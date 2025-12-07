Новини
Пет минути до ново начало: енергийни ритуали за всяка зодия

7 Декември, 2025 08:49 795 2

  • енергия-
  • зодия

Малки практики, които възстановяват силите само за 5-15 минути

Овен
Запалете червена свещ и поставете ръцете си върху сърцето. Три пъти изречете на глас: „Огънят в мен се пробужда сега!“ След това направете 20 енергични подскока или удари с ръце напред. Ще усетите как приливът на сила ви залива мигновено.

Телец
Носете в джоба си розов кварц или авантюрин. Направете си кратък масаж на стъпалата с кокосово масло за около три минути, като повтаряте: „В безопасност съм и изобилието е с мен.“ Земната енергия ще ви заземи и ще ви изпълни със стабилност.

Близнаци
Отворете прозореца, вдишайте дълбоко и избройте на глас три неща, за които сте благодарни днес. Напишете едно свое желание на листче и го пуснете на вятъра или го разкъсайте. Свежият въздух ще върне лекотата и яснотата в ума ви.

Рак
Напълнете чаша с вода и сложете в нея лунен камък или обикновена сребърна лъжичка. Дръжте чашата с две ръце, затворете очи и кажете: „Луна, изпълни ме със своята нежност и сила.“ Изпийте водата бавно – спокойствието и енергията ще се върнат като тих прилив.

Лъв
Застанете пред огледало и сложете златен аксесоар – бижу или златиста панделка. Погледнете се уверено и кажете: „Аз съм слънцето в собствения си живот.“ Усмихнете се гордо и само след половин минута ще усетите как сияете отвътре.

Дева
Подредете едно чекмедже или малък ъгъл на бюрото си. Докато чистите, повтаряйте: „С всяко освободено място каня нова енергия.“ Външният ред ще внесе вътрешна яснота и сила.

Везни
Запалете розова или бяла свещ и поставете до нея цвете или листенце. Кажете: „Хармонията и красотата се завръщат при мен сега.“ Вдишайте аромата седем пъти дълбоко. Балансът ще се възстанови почти веднага.

Скорпион
Запишете на черен лист с бял химикал всичко, което ви изтощава. След това го изгорете в безопасен съд с думите: „Превръщам болката си в сила.“ Пуснете пепелта във вода – ще усетите вътрешно пречистване и ново начало.

Стрелец
Отворете прозореца, вдигнете ръце към небето и кажете: „Вселено, изпълни ме с вяра и приключение!“ Пуснете си любима песен и танцувайте три минути. Огнената ви енергия ще се върне светкавично.

Козирог
Поставете в джоба си черен турмалин или хематит. Застанете стабилно, с изправен гръб, и три пъти произнесете: „Аз съм планина – нищо не може да ме пречупи.“ Усещането за устойчивост ще ви изпълни незабавно.

Водолей
Отворете прозореца, поемете дълбоко въздух и кажете: „Аз съм вятърът на промяната – нова енергия влиза в мен сега.“ Пуснете си звук на кристални купи или честота 432 Hz за пет минути. Вибрацията ще ви презареди напълно.

Риби
Напълнете леген с топла вода и морска сол, добавете лавандула или няколко капки етерично масло. Потопете ръце или крака и кажете: „Вълните отмиват умората, морето ме изпълва със светлина.“ Само след седем минути ще се почувствате обновени.


  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Ново начало има само за гласоподавателите на Ново начало.🌈😎🥳🤣👍

    08:56 07.12.2025

  • 2 Под игото

    2 0 Отговор
    Животът под западното иго е тежък, затова ще се правите на маймуни да издържите психически робството. Ще викате на прозорците, ще се молите на тотеми, докато ви просветне, че грабителският капитализъм ви изяжда душата. Продали сте род, кръв и държава. Дявола ли ще ви спаси? Или ще ви завлече в следващия кръг на ада

    09:15 07.12.2025