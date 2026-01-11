Роберт Фицо поиска смяната на Кая Калас: ЕС може и трябва да е глобален играч, а не просто да мрази Русия

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви в интервю за телевизия TA-3, че ръководителят на европейската дипломация Кая Калас трябва да бъде сменена.
„Трябва да сменим върховния представител на ЕС по външните работи, г-жа Калас“, каза Фицо.
Политикът добави, че това е първият път, когато изразява подобно мнение. Той призова ЕС да се откаже от пасивната си позиция и отбеляза, че притежава достатъчна икономическа и демографска сила, за да бъде глобален играч, а не просто наблюдател.
„Или Европейският съюз ще се превърне в суперсила, или просто ще наблюдаваме действията на другите“, подчерта Фицо.
Според словашкия президент европейските лидери знаят само как да „мразят Русия“, но не предлагат свои собствени решения. ЕС не е способен да реагира гъвкаво на новите предизвикателства и конкурентоспособността му постепенно намалява, обясни той.
Фицо също критикува Европа за прекомерната ѝ зависимост от Съединените щати. Според него ЕС няма собствена силна стратегия.
Калас стана ръководител на европейската дипломация през лятото на 2024 г. Тя наследи испанеца Жозеп Борел. Преди това тя беше министър-председател на Естония.
Тя вече беше критикувана от други европейски политици и дипломати, както и от медиите. Така унгарският премиер Виктор Орбан я разкритикува за реториката ѝ към Русия в края на декември.
Европейски дипломати заявиха пред Foreign Policy през октомври, че Калас е била твърде откровена и ѝ е липсвала гъвкавост. Един от тях описа ръководителя на европейската дипломация като „по-скоро полицай, отколкото дипломат“. „Денят ѝ започва и свършва с Русия“, подчерта той.
„Телеграф“ писа, че твърдата позиция на Калас причинява разединение на Запад, а отказът ѝ да преговаря с Москва на практика е изключил Европа от мирния процес и е позволил на Русия да получи по-изгодна позиция за преговори.
Вестникът отбеляза, че подкрепата на Калас за продължаване на военните действия също предизвиква недоволство в Украйна. Изданието цитира Юлия Мендел, бивш прессекретар на украинския президент Володимир Зеленски, която казва: „Много от тези, които инстинктивно отхвърлят всяко мирно предложение, вярват, че защитават Украйна.“ „С цялото ми уважение, това е най-ясното доказателство, че те нямат представа какво всъщност се случва сега на фронтовата линия и в страната“, каза Мендел.
По-рано днес словашкият президент Петер Пелегрини, премиерът Роберт Фицо и председателят на словашкия парламент Рихард Раши потвърдиха, че страната няма да предостави военна помощ на Киев, няма да изпрати войски в Украйна и няма да предостави гаранции за заема от ЕС.
Те обявиха това след среща в Братислава по случай 33-ата годишнина от основаването на Словашката република, съобщи словашкият новинарски портал Pravda.
Фицо, от своя страна, посочи загубата на уважение към международното право, заявявайки, че „днес световният ред не съществува, механизмът на международното право не съществува“. Той също така изрази загриженост, че „ЕС никога не е бил в толкова дълбока криза, каквато е днес“.
Братислава настоява за незабавно прекратяване на военните действия и бързо дипломатическо решение на конфликта в Украйна, като същевременно ѝ предоставя дългосрочни гаранции за сигурност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емо
Коментиран от #77, #128
09:52 11.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тъй
09:55 11.01.2026
5 Тома
Коментиран от #12, #60, #91
09:55 11.01.2026
6 стоян
Коментиран от #7
09:55 11.01.2026
7 отворко
До коментар #6 от "стоян":що не отидеш ти.
Коментиран от #10, #23
09:59 11.01.2026
8 Няма проблем
09:59 11.01.2026
9 Много важно!
Коментиран от #56, #78
10:00 11.01.2026
10 Защото е страхлив интригант
До коментар #7 от "отворко":набутва другите, а той се крие под дивана.
10:00 11.01.2026
11 Хасан
10:01 11.01.2026
12 Ще имаме,
До коментар #5 от "Тома":когато гласуваме против политическата мафия владееща Държавата ни!
10:01 11.01.2026
13 Това са мъдри държавници
Никой от тая престъпна шайка нямат права да ни прдставляват като държава и народ!
Желязков е под прожекторите на Борисов и Пеевски и ни вкарва в лоши приключения!
Коментиран от #53, #148
10:02 11.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 нннн
Коментиран от #20, #80
10:07 11.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Споко
До коментар #18 от "СССР куда пошол":Иде, не се притеснявай
Коментиран от #66
10:10 11.01.2026
20 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF
До коментар #17 от "нннн":БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИЗПРАТИ НЕ САМО КИНТИ, А ВОЙСКА
😝
И САМОЛЕТИ МОЖЕШЕ, НО ТРЯБВАШЕ ДА ГИ ЗАКАРАТ НА БУКСИР 🤣
10:11 11.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Саран талтър караба усуф геруг
10:13 11.01.2026
23 Ха ха ха ха
До коментар #7 от "отворко":Ми Пицо, Фицо, Радев, Орбан като са такива велики да идат при Путин да кажат да спре настъплението и да обстрелва Киев като за начало.
10:13 11.01.2026
24 9689
10:16 11.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ЖИЛЯСКОФ
10:17 11.01.2026
27 БАЦЕ ЕООД
Коментиран от #63
10:19 11.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 минувач 🚗
10:22 11.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Вън от играта са
2. Унгария
3. Словакия
Има ли други държави с топки а не с в@гинY за присъединявана в клуба на умните?
Тези държави казват достатъчно помогнахме, но няма цял живот да ви носим на рамо. Нашите хора преди всичко не вашите! Пляс по- един тукат за урсоланците и уркофашагите!
Пускам сметка на нашите 240 фишека да си привеждат заплатите на зеления бръмбар.
IBAN: SLAVA89667809345679000UKRAINE
Коментиран от #88
10:24 11.01.2026
33 Георгиев
Няма да има мир скоро. НАТОвски оръжейни компании инвестират в Окраина. Движат се пари, голяма част от които се връщат при началниците от НАТО, ЕК, коалицията на войната. С Русия си държи на своето. И поради ината на Киев, ще си прибере цяла Новорусия, със столица Одеса. Ще видим.
Коментиран от #35, #61, #90
10:26 11.01.2026
34 Бай Киро
До коментар #29 от "Хахахахаха":Брадчед, това да работиш по строежи е достойна професия - от архитект и инженер, до зидро-мазач.
Това цял живот да си на държавни помощи и от детски и вечер да обикаляш заведенията и да събираш дарения за "болното си дете" е съвсем друга измерение.
Коментиран от #41
10:26 11.01.2026
35 СССР
До коментар #33 от "Георгиев":Георгиев, ако утре Путин превземе Украйна и вземе да освободи България и Словакия - пак ще даваш пари на Украйна, както беше след 9-ти.
Каквото и да става - сметката на Украйна ще я плащаш.
10:28 11.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ванга
10:29 11.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Хахахахаха
До коментар #34 от "Бай Киро":Хахахха, за тебе е успех, такъв ти е бил живота, свикнал си да живееш в гарсониера, да караш 20 годишен кошник, да чакаш заплатено време, вярно има архитекти ама ти за мен си обущак на строежите, далеч си от престижните позиции-не искат да те съдя, така си избрал да бъде, ама за това както казах по горе може да влачиш към строежите за някой лев
10:34 11.01.2026
42 анонимен
10:35 11.01.2026
43 Хи хи хи хи
До коментар #3 от "Баба Гицка":Фицо е руска марионетка в ЕС и ще си плати!Бяха го ранили,но следващия път може и да не пропуснат,
10:36 11.01.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 анонимен
10:37 11.01.2026
47 Хе!
Коментиран от #86
10:38 11.01.2026
48 Боруна Лом
До коментар #28 от "Бай Киро":ЗАЩОТО С. ПА С РОДАТА ТИ И ВИДЯ БЪДЕЩЕТО!
10:38 11.01.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Браво на Словакия
Коментиран от #55
10:44 11.01.2026
52 Гъбарко
Коментиран от #57
10:44 11.01.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Пръцко
До коментар #9 от "Много важно!":В България тъпаци няма ,но ти-ДА!!
10:57 11.01.2026
57 Пределно ясно е
До коментар #52 от "Гъбарко":Отказват тези правителства,чиито премиери са олигараси-путинисти.
11:00 11.01.2026
58 Григор
Коментиран от #153
11:00 11.01.2026
59 А нашите еничари какво казаха?
Коментиран от #75
11:00 11.01.2026
60 Даа бе
До коментар #5 от "Тома":Като че ли в блатистан няма корупция?? Иди ги разправя тези в детската градина,да се спукат децата от смях.
11:02 11.01.2026
61 Пръдляк
До коментар #33 от "Георгиев":Начална скорост за Русия ли чакаш?
11:06 11.01.2026
62 Абе
Коментиран от #65, #67
11:09 11.01.2026
63 Сульовец
До коментар #27 от "БАЦЕ ЕООД":Виж при тебе, горе, да не се е разцепило нещо.
11:09 11.01.2026
64 стоян георгиев
Коментиран от #72, #76
11:11 11.01.2026
65 Прудльооо
До коментар #62 от "Абе":Ми то отдавана е твой и наш проблем. Толкова ли е трудно да проумееш??
11:11 11.01.2026
66 Споко,споко
До коментар #19 от "Споко":Идете на Дунав да посрещате сесесерето. Ханс картечечаря е отзад.
11:14 11.01.2026
67 Сельооо
До коментар #62 от "Абе":В кои епохи крачиш?
11:15 11.01.2026
68 .......😆
Коментиран от #73, #74
11:18 11.01.2026
69 ха-ха-ха
11:19 11.01.2026
70 Това е родолюбец, като Орбан
11:24 11.01.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Тя темата е
До коментар #68 от ".......😆":за Словакия, която не иска да унищожава Европа с продажните урсули. Сигурно не разбра.
Коментиран от #83
11:27 11.01.2026
74 Хе!
До коментар #68 от ".......😆":То затова и СВО не приключва! Кой ще капитулира, когато Орешник е разровил някоя поляна!? Ако попадне в гъсто населен район, тогава пък ще го обявите за Хага! Знаеш ли кога капитулира например Милошевич - когато напълно му спряха тока и взеха да избиват гражданите! След свалянето на Стелта, загубите на граждани се засилиха! Така приключи и илинденското въстание! Аскера бързо се убеди, че вместо да гони въоръжени с манлихер четници по горите, по добре да запали селото и да вилнее на воля! И капитулираха! ,,Това ни сломи" - Христо Силянов, вовйвода, прароднина на настоящата президенка на Скопие!
11:29 11.01.2026
75 копейпръдляк
До коментар #59 от "А нашите еничари какво казаха?":Желязков подобно нещо не е казвал.При тебе изглежда единственото легитимно е личната карта и нищо друго!!
11:29 11.01.2026
76 И що ще ги гониш бе стоенче
До коментар #64 от "стоян георгиев":Пречи на продажните урсули да унищожават Европа ли? Ами тя Европа не е за унищожение бе.
11:30 11.01.2026
77 Българи
До коментар #1 от "Емо":Копейзажите отново задействаха системата за фалшиви плюсове,по руски образец!
11:31 11.01.2026
78 Най важното
До коментар #9 от "Много важно!":В България единствените тъпаци сте вие
11:33 11.01.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Не се вълнувай
До коментар #17 от "нннн":Ще плащаш,ще плащаш и за Словакия,ще плащаш и за Унгария,ще плащаш и за Чехия!!Може и за Италия!!
11:36 11.01.2026
81 Браво на Словакия
Коментиран от #100
11:37 11.01.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Ха ха ха ха
До коментар #33 от "Георгиев":Днес света отбелязва 1418-ия ден от агресията на РФ в Украйна.Приблизително толкова колкото продължи ВСВ. За това време окупатора не е превзел нито един областен град.На какво се надяваш другар?
11:51 11.01.2026
91 но пък винаги ще има доста
До коментар #5 от "Тома":наивни преизбиратели да
слагат на власт корупционерите
11:53 11.01.2026
92 Гладен
11:55 11.01.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Прав си
До коментар #89 от "За разлика от вас безродниците":Фицо и Орбан са национални герои,като Мадуро!
Коментиран от #101
11:57 11.01.2026
95 Словакия
Коментиран от #107
11:58 11.01.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Ами Фицо и Орбан
До коментар #94 от "Прав си":се грижат за Европа и срещу унищожението и. А ко общо има Мадуро с Европа, надали знаеш, ама сая те изкарали да се излагаш.
12:06 11.01.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 брадатото джудже Белоноско
12:09 11.01.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Галина Колева
12:13 11.01.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Ибaн Сина
12:25 11.01.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Хи хи хи хи
До коментар #1 от "Емо":Следващия път Фицо в десятката
12:37 11.01.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Ибaн Сина
До коментар #127 от "Е как няма да си виждал бе тъ пей":Оооо, как си украинска кoпейка?
12:46 11.01.2026
133 Съвет☝️
Коментиран от #134, #135, #139, #141
12:49 11.01.2026
134 стоян георгиев
До коментар #133 от "Съвет☝️":Да питам руския генерал губернатор по малко ще ти взема от парите за украйна? Помниш ли 12 часа без ток за да си съветски герой? Явно не ви е било достатъчно!не плащаме ли на украйна ше трябва или ние да се бием или да сме с руска провинция.
Коментиран от #137
12:55 11.01.2026
135 Кой ЕС
До коментар #133 от "Съвет☝️":Този който урсулите унищожават източвайки го, а такива като Словакия и Унгария им пречат да го довършат ли?
12:56 11.01.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Надда Ренн
До коментар #134 от "стоян георгиев":Ами плащай бе СиСи и аз участвам ,кво ще кажеш за 20 €врака директно за Украйна , аз да те мъррр даммм в тесс някка 15 мин ?Офертата е актуална още 5дена .Решавай !
13:05 11.01.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Въпрос с повишена трудност
До коментар #133 от "Съвет☝️":Има ли разлика между комунде и копейка?
Коментиран от #140
13:33 11.01.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Практичен съвет
До коментар #133 от "Съвет☝️":Защо не си положиш съвета,написан на лист шкурка,на по топло и тъмно място.
13:39 11.01.2026
142 всеки който отговаря на въпрос дали
14:21 11.01.2026
143 А, де!
Коментиран от #144
14:35 11.01.2026
144 Къв Путин бре
До коментар #143 от "А, де!":Ти прочети ли за какво става въпрос? Дреме ти, че урсулите унищожават Европа.
14:40 11.01.2026
145 Хора
15:34 11.01.2026
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Минаваща
Както и по времето на соца - пак са пред нас по свободолюбие и адекватност!!
17:30 11.01.2026
148 Прокси Рус
До коментар #13 от "Това са мъдри държавници":Ние , Държавните ръководители на Словакия, сме прокситата на Кремъл и нямаме какво да даваме на Украйна ! Ние не вярваме в победата на Киев ! Ние сме страхливи и безопасни държавници , за това ще се правим на неутрални , пък като му дойде времето ще решим !
Коментиран от #149
18:37 11.01.2026
149 И от кога Кремъл
До коментар #148 от "Прокси Рус":е загрижен, че урсулите унищожават Европа? И пропагандата ви глупава. Остава да си отговориш що не ти пука , че унищожават Европа.
19:44 11.01.2026
150 В ЕК
20:03 11.01.2026
151 Редут
20:06 11.01.2026
152 България - законна цел
20:06 11.01.2026
153 Ха ха ха ха
До коментар #58 от "Григор":Като мислят толкова, защо още не са напуснали ЕС?
20:08 11.01.2026
154 az СВО Победа 80
А уж щяха да "побеждават" Русия?
🤣🤣🤣
ЕС няма да съществува до няколко години и не защото Русия ще го унищожи, а защото тази структура принадлежи на миналото и за нея няма място в новия свят, договорен между Вашингтон и Москва!
20:09 11.01.2026
155 Спецназ
ФАКТ!
Това ЗАВИСИМО и ТЪПО женско създание, назначено по непонятни причини на тази длъжност,
имаща умствен багаж най-много да е чистачка на входа и около някой блок с метлата,
ТАЯ и дали да се заяжда с Путин!
Чистачката от Входа!
Баце, заклевам ти се тоя СвЕт не отива на добро!
Коментиран от #176
20:09 11.01.2026
156 Сащ винаги са били кравари от провинция
Коментиран от #163
20:10 11.01.2026
157 Ааааааа не !
20:11 11.01.2026
158 Да,бе
Коментиран от #174
20:15 11.01.2026
159 Ъъъъъъъъ
20:24 11.01.2026
160 Мостът
20:26 11.01.2026
161 Тоз и той постравмиран като Тръмп
20:27 11.01.2026
162 Мостът
Коментиран от #172
20:28 11.01.2026
163 Реалист
До коментар #156 от "Сащ винаги са били кравари от провинция":Абе май си далеч от реалността... Китай поробва Русия която здравата нагази в Днепър, САЩ правят какво им дойде и никой не им противи (освен на думи), а Европа... залепи капачките към шишето и изрази "дълбока тревожност"
20:29 11.01.2026
164 Хм...
20:34 11.01.2026
165 Даката
Никой не мрази Русия, хората мразят политиката на Путин.
Коментиран от #170
20:34 11.01.2026
166 000
20:48 11.01.2026
167 Руснак
20:50 11.01.2026
168 Калоян
20:52 11.01.2026
169 Смешник
20:52 11.01.2026
170 Не е вярно
До коментар #165 от "Даката":Аз мразя Русия и мсичко руско.
20:54 11.01.2026
171 Иностранец
20:55 11.01.2026
172 Смешник
До коментар #162 от "Мостът":А защо ние търпим Тиквата и Шиши За разлика от тях Фицо си гледа националния си интерес а не укронациския
Коментиран от #177
20:55 11.01.2026
173 Калоян
20:56 11.01.2026
174 Въпрос
До коментар #158 от "Да,бе":Ти ли ще го провеждаш този тест, бе ма ло умник!
20:57 11.01.2026
175 Партиен секретар
20:58 11.01.2026
176 Смешник
До коментар #155 от "Спецназ":Хубавото в случая е че почти всички нормални политици и виждат умствения багаж и не и обръщат внимание
20:58 11.01.2026
177 Москва
До коментар #172 от "Смешник":Шиши и Баце също получават пачки от Русия, за да ни отвратят от демокрацията
20:58 11.01.2026