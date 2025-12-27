Новини
Вторият нов в ЦСКА пристига със свободен трансфер

27 Декември, 2025 17:29 812 3

Договорът на национала на Беларус с досегашния му клуб Астана изтича на 31 декември и "червените" няма да плащат трансферна сума за правата му

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Второто ново попълнение на ЦСКА Макс Ебонг пристига в отбора със свободен трансфер. Договорът на национала на Беларус с досегашния му клуб Астана изтича на 31 декември и "червените" няма да плащат трансферна сума за правата му.

Макс Ебонг подписа договор със столичния клуб за три години.

Халфът игра за Астана през последните пет години. Той има 177 мача за казахстанския клуб, в които е вкарал 11 гола и е направил 26 асистенции. Преди това е бил част от Шахтьор Солигорск в родината си.

Макс Ебонг е сред основните футболисти и в националния отбор на Беларус. За своята родина има 54 мача и пет гола.

Полузащитникът е роден във Витебск, но баща му е от Камерун. Той се превърна във второто ново попълнение на ЦСКА след крилото Алехандро Пиедраита.


  • 1 Дупничанин

    3 3 Отговор
    Тия идат кат ефките. На порции и с дефекти.😅

    17:31 27.12.2025

  • 2 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Сиреч иде от борсата за без(Да)Работни Но е плюс че е коренен жител на Беларус

    17:38 27.12.2025

  • 3 Не гледащ футбол

    2 2 Отговор
    Дреми на моя Янко

    17:42 27.12.2025

