Над 400 пратки с наркотици са задържани в куриерски склад

Над 400 пратки с наркотични вещества са задържали митнически инспектори при проверки в склад на куриерска компания. Наркотиците са били вложени във вейпове, бонбони и близалки, предназначени за крайни получатели в България.

Установени са повече от 10 вида синтетични и полусинтетични канабиноиди. Пратките са били изпратени от държава членка на Европейския съюз, заради което не подлежат на рутинен граничен контрол и митническо оформяне.

Продуктите се продават легално или полулегално в сайтове, базирани в европейски държави с по-либерален режим. Според Агенция „Митници“ местното законодателство в тези държави допуска реализацията им само на съответния вътрешен пазар. Свободното движение на стоки и пратки в Европейския съюз обаче позволява изпращането им към други държави членки.

Над 5000 пратки са задържани от май

Проверката е част от продължаващата операция „Хидра“, ръководена от отдел „Борба с наркотрафика“ на Агенция „Митници“ от май 2026 г. До момента в рамките на операцията са задържани повече от 5000 пратки с наркотични вещества. Основните им получатели са младежи и тийнейджъри.

Съвместно с отдел „Киберпрестъпност“ на ГДБОП са ограничени няколко сайта, базирани в България. Образувани са и множество досъдебни производства.

Агенция „Митници“ работи със съдействието на куриерски компании за установяване на пратките и недопускането им на територията на страната.