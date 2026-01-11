Словашкият премиер Роберт Фицо заяви в интервю за телевизия TA-3, че ръководителят на европейската дипломация Кая Калас трябва да бъде сменена.

„Трябва да сменим върховния представител на ЕС по външните работи, г-жа Калас“, каза Фицо.

Политикът добави, че това е първият път, когато изразява подобно мнение. Той призова ЕС да се откаже от пасивната си позиция и отбеляза, че притежава достатъчна икономическа и демографска сила, за да бъде глобален играч, а не просто наблюдател.

„Или Европейският съюз ще се превърне в суперсила, или просто ще наблюдаваме действията на другите“, подчерта Фицо.

Според словашкия президент европейските лидери знаят само как да „мразят Русия“, но не предлагат свои собствени решения. ЕС не е способен да реагира гъвкаво на новите предизвикателства и конкурентоспособността му постепенно намалява, обясни той.

Фицо също критикува Европа за прекомерната ѝ зависимост от Съединените щати. Според него ЕС няма собствена силна стратегия.

Калас стана ръководител на европейската дипломация през лятото на 2024 г. Тя наследи испанеца Жозеп Борел. Преди това тя беше министър-председател на Естония.

Тя вече беше критикувана от други европейски политици и дипломати, както и от медиите. Така унгарският премиер Виктор Орбан я разкритикува за реториката ѝ към Русия в края на декември.

Европейски дипломати заявиха пред Foreign Policy през октомври, че Калас е била твърде откровена и ѝ е липсвала гъвкавост. Един от тях описа ръководителя на европейската дипломация като „по-скоро полицай, отколкото дипломат“. „Денят ѝ започва и свършва с Русия“, подчерта той.

„Телеграф“ писа, че твърдата позиция на Калас причинява разединение на Запад, а отказът ѝ да преговаря с Москва на практика е изключил Европа от мирния процес и е позволил на Русия да получи по-изгодна позиция за преговори.

Вестникът отбеляза, че подкрепата на Калас за продължаване на военните действия също предизвиква недоволство в Украйна. Изданието цитира Юлия Мендел, бивш прессекретар на украинския президент Володимир Зеленски, която казва: „Много от тези, които инстинктивно отхвърлят всяко мирно предложение, вярват, че защитават Украйна.“ „С цялото ми уважение, това е най-ясното доказателство, че те нямат представа какво всъщност се случва сега на фронтовата линия и в страната“, каза Мендел.

По-рано днес словашкият президент Петер Пелегрини, премиерът Роберт Фицо и председателят на словашкия парламент Рихард Раши потвърдиха, че страната няма да предостави военна помощ на Киев, няма да изпрати войски в Украйна и няма да предостави гаранции за заема от ЕС.

Те обявиха това след среща в Братислава по случай 33-ата годишнина от основаването на Словашката република, съобщи словашкият новинарски портал Pravda.

Фицо, от своя страна, посочи загубата на уважение към международното право, заявявайки, че „днес световният ред не съществува, механизмът на международното право не съществува“. Той също така изрази загриженост, че „ЕС никога не е бил в толкова дълбока криза, каквато е днес“.

Братислава настоява за незабавно прекратяване на военните действия и бързо дипломатическо решение на конфликта в Украйна, като същевременно ѝ предоставя дългосрочни гаранции за сигурност.