Украйна започна да разсекретява данни за ключови минерали след сделката със САЩ
  Тема: Украйна

27 Декември, 2025 02:04, обновена 27 Декември, 2025 02:12 552 2

  • ксения оринчак-
  • украйна-
  • сащ-
  • редкоземни метали

Единствените минерални ресурси, за които данните остават класифицирани, са уранът и урановите руди, което затруднява прилагането на споразумението

Украйна започна да разсекретява данни за ключови минерали след сделката със САЩ - 1
Ксения Оринчак, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След сключването на сделката за редкоземни метали със Съединените щати, Украйна предприе редица промени в тази област, най-важната от които е решението на правителството да разсекрети информацията за своите запаси от критични и стратегически суровини.

Това обяви Ксения Оринчак, ръководител на Националната асоциация на минните индустрии на Украйна, в интервю за УНИАН.

По думите ѝ, правителството и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са разсекретили данни за ключови минерални групи: диаманти, злато, пиезооптични суровини, литий, ниобий, тантал, титан, цирконий, скандий, платина, иридий, осмий, паладий и микроелементи. Отделно решение е взето и относно галий, индий, кадмий, рений, рубидий, селен, талий, телур и цезий, добави Оринчак.

Единствените минерални ресурси, за които данните остават класифицирани, са уранът и урановите руди. Въпреки това, може да бъде взето решение за премахване на класификацията и за тях, сподели ръководителят на ведомството. Тя съобщи, че в момента под ръководството на Министерството на икономиката се разработва „стратегия за критични минерали“, която ще бъде одобрена с правителствено постановление. Националната агенция за минерални ресурси и замърсяване също участва в разработването.

„Проектът за стратегия ще стимулира проучването, добива и преработката на критични суровини в готови продукти и съдържа оперативен план за периода 2026-2030 г. Една от мерките, които се обсъждат в момента в бъдещата стратегия, е вариантът за премахване на класификацията за уран“, каза Оринчак.

Тя подчертава, че това е от решаващо значение за индустрията, тъй като строгите ограничения върху достъпа до данни за минералните резерви са забавили инвестициите. Освен това, според Оринчак, това е затруднило прилагането на споразумението със Съединените щати.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
  • 1 Сандю

    2 0 Отговор
    Мноу си готина ма какоо
    И ти си кат тез редките метали ма
    Да ти са радва само чиляк

    02:21 27.12.2025

  • 2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 1 Отговор
    С една дума, Украйна сваля гащите.

    02:21 27.12.2025

