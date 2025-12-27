Емили Ратайковски разпалва страстите с провокативни кадри от ваната (СНИМКИ)

Модната икона Емили Ратайковски отново прикова вниманието на феновете си, този път с дръзка фотосесия, заснета във вана. Красавицата сподели в социалните мрежи серия от снимки, на които позира по черен дантелен сутиен, с разпусната коса и съблазнително размазано червено червило – визия, която не оставя никого безразличен. На някои от кадрите Емили се е отпуснала във ваната, потънала в четене на книга, съчетавайки изящество и небрежна чувственост. Фотосите бързо обиколиха интернет пространството и предизвикаха бурни реакции сред почитателите ѝ, които не спират да обсипват модела с комплименти за нейната естествена красота и смелост.

Снимка: Инстаграм

Само преди няколко седмици Ратайковски отново беше в центъра на вниманието, след като се появи на светско събитие, облечена в огнено червена мини рокля, допълнена с черни найлонови чорапи. С разпусната коса, подчертани очи с черна очна линия, прасковен руж и ярко червило, тя позираше пред коледна елха, демонстрирайки безупречен стил и самочувствие. Освен с провокативните си снимки, Емили наскоро зарадва феновете си и с участие в новата рекламна кампания на популярната марка Lounge, където отново впечатли с излъчване и професионализъм.