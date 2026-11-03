Разкриха нелегална фабрика за цигари край Благоевград

Нелегална фабрика за производство на цигари е разкрита при специализирана операция в село Рилци, област Благоевград. В акцията участват служители на ГДБОП, Агенция „Митници“ и Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Операцията продължава, а районът около стадиона в селото е блокиран. Към момента няма информация за задържани.

От ГДБОП са потвърдили, че допълнителни подробности ще бъдат представени на специален брифинг на 4 ноември сутринта. Засега не са съобщени данни за установени лица, количества произведени цигари или конфискувано оборудване.

Източници: bnrnews.bg