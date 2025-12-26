BILD: През 2025 г. Русия е завзела по-малко от 1% от територията на Украйна

Кремъл продължава да твърди, че Русия решително побеждава Украйна на бойното поле, но през 2025 г. руснаците успяха да завземат само 4400 кв. км украинска земя, което е по-малко от 1% от територията на страната, съобщава германският вестник BILD, предаде NOVA.
Отбелязва се, че през 2025 г. почти 100 000 руски войници са загинали във войната в Украйна. Анализ на руската опозиционна медия Mediazona показа, че само до средата на годината загубите на Русия са достигнали 48 000, от които 22 000 са известни поименно. Според медията този брой е останал практически непроменен през втората половина на годината. Изданието сподели, че 90% от руските загуби през 2025 г. са резултат от атаки на украински дронове.
Владимир Путин е далеч от постигането на целта си да завземе напълно четири региона на Украйна. Изданието отбелязва, че Украйна все още държи 5700 кв км в Донецка област, 5800 кв км в Запорожка област и 6400 кв км в Херсонска област.
Освен това руската икономика продължава да отслабва поради инфлацията и прекомерните лихвени проценти. Изданието подчертава, че това се дължи не само на западните санкции, но и на стотиците украински удари по руската инфраструктура в нефтения, газовия и енергийния сектор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СИВ
Коментиран от #21, #24
09:02 26.12.2025
2 в кратце
Коментиран от #7, #30, #41
09:02 26.12.2025
3 Знаем,
09:03 26.12.2025
4 .......
Коментиран от #13, #26, #47, #81
09:04 26.12.2025
5 маро
09:04 26.12.2025
6 И Зелю
Коментиран от #11
09:05 26.12.2025
7 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #2 от "в кратце":В кратце.
Коментиран от #27, #42
09:05 26.12.2025
8 ами
09:05 26.12.2025
9 Зелена Хайверия
Коментиран от #22
09:05 26.12.2025
10 Гост
09:06 26.12.2025
11 Руснак без крак
До коментар #6 от "И Зелю":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава!
Коментиран от #18
09:06 26.12.2025
12 Цънцърова
09:07 26.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Не знам
Коментиран от #29
09:08 26.12.2025
15 В В.П.
09:08 26.12.2025
16 Дедо
Коментиран от #46
09:08 26.12.2025
17 Някой
09:09 26.12.2025
18 Щом веднъж влезе
До коментар #11 от "Руснак без крак":Що да не влезеш пак.
09:09 26.12.2025
19 минувача
Коментиран от #45
09:10 26.12.2025
20 Андро
09:10 26.12.2025
21 Kaлпазанин
До коментар #1 от "СИВ":Е ,днес няма да се търпи ,пак от тъпотия ,поне до обед
09:11 26.12.2025
22 Аааааа нема,нема.
До коментар #9 от "Зелена Хайверия":Ако,ако,ако....ако руснаците знаеха и да воюват...
09:11 26.12.2025
23 Баце
09:11 26.12.2025
24 Путин
До коментар #1 от "СИВ":Сорос ни нареди да станем "многоходови"
09:12 26.12.2025
25 В В.П.
09:12 26.12.2025
26 ...............
До коментар #4 от ".......":да си русофоб трябва да си болен от кафява чума !
09:12 26.12.2025
27 Гладенцент
До коментар #7 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Колега, Иво Мирчеф дава ли пари за такива постове, че нема за козче?
09:13 26.12.2025
28 Петър Богомилов Богданов
.
.„ВСИЧКИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЗАВЕЩАНАТА НИ ОТ АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА “ - без царе, тирани, бащи на народите, партийни секретари, фюрери, дучета, вождове, водачи, спасители и пророци,
.
функционираща по 12-те правила на пряката демокрация, 3-те основни, които са : с референдуми се одобряват, приемат, изменят и отменят законите и конституцията, както и актовете на общинските съвети (прякото упражняване от народа на законодателната му власт ), съдът по съществото на спора е от 12 броя съдебни заседатели (прякото упражняване от народа на съдебната му власт), пряк, мажоритарен избор на лицата, използващи тази една минимална част от законодателната и съдебната ни власт, която народът не я употребява пряко и на лицата, използващи изпълнителната власт, доколкото за нея все още няма модел в съвременните държави за прякото ѝ упражняване от народа, плюс, неразривно свързаното с мажоритарния избор - отзоваване по всяко време, на всяко, злоупотребило с народното доверие - власт-ползващо лице . 298 стр., формат А4, завършена през 2024 г.
.
Книгата е единственият в Света учебник по въпроса : „КАК СЕ ПРАВИ НОВА ДЪРЖАВА, КАКВО Е НЕЙНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И НАЧИН НА ФУНЦИОНИРАНЕ“. Тоест тя казва какво, по материята му, трябва да направим, за да създадем Новата ни, Човешка, Бого-Народо-Угодна държава.
09:14 26.12.2025
29 Копейка
До коментар #14 от "Не знам":А на нас тук каква ни е далаверата?
09:14 26.12.2025
30 А населението ще е намаляло
До коментар #2 от "в кратце":с 80%!
За сега е намаляло само с 50%
Глава имаш ли на раменете!?
Коментиран от #37
09:14 26.12.2025
31 Пепи Волгата
09:15 26.12.2025
32 Хм...
А това за руската икономика го слушам от април 2022, ама икономиката на Русия не спира да расте, рублата стана най бързо укрепващата валута, а в ЕсеС палим свещи ръста на икономиките ни да не пада много под нулата и се чудим кои социални разходи да отрежем първо.
И сега много ми се иска да видя смислен коментар от някое розАво пони.
09:16 26.12.2025
33 Аха,
09:16 26.12.2025
34 В В.П.
09:16 26.12.2025
35 Бат-Баян
09:16 26.12.2025
36 От обща култура
09:16 26.12.2025
37 ха-ха
До коментар #30 от "А населението ще е намаляло":Глава може и да има , но я ползва само за равновесие !
09:16 26.12.2025
38 РЕАЛИСТ
09:16 26.12.2025
39 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF
РУСИЯ НЕ САМО ЧЕ НЕ Е ПРЕВЗЕЛA И 0,00001% АМИ И СА ЗАГУБИЛИ 10 - 12 МИЛИОНА ВОЙНИЦИ, ОКОЛО 10-12 ТРИЛИОНА ДОЛАРА, В МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ В МАГАЗИНИТЕ ИМА САМО ОЦЕТ И ТРИЦИ. ДЕЦАТА В ЦЯЛАТА РУСИЯ СА БОЛНИ ОТ РАХИТ И СКОРБУТ.
😝🤣😆
09:17 26.12.2025
40 Хи хи
09:17 26.12.2025
41 Деций
До коментар #2 от "в кратце":През 2026 ще остане половин Украйна.На Русия територия не и трябва ,но ще прибере изконно руските градове населени с рускоезично население.За Одеса съм 100% сигурен ,че не падне ли Операцията няма да спре,за Харков съ 60/40% ,че е бъде взет.Изобщо тази гнусна страна трябва да остане само Галиция,Лвов и Иванофранковск.Няма по гнусна и корумпирана държава в която съм бил.На 100 км от полската граница нямат вода в къщите си,с външна ръчна помпа са в най добрият случай.Който не е ходил и не е живял там нищо не знае.Укрсйна не е Киев, Одеса и Харков, всички построени от Руския и СССР,идете малко в страни.Бил съм на много места,много пъти в Украйна и в Русия,бил съм в цяла Европа,но по гнусно място от Украйна няма!
Коментиран от #49, #63, #65, #66, #72
09:18 26.12.2025
42 Ами да обяви Зелко победа
До коментар #7 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":и да вдига белия байряк!
По-добре няма да стане! Напротив!
09:18 26.12.2025
43 Тома
09:18 26.12.2025
44 Тези
Коментиран от #52
09:19 26.12.2025
45 Почвай:
До коментар #19 от "минувача":Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо . Както каза другарката Симонян през февруари 22 година
По 1000 пъти на ден го повтаряй.
Утре пак -Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо
Всеки ден го повтаряй
После отиваш да видиш има ли някаква храна в контейнера.
Коментиран от #55
09:20 26.12.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Че ти отговаряш и на двете
До коментар #4 от ".......":Значи си русофил-))
Май щели да ви съкращават след нова година. Тези които събират повече минуси.
09:20 26.12.2025
48 Един
09:22 26.12.2025
49 минувача
До коментар #41 от "Деций":Написаното е абсолютно вярно - моя близка се омъжи там и разказа същото . След 1 година се прибра в България и не иска и да чуе за Украйна .
09:22 26.12.2025
50 Путин е като хитлер но е в зародиш
09:22 26.12.2025
51 Невероятни т паци
Преди 80 години когато Червената Армия достига до Берлин, дядовците на съвременните списвачи от Билд са пускали нацистка пропаганда, че се очаква включването на елитни войски, които ще пометат руснаците и ще контраатакуват до Москва. Отностно оръдейните изстрели на руснаците, нацистките журналисти пишели, че това били учения на германски войски и жителите на Берлин не трябвало изобщо да се притесняват.
Малко четете, затова
09:23 26.12.2025
52 Българин
До коментар #44 от "Тези":54 😂😂😂😂 страни се биели с руснята викаш😃
Че то от руснята да не е останало нищо.🤣🤣🤣
Коментиран от #71
09:24 26.12.2025
53 Пламен
П.Волг. се казва.
09:24 26.12.2025
54 добре звучи
1. На каква цена се държи положението?
2. До кога ше може да се държи? То падне ли отбранителната линия, превземането е въпрос на дни.
3. Какво стана с отблтскването на врага?
Преди 2 години и преди 1 милион жертви имаше идеи за сделки - признаване на Крим и мир. Май Украйна щеше даси е по-добре в този вариант?
Според мен е нужен мир веднага. Всяко затъване в сражения през 26-а ще донесе още страдания, разруха и един ден ако имат късмет ще се похвалят за за 26-а са загубили само още 5% от територията.
Ако ми следите мисълта....
09:24 26.12.2025
55 минувача
До коментар #45 от "Почвай:":Почивните дни ти се отразяват зле - няма кой да ти даде храница , няма стотинки , студ и глад пред магазина , дето чакаш всеки ден . Повтаряй , без да спираш - И по-гладен ще съм , и по-гладен ще съм ........И така - всеки ден .....!
Коментиран от #70
09:24 26.12.2025
56 След като обявиха, че рублата
"Ето защо силната рубла е лошо за Русия!"
Луд умора няма!
Коментиран от #74
09:24 26.12.2025
57 Подробност
Коментиран от #61
09:24 26.12.2025
58 Свобода за Русия
09:26 26.12.2025
59 Аз съм руски бот!
09:26 26.12.2025
60 В В.П.
09:27 26.12.2025
61 прошляк ,
До коментар #57 от "Подробност":Зелените еуглени са подмолни , тъ...пи , зло...б...ни и так далее !
09:27 26.12.2025
62 Макс
Коментиран от #67
09:27 26.12.2025
63 Както русофобията, така и
До коментар #41 от "Деций":просташката украинофобия е лъжа.
През 1991г Украйна се отделя от СССР като нейната реална икономика е била съразмерна с икономиката на Франция.
Това за промитите мозъци и зомбираните русофобни бандеровци е съвсем друго.
Факт е, че украинците деградират тотално подобно на българите, но на много по-тежка деградация от нас.
09:28 26.12.2025
64 Тръмп:
Край на цитата.
09:29 26.12.2025
65 Лука
До коментар #41 от "Деций":На принципа в който вярваш гн Ердоган трябва да докара войската си в България.
09:29 26.12.2025
66 Ооо има имаа
До коментар #41 от "Деций":Не казвам, че не си прав, но мисля, че в морален и психологичен аспект има и то е цялата т.нар. Западна европа.
09:29 26.12.2025
67 ха-ха
До коментар #62 от "Макс":Време ти е за хаповете , че пак си ги забравил ! Пий ги , че и медицината е безсилна за такива като теб !
09:29 26.12.2025
68 В В.П.
09:29 26.12.2025
69 Фарфуй
09:30 26.12.2025
70 Марш по кофите ти казах!
До коментар #55 от "минувача":Марш!
Коментиран от #77
09:30 26.12.2025
71 болгаринь..
До коментар #52 от "Българин":A бе не са..само дека урсулците помагат на зеления мухал да си праий златни кенефи,вили в токсана и казина в кипре..а он праща насила хлопците да бранат гушата му,ама и они не са шашави-в запорожко побежали и оставили цел команден пункт на масква заедно с платките и интегралите
09:33 26.12.2025
72 Крайцера ще изплува ли?
До коментар #41 от "Деций":Или няма надежда?
09:34 26.12.2025
73 В В.П.
09:34 26.12.2025
74 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #56 от "След като обявиха, че рублата":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за вниманието!
09:36 26.12.2025
75 Защо има русофобия у нас
Всички хора с примитивен морал си мечтаят за такива лесни пари и затова си вярват, че ако пускат русофобни статии или драскат по форумите против Путин и Русия, някой ще се сети да им даде много пари.
09:36 26.12.2025
76 Тома
09:38 26.12.2025
77 ха-ха
До коментар #70 от "Марш по кофите ти казах!":За нас няма място от такива като теб ! Ние сме си у дома , на топло , а ти му мисли на тоя студ как ще я караш . Като влезе еврото - тогава те чака голяяяям глад , да си го знаеш отсега !
09:39 26.12.2025
78 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
09:40 26.12.2025
79 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
09:40 26.12.2025
80 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
09:40 26.12.2025
81 Копейка
До коментар #4 от ".......":Русофилията е псих.заболяване.Доказано
09:41 26.12.2025
82 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
09:41 26.12.2025