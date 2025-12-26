Русия твърди, че е свалила 7 британски ракети „Сторм шадоу“

Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че за една седмица неговите сили са свалили 7 британски ракети "Сторм шадоу", изстреляни от украинските войски, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
"Противовъздушната отбрана е свалила 7 крилати ракети "Сторм шадоу" - производство на Великобритания, 21 управляеми авиобомби, 8 снаряда от реактивни системи за залпов огън ХАЙМАРС - производство на САЩ, управляема ракета с голям обсег "Нептун", 4 реактивни безпилотни летателни апарата и 1350 безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в сводката на руското министерство на отбраната.
Освен това руските войски са превзели селището Косивцеве в Запорожка област, Източна Украйна, според същия източник.
Руската противовъздушна отбрана свали тази нощ 77 украински дрона над територията на Русия, съобщи Министерството на отбраната в Москва, цитирано от ТАСС.
"В течение на изминалата нощ дежурните средства на ПВО прехванаха и унищожиха 77 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в информацията, разпространена от ведомството.
Най-много дронове на украинските сили - 34, са били неутрализирани над територията на Волгоградска област, а 23 - над Ростовска област, уточнява министерството.
Три безпилотни летателни апарата са ликвидирани над района на столицата Москва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #7
13:22 26.12.2025
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #50
13:23 26.12.2025
3 Ай стига бе
13:23 26.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Руснаков
13:24 26.12.2025
6 От Хаймарса
Коментиран от #13, #17, #27, #30
13:25 26.12.2025
7 БОЛШЕВИК
До коментар #1 от "Хаха":Тия Бритиш ракети не са свръхзвукови, защо да не ги свали руското ПВО? Тревожното е друго, че колективния Запад участва в тоя конфликт.
Коментиран от #26
13:26 26.12.2025
8 Амадор Ривас
13:26 26.12.2025
9 Неподписан
Коментиран от #104
13:26 26.12.2025
10 минувача
13:26 26.12.2025
11 !!!?
13:27 26.12.2025
12 Така ще да е
13:27 26.12.2025
13 Ганчев
До коментар #6 от "От Хаймарса":Много.
13:28 26.12.2025
14 Всяка страна подклаждаща войната
Коментиран от #40, #57, #64
13:28 26.12.2025
15 Това го знаем.
Коментиран от #20
13:29 26.12.2025
16 Пирдоп
13:29 26.12.2025
17 На баба ти
До коментар #6 от "От Хаймарса":кюлотите фръкнаха.
13:29 26.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 прошляк ,
До коментар #15 от "Това го знаем.":Ако имаше такива , това щеше да е заглавието , бъди сигурен !
13:30 26.12.2025
21 Денонощно
До коментар #18 от "Пепи Волгата":папагалиш едно и също. Пера ли чакаш да ти поникнат троле? 😄
13:31 26.12.2025
22 ха-ха
До коментар #18 от "Пепи Волгата":Ти стотинки нямаш , на евро минал . Чакай поне Нова година да мине , пък тогава се фукай в селото .
13:31 26.12.2025
23 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
13:33 26.12.2025
24 Мандалориън
Свалили са зарзали .
Коментиран от #29, #37, #67
13:33 26.12.2025
25 Еваларка зельоночек
13:34 26.12.2025
26 Няма кокективе запад
До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":Има точно определени западни служби и олигарси, които искат война. А, ние, обикновените, уж, хора, ние просто не си даваме сметка, че с труда си, за някой цент повече, и мълчанието си, ние сме първи слуги на злото.
Това е все едно, да продаваш цигари и да не си даваш сметка, че те убиват хората. Такива сме, мижитурки.
Коментиран от #54
13:35 26.12.2025
27 Запознат
До коментар #6 от "От Хаймарса":"колко ушанки фръкнаха?"
Колкото и сринахте Керченския мост - какво стана и за него ли получихте амнезия като за Покровск.
13:35 26.12.2025
28 Смешник
Коментиран от #31, #36
13:35 26.12.2025
29 Ъхъ, да, разбира се
До коментар #24 от "Мандалориън":... а един мармот завива шоколад....
13:35 26.12.2025
30 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #6 от "От Хаймарса":Намериха ли главата на генерала?
13:36 26.12.2025
31 Ахааа
До коментар #28 от "Смешник":Като в Купянск 🤣🤣🤣
Коментиран от #49
13:36 26.12.2025
32 Форумът е тотално oпpоcтaчен от русофоби
Дори да ме изтриете, истината си остава.
Коментиран от #41
13:36 26.12.2025
33 стоян
13:37 26.12.2025
34 оня с коня
13:37 26.12.2025
35 Купянск
Коментиран от #42, #43, #76, #77
13:37 26.12.2025
36 Сметнах,сметах
До коментар #28 от "Смешник":Вече трябваше да са превзели Лисабон.
Коментиран от #66
13:37 26.12.2025
37 Учуден
До коментар #24 от "Мандалориън":"Рафинерията е извадена от строя в следствие на масивни пожари възникнали след ударите"
Ха ха ха това от посолството ли те увериха че е така или ти тъкмо се връщаш от там - само ми е интересно от къде ви копат такива обратното на остри.
Коментиран от #45
13:37 26.12.2025
38 Анонимен
Коментиран от #47, #81
13:38 26.12.2025
39 Руснаци
13:38 26.12.2025
40 Амадор Ривас
До коментар #14 от "Всяка страна подклаждаща войната":Удобно забрави Иран и Севена Корея.....
Коментиран от #53
13:38 26.12.2025
41 Фани се гръмнни
До коментар #32 от "Форумът е тотално oпpоcтaчен от русофоби":Ще си направиш добра услуга.
13:38 26.12.2025
42 Помнещ
До коментар #35 от "Купянск":"Путя около 10 пъти обяснява, че изцяло е превзет..."
Вие и за Покровск така казвахте и след това ви налегна колективна амнезия за него - всички козячета изведнъж го забравиха колективно - да не е загубил стратегическо значение.
13:39 26.12.2025
43 Хахахахаха
До коментар #35 от "Купянск":А ти защо говориш само за Купянск, нещо да кажеш за Покровск, Мирноград или може Северск хаххахах още ли отивате на по удобни позиции, така ще стигнете чак до Киев
Коментиран от #46
13:40 26.12.2025
44 Факти
Коментиран от #56
13:40 26.12.2025
45 Абе ти що повтаряш коментарите?
До коментар #37 от "Учуден":Мало-умен ли си?
13:40 26.12.2025
46 1% за две години
До коментар #43 от "Хахахахаха":ЗАКРИВАЙ!!!
Коментиран от #55
13:41 26.12.2025
47 БОЛШЕВИК
До коментар #38 от "Анонимен":Сармат, Орешник, ЯРС и по-старите Топол-М - след тях само тишина са казали руснаците!
Коментиран от #90
13:41 26.12.2025
48 Хардлайнер
Коментиран от #71
13:42 26.12.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Меншевик за корейчетата
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":ли говориш ? Що бе кво са ти направили хорицата
13:42 26.12.2025
51 Мишел
Коментиран от #61, #70
13:43 26.12.2025
52 Добри новини
13:43 26.12.2025
53 Просто
До коментар #40 от "Амадор Ривас":пропагандата за глупаци я ползвам за забавление. Всеки според интелекта си.
13:43 26.12.2025
54 Факти
До коментар #26 от "Няма кокективе запад":Значи Путин работи за западните служби и олигарси и изпълнява желанието им за война. Услужливо уби и осакати милион руснаци за да им направи кефа.
Коментиран от #69, #75
13:44 26.12.2025
55 Хахахахаха
До коментар #46 от "1% за две години":ЗА 4 ГОДИНИ НЯМАТЕ ВЪРНАТ И 1 ПРОЦЕНТ ХАХАХАХАХАХ, ТАКА ЧЕ АКО РУСНАЦИТЕ ТРЯБВА ДА ГИ ЗАКРИЕМ, ЗА ВАС КАКВО ДА КАЖЕМ ХАХАХ, 4 ГОДИНИ БРАТЛЕ И БЕЗ ВЪРНАТА ТЕРИТОРИЯ, КАЖИ МИ ЧЕСТНО, ТОВА СЕРИОЗНО ЛИ Е, ДА ПЛАЧА ДА СЕ СМЕЯ
13:44 26.12.2025
56 Антитрол
До коментар #44 от "Факти":"Време е вече пак да го "превземат"
Ха ха ха че защо няма и дума от укрохунтата как смелите украинци го защитават - пълна тишина. Даже и нашите козячета не го споменават вече. Една статийка за него няма а излизаха поне по 3 на ден. Да не е загубил стратегическо значение.
Коментиран от #65
13:45 26.12.2025
57 Всяка сутрин милиарди хора по света
До коментар #14 от "Всяка страна подклаждаща войната":Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.
13:45 26.12.2025
58 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:45 26.12.2025
59 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
13:45 26.12.2025
60 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
13:45 26.12.2025
61 Хитман
До коментар #51 от "Мишел":Никога не е стреляно със Сторм щадоу по кримския мост .
Кого лъжеш ,Филмар ? Вземи се ограмоти малко поне
13:45 26.12.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Не знам
Коментиран от #68, #72
13:45 26.12.2025
64 Да им се върне реципрочно ЛЕШНИЦИ!
До коментар #14 от "Всяка страна подклаждаща войната":ЗНАЧИ МОГАТ ДА ПРАТЯТ РЕЦИПРОЧНО 7 ОРЕШНИКА АТОМНИ НА ЛОНДОН, МАНЧЕСТЪР, АНГЛИЙСКИТЕ ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ, ГЛАЗГОУ И Т.Н. ОРЕШНИЦИ РЕЦИПРОЧНО И НА ЯНКИТЕ АМА НУКЛЕАРНИ. МНОГО МЕК ТОЯ ПУТИН!
13:46 26.12.2025
65 Абе ти що повтаряш коментарите?😁
До коментар #56 от "Антитрол":мозАк имаш ли или кънти на празно?😁
Коментиран от #79
13:46 26.12.2025
66 Смешник
До коментар #36 от "Сметнах,сметах":Спокойно и до там ще стигнат ако се наложи
13:46 26.12.2025
67 Това са
До коментар #24 от "Мандалориън":отломки и фасове . Нищо не разбираш .
13:47 26.12.2025
68 Руснак
До коментар #63 от "Не знам":По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.
Коментиран от #73
13:47 26.12.2025
69 Учуден
До коментар #54 от "Факти":"Услужливо уби и осакати милион руснаци за да им направи кефа"
Не бяха ли милиарди убитите и осакатени руснаци.
Второ ти от къде разбра колко са
Трето а зеления какво направи - той не уби ли и не осакати ли милиони украинци.
Коментиран от #80, #82
13:48 26.12.2025
70 аz CВО Победа 80
До коментар #51 от "Мишел":И ти ли като мен си правен в задната дупка?
13:48 26.12.2025
71 Тези с облагите
До коментар #48 от "Хардлайнер":ги търси в мафиотските партии ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС. Днес са първи евроатлантици. Ако утре комунизма се върне, ще са първи пак там. И преди и сега и за напред, това са най гнусната с волач.
Коментиран от #85
13:48 26.12.2025
72 Лудият от портиерната
До коментар #63 от "Не знам":И защо тогава урсулита, рютенцето и зелю повтарят че Русия ще атакува нато?
13:49 26.12.2025
73 Руснак
До коментар #68 от "Руснак":Ама пък сме по добре от банановата република България и хиляди пъти по добре от Укрия.
Коментиран от #102
13:49 26.12.2025
74 Гост
13:50 26.12.2025
75 Не си разбрал
До коментар #54 от "Факти":Олигарсите и службите си вършат тяхната работа, печелят. А ти, дали поради неразбиране, или от глупост, помагаш лично за продължаването на войната.
Също като тези дето скачаха по площадите, а счелиха олигарсите.
13:50 26.12.2025
76 Смешник
До коментар #35 от "Купянск":Ами превзет беше преди месец какво повече да коментират в момента превземат Константиновка и Гуляй поле
13:50 26.12.2025
77 Наблюдателен
До коментар #35 от "Купянск":В Купянск ги драха ,та ги съдраха . И сега генерал Буданов е много близо до Гуляйполе . Значи и там ще има още от същото за тия клепари
13:51 26.12.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Антитрол
До коментар #65 от "Абе ти що повтаряш коментарите?😁":На малоумните козячета даже и трябва да се потретя и пак е малко вероятно да им влезе нещо в кухите кратуни.
Коментиран от #84
13:52 26.12.2025
80 Абе ти що повтаряш коментарите?
До коментар #69 от "Учуден":Много ли си мало-умен?
13:52 26.12.2025
81 Отъде ще ги изровят
До коментар #38 от "Анонимен":тия Фау ?????? Има няколко по музеите , ама надали някой ще им ги продаде . А Орешник дали има изобщо никой не знае .
13:53 26.12.2025
82 Факти
До коментар #69 от "Учуден":Що, ако са половин милион убити и осакатени руснаци приемливо ли е? Окей ли е Путин да извършва геноцид над собствения си народ за кефа на Запада, който искал тази война?
Коментиран от #107
13:53 26.12.2025
83 В В.П.
13:53 26.12.2025
84 Не обиждай
До коментар #79 от "Антитрол":п0мияр.
13:53 26.12.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 В В.П.
13:54 26.12.2025
87 В В.П.
13:55 26.12.2025
88 В В.П.
13:56 26.12.2025
89 Много ве еййй
13:57 26.12.2025
90 те руснаците
До коментар #47 от "БОЛШЕВИК":много неща казват . Голяма част от тях не са точно истина .Като например : " Само луд човек би помислил ....". Знаеш продължението , нали ?
ПП : болшевик не трябва ли да е мръсна дума ?
13:57 26.12.2025
91 и кКВО
13:58 26.12.2025
92 В В.П.
14:00 26.12.2025
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 В В.П.
14:01 26.12.2025
95 В В.П.
14:02 26.12.2025
96 Асен
14:02 26.12.2025
97 Нормално 👍
14:03 26.12.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Кокошкарската армия на РФ
14:05 26.12.2025
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 бай тошо
До коментар #73 от "Руснак":и кво ви е доброто
14:09 26.12.2025
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 гост
До коментар #9 от "Неподписан":Можете да гледате на същото място как пленени крепостни реват със глас " Не искаме да се връщаме в Раша , само не ни връщайте , аааааа" !!!
14:17 26.12.2025
105 Георгиев
14:22 26.12.2025
106 Кирил
14:26 26.12.2025
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 az СВО Победа 80
руснаците отдавна се научиха да свалят Storm shadow /SCALP/ и HIMARS. Това вече не е никаква ноеина...
14:31 26.12.2025
109 Омзи
14:37 26.12.2025
110 Готов за бой
Коментиран от #112
14:40 26.12.2025
111 Какво чакат
14:49 26.12.2025
112 БОЛШЕВИК
До коментар #110 от "Готов за бой":Напротив, това беше второто освобождение. Освободиха ни от фашизма, царщината и чорбаджийството и експлоатацията. Сега сме отново под робство, робство на капитала и капиталистите.
14:52 26.12.2025