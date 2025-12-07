Пет минути до ново начало: енергийни ритуали за всяка зодия

Овен

Запалете червена свещ и поставете ръцете си върху сърцето. Три пъти изречете на глас: „Огънят в мен се пробужда сега!“ След това направете 20 енергични подскока или удари с ръце напред. Ще усетите как приливът на сила ви залива мигновено.

Телец

Носете в джоба си розов кварц или авантюрин. Направете си кратък масаж на стъпалата с кокосово масло за около три минути, като повтаряте: „В безопасност съм и изобилието е с мен.“ Земната енергия ще ви заземи и ще ви изпълни със стабилност.

Близнаци

Отворете прозореца, вдишайте дълбоко и избройте на глас три неща, за които сте благодарни днес. Напишете едно свое желание на листче и го пуснете на вятъра или го разкъсайте. Свежият въздух ще върне лекотата и яснотата в ума ви.

Рак

Напълнете чаша с вода и сложете в нея лунен камък или обикновена сребърна лъжичка. Дръжте чашата с две ръце, затворете очи и кажете: „Луна, изпълни ме със своята нежност и сила.“ Изпийте водата бавно – спокойствието и енергията ще се върнат като тих прилив.

Лъв

Застанете пред огледало и сложете златен аксесоар – бижу или златиста панделка. Погледнете се уверено и кажете: „Аз съм слънцето в собствения си живот.“ Усмихнете се гордо и само след половин минута ще усетите как сияете отвътре.

Дева

Подредете едно чекмедже или малък ъгъл на бюрото си. Докато чистите, повтаряйте: „С всяко освободено място каня нова енергия.“ Външният ред ще внесе вътрешна яснота и сила.

Везни

Запалете розова или бяла свещ и поставете до нея цвете или листенце. Кажете: „Хармонията и красотата се завръщат при мен сега.“ Вдишайте аромата седем пъти дълбоко. Балансът ще се възстанови почти веднага.

Скорпион

Запишете на черен лист с бял химикал всичко, което ви изтощава. След това го изгорете в безопасен съд с думите: „Превръщам болката си в сила.“ Пуснете пепелта във вода – ще усетите вътрешно пречистване и ново начало.

Стрелец

Отворете прозореца, вдигнете ръце към небето и кажете: „Вселено, изпълни ме с вяра и приключение!“ Пуснете си любима песен и танцувайте три минути. Огнената ви енергия ще се върне светкавично.

Козирог

Поставете в джоба си черен турмалин или хематит. Застанете стабилно, с изправен гръб, и три пъти произнесете: „Аз съм планина – нищо не може да ме пречупи.“ Усещането за устойчивост ще ви изпълни незабавно.

Водолей

Отворете прозореца, поемете дълбоко въздух и кажете: „Аз съм вятърът на промяната – нова енергия влиза в мен сега.“ Пуснете си звук на кристални купи или честота 432 Hz за пет минути. Вибрацията ще ви презареди напълно.

Риби

Напълнете леген с топла вода и морска сол, добавете лавандула или няколко капки етерично масло. Потопете ръце или крака и кажете: „Вълните отмиват умората, морето ме изпълва със светлина.“ Само след седем минути ще се почувствате обновени.