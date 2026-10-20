4 милиона турски лири задържаха на „Малко Търново“

Митнически служители задържаха 4 милиона недекларирани турски лири на ГКПП „Малко Търново“. Парите са открити в найлонови пликове, поставени в куфар с личен багаж на пътник в микробус, пристигащ от Турция.

Пътникът не е представил документи за произхода на средствата и не е дал убедителни обяснения за тях. Сумата е задържана, а по случая е съставен акт за нарушение на валутното законодателство.

„Пътникът не е дал убедителни обяснения за произхода на парите, нито е представил документи за тях. Сумата е задържана. Съставен е акт за нарушение на валутния закон. В такъв случай се налага санкция глоба като минималният размер е една пета от стойността на недекларираната валута“, заяви Катя Куцарова, главен експерт в Агенция „Митници“.

По случая е образувано административнонаказателно производство. Размерът на евентуалната санкция ще бъде определен съобразно стойността на недекларираната валута, като минималната глоба е една пета от нея.

От Агенция „Митници“ съобщиха, че от началото на годината са задържали недекларирана валута на стойност около 3 милиона евро. Случаят на „Малко Търново“ е най-големият, установен досега на пункта по отношение на недекларирани турски лири.

Нарушения при пренасяне на недекларирани пари са установявани и на други гранични пунктове, сред които „Лесово“ и „Капитан Андреево“. По данни на митническите служители валутата често се укрива в личен багаж, обувки и чанти с покупки. При товарни превози са откривани и специално направени тайници.