Русия твърди, че е свалила 7 британски ракети „Сторм шадоу“

Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че за една седмица неговите сили са свалили 7 британски ракети "Сторм шадоу", изстреляни от украинските войски, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

"Противовъздушната отбрана е свалила 7 крилати ракети "Сторм шадоу" - производство на Великобритания, 21 управляеми авиобомби, 8 снаряда от реактивни системи за залпов огън ХАЙМАРС - производство на САЩ, управляема ракета с голям обсег "Нептун", 4 реактивни безпилотни летателни апарата и 1350 безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в сводката на руското министерство на отбраната.

Освен това руските войски са превзели селището Косивцеве в Запорожка област, Източна Украйна, според същия източник.

Руската противовъздушна отбрана свали тази нощ 77 украински дрона над територията на Русия, съобщи Министерството на отбраната в Москва, цитирано от ТАСС.

"В течение на изминалата нощ дежурните средства на ПВО прехванаха и унищожиха 77 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в информацията, разпространена от ведомството.

Най-много дронове на украинските сили - 34, са били неутрализирани над територията на Волгоградска област, а 23 - над Ростовска област, уточнява министерството.

Три безпилотни летателни апарата са ликвидирани над района на столицата Москва.