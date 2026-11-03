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Разкриха нелегална фабрика за цигари край Благоевград

Разкриха нелегална фабрика за цигари край Благоевград

3 Ноември, 2026 21:25 771 6

  • нелегална фабрика-
  • цигари-
  • гдбоп-
  • агенция митници-
  • рилци

ГДБОП, Агенция „Митници“ и полицията блокираха района около стадиона в село Рилци. Засега няма данни за арести

Разкриха нелегална фабрика за цигари край Благоевград - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нелегална фабрика за производство на цигари е разкрита при специализирана операция в село Рилци, област Благоевград. В акцията участват служители на ГДБОП, Агенция „Митници“ и Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Операцията продължава, а районът около стадиона в селото е блокиран. Към момента няма информация за задържани.

От ГДБОП са потвърдили, че допълнителни подробности ще бъдат представени на специален брифинг на 4 ноември сутринта. Засега не са съобщени данни за установени лица, количества произведени цигари или конфискувано оборудване.

Източници: bnrnews.bg


Благоевград / България
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  • 4 666

    1 0 Отговор
    Всички сме ДПС батко

    21:49 03.11.2026

  • 5 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Не може да бъде?

    21:58 03.11.2026

  • 6 Пак фалове

    0 0 Отговор
    тоя Ганев ходил на сбирка на русофилите и се контузил в дюзата,някой лама до му оправи семерингата

    22:05 03.11.2026