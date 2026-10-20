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4 милиона турски лири задържаха на „Малко Търново“

4 милиона турски лири задържаха на „Малко Търново“

20 Октомври, 2026 09:43 772 9

  • малко търново-
  • турски лири-
  • недекларирана валута-
  • агенция митници-
  • валутен закон

Сумата е била скрита в куфар на пътник, пристигащ от Турция

4 милиона турски лири задържаха на „Малко Търново“ - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Митнически служители задържаха 4 милиона недекларирани турски лири на ГКПП „Малко Търново“. Парите са открити в найлонови пликове, поставени в куфар с личен багаж на пътник в микробус, пристигащ от Турция.

Пътникът не е представил документи за произхода на средствата и не е дал убедителни обяснения за тях. Сумата е задържана, а по случая е съставен акт за нарушение на валутното законодателство.

„Пътникът не е дал убедителни обяснения за произхода на парите, нито е представил документи за тях. Сумата е задържана. Съставен е акт за нарушение на валутния закон. В такъв случай се налага санкция глоба като минималният размер е една пета от стойността на недекларираната валута“, заяви Катя Куцарова, главен експерт в Агенция „Митници“.

По случая е образувано административнонаказателно производство. Размерът на евентуалната санкция ще бъде определен съобразно стойността на недекларираната валута, като минималната глоба е една пета от нея.

От Агенция „Митници“ съобщиха, че от началото на годината са задържали недекларирана валута на стойност около 3 милиона евро. Случаят на „Малко Търново“ е най-големият, установен досега на пункта по отношение на недекларирани турски лири.

Нарушения при пренасяне на недекларирани пари са установявани и на други гранични пунктове, сред които „Лесово“ и „Капитан Андреево“. По данни на митническите служители валутата често се укрива в личен багаж, обувки и чанти с покупки. При товарни превози са откривани и специално направени тайници.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лири?

    7 0 Отговор
    Турски лири с лика на Елизабет

    09:56 20.10.2026

  • 2 защо сте сложили

    6 0 Отговор
    снимка на британски лира? $млн турски лири са два хляба

    Коментиран от #3

    09:59 20.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мистър Ке$$

    2 0 Отговор
    Това е кешът от Боташ, долу ръцете.

    10:23 20.10.2026

  • 5 14/88

    1 0 Отговор
    4 млн турски лири са около 4 лева или два леба

    10:25 20.10.2026

  • 6 14/88

    1 1 Отговор
    4 млн турски лири са около 4 лева или два леба

    а 4 млн рубли са точно 4 стотинки, за дьвка не стигат

    10:25 20.10.2026

  • 7 около

    1 0 Отговор
    184000 британски паунда виждам аз.

    10:29 20.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цвете

    1 0 Отговор
    ТЕЗИ ПАРИ ДА НЕ БИ ДА СА БИЛИ ЗА ДПС СТАРО НАЧАЛО ? 👮‍♂️🤦‍♂️🚔🤔🫡

    10:41 20.10.2026