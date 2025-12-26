Новини
Русия твърди, че е свалила 7 британски ракети „Сторм шадоу“

26 Декември, 2025 13:21

Руската противовъздушна отбрана свали тази нощ 77 украински дрона над територията на Русия, съобщи Москва

Русия твърди, че е свалила 7 британски ракети „Сторм шадоу“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че за една седмица неговите сили са свалили 7 британски ракети "Сторм шадоу", изстреляни от украинските войски, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

"Противовъздушната отбрана е свалила 7 крилати ракети "Сторм шадоу" - производство на Великобритания, 21 управляеми авиобомби, 8 снаряда от реактивни системи за залпов огън ХАЙМАРС - производство на САЩ, управляема ракета с голям обсег "Нептун", 4 реактивни безпилотни летателни апарата и 1350 безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в сводката на руското министерство на отбраната.

Освен това руските войски са превзели селището Косивцеве в Запорожка област, Източна Украйна, според същия източник.

Руската противовъздушна отбрана свали тази нощ 77 украински дрона над територията на Русия, съобщи Министерството на отбраната в Москва, цитирано от ТАСС.

"В течение на изминалата нощ дежурните средства на ПВО прехванаха и унищожиха 77 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в информацията, разпространена от ведомството.

Най-много дронове на украинските сили - 34, са били неутрализирани над територията на Волгоградска област, а 23 - над Ростовска област, уточнява министерството.

Три безпилотни летателни апарата са ликвидирани над района на столицата Москва.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    31 55 Отговор
    Свалила е на Марко чадъра 👍🏻

    Коментиран от #7

    13:22 26.12.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    55 23 Отговор
    Затова пълен напред Русия, докато не унищожи и всички чужди наемници!

    Коментиран от #50

    13:23 26.12.2025

  • 3 Ай стига бе

    23 50 Отговор
    Руснята много лъже ша знаиш.

    13:23 26.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Руснаков

    21 42 Отговор
    На вожда от Кремъл,трябва да се докладва положително,а как е в същност само Господ знае..

    13:24 26.12.2025

  • 6 От Хаймарса

    21 36 Отговор
    колко ушанки фръкнаха?

    Коментиран от #13, #17, #27, #30

    13:25 26.12.2025

  • 7 БОЛШЕВИК

    48 14 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Тия Бритиш ракети не са свръхзвукови, защо да не ги свали руското ПВО? Тревожното е друго, че колективния Запад участва в тоя конфликт.

    Коментиран от #26

    13:26 26.12.2025

  • 8 Амадор Ривас

    22 7 Отговор
    Мда, с рафинерии и складове за оръжие...

    13:26 26.12.2025

  • 9 Неподписан

    39 16 Отговор
    Можете да гледате в Ютуб,как пленени англичани сражаващи се за Украйна реват пред камерите на ФСБ "Искаме да се приберем в англия-я-я-а-а....."

    Коментиран от #104

    13:26 26.12.2025

  • 10 минувача

    30 14 Отговор
    Браво на руснаците ! Повече заря да има над укрията ще е още по-добре !

    13:26 26.12.2025

  • 11 !!!?

    14 18 Отговор
    БТА цитира ТАСС, ама сложила Ройтерс за украшение на лъжата...!!!?

    13:27 26.12.2025

  • 12 Така ще да е

    14 22 Отговор
    Свали ги - с един петролопровод, нефтен терминал, поделение на opки, рафинерия, самолети ..

    13:27 26.12.2025

  • 13 Ганчев

    8 9 Отговор

    До коментар #6 от "От Хаймарса":

    Много.

    13:28 26.12.2025

  • 14 Всяка страна подклаждаща войната

    34 10 Отговор
    е участник в нея. А най много Великобритания и САЩ!

    Коментиран от #40, #57, #64

    13:28 26.12.2025

  • 15 Това го знаем.

    14 16 Отговор
    А колко не са са свалили?

    Коментиран от #20

    13:29 26.12.2025

  • 16 Пирдоп

    17 12 Отговор
    Сайт който разкри имотите на Мария Захарова и нейните сметки беше моментално блокиран

    13:29 26.12.2025

  • 17 На баба ти

    7 7 Отговор

    До коментар #6 от "От Хаймарса":

    кюлотите фръкнаха.

    13:29 26.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 прошляк ,

    7 9 Отговор

    До коментар #15 от "Това го знаем.":

    Ако имаше такива , това щеше да е заглавието , бъди сигурен !

    13:30 26.12.2025

  • 21 Денонощно

    7 9 Отговор

    До коментар #18 от "Пепи Волгата":

    папагалиш едно и също. Пера ли чакаш да ти поникнат троле? 😄

    13:31 26.12.2025

  • 22 ха-ха

    7 9 Отговор

    До коментар #18 от "Пепи Волгата":

    Ти стотинки нямаш , на евро минал . Чакай поне Нова година да мине , пък тогава се фукай в селото .

    13:31 26.12.2025

  • 23 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    12 7 Отговор
    Информация от Министерството на отбраната на Русия е също толкова достоверна, колкото информация от костя къcoПейкин .

    13:33 26.12.2025

  • 24 Мандалориън

    16 8 Отговор
    ВСУ са изперкали днес рафинерията „Новошахтински“ с ракети „Storm Shadow. " Рафинерията е извадена от строя в следствие на масивни пожари възникнали след ударите .

    Свалили са зарзали .

    Коментиран от #29, #37, #67

    13:33 26.12.2025

  • 25 Еваларка зельоночек

    6 10 Отговор
    Загуби още една провинция.

    13:34 26.12.2025

  • 26 Няма кокективе запад

    14 12 Отговор

    До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":

    Има точно определени западни служби и олигарси, които искат война. А, ние, обикновените, уж, хора, ние просто не си даваме сметка, че с труда си, за някой цент повече, и мълчанието си, ние сме първи слуги на злото.
    Това е все едно, да продаваш цигари и да не си даваш сметка, че те убиват хората. Такива сме, мижитурки.

    Коментиран от #54

    13:35 26.12.2025

  • 27 Запознат

    11 10 Отговор

    До коментар #6 от "От Хаймарса":

    "колко ушанки фръкнаха?"

    Колкото и сринахте Керченския мост - какво стана и за него ли получихте амнезия като за Покровск.

    13:35 26.12.2025

  • 28 Смешник

    14 11 Отговор
    В Гуляй поле Превзеха цял щаб изоставен от укронацистите барабар с оборудването и военните карти

    Коментиран от #31, #36

    13:35 26.12.2025

  • 29 Ъхъ, да, разбира се

    3 6 Отговор

    До коментар #24 от "Мандалориън":

    ... а един мармот завива шоколад....

    13:35 26.12.2025

  • 30 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    10 7 Отговор

    До коментар #6 от "От Хаймарса":

    Намериха ли главата на генерала?

    13:36 26.12.2025

  • 31 Ахааа

    10 0 Отговор

    До коментар #28 от "Смешник":

    Като в Купянск 🤣🤣🤣

    Коментиран от #49

    13:36 26.12.2025

  • 32 Форумът е тотално oпpоcтaчен от русофоби

    12 12 Отговор
    Същите пpоcтaци са всички от жалката редакция на този сайт.
    Дори да ме изтриете, истината си остава.

    Коментиран от #41

    13:36 26.12.2025

  • 33 стоян

    10 6 Отговор
    Свалила ги е ама върху саратовския нефтохим - 8 детонации и огромни пламъци показват руснаците в телеграм

    13:37 26.12.2025

  • 34 оня с коня

    13 2 Отговор
    Ракетите и Дроновете се произвеждат за да нанасят Поражения на Противника.Ако пък бъдат Свалени това ПАК е Поражение но ФИНАНСОВО,защото Свалянето им изисква Жертване на Противникови Ракети което си е МАСРАФ и то сериозен.

    13:37 26.12.2025

  • 35 Купянск

    10 7 Отговор
    За Купянск нищо не казват чебурашките....Путя около 10 пъти обяснява, че изцяло е превзет...

    Коментиран от #42, #43, #76, #77

    13:37 26.12.2025

  • 36 Сметнах,сметах

    11 3 Отговор

    До коментар #28 от "Смешник":

    Вече трябваше да са превзели Лисабон.

    Коментиран от #66

    13:37 26.12.2025

  • 37 Учуден

    9 10 Отговор

    До коментар #24 от "Мандалориън":

    "Рафинерията е извадена от строя в следствие на масивни пожари възникнали след ударите"

    Ха ха ха това от посолството ли те увериха че е така или ти тъкмо се връщаш от там - само ми е интересно от къде ви копат такива обратното на остри.

    Коментиран от #45

    13:37 26.12.2025

  • 38 Анонимен

    11 9 Отговор
    Така великаБритания взема активно участие във войната като щурмува Москва с нейни ракети.Пипалата и стигат до там.Време е нейната мъглива столица да чуе тътен от ракети Фау или Орешник,специално приготвени за нея(оръжия на възмездието).

    Коментиран от #47, #81

    13:38 26.12.2025

  • 39 Руснаци

    9 10 Отговор
    Искам само да влезете в украинските сайтове и да четете мненията на нормалните украинци, за тях всичко е ясно и няма как да спечелят тази война,хората им омръзна да дават толкова много жертви и вече се притесняват че заради Зеленски наистина войната ще свърши с геноцид над Украйна. Защо просто не го свалят от власт, да изберат някой който може да се разбере с Путин без намесата на Нато и САЩ и да свърши тази война

    13:38 26.12.2025

  • 40 Амадор Ривас

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Всяка страна подклаждаща войната":

    Удобно забрави Иран и Севена Корея.....

    Коментиран от #53

    13:38 26.12.2025

  • 41 Фани се гръмнни

    9 8 Отговор

    До коментар #32 от "Форумът е тотално oпpоcтaчен от русофоби":

    Ще си направиш добра услуга.

    13:38 26.12.2025

  • 42 Помнещ

    10 7 Отговор

    До коментар #35 от "Купянск":

    "Путя около 10 пъти обяснява, че изцяло е превзет..."

    Вие и за Покровск така казвахте и след това ви налегна колективна амнезия за него - всички козячета изведнъж го забравиха колективно - да не е загубил стратегическо значение.

    13:39 26.12.2025

  • 43 Хахахахаха

    10 8 Отговор

    До коментар #35 от "Купянск":

    А ти защо говориш само за Купянск, нещо да кажеш за Покровск, Мирноград или може Северск хаххахах още ли отивате на по удобни позиции, така ще стигнете чак до Киев

    Коментиран от #46

    13:40 26.12.2025

  • 44 Факти

    8 6 Отговор
    Наближава месец откакто "превзеха" Покровск. Време е вече пак да го "превземат".

    Коментиран от #56

    13:40 26.12.2025

  • 45 Абе ти що повтаряш коментарите?

    6 6 Отговор

    До коментар #37 от "Учуден":

    Мало-умен ли си?

    13:40 26.12.2025

  • 46 1% за две години

    8 4 Отговор

    До коментар #43 от "Хахахахаха":

    ЗАКРИВАЙ!!!

    Коментиран от #55

    13:41 26.12.2025

  • 47 БОЛШЕВИК

    9 7 Отговор

    До коментар #38 от "Анонимен":

    Сармат, Орешник, ЯРС и по-старите Топол-М - след тях само тишина са казали руснаците!

    Коментиран от #90

    13:41 26.12.2025

  • 48 Хардлайнер

    9 7 Отговор
    Всичките русорoби, дето се подмятат тука из сайта са били облагодетелствани по някакъв начин с превилегии от Партията при Бай Тошо, за сметка на честните граждани! Затова сега се чувстват некомфортно и реват! А вероятно са се натягали на властта и са ни докладвали! Сега трябва да си оправдават всеки ден хляба, а им е трудно, това им е мъката! Няма как да си бил мачкан от системата, и да си русуфил!

    Коментиран от #71

    13:42 26.12.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Меншевик за корейчетата

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    ли говориш ? Що бе кво са ти направили хорицата

    13:42 26.12.2025

  • 51 Мишел

    8 9 Отговор
    При залп от 12 броя Сторм Шадоу срещу Кримския мост бяха свалени 12. Това е рвкордът засега .

    Коментиран от #61, #70

    13:43 26.12.2025

  • 52 Добри новини

    8 5 Отговор
    След като никой не приема в пристанищата си (нито Индия, нито Китай) кораби от сенчестия флот на рашистите, петрола Уралс се предлага от РФ за малко над 30$ .

    13:43 26.12.2025

  • 53 Просто

    1 4 Отговор

    До коментар #40 от "Амадор Ривас":

    пропагандата за глупаци я ползвам за забавление. Всеки според интелекта си.

    13:43 26.12.2025

  • 54 Факти

    8 4 Отговор

    До коментар #26 от "Няма кокективе запад":

    Значи Путин работи за западните служби и олигарси и изпълнява желанието им за война. Услужливо уби и осакати милион руснаци за да им направи кефа.

    Коментиран от #69, #75

    13:44 26.12.2025

  • 55 Хахахахаха

    7 6 Отговор

    До коментар #46 от "1% за две години":

    ЗА 4 ГОДИНИ НЯМАТЕ ВЪРНАТ И 1 ПРОЦЕНТ ХАХАХАХАХАХ, ТАКА ЧЕ АКО РУСНАЦИТЕ ТРЯБВА ДА ГИ ЗАКРИЕМ, ЗА ВАС КАКВО ДА КАЖЕМ ХАХАХ, 4 ГОДИНИ БРАТЛЕ И БЕЗ ВЪРНАТА ТЕРИТОРИЯ, КАЖИ МИ ЧЕСТНО, ТОВА СЕРИОЗНО ЛИ Е, ДА ПЛАЧА ДА СЕ СМЕЯ

    13:44 26.12.2025

  • 56 Антитрол

    4 7 Отговор

    До коментар #44 от "Факти":

    "Време е вече пак да го "превземат"

    Ха ха ха че защо няма и дума от укрохунтата как смелите украинци го защитават - пълна тишина. Даже и нашите козячета не го споменават вече. Една статийка за него няма а излизаха поне по 3 на ден. Да не е загубил стратегическо значение.

    Коментиран от #65

    13:45 26.12.2025

  • 57 Всяка сутрин милиарди хора по света

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Всяка страна подклаждаща войната":

    Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.

    13:45 26.12.2025

  • 58 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    4 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:45 26.12.2025

  • 59 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    6 8 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:45 26.12.2025

  • 60 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    5 6 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:45 26.12.2025

  • 61 Хитман

    8 4 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    Никога не е стреляно със Сторм щадоу по кримския мост .

    Кого лъжеш ,Филмар ? Вземи се ограмоти малко поне

    13:45 26.12.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Не знам

    9 4 Отговор
    колко ракети е свалила раша,но виждам,че е свалила гарда и няма повече сили за война.Струва ми се,че скоро ще свали и фустана,а кадировците,които уж са с нея на всякъде по фронта,точно този миг чакат, да и минат отзад.

    Коментиран от #68, #72

    13:45 26.12.2025

  • 64 Да им се върне реципрочно ЛЕШНИЦИ!

    3 9 Отговор

    До коментар #14 от "Всяка страна подклаждаща войната":

    ЗНАЧИ МОГАТ ДА ПРАТЯТ РЕЦИПРОЧНО 7 ОРЕШНИКА АТОМНИ НА ЛОНДОН, МАНЧЕСТЪР, АНГЛИЙСКИТЕ ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ, ГЛАЗГОУ И Т.Н. ОРЕШНИЦИ РЕЦИПРОЧНО И НА ЯНКИТЕ АМА НУКЛЕАРНИ. МНОГО МЕК ТОЯ ПУТИН!

    13:46 26.12.2025

  • 65 Абе ти що повтаряш коментарите?😁

    7 1 Отговор

    До коментар #56 от "Антитрол":

    мозАк имаш ли или кънти на празно?😁

    Коментиран от #79

    13:46 26.12.2025

  • 66 Смешник

    4 7 Отговор

    До коментар #36 от "Сметнах,сметах":

    Спокойно и до там ще стигнат ако се наложи

    13:46 26.12.2025

  • 67 Това са

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мандалориън":

    отломки и фасове . Нищо не разбираш .

    13:47 26.12.2025

  • 68 Руснак

    8 4 Отговор

    До коментар #63 от "Не знам":

    По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.

    Коментиран от #73

    13:47 26.12.2025

  • 69 Учуден

    4 7 Отговор

    До коментар #54 от "Факти":

    "Услужливо уби и осакати милион руснаци за да им направи кефа"

    Не бяха ли милиарди убитите и осакатени руснаци.
    Второ ти от къде разбра колко са
    Трето а зеления какво направи - той не уби ли и не осакати ли милиони украинци.

    Коментиран от #80, #82

    13:48 26.12.2025

  • 70 аz CВО Победа 80

    2 5 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    И ти ли като мен си правен в задната дупка?

    13:48 26.12.2025

  • 71 Тези с облагите

    5 6 Отговор

    До коментар #48 от "Хардлайнер":

    ги търси в мафиотските партии ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС. Днес са първи евроатлантици. Ако утре комунизма се върне, ще са първи пак там. И преди и сега и за напред, това са най гнусната с волач.

    Коментиран от #85

    13:48 26.12.2025

  • 72 Лудият от портиерната

    3 8 Отговор

    До коментар #63 от "Не знам":

    И защо тогава урсулита, рютенцето и зелю повтарят че Русия ще атакува нато?

    13:49 26.12.2025

  • 73 Руснак

    4 7 Отговор

    До коментар #68 от "Руснак":

    Ама пък сме по добре от банановата република България и хиляди пъти по добре от Укрия.

    Коментиран от #102

    13:49 26.12.2025

  • 74 Гост

    2 5 Отговор
    Ако не беше, воят какво са поразили тези ракети щеше да е до небесата! Тия просто са отишли фира..., язък!

    13:50 26.12.2025

  • 75 Не си разбрал

    3 4 Отговор

    До коментар #54 от "Факти":

    Олигарсите и службите си вършат тяхната работа, печелят. А ти, дали поради неразбиране, или от глупост, помагаш лично за продължаването на войната.
    Също като тези дето скачаха по площадите, а счелиха олигарсите.

    13:50 26.12.2025

  • 76 Смешник

    3 6 Отговор

    До коментар #35 от "Купянск":

    Ами превзет беше преди месец какво повече да коментират в момента превземат Константиновка и Гуляй поле

    13:50 26.12.2025

  • 77 Наблюдателен

    6 3 Отговор

    До коментар #35 от "Купянск":

    В Купянск ги драха ,та ги съдраха . И сега генерал Буданов е много близо до Гуляйполе . Значи и там ще има още от същото за тия клепари

    13:51 26.12.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Антитрол

    2 8 Отговор

    До коментар #65 от "Абе ти що повтаряш коментарите?😁":

    На малоумните козячета даже и трябва да се потретя и пак е малко вероятно да им влезе нещо в кухите кратуни.

    Коментиран от #84

    13:52 26.12.2025

  • 80 Абе ти що повтаряш коментарите?

    5 1 Отговор

    До коментар #69 от "Учуден":

    Много ли си мало-умен?

    13:52 26.12.2025

  • 81 Отъде ще ги изровят

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Анонимен":

    тия Фау ?????? Има няколко по музеите , ама надали някой ще им ги продаде . А Орешник дали има изобщо никой не знае .

    13:53 26.12.2025

  • 82 Факти

    5 4 Отговор

    До коментар #69 от "Учуден":

    Що, ако са половин милион убити и осакатени руснаци приемливо ли е? Окей ли е Путин да извършва геноцид над собствения си народ за кефа на Запада, който искал тази война?

    Коментиран от #107

    13:53 26.12.2025

  • 83 В В.П.

    2 6 Отговор
    ЗЕЛЮ артиста иска мир ,обаче стреля по РФ...И кой ще му прости??.

    13:53 26.12.2025

  • 84 Не обиждай

    5 0 Отговор

    До коментар #79 от "Антитрол":

    п0мияр.

    13:53 26.12.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 В В.П.

    2 6 Отговор
    Руснаците са мноооооого лоши ,от хахлята са мноооого добри хора ..

    13:54 26.12.2025

  • 87 В В.П.

    2 7 Отговор
    Зелю фашиста обикаля целия свят да ,,,търси,,мир ,обаче продължава да стреля с оръжие предоставено от ,,партньорите,,,.Как ще се случи този мир ???.Някоя подлога да каже !!.Моля

    13:55 26.12.2025

  • 88 В В.П.

    2 7 Отговор
    Зелю и режима му ще изчезнат изведнъж..Така се случва в тоя клозет..

    13:56 26.12.2025

  • 89 Много ве еййй

    5 2 Отговор
    Ха ха ха хааа,от три ракети от този клас,които украинските сили са изстреляли срещу руски военни и енергийни обекти и са ги поразили,блатните свалили седем.Еее,тва си е преизпълнение на 230%.ве.Ъъъ и Путин верва ле верва на Герасимова,де го баламосва вече две години.

    13:57 26.12.2025

  • 90 те руснаците

    5 3 Отговор

    До коментар #47 от "БОЛШЕВИК":

    много неща казват . Голяма част от тях не са точно истина .Като например : " Само луд човек би помислил ....". Знаеш продължението , нали ?
    ПП : болшевик не трябва ли да е мръсна дума ?

    13:57 26.12.2025

  • 91 и кКВО

    7 2 Отговор
    говорит москва МАЛКО ПО МАЛКО ВОЙНАТА СЕ ИЗНАСЯ В ДЪРЖАВАТА НА АГРЕСОРА .свалят се дронове над москва а в украйна превзели едно селце със 100 ина жители преди войната А в момента с две баби без зъби, останалите бегали отдавна

    13:58 26.12.2025

  • 92 В В.П.

    2 6 Отговор
    Зелю и режима му ще изчезнат изведнъж..като на филм..

    14:00 26.12.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 В В.П.

    2 8 Отговор
    Агресорът е Киев у режима стрелят срещу руските ..

    14:01 26.12.2025

  • 95 В В.П.

    2 6 Отговор
    Амааа, някоя подлога да каже ,как ще стане тоя мир в клозета Окропистан..??

    14:02 26.12.2025

  • 96 Асен

    16 2 Отговор
    Явно мокрите сънища на рашистите не спират.

    14:02 26.12.2025

  • 97 Нормално 👍

    17 2 Отговор
    Дърти ,елементарни ,рашистки лъжи както винаги.

    14:03 26.12.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Кокошкарската армия на РФ

    4 2 Отговор
    Копей е правен с обратната страна на юя

    14:05 26.12.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 бай тошо

    5 1 Отговор

    До коментар #73 от "Руснак":

    и кво ви е доброто

    14:09 26.12.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 гост

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Неподписан":

    Можете да гледате на същото място как пленени крепостни реват със глас " Не искаме да се връщаме в Раша , само не ни връщайте , аааааа" !!!

    14:17 26.12.2025

  • 105 Георгиев

    4 1 Отговор
    Тия английски ракети ги изстрелват англичаните "в отпуск" от територията на Окраина и полетът им и целеуказването се контролират от кралските космически сили. Още малко и ще се стигне и там до финал. Атанасова що не пише за ликвидиране на подземните хангари заедно със самолети F16 и пилотите на тях. Колко останаха? В нета има инфо и не е фейк. Тази месомелачка, технически полигон за изпитания на оръжие трябва да спре. Но няма да е скоро.

    14:22 26.12.2025

  • 106 Кирил

    1 2 Отговор
    От изстреляни 4, те били свалили 7 ....

    14:26 26.12.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 az СВО Победа 80

    3 1 Отговор
    Нищо ново и изненадващо,
    руснаците отдавна се научиха да свалят Storm shadow /SCALP/ и HIMARS. Това вече не е никаква ноеина...

    14:31 26.12.2025

  • 109 Омзи

    0 1 Отговор
    Руснаците в момента си изградиха най силната ПВО защита на база проба и грешка. Европа без да се усети , помогна за голям напредък на Русия в това отношение. Хората без проблем свалят и дробове а тук в Европа ги гледаме как си летят

    14:37 26.12.2025

  • 110 Готов за бой

    1 2 Отговор
    През 44-та рашките ни окупираха и държаха под робство цели 45 години. Ако пак ни атакуват първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с гадните рашки 👊

    Коментиран от #112

    14:40 26.12.2025

  • 111 Какво чакат

    1 0 Отговор
    Да ударят лондон в отговор

    14:49 26.12.2025

  • 112 БОЛШЕВИК

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Готов за бой":

    Напротив, това беше второто освобождение. Освободиха ни от фашизма, царщината и чорбаджийството и експлоатацията. Сега сме отново под робство, робство на капитала и капиталистите.

    14:52 26.12.2025

