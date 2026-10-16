Бостън се превърна в един от най-горещите пазари на търговски площи

Бостън се очертава като един от най-силните пазари за търговия на дребно в САЩ, въпреки че строителството на нови площи в района е достигнало най-ниското си ниво от две десетилетия. Търсенето остава високо при бързите ресторанти, фитнес концепциите, дискаунт магазините и компаниите от сектора на услугите.

Това дава предимство на собствениците на имоти. При добър търговски обект в предградията или в районите Бек Бей, Сийпорт и Фенуей могат да постъпят по пет или шест оферти, каза главният изпълнителен директор на Bialow Real Estate Кори Байълоу.

„Бостън е един от най-здравите градове в Америка в момента от гледна точка на търговията на дребно“, заяви Байълоу.

Процентът на свободните търговски площи в района е 3,5% през третото тримесечие, сочи последният доклад на Marcus & Millichap. Компанията определя Бостън като един от най-ограничените пазари в страната, при национално равнище от 4,9% към юни.

Новото строителство не догонва търсенето

Доставките на нови търговски площи през годината се очаква да са най-ниските от 2007 г. Повечето от новите обекти са с площ под 20 000 кв. фута, а през последните пет години районът е получавал средно по 500 000 кв. фута нови площи годишно. Преди 2021 г. в повечето години обемът е надхвърлял 1 млн. кв. фута.

В същото време продажбите на дребно в района са нараснали с 5% за 12-те месеца до юни. Това е най-силният резултат сред пазарите извън т.нар. Пояс на слънцето. Байълоу казва, че предлагането не е настигнало търсенето, особено в предградията.

Наемодателите търсят компании, които трудно могат да бъдат изместени от онлайн търговията – ресторанти, обекти за развлечения и услуги. Високият интерес се вижда и на улица Нюбъри, една от най-престижните търговски локации в Бостън.

Интерес към Нюбъри Стрийт и дискаунт магазините

На улица Нюбъри са реализирани сделки за над 162 млн. долара в рамките на девет сделки през второто тримесечие. Сред тях е придобиването от нюйоркската Acadia Realty на две сгради с магазини на Chanel и Cartier за 113,5 млн. долара. Цената по сделката е около 6000 долара на кв. фут.

На този фон се увеличава и ролята на дискаунт търговията. Тези магазини представляват 30% от новите откривания в САЩ през годината спрямо 28% година по-рано. Ross Dress for Less е открила 115 магазина в страната, включително 51 през последните два месеца. Компанията навлиза за първи път в Масачузетс с обекти в Данвърс, Уест Спрингфийлд и Чикопи.

Решението къде да бъде открит нов магазин зависи не само от местоположението, но и от съседните наематели и репутацията на собственика на търговския център, посочва старшият вицепрезидент по недвижимите имоти на Ross Stores Майкъл Шанахан.

Ресторантите отчитат различни резултати

„Правим залог на центъра и наемодателя да заменят бързо напускащите наематели и да продължат да привличат посетители. Съседството между наемателите е най-важната част в момента“, каза Шанахан.

Секторът на здравето и доброто физическо състояние също се разраства. Сред търсените формати са медицински спа центрове, бутикови фитнеси и медицински кабинети. Рейчъл Дихарс от Samuels & Associates отбелязва, че потребителите продължават да посещават физически магазини и да купуват хранителни продукти на място.

При ресторантите картината е по-нееднородна. Заведенията с бързо обслужване и скъпите ресторанти се представят добре в градските райони, докато обектите от средния ценови сегмент изостават. Някои от тях отчитат двуцифрен годишен спад на продажбите.

Високите наеми и разходите за заетост затрудняват ресторантите, които не инвестират редовно в обновяване. Според Линдзи Дезметр от WS Development в града се търсят отличаващи се концепции с водещ готвач, докато в предградията по-успешни са ресторантите, които могат да превърнат търговския център в място за по-дълъг престой.

Сред примерите е веригата Tavern in the Square, която според Дезметр привлича повече посетители към крайградски комплекси като The Street at Chestnut Hill, Marketstreet Lynnfield и Legacy Place в Дедъм.