафия владееща Държавата ни!

    10:01 11.01.2026

  13 Това са мъдри държавници

    97 8
    Да се даде гласномт на всичко, което се случва след приемане на оставката на зловредия кабинет!
    Никой от тая престъпна шайка нямат права да ни прдставляват като държава и народ!
    Желязков е под прожекторите на Борисов и Пеевски и ни вкарва в лоши приключения!

    Коментиран от #53, #148

    10:02 11.01.2026

  17 нннн

    102 10
    А Оня с Водопада ще предостави ли военна помощ на Киев, ще изпрати ли войски в Украйна и ще предостави ли гаранции за заема от ЕС? Информирайте ни, да знаем. Или за Словакия знаете, за България не знаете?

    Коментиран от #20, #80

    10:07 11.01.2026

  19 Споко

    29 8

    До коментар #18 от "СССР куда пошол":

    Иде, не се притеснявай

    Коментиран от #66

    10:10 11.01.2026

  20 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    54 11

    До коментар #17 от "нннн":

    БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИЗПРАТИ НЕ САМО КИНТИ, А ВОЙСКА
    😝
    И САМОЛЕТИ МОЖЕШЕ, НО ТРЯБВАШЕ ДА ГИ ЗАКАРАТ НА БУКСИР 🤣

    10:11 11.01.2026

  22 Саран талтър караба усуф геруг

    55 12
    Не искам да виждам държава Украйна на картата и руснаците се грижат това да е факт!

    10:13 11.01.2026

  23 Ха ха ха ха

    18 61

    До коментар #7 от "отворко":

    Ми Пицо, Фицо, Радев, Орбан като са такива велики да идат при Путин да кажат да спре настъплението и да обстрелва Киев като за начало.

    10:13 11.01.2026

  24 9689

    57 9
    Наистина мислещи политици.

    10:16 11.01.2026

  26 ЖИЛЯСКОФ

    55 12
    Ние от 10 дена не сме най-бедните вече в ЕС и ще дадем. Хем пари , хем гаранция

    10:17 11.01.2026

  27 БАЦЕ ЕООД

    49 12
    Русия разцепи ЕС, разпадна НАТО , че дори И върна Българите от чужбина

    Коментиран от #63

    10:19 11.01.2026

  30 минувач 🚗

    68 12
    Чехия ,Словакия , Унгария ,Сърбия - имат умни президенти и не се поддават на натиска да помагат на укрите , защото осъзнават , че е безсмислена кауза . А нашите тъпунгери - на всяко гърне - похлупак .

    10:22 11.01.2026

  32 Вън от играта са

    58 11
    1. Чехия
    2. Унгария
    3. Словакия
    Има ли други държави с топки а не с в@гинY за присъединявана в клуба на умните?
    Тези държави казват достатъчно помогнахме, но няма цял живот да ви носим на рамо. Нашите хора преди всичко не вашите! Пляс по- един тукат за урсоланците и уркофашагите!

    Пускам сметка на нашите 240 фишека да си привеждат заплатите на зеления бръмбар.
    IBAN: SLAVA89667809345679000UKRAINE

    Коментиран от #88

    10:24 11.01.2026

  33 Георгиев

    55 11
    Браво на Словакия! Ние срещу тях да бягаме, не можем ги стигна. Виж, по наглост, лукавство, лазене пред парите и даващият ги сме далеч напред.
    Няма да има мир скоро. НАТОвски оръжейни компании инвестират в Окраина. Движат се пари, голяма част от които се връщат при началниците от НАТО, ЕК, коалицията на войната. С Русия си държи на своето. И поради ината на Киев, ще си прибере цяла Новорусия, със столица Одеса. Ще видим.

    Коментиран от #35, #61, #90

    10:26 11.01.2026

  34 Бай Киро

    11 16

    До коментар #29 от "Хахахахаха":

    Брадчед, това да работиш по строежи е достойна професия - от архитект и инженер, до зидро-мазач.

    Това цял живот да си на държавни помощи и от детски и вечер да обикаляш заведенията и да събираш дарения за "болното си дете" е съвсем друга измерение.

    Коментиран от #41

    10:26 11.01.2026

  35 СССР

    15 29

    До коментар #33 от "Георгиев":

    Георгиев, ако утре Путин превземе Украйна и вземе да освободи България и Словакия - пак ще даваш пари на Украйна, както беше след 9-ти.

    Каквото и да става - сметката на Украйна ще я плащаш.

    10:28 11.01.2026

  37 Ванга

    16 15
    Като съюзници на Путин - Словакия и Унгария ще погнат на Русия да възстанови Новорусия - бившата Украйна след победата на СВО.

    10:29 11.01.2026

  41 Хахахахаха

    10 12

    До коментар #34 от "Бай Киро":

    Хахахха, за тебе е успех, такъв ти е бил живота, свикнал си да живееш в гарсониера, да караш 20 годишен кошник, да чакаш заплатено време, вярно има архитекти ама ти за мен си обущак на строежите, далеч си от престижните позиции-не искат да те съдя, така си избрал да бъде, ама за това както казах по горе може да влачиш към строежите за някой лев

    10:34 11.01.2026

  42 анонимен

    49 7
    Тази война не е наша. Нито пари трябва да даваме, нито войници да пращаме.

    10:35 11.01.2026

  43 Хи хи хи хи

    12 53

    До коментар #3 от "Баба Гицка":

    Фицо е руска марионетка в ЕС и ще си плати!Бяха го ранили,но следващия път може и да не пропуснат,

    10:36 11.01.2026

  46 анонимен

    50 8
    Изборите идат. Спомнете си кой подписа от името на България за всякаква помощ към Украйна. Ако ги изберете пак ще ни вкарат във война.

    10:37 11.01.2026

  47 Хе!

    37 6
    Толкова оръжия им дадохте и нищо! Путин още си е в Кремъл! Вруга държава отдавна щеше да е настъпила зад Урал Байкал при такава протекция, а те само крадат! Очевидно, само помощ не е достатъчна, а личен ангажимент! ЮНа мен вече ми дотагна от Русия и съм готов да я нападна и да се приключва окончателно със зависимостта на българина от Москва! Само чакам пример и да го последвам! Ето, сега ако господин Тагаренко метне мешката на рамо, веднага стъпвам зад него на изток! Имам противогаз, тип ,,Урко", черен цвят, филтрите са на бузите, а не като онези старите с маркуч и дихателя в торбата! Готов съм идейно и логистично, но не е прилично да изпреварвам доказани евроатлантици и демократи! Зад Вас, господа!

    Коментиран от #86

    10:38 11.01.2026

  48 Боруна Лом

    8 5

    До коментар #28 от "Бай Киро":

    ЗАЩОТО С. ПА С РОДАТА ТИ И ВИДЯ БЪДЕЩЕТО!

    10:38 11.01.2026

  51 Браво на Словакия

    34 9
    Продажните урсули на които им се плаща за да има война и лъжи срещу Русия, трябва да се изхвърлят.

    Коментиран от #55

    10:44 11.01.2026

  52 Гъбарко

    30 7
    Е па то не е Словакия....., Чехия също отказа....

    Коментиран от #57

    10:44 11.01.2026

  56 Пръцко

    4 4

    До коментар #9 от "Много важно!":

    В България тъпаци няма ,но ти-ДА!!

    10:57 11.01.2026

  57 Пределно ясно е

    7 21

    До коментар #52 от "Гъбарко":

    Отказват тези правителства,чиито премиери са олигараси-путинисти.

    11:00 11.01.2026

  58 Григор

    26 5
    Жалко, че мислещите хора в Европейския съюз са малко. Такива са само Фицо и Орбан. Те искат конфликта в Украйна да бъде прекратен час по-скоро. За съжаление обаче Франция, Германия, Великобритания и Полша правят всичко възможно конфликта да продължи и да ни докарат Трета световна война. Много ми е интересно на какво се надяват и дали смятат,че ще оцелеят при един конфликт. Предполагам,че са наясно,че един конфликт с Русия няма как да остане само в сферата на конвенционалните оръжия.

    Коментиран от #153

    11:00 11.01.2026

  59 А нашите еничари какво казаха?

    27 3
    А нашият нелегитимен Желязкофф каза,че ще подкрепяюе Украйна до последната евростотинка и до последния патрон!

    Коментиран от #75

    11:00 11.01.2026

  60 Даа бе

    8 12

    До коментар #5 от "Тома":

    Като че ли в блатистан няма корупция?? Иди ги разправя тези в детската градина,да се спукат децата от смях.

    11:02 11.01.2026

  61 Пръдляк

    3 4

    До коментар #33 от "Георгиев":

    Начална скорост за Русия ли чакаш?

    11:06 11.01.2026

  62 Абе

    19 5
    Много ми е чудно Ганьо,каква войска ще прати!? От военно положение сме много зле за страната ни камо ли за Украйна.И защо въобще трябва да се праща войска ,която няма нищо общо с тази война.Нека да се бъхтят урките и руснаците - това си е техен проблем,а не на цяла Европа.

    Коментиран от #65, #67

    11:09 11.01.2026

  63 Сульовец

    2 2

    До коментар #27 от "БАЦЕ ЕООД":

    Виж при тебе, горе, да не се е разцепило нещо.

    11:09 11.01.2026

  64 стоян георгиев

    9 30
    Понеже ес не санкционира както трябва орбан.се.появиха негови клонинги.трябва да бъдат изгонени позорно от ес.първо.унгарците а след това и словаците ако се наложи.нали тоя иска да спазят международното право? Не ти харесва ес и не можеш да поддържаш принципите му? Сбогом и да те няма!

    Коментиран от #72, #76

    11:11 11.01.2026

  65 Прудльооо

    5 3

    До коментар #62 от "Абе":

    Ми то отдавана е твой и наш проблем. Толкова ли е трудно да проумееш??

    11:11 11.01.2026

  66 Споко,споко

    5 7

    До коментар #19 от "Споко":

    Идете на Дунав да посрещате сесесерето. Ханс картечечаря е отзад.

    11:14 11.01.2026

  67 Сельооо

    1 2

    До коментар #62 от "Абе":

    В кои епохи крачиш?

    11:15 11.01.2026

  68 .......😆

    7 19
    Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов: Атаката с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар. 😆

    Коментиран от #73, #74

    11:18 11.01.2026

  69 ха-ха-ха

    6 25
    и на Фицката песента му е изпята, като на Орбан. Април 2026 ще има избори и ще бъдат изгонени от властта.

    11:19 11.01.2026

  70 Това е родолюбец, като Орбан

    22 3
    А не нашите продажни боклуци, като Борисов, Пеевски, Про100 Киро, Асенчо и другите мухъли обикалящи телевизиите.

    11:24 11.01.2026

  73 Тя темата е

    20 6

    До коментар #68 от ".......😆":

    за Словакия, която не иска да унищожава Европа с продажните урсули. Сигурно не разбра.

    Коментиран от #83

    11:27 11.01.2026

  74 Хе!

    8 3

    До коментар #68 от ".......😆":

    То затова и СВО не приключва! Кой ще капитулира, когато Орешник е разровил някоя поляна!? Ако попадне в гъсто населен район, тогава пък ще го обявите за Хага! Знаеш ли кога капитулира например Милошевич - когато напълно му спряха тока и взеха да избиват гражданите! След свалянето на Стелта, загубите на граждани се засилиха! Така приключи и илинденското въстание! Аскера бързо се убеди, че вместо да гони въоръжени с манлихер четници по горите, по добре да запали селото и да вилнее на воля! И капитулираха! ,,Това ни сломи" - Христо Силянов, вовйвода, прароднина на настоящата президенка на Скопие!

    11:29 11.01.2026

  75 копейпръдляк

    4 15

    До коментар #59 от "А нашите еничари какво казаха?":

    Желязков подобно нещо не е казвал.При тебе изглежда единственото легитимно е личната карта и нищо друго!!

    11:29 11.01.2026

  76 И що ще ги гониш бе стоенче

    14 5

    До коментар #64 от "стоян георгиев":

    Пречи на продажните урсули да унищожават Европа ли? Ами тя Европа не е за унищожение бе.

    11:30 11.01.2026

  77 Българи

    9 13

    До коментар #1 от "Емо":

    Копейзажите отново задействаха системата за фалшиви плюсове,по руски образец!

    11:31 11.01.2026

  78 Най важното

    2 1

    До коментар #9 от "Много важно!":

    В България единствените тъпаци сте вие

    11:33 11.01.2026

  80 Не се вълнувай

    8 4

    До коментар #17 от "нннн":

    Ще плащаш,ще плащаш и за Словакия,ще плащаш и за Унгария,ще плащаш и за Чехия!!Може и за Италия!!

    11:36 11.01.2026

  81 Браво на Словакия

    22 5
    Продажните урсули на които им се плаща за да има война и лъжи срещу Русия, трябва да се изхвърлят.

    Коментиран от #100

    11:37 11.01.2026

  90 Ха ха ха ха

    7 16

    До коментар #33 от "Георгиев":

    Днес света отбелязва 1418-ия ден от агресията на РФ в Украйна.Приблизително толкова колкото продължи ВСВ. За това време окупатора не е превзел нито един областен град.На какво се надяваш другар?

    11:51 11.01.2026

  91 но пък винаги ще има доста

    8 3

    До коментар #5 от "Тома":

    наивни преизбиратели да
    слагат на власт корупционерите

    11:53 11.01.2026

  92 Гладен

    1 0
    на сит не вярва !

    11:55 11.01.2026

  94 Прав си

    10 5

    До коментар #89 от "За разлика от вас безродниците":

    Фицо и Орбан са национални герои,като Мадуро!

    Коментиран от #101

    11:57 11.01.2026

  95 Словакия

    6 10
    ядат украински хляб!

    Коментиран от #107

    11:58 11.01.2026

  101 Ами Фицо и Орбан

    5 8

    До коментар #94 от "Прав си":

    се грижат за Европа и срещу унищожението и. А ко общо има Мадуро с Европа, надали знаеш, ама сая те изкарали да се излагаш.

    12:06 11.01.2026

  103 брадатото джудже Белоноско

    16 5
    Абе кво ни интересува Словакия ,важното е Ганньоо Цар Вулла редовно да се отчита и дава суми,въпреки че събира капачки за кувьози за недоносени бебета !

    12:09 11.01.2026

  108 Галина Колева

    10 3
    ЗАЩО ТЕ МОГАТ А НИЕ НЕ .ГОВА НЕ Е НАША ВОЙНА .

    12:13 11.01.2026

  120 Ибaн Сина

    2 1
    Пелегрини е гола вода, по малък от пражката пролет!

    12:25 11.01.2026

  128 Хи хи хи хи

    5 8

    До коментар #1 от "Емо":

    Следващия път Фицо в десятката

    12:37 11.01.2026

  132 Ибaн Сина

    5 4

    До коментар #127 от "Е как няма да си виждал бе тъ пей":

    Оооо, как си украинска кoпейка?

    12:46 11.01.2026

  133 Съвет☝️

    13 4
    ЕС трябва да им спре всички пари на тези дегенерати.

    Коментиран от #134, #135, #139, #141

    12:49 11.01.2026

  134 стоян георгиев

    5 10

    До коментар #133 от "Съвет☝️":

    Да питам руския генерал губернатор по малко ще ти взема от парите за украйна? Помниш ли 12 часа без ток за да си съветски герой? Явно не ви е било достатъчно!не плащаме ли на украйна ше трябва или ние да се бием или да сме с руска провинция.

    Коментиран от #137

    12:55 11.01.2026

  135 Кой ЕС

    14 4

    До коментар #133 от "Съвет☝️":

    Този който урсулите унищожават източвайки го, а такива като Словакия и Унгария им пречат да го довършат ли?

    12:56 11.01.2026

  137 Надда Ренн

    8 2

    До коментар #134 от "стоян георгиев":

    Ами плащай бе СиСи и аз участвам ,кво ще кажеш за 20 €врака директно за Украйна , аз да те мъррр даммм в тесс някка 15 мин ?Офертата е актуална още 5дена .Решавай !

    13:05 11.01.2026

  139 Въпрос с повишена трудност

    3 11

    До коментар #133 от "Съвет☝️":

    Има ли разлика между комунде и копейка?

    Коментиран от #140

    13:33 11.01.2026

  141 Практичен съвет

    3 1

    До коментар #133 от "Съвет☝️":

    Защо не си положиш съвета,написан на лист шкурка,на по топло и тъмно място.

    13:39 11.01.2026

  142 всеки който отговаря на въпрос дали

    12 2
    ще изпрати воиски , трябва първо да бъде попитан и отговори дали би изпратил себе си или сина си или семейството си в редовете на тези воиски , а не да говорят ала бала

    14:21 11.01.2026

  143 А, де!

    2 5
    Ама Путин не го слуша.

    Коментиран от #144

    14:35 11.01.2026

  144 Къв Путин бре

    14 2

    До коментар #143 от "А, де!":

    Ти прочети ли за какво става въпрос? Дреме ти, че урсулите унищожават Европа.

    14:40 11.01.2026

  145 Хора

    12 3
    Милеещи за народа си,не като нашите либералогазолизци!

    15:34 11.01.2026

  147 Минаваща

    13 2
    Браво на Чехия, браво на Фицо!!!

    Както и по времето на соца - пак са пред нас по свободолюбие и адекватност!!

    17:30 11.01.2026

  148 Прокси Рус

    0 14

    До коментар #13 от "Това са мъдри държавници":

    Ние , Държавните ръководители на Словакия, сме прокситата на Кремъл и нямаме какво да даваме на Украйна ! Ние не вярваме в победата на Киев ! Ние сме страхливи и безопасни държавници , за това ще се правим на неутрални , пък като му дойде времето ще решим !

    Коментиран от #149

    18:37 11.01.2026

  149 И от кога Кремъл

    8 1

    До коментар #148 от "Прокси Рус":

    е загрижен, че урсулите унищожават Европа? И пропагандата ви глупава. Остава да си отговориш що не ти пука , че унищожават Европа.

    19:44 11.01.2026

  150 В ЕК

    12 1
    се подиграват на Кая, че не можела да брои до 19.🙄🙄🙄

    20:03 11.01.2026

  151 Редут

    3 11
    Фицо е прав. Европа е твърде демократична и се съобразява с такива въшки като Орбан и Фицо. Трябва когато Франция каже - пращаме армия в Москва - Орбан и Фицо трябва да си знаят мястото - в танка на редута, и да викат: - Si, Monseneur!

    20:06 11.01.2026

  152 България - законна цел

    2 11
    Президентът на Русия се хвали, че по неговата заповед са убити 2 млн украинци. Тяхната вина била, че са отказали да му се подчинят. Мир няма да има, докато руското военно политическо ръководство не получи справедливо възмездие. Заедно със всичките му съучастници, като тоя фицо и оробан!

    20:06 11.01.2026

  153 Ха ха ха ха

    2 1

    До коментар #58 от "Григор":

    Като мислят толкова, защо още не са напуснали ЕС?

    20:08 11.01.2026

  154 az СВО Победа 80

    10 3
    Разпадът започна!
    А уж щяха да "побеждават" Русия?
    🤣🤣🤣

    ЕС няма да съществува до няколко години и не защото Русия ще го унищожи, а защото тази структура принадлежи на миналото и за нея няма място в новия свят, договорен между Вашингтон и Москва!

    20:09 11.01.2026

  155 Спецназ

    16 3
    Кая Калас със всичката си глупост тласка света към Трета Световна Война!

    ФАКТ!

    Това ЗАВИСИМО и ТЪПО женско създание, назначено по непонятни причини на тази длъжност,

    имаща умствен багаж най-много да е чистачка на входа и около някой блок с метлата,

    ТАЯ и дали да се заяжда с Путин!

    Чистачката от Входа!

    Баце, заклевам ти се тоя СвЕт не отива на добро!

    Коментиран от #176

    20:09 11.01.2026

  156 Сащ винаги са били кравари от провинция

    8 2
    Сащ вече са аут, старите цивилизации Русия,Китай и Европа ще се обединят!

    Коментиран от #163

    20:10 11.01.2026

  157 Ааааааа не !

    13 1
    Желязков не дава да се говори тъй за кая калас нито за урсулите кукумявки във евро съюза ...много ги обича заедно със боко !!!!!

    20:11 11.01.2026

  158 Да,бе

    12 4
    За върховен представител на ЕС за външната политика трябва задължително да се въведе тест за интелигентност и особено за инстинкт за самосъхранение ..Тая Каракалас просто превъртя тъпомера,ама няколко пъти...

    Коментиран от #174

    20:15 11.01.2026

  159 Ъъъъъъъъ

    8 1
    Пак със съкращения.....Фицо нарече Кая "престъпно некомпетентна".🤣

    20:24 11.01.2026

  160 Мостът

    2 6
    Тоя е голямо недоразумение. Докога ли ще го търпят словаците? Май играят пароци от москва

    20:26 11.01.2026

  161 Тоз и той постравмиран като Тръмп

    1 6
    Не уцелен,където трябва.

    20:27 11.01.2026

  162 Мостът

    2 8
    Тоя е голямо недоразумение. Докога ли ще го търпят словаците? Май играят пароци от москва

    Коментиран от #172

    20:28 11.01.2026

  163 Реалист

    4 2

    До коментар #156 от "Сащ винаги са били кравари от провинция":

    Абе май си далеч от реалността... Китай поробва Русия която здравата нагази в Днепър, САЩ правят какво им дойде и никой не им противи (освен на думи), а Европа... залепи капачките към шишето и изрази "дълбока тревожност"

    20:29 11.01.2026

  164 Хм...

    1 4
    Фицо, не мразим расия. Просто не ги искаме в нашия свят, имаме цивилизационни различия. С хулигани не искаме да общуваме.

    20:34 11.01.2026

  165 Даката

    4 1
    С две думи... русофилски 60клук.
    Никой не мрази Русия, хората мразят политиката на Путин.

    Коментиран от #170

    20:34 11.01.2026

  166 000

    2 1
    Възможно е путин да ни прехвърли на турция. Ес се разпада. Вече не е смешно.

    20:48 11.01.2026

  • 167 Руснак

    3 2 Отговор
    Що не земине в любимата си Руzzия да управлява накоя губерния Фицо?

    20:50 11.01.2026

  • 168 Калоян

    4 1 Отговор
    Браво на Фицо. Това е позиция

    20:52 11.01.2026

  • 169 Смешник

    2 1 Отговор
    Тая куха лейка Калас както и Урсулица отдавна трябваше да бъдат сменени

    20:52 11.01.2026

  • 170 Не е вярно

    0 2 Отговор

    До коментар #165 от "Даката":

    Аз мразя Русия и мсичко руско.

    20:54 11.01.2026

  • 171 Иностранец

    0 0 Отговор
    На каком языке это написано?

    20:55 11.01.2026

  • 172 Смешник

    3 1 Отговор

    До коментар #162 от "Мостът":

    А защо ние търпим Тиквата и Шиши За разлика от тях Фицо си гледа националния си интерес а не укронациския

    Коментиран от #177

    20:55 11.01.2026

  • 173 Калоян

    4 0 Отговор
    Хората имат позиция. Не са като Бойко наведени до земята

    20:56 11.01.2026

  • 174 Въпрос

    1 2 Отговор

    До коментар #158 от "Да,бе":

    Ти ли ще го провеждаш този тест, бе ма ло умник!

    20:57 11.01.2026

  • 175 Партиен секретар

    1 1 Отговор
    Този има вид на типичен партиен секретар от времето на соца.

    20:58 11.01.2026

  • 176 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #155 от "Спецназ":

    Хубавото в случая е че почти всички нормални политици и виждат умствения багаж и не и обръщат внимание

    20:58 11.01.2026

  • 177 Москва

    1 1 Отговор

    До коментар #172 от "Смешник":

    Шиши и Баце също получават пачки от Русия, за да ни отвратят от демокрацията

    20:58 11.01.2026

