BILD: През 2025 г. Русия е завзела по-малко от 1% от територията на Украйна

Кремъл продължава да твърди, че Русия решително побеждава Украйна на бойното поле, но през 2025 г. руснаците успяха да завземат само 4400 кв. км украинска земя, което е по-малко от 1% от територията на страната, съобщава германският вестник BILD, предаде NOVA.

Отбелязва се, че през 2025 г. почти 100 000 руски войници са загинали във войната в Украйна. Анализ на руската опозиционна медия Mediazona показа, че само до средата на годината загубите на Русия са достигнали 48 000, от които 22 000 са известни поименно. Според медията този брой е останал практически непроменен през втората половина на годината. Изданието сподели, че 90% от руските загуби през 2025 г. са резултат от атаки на украински дронове.

Владимир Путин е далеч от постигането на целта си да завземе напълно четири региона на Украйна. Изданието отбелязва, че Украйна все още държи 5700 кв км в Донецка област, 5800 кв км в Запорожка област и 6400 кв км в Херсонска област.

Освен това руската икономика продължава да отслабва поради инфлацията и прекомерните лихвени проценти. Изданието подчертава, че това се дължи не само на западните санкции, но и на стотиците украински удари по руската инфраструктура в нефтения, газовия и енергийния сектор.