Новини
Свят »
Украйна »
BILD: През 2025 г. Русия е завзела по-малко от 1% от територията на Украйна
  Тема: Украйна

BILD: През 2025 г. Русия е завзела по-малко от 1% от територията на Украйна

26 Декември, 2025 09:01 1 039 82

  • украйна-
  • русия-
  • територия-
  • война-
  • владимир путин

Владимир Путин е далеч от постигането на целта си да завземе напълно четири региона на Украйна

BILD: През 2025 г. Русия е завзела по-малко от 1% от територията на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл продължава да твърди, че Русия решително побеждава Украйна на бойното поле, но през 2025 г. руснаците успяха да завземат само 4400 кв. км украинска земя, което е по-малко от 1% от територията на страната, съобщава германският вестник BILD, предаде NOVA.

Отбелязва се, че през 2025 г. почти 100 000 руски войници са загинали във войната в Украйна. Анализ на руската опозиционна медия Mediazona показа, че само до средата на годината загубите на Русия са достигнали 48 000, от които 22 000 са известни поименно. Според медията този брой е останал практически непроменен през втората половина на годината. Изданието сподели, че 90% от руските загуби през 2025 г. са резултат от атаки на украински дронове.

Владимир Путин е далеч от постигането на целта си да завземе напълно четири региона на Украйна. Изданието отбелязва, че Украйна все още държи 5700 кв км в Донецка област, 5800 кв км в Запорожка област и 6400 кв км в Херсонска област.

Освен това руската икономика продължава да отслабва поради инфлацията и прекомерните лихвени проценти. Изданието подчертава, че това се дължи не само на западните санкции, но и на стотиците украински удари по руската инфраструктура в нефтения, газовия и енергийния сектор.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СИВ

    37 8 Отговор
    "Пропаганда" ще четете надолу!

    Коментиран от #21, #24

    09:02 26.12.2025

  • 2 в кратце

    12 23 Отговор
    През 2026-та г. ще станат 2 % от територията на Украйна.

    Коментиран от #7, #30, #41

    09:02 26.12.2025

  • 3 Знаем,

    52 10 Отговор
    Вече ни го казахте, че Русия загуби войната! По тази причина няма нужда от военни разходи!

    09:03 26.12.2025

  • 4 .......

    18 41 Отговор
    Да си русофил трябва да си напълно мало/умен или да си платен.Трети вариант нема.

    Коментиран от #13, #26, #47, #81

    09:04 26.12.2025

  • 5 маро

    36 11 Отговор
    На тази територия по-малко от 1% фира дадоха 90% от бандеровците, а както е доказано от време оно когато армията я няма цялата територия сама пада

    09:04 26.12.2025

  • 6 И Зелю

    31 9 Отговор
    вече навлезе в Москва. Ура.

    Коментиран от #11

    09:05 26.12.2025

  • 7 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    12 27 Отговор

    До коментар #2 от "в кратце":

    В кратце.

    Коментиран от #27, #42

    09:05 26.12.2025

  • 8 ами

    26 6 Отговор
    ха ха ха очевидно нато побеждава - украина за 4 години е загубила само 20% от територията си

    09:05 26.12.2025

  • 9 Зелена Хайверия

    26 8 Отговор
    Ако режимът на зелената хунта в Киев официално бъде обявен за терористична организация, Украйна може да загуби статута си на държава и ще остане само като буферна територия между НАТО и РФ и военен полигон за изпитания на нови оръжия и обучение на професионални войници.

    Коментиран от #22

    09:05 26.12.2025

  • 10 Гост

    31 5 Отговор
    Бляяяя, то в Билд пълно с маркщайдери и земемери! Ми що ревете тогава ва мир и примирие,а? Опа, опа, таз лопата кой ще докопа...

    09:06 26.12.2025

  • 11 Руснак без крак

    13 22 Отговор

    До коментар #6 от "И Зелю":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава!

    Коментиран от #18

    09:06 26.12.2025

  • 12 Цънцърова

    19 3 Отговор
    Ще си следващата след мен. Не се напъвай много.

    09:07 26.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не знам

    26 7 Отговор
    Но територия по- голяма от България стана руска. Мухаха.

    Коментиран от #29

    09:08 26.12.2025

  • 15 В В.П.

    30 5 Отговор
    От 3 години го повтаряте ..РФ ,загуби..Ок..Няма нужда от помощ за Окрайната..нито от разходи за НАТО...Край на филма .

    09:08 26.12.2025

  • 16 Дедо

    22 4 Отговор
    Билд ,слагайте си анални свещички,ако ви сърби.

    Коментиран от #46

    09:08 26.12.2025

  • 17 Някой

    16 3 Отговор
    Силите са изсипани на фронтова линия. На предварително подготвени места за защита. Само че има момент на издържане и в един момент може да се пробие. И не се атакува така директно.

    09:09 26.12.2025

  • 18 Щом веднъж влезе

    10 7 Отговор

    До коментар #11 от "Руснак без крак":

    Що да не влезеш пак.

    09:09 26.12.2025

  • 19 минувача

    19 4 Отговор
    ,,Русия е завзела по-малко от 1% от територията на Украйна,, , а укрите колко руска територия и колко си върнаха ?!

    Коментиран от #45

    09:10 26.12.2025

  • 20 Андро

    10 19 Отговор
    Мдаааа,Украйна ще е гроба на Руската федерация.Ако все пак тя успее да излезе по някакъв начин от този врящ казан,който всеки божи ден щави по хиляда орки,то няма да е в този и вид.Като държава в някакви неопределени граници,може би ще се запази,но като федерация,НЕ.

    09:10 26.12.2025

  • 21 Kaлпазанин

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "СИВ":

    Е ,днес няма да се търпи ,пак от тъпотия ,поне до обед

    09:11 26.12.2025

  • 22 Аааааа нема,нема.

    6 13 Отговор

    До коментар #9 от "Зелена Хайверия":

    Ако,ако,ако....ако руснаците знаеха и да воюват...

    09:11 26.12.2025

  • 23 Баце

    22 2 Отговор
    Билд може ли да ми каже къде се изнесоха заводите на Мерцедес, Фолкцваген, както и химическите гиганти като BASF за една статистика с процентчета питам, а и да не забравя колко % са арабелите у халифата вече ?

    09:11 26.12.2025

  • 24 Путин

    6 10 Отговор

    До коментар #1 от "СИВ":

    Сорос ни нареди да станем "многоходови"

    09:12 26.12.2025

  • 25 В В.П.

    19 5 Отговор
    РФ ,никога Нее искала територията на Окропистан..Никога ..Руските искат ,добро съжителство и добронамерени взаимоотношения..Там в Донбас ,Около Донецк беше съсредоточена цялата армия на Окрайната..+ Азов ,+ други наказателни формации...Някой да не е мислил че РФ ще си трае .и ще гледа скрита.зад ъгъла ...

    09:12 26.12.2025

  • 26 ...............

    8 8 Отговор

    До коментар #4 от ".......":

    да си русофоб трябва да си болен от кафява чума !

    09:12 26.12.2025

  • 27 Гладенцент

    9 6 Отговор

    До коментар #7 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Колега, Иво Мирчеф дава ли пари за такива постове, че нема за козче?

    09:13 26.12.2025

  • 28 Петър Богомилов Богданов

    3 4 Отговор
    Здравейте. Има демокрация и тя е в пет-шест държави по света . Пряката демокрация .Четете книгата ми, безплатна е, :
    .
    .„ВСИЧКИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЗАВЕЩАНАТА НИ ОТ АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА “ - без царе, тирани, бащи на народите, партийни секретари, фюрери, дучета, вождове, водачи, спасители и пророци,
    .
    функционираща по 12-те правила на пряката демокрация, 3-те основни, които са : с референдуми се одобряват, приемат, изменят и отменят законите и конституцията, както и актовете на общинските съвети (прякото упражняване от народа на законодателната му власт ), съдът по съществото на спора е от 12 броя съдебни заседатели (прякото упражняване от народа на съдебната му власт), пряк, мажоритарен избор на лицата, използващи тази една минимална част от законодателната и съдебната ни власт, която народът не я употребява пряко и на лицата, използващи изпълнителната власт, доколкото за нея все още няма модел в съвременните държави за прякото ѝ упражняване от народа, плюс, неразривно свързаното с мажоритарния избор - отзоваване по всяко време, на всяко, злоупотребило с народното доверие - власт-ползващо лице . 298 стр., формат А4, завършена през 2024 г.
    .
    Книгата е единственият в Света учебник по въпроса : „КАК СЕ ПРАВИ НОВА ДЪРЖАВА, КАКВО Е НЕЙНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И НАЧИН НА ФУНЦИОНИРАНЕ“. Тоест тя казва какво, по материята му, трябва да направим, за да създадем Новата ни, Човешка, Бого-Народо-Угодна държава.

    09:14 26.12.2025

  • 29 Копейка

    4 8 Отговор

    До коментар #14 от "Не знам":

    А на нас тук каква ни е далаверата?

    09:14 26.12.2025

  • 30 А населението ще е намаляло

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "в кратце":

    с 80%!
    За сега е намаляло само с 50%

    Глава имаш ли на раменете!?

    Коментиран от #37

    09:14 26.12.2025

  • 31 Пепи Волгата

    6 9 Отговор
    Хаха смахнати тролове, аз отдавна съм на евро.

    09:15 26.12.2025

  • 32 Хм...

    10 3 Отговор
    След последната среща в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 12063÷182. Съотношение 66÷1 в полза на Русия. Ако на някое розАво пони му стиска може да умножи 100000 по 66 и да получи загубите на 4о4.
    А това за руската икономика го слушам от април 2022, ама икономиката на Русия не спира да расте, рублата стана най бързо укрепващата валута, а в ЕсеС палим свещи ръста на икономиките ни да не пада много под нулата и се чудим кои социални разходи да отрежем първо.
    И сега много ми се иска да видя смислен коментар от някое розАво пони.

    09:16 26.12.2025

  • 33 Аха,

    13 4 Отговор
    затова руснаците вече са в Одеса, а Окрайчеца много скоро ще мирише морето само по въздуха, ако им пуснат аванта руснаците. Я пак пропагандните медии да погледнат обновената териториална карта на Окрайчеца! Вече 1/3 от Окрайчеца е руска. Скоро заминава цялата.

    09:16 26.12.2025

  • 34 В В.П.

    10 3 Отговор
    РФ ,загуби войната .Зелю да го турят на мястото на Урсула..Ермака за шеф на ДАНС..

    09:16 26.12.2025

  • 35 Бат-Баян

    6 14 Отговор
    След края на СВО,Русия,ще я споменуваме само по време на църковни молитви,по случай църковни празници.Както се споменуват мъртавци.

    09:16 26.12.2025

  • 36 От обща култура

    14 3 Отговор
    Чета заглавието и си викам, абе от кога Гьобелс е станал главен редактор на билд?

    09:16 26.12.2025

  • 37 ха-ха

    8 3 Отговор

    До коментар #30 от "А населението ще е намаляло":

    Глава може и да има , но я ползва само за равновесие !

    09:16 26.12.2025

  • 38 РЕАЛИСТ

    15 3 Отговор
    Вестник Билд в един парцал. Таблоид за простолюдието. Пишат се всякакви глупости в него. Нали целта на ЕС и НАТО с наливането на пари и оръжие беше, да си върнат Крим. И кво стана? Сега Украйна се бори за оцеляване.

    09:16 26.12.2025

  • 39 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    13 4 Отговор
    ВЪВ В-К ""ЕBPOГEЙCKA ПPABДА"" ВИНАГИ ПИШАТ ИСТИНАТА. ЦЯЛАТА.😝
    РУСИЯ НЕ САМО ЧЕ НЕ Е ПРЕВЗЕЛA И 0,00001% АМИ И СА ЗАГУБИЛИ 10 - 12 МИЛИОНА ВОЙНИЦИ, ОКОЛО 10-12 ТРИЛИОНА ДОЛАРА, В МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ В МАГАЗИНИТЕ ИМА САМО ОЦЕТ И ТРИЦИ. ДЕЦАТА В ЦЯЛАТА РУСИЯ СА БОЛНИ ОТ РАХИТ И СКОРБУТ.
    😝🤣😆

    09:17 26.12.2025

  • 40 Хи хи

    13 2 Отговор
    Целта на СВО-то е да трепе бандеро-фашаги, както и става, а териториите ще си влязат в Русия като последствие !!

    09:17 26.12.2025

  • 41 Деций

    15 31 Отговор

    До коментар #2 от "в кратце":

    През 2026 ще остане половин Украйна.На Русия територия не и трябва ,но ще прибере изконно руските градове населени с рускоезично население.За Одеса съм 100% сигурен ,че не падне ли Операцията няма да спре,за Харков съ 60/40% ,че е бъде взет.Изобщо тази гнусна страна трябва да остане само Галиция,Лвов и Иванофранковск.Няма по гнусна и корумпирана държава в която съм бил.На 100 км от полската граница нямат вода в къщите си,с външна ръчна помпа са в най добрият случай.Който не е ходил и не е живял там нищо не знае.Укрсйна не е Киев, Одеса и Харков, всички построени от Руския и СССР,идете малко в страни.Бил съм на много места,много пъти в Украйна и в Русия,бил съм в цяла Европа,но по гнусно място от Украйна няма!

    Коментиран от #49, #63, #65, #66, #72

    09:18 26.12.2025

  • 42 Ами да обяви Зелко победа

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    и да вдига белия байряк!

    По-добре няма да стане! Напротив!

    09:18 26.12.2025

  • 43 Тома

    11 2 Отговор
    Твърдения за военни загуби и икономически срив, изградени върху информация от опозиционни "руски" медии с външно финансиране са особено кредибилни - обожавам да им вярвам😂😂😂

    09:18 26.12.2025

  • 44 Тези

    11 3 Отговор
    54 страни , които се бият с РФ продължават да сънуват , че побеждават руснаците , но може заспалите западняци да вярват , но не и ние .

    Коментиран от #52

    09:19 26.12.2025

  • 45 Почвай:

    5 9 Отговор

    До коментар #19 от "минувача":

    Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо . Както каза другарката Симонян през февруари 22 година
    По 1000 пъти на ден го повтаряй.
    Утре пак -Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо
    Всеки ден го повтаряй
    После отиваш да видиш има ли някаква храна в контейнера.

    Коментиран от #55

    09:20 26.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Че ти отговаряш и на двете

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от ".......":

    Значи си русофил-))
    Май щели да ви съкращават след нова година. Тези които събират повече минуси.

    09:20 26.12.2025

  • 48 Един

    5 10 Отговор
    Важното е Путлер да се прави на велик.

    09:22 26.12.2025

  • 49 минувача

    7 4 Отговор

    До коментар #41 от "Деций":

    Написаното е абсолютно вярно - моя близка се омъжи там и разказа същото . След 1 година се прибра в България и не иска и да чуе за Украйна .

    09:22 26.12.2025

  • 50 Путин е като хитлер но е в зародиш

    4 9 Отговор
    Режима при рашистите е национал олигархичен !

    09:22 26.12.2025

  • 51 Невероятни т паци

    11 2 Отговор
    Нищо ново под слънцето.
    Преди 80 години когато Червената Армия достига до Берлин, дядовците на съвременните списвачи от Билд са пускали нацистка пропаганда, че се очаква включването на елитни войски, които ще пометат руснаците и ще контраатакуват до Москва. Отностно оръдейните изстрели на руснаците, нацистките журналисти пишели, че това били учения на германски войски и жителите на Берлин не трябвало изобщо да се притесняват.

    Малко четете, затова

    09:23 26.12.2025

  • 52 Българин

    2 8 Отговор

    До коментар #44 от "Тези":

    54 😂😂😂😂 страни се биели с руснята викаш😃
    Че то от руснята да не е останало нищо.🤣🤣🤣

    Коментиран от #71

    09:24 26.12.2025

  • 53 Пламен

    2 9 Отговор
    А една копейка изкарва по 1000 евро на ден без да се гъбарка по форумите .
    П.Волг. се казва.

    09:24 26.12.2025

  • 54 добре звучи

    8 2 Отговор
    Но....

    1. На каква цена се държи положението?
    2. До кога ше може да се държи? То падне ли отбранителната линия, превземането е въпрос на дни.
    3. Какво стана с отблтскването на врага?

    Преди 2 години и преди 1 милион жертви имаше идеи за сделки - признаване на Крим и мир. Май Украйна щеше даси е по-добре в този вариант?

    Според мен е нужен мир веднага. Всяко затъване в сражения през 26-а ще донесе още страдания, разруха и един ден ако имат късмет ще се похвалят за за 26-а са загубили само още 5% от територията.
    Ако ми следите мисълта....

    09:24 26.12.2025

  • 55 минувача

    6 2 Отговор

    До коментар #45 от "Почвай:":

    Почивните дни ти се отразяват зле - няма кой да ти даде храница , няма стотинки , студ и глад пред магазина , дето чакаш всеки ден . Повтаряй , без да спираш - И по-гладен ще съм , и по-гладен ще съм ........И така - всеки ден .....!

    Коментиран от #70

    09:24 26.12.2025

  • 56 След като обявиха, че рублата

    8 1 Отговор
    е на 5то място в света по най-добре представила се валута през 2025, Блумберг написаха статия:
    "Ето защо силната рубла е лошо за Русия!"

    Луд умора няма!

    Коментиран от #74

    09:24 26.12.2025

  • 57 Подробност

    13 7 Отговор
    Рашистите и рашистофилите за патологични лъжци и подлеци. Дегенерати без морал и интелект.

    Коментиран от #61

    09:24 26.12.2025

  • 58 Свобода за Русия

    10 6 Отговор
    "През 25г.Русия е взела по-малко от 1% от територията на Украйна". Не знам какво е взела Русия,но виждам,че е взела и дала.

    09:26 26.12.2025

  • 59 Аз съм руски бот!

    9 5 Отговор
    От последната армия на Путин.От другата не остана много.

    09:26 26.12.2025

  • 60 В В.П.

    4 7 Отговор
    Ако си пвтаряме по 100 пъти ,Руссия загуби !!. Ами Тя ще загуби...Почвайте да си повтаряте ...Сега !!.

    09:27 26.12.2025

  • 61 прошляк ,

    5 6 Отговор

    До коментар #57 от "Подробност":

    Зелените еуглени са подмолни , тъ...пи , зло...б...ни и так далее !

    09:27 26.12.2025

  • 62 Макс

    7 6 Отговор
    Време е да се сложи край на тази война . Време е путин да напусне бункера и да посети Европа , по-точно Хага .

    Коментиран от #67

    09:27 26.12.2025

  • 63 Както русофобията, така и

    3 4 Отговор

    До коментар #41 от "Деций":

    просташката украинофобия е лъжа.
    През 1991г Украйна се отделя от СССР като нейната реална икономика е била съразмерна с икономиката на Франция.
    Това за промитите мозъци и зомбираните русофобни бандеровци е съвсем друго.
    Факт е, че украинците деградират тотално подобно на българите, но на много по-тежка деградация от нас.

    09:28 26.12.2025

  • 64 Тръмп:

    2 1 Отговор
    "Руснаците да още там.Зс последните няколко години са спечелили 1%."
    Край на цитата.

    09:29 26.12.2025

  • 65 Лука

    1 3 Отговор

    До коментар #41 от "Деций":

    На принципа в който вярваш гн Ердоган трябва да докара войската си в България.

    09:29 26.12.2025

  • 66 Ооо има имаа

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Деций":

    Не казвам, че не си прав, но мисля, че в морален и психологичен аспект има и то е цялата т.нар. Западна европа.

    09:29 26.12.2025

  • 67 ха-ха

    4 0 Отговор

    До коментар #62 от "Макс":

    Време ти е за хаповете , че пак си ги забравил ! Пий ги , че и медицината е безсилна за такива като теб !

    09:29 26.12.2025

  • 68 В В.П.

    6 2 Отговор
    След като разпише точките и капитулацията зелю,От Билд ще напишат че това е много лошо за РФ ,и много хубаво за Киев , и режима + Есср..Красота .. Ахахаха

    09:29 26.12.2025

  • 69 Фарфуй

    5 1 Отговор
    Най-скъпата земя е тая в 404 - ЕУ, са дали към ... само в астрономията се борави с такива числа, краварите и те, и накрая ко?

    09:30 26.12.2025

  • 70 Марш по кофите ти казах!

    1 5 Отговор

    До коментар #55 от "минувача":

    Марш!

    Коментиран от #77

    09:30 26.12.2025

  • 71 болгаринь..

    6 2 Отговор

    До коментар #52 от "Българин":

    A бе не са..само дека урсулците помагат на зеления мухал да си праий златни кенефи,вили в токсана и казина в кипре..а он праща насила хлопците да бранат гушата му,ама и они не са шашави-в запорожко побежали и оставили цел команден пункт на масква заедно с платките и интегралите

    09:33 26.12.2025

  • 72 Крайцера ще изплува ли?

    7 5 Отговор

    До коментар #41 от "Деций":

    Или няма надежда?

    09:34 26.12.2025

  • 73 В В.П.

    5 6 Отговор
    Билд , Блумбърг ,ДВ,са деградирали измамници..Но понякога трябва да ти кажат че си победил ,че си номер едно ,или пък че лошите са добри ,или обратно..Така е в съвременния свят..Хората са объркани..смачкани ,разделени...Айде Русия загуби .!

    09:34 26.12.2025

  • 74 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 5 Отговор

    До коментар #56 от "След като обявиха, че рублата":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    Благодаря за вниманието!

    09:36 26.12.2025

  • 75 Защо има русофобия у нас

    5 2 Отговор
    Вчера тук имаше една статия, пусната между другото, за Ризова, която ей така си купила вила в Гърция за изкрарване на 15-20 дена през годината. Вилата на Ризова струва почти един милион лева.
    Всички хора с примитивен морал си мечтаят за такива лесни пари и затова си вярват, че ако пускат русофобни статии или драскат по форумите против Путин и Русия, някой ще се сети да им даде много пари.

    09:36 26.12.2025

  • 76 Тома

    4 0 Отговор
    Билд винаги черпи с две шепи новини от хидрофора

    09:38 26.12.2025

  • 77 ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #70 от "Марш по кофите ти казах!":

    За нас няма място от такива като теб ! Ние сме си у дома , на топло , а ти му мисли на тоя студ как ще я караш . Като влезе еврото - тогава те чака голяяяям глад , да си го знаеш отсега !

    09:39 26.12.2025

  • 78 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    1 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    09:40 26.12.2025

  • 79 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    1 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    09:40 26.12.2025

  • 80 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    0 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    09:40 26.12.2025

  • 81 Копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от ".......":

    Русофилията е псих.заболяване.Доказано

    09:41 26.12.2025

  • 82 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    0 0 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    09:41 26.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания