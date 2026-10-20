4 милиона турски лири задържаха на „Малко Търново“

Митнически служители задържаха 4 милиона недекларирани турски лири на ГКПП „Малко Търново“. Парите са открити в найлонови пликове, поставени в куфар с личен багаж на пътник в микробус, пристигащ от Турция.
Пътникът не е представил документи за произхода на средствата и не е дал убедителни обяснения за тях. Сумата е задържана, а по случая е съставен акт за нарушение на валутното законодателство.„Пътникът не е дал убедителни обяснения за произхода на парите, нито е представил документи за тях. Сумата е задържана. Съставен е акт за нарушение на валутния закон. В такъв случай се налага санкция глоба като минималният размер е една пета от стойността на недекларираната валута“, заяви Катя Куцарова, главен експерт в Агенция „Митници“.
По случая е образувано административнонаказателно производство. Размерът на евентуалната санкция ще бъде определен съобразно стойността на недекларираната валута, като минималната глоба е една пета от нея.
От Агенция „Митници“ съобщиха, че от началото на годината са задържали недекларирана валута на стойност около 3 милиона евро. Случаят на „Малко Търново“ е най-големият, установен досега на пункта по отношение на недекларирани турски лири.
Нарушения при пренасяне на недекларирани пари са установявани и на други гранични пунктове, сред които „Лесово“ и „Капитан Андреево“. По данни на митническите служители валутата често се укрива в личен багаж, обувки и чанти с покупки. При товарни превози са откривани и специално направени тайници.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лири?
09:56 20.10.2026
2 защо сте сложили
Коментиран от #3
09:59 20.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мистър Ке$$
10:23 20.10.2026
5 14/88
10:25 20.10.2026
6 14/88
а 4 млн рубли са точно 4 стотинки, за дьвка не стигат
10:25 20.10.2026
7 около
10:29 20.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Цвете
10:41 20.10.2026