Daily Express: Тръмп отправи предупреждение към Зеленски преди срещата им в Белия дом
  Тема: Украйна

Daily Express: Тръмп отправи предупреждение към Зеленски преди срещата им в Белия дом

27 Декември, 2025 01:46, обновена 27 Декември, 2025 09:45 4 787 71

"Докато аз не го одобря, той няма нищо", заяви по-рано американският президент. "Ще говоря и с Путин, когато реша", каза държавният глава

Daily Express: Тръмп отправи предупреждение към Зеленски преди срещата им в Белия дом - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение към украинския президент Володимир Зеленски преди срещата им, насрочена за 28 декември, пише Daily Express.

Така изданието изтълкува изявлението на президента на САЩ, че мирният план на Зеленски е безсмислен без неговото одобрение.

По-рано в интервю за Politico, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква продуктивна среща с украинския си колега Володимир Зеленски този уикенд.

„Мисля, че ще мине добре с него. Мисля, че ще мине добре и с Путин“, каза Тръмп, добавяйки, че очаква да говори с руския лидер „веднага щом поискам“.

Тръмп обаче изрази „хладна“ реакция на мирния план, подготвен от Киев. „Зеленски няма да има нищо, докато не го одобря“, каза той. „Така че ще видим какво има.“

В същото време американският президент заяви, че руската икономика е „в много тежко положение“.

Зеленски и Тръмп ще се срещнат във Флорида на 28 декември. Ден преди това те ще проведат конферентен разговор с европейските лидери, за да информират всички за текущото състояние на преговорите.

По-рано Зеленски обяви среща с Тръмп във Флорида в неделя. Според украинския президент, той ще представи нов 20-точков мирен план, разработен от Киев.

В интервю за The New York Post Тръмп заяви, че е оптимист относно финализирането на мирно споразумение.

„Е, мисля, че имаме добър шанс за това. Мисля, че те искат да го направят сега и мисля, че Русия иска да го направи. Но всеки път, когато единият го иска, другият отказва“, каза Тръмп.

„Разрешил съм осем войни и тази е най-трудната. Но мисля, че можем да се справим“, добави той.

На 24 декември украинският президент обяви съдържанието на 20-точков мирен план, който беше обсъден по време на консултациите между американската и украинската страна. Документът включва пакт за ненападение, гаранции за сигурност за Киев, одобряване на мирновременната численост на украинските въоръжени сили от 800 000 войници, провеждане на избори в Украйна възможно най-скоро, пълен обмен на пленници и връщане на цивилни, както и членство на Украйна в Европейския съюз в определен срок.

Според Зеленски мирният план е завършен на 90% и гаранциите за сигурност ще бъдат обсъдени на срещата с Тръмп. Териториалният въпрос остава най-трудният, подчерта украинският президент. Той добави, че е готов да представи мирния план на референдум, ако Москва се съгласи на прекратяване на огъня за поне 60 дни, за да се даде възможност за гласуване.

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че инициативата, представена от Зеленски, се различава коренно от версията, обсъдена от руската и американската делегации.

На 20-21 декември Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, се срещна във Флорида със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Къшнър. След завръщането си той представи своите открития на Путин.

Кремъл заяви, че анализира материали по 20-точковия мирен план. „След това, в зависимост от решенията, взети от държавния глава, ще продължим комуникацията си с американците“, добави Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент.


Оценка 3.2 от 25 гласа.
Оценка 3.2 от 25 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Плешива първопричина

    18 29 Отговор
    Тъпо тръмпанзе педофилско.

    Коментиран от #29

    02:08 27.12.2025

  • 2 НЕ МУ СЕ МЪРЗВАЙ НРЪМП

    44 11 Отговор
    ИМАЛ НАПУШЕНИЯ ,ХА,ХА,ХА? ПРОСИЯТА МУ ОТ АМЕРИКА СВЪРШИ, А ТО КАКВО БЕШЕ ПРИ БАЙДЪН -ЯМА , БЕЗКОНЕЧНО НАЛИВАНЕ НА МИЛЯРДИ ПЛАТИНИ ОТ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ.
    БРАВО ТРЪМП, ТОЧНО ТАКА!

    02:11 27.12.2025

  • 3 Бен Вафлек

    31 30 Отговор
    Оранжевия няма мозък.

    Коментиран от #5, #53

    02:14 27.12.2025

  • 5 Такъв е

    18 18 Отговор

    До коментар #3 от "Бен Вафлек":

    Невменяем.Но има МАGА самочувствие.

    02:24 27.12.2025

  • 6 ...

    23 20 Отговор
    Тръмп е луд. Господи, спаси Америка...

    02:31 27.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    8 42 Отговор
    Никой не брои за живи блатните терористи и бункерното!

    02:36 27.12.2025

  • 8 Сатана Z

    8 33 Отговор
    краснов и бакшиша с ботокса и токчетата ще изгният в затвора.

    02:38 27.12.2025

  • 9 Трътлю

    36 7 Отговор
    След превземането на Гуляйполе, руснаците излизат на незастроена, макар и укрепена, степ 60км до Запорожие - първият милионен град от началото на войната. Той е на левия бряг на Днепър, така че реката няма да е проблем. Запорожие е градът който може да свали хунтата в Киев. Прекалено голяма загуба се очертава на 60 км от фронта.

    Коментиран от #11, #19, #49

    02:48 27.12.2025

  • 10 оня с коня

    48 10 Отговор
    Добре, че СВО не продължи само три дни, за да видим че обединеният запад е въздух под налягане, а прехваленото НАТО една гола вода , което е силно само в тероризма. Руснаците развенчаха окончателно мита за икономическата и военната мощ на жалкия западен свят.
    За три дни нямаше всички да го разберат, въпреки че си го знаехме!
    СВО счупи зъбите на еврофашистите тръгнали отново да търсят реванш срещу победителя от втората световна война.

    Коментиран от #41

    02:53 27.12.2025

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    25 5 Отговор

    До коментар #9 от "Трътлю":

    ЕБАЛсъмГИф НАРКООМАНИТЕокранскии не ми дреме за тях нека путин ги унищооожи

    02:55 27.12.2025

  • 12 В саш излезе интересна дописка

    38 7 Отговор
    След поредната бомбардировка в Кандахар, американците пленяват един от полевите командири на талибаните.
    По време на разпита 70- годишния афганистанец Абдула, разказва интересна история.
    “Времето на истинските сражения беше с руснаците. Това бяха достойни сражения с достойни войници. Всичко бе истинско. Някак по мъжки. С вас АМЕРИКАНЦИТЕ ние имахме много общи дела, но вие бяхте страхливци и такива си останахте.
    Никога не сте рискували животите си. И по същия страхлив начин ме взехте в плен. Пуснахте 100 снаряда по селото. Избихте всички цивилни на километри разстояние. Чак после страхливо се подадохте да видите дали някой мърда.
    Руснаците воюваха без да се крият като плъхове.
    Шах Масуд беше ни заповядал да превземем една височина, чрез която да контролираме Панджерското дере. На височината бяха се разположили руснаците и ние с месеци не можехме да минем. Събрахме армия за тази атака за да изтласкаме руснаците. Пет дена ни трябваха за да сломим съпротивата на руснаците. И то успяхме защото им СВЪРШИХА патроните.
    Скъпо платихме за тази височина. От наша страна загубите бяха над 280 войника.
    Бяхме зли когато се качихме на височината. Стъпвайки на височината ние видяхме че срещу нас са воювали ПЕТ млади 18-годишни ДЕЦА! Вие американци не може да си представите такава гледка. Пет войника срещу армията на Шах Масуд!
    Заповядахме им да се молят. Те знаеха че ще ги убием. Знаете ли какво направиха тези руски деца? Изгледаха ни мълчаливо и петимата се хвана

    Коментиран от #13

    02:56 27.12.2025

  • 13 В саш излезе интересна дописка

    40 6 Отговор

    До коментар #12 от "В саш излезе интересна дописка":

    Заповядахме им да се молят. Те знаеха че ще ги убием. Знаете ли какво направиха тези руски деца? Изгледаха ни мълчаливо и петимата се хванаха за ръце и се прегърнаха. Бяха готови да умрат без значение как. Стояха мръсни, гладни и прегърнати.
    Не говореха и не плачеха. Просто стояха и чакаха смъртта си. Ние онемяхме.

    Такава гледка би поразила и най твърдите войници свикнали с какво ли не. Въпреки че руснаците бяха избили половината ни армия, ние не знаехме какво да направим. Това бяха велики войни за нас. Те имаха чест. Не се молеха за животите си.

    Моите внуци са в Германия. Там учат, но бих искал да пораснат като тези руснаци – истински мъже. А руснаците тогава ги пуснахме. Да имаше и не доволни от това решение на командирите, но заповед не се обсъжда от никой. Пуснахме ги с мир. Знаете ли. Руснаците тръгнаха прегърнати и НЕ СЕ ОБЪРНАХА да видят дали няма да ги застреляме в гръб! Бяха истински мъже.“

    Коментиран от #38

    02:57 27.12.2025

  • 14 оня с коня

    38 6 Отговор
    се чудят защо народът се е запънал като магаре на мост и не ще и не ще да намрази Русия ....евроатлантиците вече с отчаяние страдат.....ах,точно Русия ли се намери да ни освобождава , дайте да им бутнем паметниците , друго не можем да им направим .

    02:58 27.12.2025

  • 15 град КОЗЛОДУЙ

    33 3 Отговор
    Евродепутатът Мартин Зоннеборн в реч пред Европарламента - за това че неговия хамстер е по умен от главата на евродипломацията Кая Каллас

    " Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
    Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
    По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."

    02:59 27.12.2025

  • 16 Ракета Пейтриът 📡

    37 4 Отговор
    Руската икономика на най-богатата на газ, нефт, питейна вода и полезни изкопаеми страна в света била в тежко положение, а американската несъществуваща икономика на ХХХ трилиона външен дълг и градове, оринати в латиноси, клошари, тъмни и дрогирани субекти - процъфтява.

    03:00 27.12.2025

  • 17 Прав е,

    29 6 Отговор
    каже ли Тръмп че няма оръжие, зеления наркоман ще трябва да се бие буквално с лопати, а тогава само за три дни ще е развял кафявите си гащи. Парите от ЕС, без оръжие, са само тоалетна хартия за по голяма нужда.

    Коментиран от #23, #31

    03:00 27.12.2025

  • 18 Перник

    2 12 Отговор
    К..л..а..н..е със с..е..к..и..р..а за Г..р..о..з..н..
    и..о У..р..у..н..г..е.л и П..л..е..ш..о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.

    03:04 27.12.2025

  • 19 Ъъъъъъъ

    33 2 Отговор

    До коментар #9 от "Трътлю":

    "След превземането на Гуляйполе...."

    Най-забавно е превземането на командния пункт в Гуляйполе, който е бил превзет от само трима руснаци. Цитирам украински източник, който пък цитира командира на 1-ви отрделн щурмови полк Дмитрий Филатов, с позивна „Перун":

    " Командният пункт (КП) на Въоръжените сили на Украйна в Гуляйполе, Запорожка област, беше превзет от трима руски окупатори. Те не разполагаха с подкрепления, като артилерия или подкрепа от дронове. Украинските бойци обаче изоставиха командния пункт поради паника сред личния състав и небрежни действия на командирите."

    Останалото го знаем....

    03:15 27.12.2025

  • 20 БАРС

    19 2 Отговор
    ЗЕ ГО ПОКАЗАХА РАШКИТЕ ЗАСНИМАН ОТ ЗАПЪДНИ ЖУРНАЛИСТИ ПРИ СРЕЩИТЕ В ЕС КАКТО И ОНЗИ ДЕН КАТО КАЗА ЧТО ТЫ ЗДОХ ТА ИСКАТ ДА КАЖАТ ,ЧЕ Е ПОЧНАЛ ДА ГОРИ МАСЛО ВЕЧЕ.ДЪРЖАНЕТО МУ НЕ Е НА ПРЕЗИДЕНТ.ДА НЕ ГОВОРИМ ЧЕ НИКОГА НЕ Е БИЛ ДИПЛОМАТИЧЕН РАЗЛИКА МЕЖДУ НЕГО И ПУТИН Е Небе И ЗЕМЯ.ПУТИН ДО СЕ ГА НИКОГА НЕ Е ОБИДЕЛ ЗЕЛИНСКИ ИЛИ УКРАИНСКИ МИНИСТЪР. НИКОГА ДАЖЕ И МИНИСТРИТЕ НА РОСИЯ НИКОГО ОТ УКРАИНЦИТЕ НЕ СА ОБИДИЛИ..

    03:26 27.12.2025

  • 21 Само каква

    7 11 Отговор
    ...муцунка е изпраскал Тромпета на фотото... сякаш току що е извадил
    дудука от джуките си...

    04:31 27.12.2025

  • 22 Уса

    29 3 Отговор
    Любителите на еврогеиа и еврото мразят Тръмп,но това няма да спре 80% от американците да сложат край на пдрс ията в глобализма.Пукайте се душмани либерални умопобъркани

    04:31 27.12.2025

  • 23 78291

    4 10 Отговор

    До коментар #17 от "Прав е,":

    Заблудено овчарче

    Коментиран от #27

    04:43 27.12.2025

  • 24 Дааа,

    6 16 Отговор
    По-отка4eн президент американците май нямат.

    05:00 27.12.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    29 2 Отговор
    Всяка среща без участието на Русия е пунта мара.

    05:05 27.12.2025

  • 26 Анонимен

    28 2 Отговор
    Двете велики сили никога няма да се карат заради някой си по скоро ще го опоскате и хвърлят на бунището

    05:13 27.12.2025

  • 27 Аз ли съм заблуден

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "78291":

    или ти си овцата, а аз овчарят?

    05:13 27.12.2025

  • 28 Уса

    24 2 Отговор
    Украинците в САЩ молят Тръмп да им даде Зеленски само за 5 минути,но Тръмп се е разбрал с Путин да подържат бушона докато не загине последния бандера.На САЩ бандери не ни трябват

    05:21 27.12.2025

  • 29 Путин

    4 16 Отговор

    До коментар #1 от "Плешива първопричина":

    През февруари 2022 г. Сорос се свърза с мен и ми връчи дълъг списък с нелигитимни цели в Украйна. Нареди ни да сме "многоходови" и да не целим нелигитмни цели.

    05:25 27.12.2025

  • 30 Величко

    4 11 Отговор
    Оффф ... , чичо Дони , съвсем си изперкал ... ! Не че някога си бил много читав , но сега деменцията ти много бързо напредва ...

    05:36 27.12.2025

  • 31 За поголяма

    16 2 Отговор

    До коментар #17 от "Прав е,":

    нужда , ама в златна тоалетна

    05:51 27.12.2025

  • 32 Дончо белината

    4 12 Отговор
    съвсем е изтървал козите.
    Виждам го как ще свърши в някоя крайпътна канавка много скоро…

    07:19 27.12.2025

  • 33 Луд

    10 1 Отговор
    Много малко хора на земята се учат във специални курсове на геополитика.А тя се променя на всеки 80год.

    07:56 27.12.2025

  • 34 Бай дончо

    3 10 Отговор
    яко е изплискал легена!

    08:15 27.12.2025

  • 35 Доброжелател

    10 3 Отговор
    Ганев празници са. Почини!

    09:48 27.12.2025

  • 36 1488

    13 1 Отговор
    абе б0клуцu мисирести
    колко статии ше притопляте още на първа страница

    09:49 27.12.2025

  • 37 Пич

    12 1 Отговор
    Превод
    Тръмп:
    -Кучето да носи пантофите и да чака под масата какъв кокал ще решиме да му подхвърлиме!!!

    09:50 27.12.2025

  • 38 ИИ ии

    1 7 Отговор

    До коментар #13 от "В саш излезе интересна дописка":

    ИИто какви ги съчинява вече. Браво

    Коментиран от #47

    09:50 27.12.2025

  • 39 Говори глупости от сутрин до вечер

    5 13 Отговор
    Без одобрението на Украйна и Европа мирният план на Тръмп не струва и пукната пара, както стана ясно преди месец, да не говорим, че му трябва и одобрението на Путин.

    09:51 27.12.2025

  • 40 Рижавото

    3 9 Отговор
    излъга баламите и сега коли и беси като цар, обаче много скоро ще му ритнат грънците и ще го запрат където му е мястото, ако преди това някой не го очетка.

    09:51 27.12.2025

  • 41 Гост

    11 4 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Мдааа, всъщност, не бяха 3 дни, а около 14 до 20, там някъде! Всички забравиха май колко бързо колоната мина през цялата Украйна на парад и паркира танковете в околията на Киев! Мисля че беше доста Шокиращо, А? А за тези които го забравиха, ми статиите са си в мрежата!

    Коментиран от #44

    09:51 27.12.2025

  • 42 какъв Бял дом

    5 11 Отговор
    От кога Белия дом е във Флорида?

    Тръмп само протака, а войната си върви на пълни обороти. Най-слабия президент в цялата история на САЩ.

    09:51 27.12.2025

  • 43 ами

    6 7 Отговор
    да ха ха ха - руската икономика е в много тежко положение за разлика от украинската

    09:52 27.12.2025

  • 44 мхм

    2 12 Отговор

    До коментар #41 от "Гост":

    И като паркира танковете, изведнъж загуби интерес да влиза в Киев, а?

    Коментиран от #52

    09:52 27.12.2025

  • 46 Шерифа

    2 10 Отговор
    "Докато аз не го одобря, той няма нищо", заяви по-рано американският президент. "Ще говоря и с Путин, когато реша", каза държавният глава
    -;-
    Шерифа се прави на генерал!
    А Путлер го играе от Бункера!

    09:56 27.12.2025

  • 47 Ха ХаХа

    8 1 Отговор

    До коментар #38 от "ИИ ии":

    Безказармен соросоиде това е факт.
    ЕН БИ СИ публикува

    09:57 27.12.2025

  • 48 Путлер може и да си вярва

    1 10 Отговор
    Кремъл заяви, че анализира материали по 20-точковия мирен план. „След това, в зависимост от решенията, взети от държавния глава, ще продължим комуникацията си с американците“, добави Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент
    -;-
    Значи Фюрере ще решава и ще бъдел държавен глава!
    Егати Пропадналия КГБ-еец!

    09:58 27.12.2025

  • 49 Нищо работа

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Трътлю":

    За четери години се придвижиха 20 км от Донецк до Покровск, но за четери дни ще изминат 60 км от Гуляйполе до Запорижие.

    09:59 27.12.2025

  • 51 Зелената кифла вече ме дразни

    7 3 Отговор
    Коледната пуйка не можем да си изядем с жената заради тоз нахалник.От утре няма да му вдигам телефона вече.Кани ме на гости да ми покажел златната си тоалетна.Моята е с дияманти.

    09:59 27.12.2025

  • 53 Путлер може и да си вярва

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Бен Вафлек":

    Бен Вафлек
    2416ОТГОВОР
    Оранжевия няма мозък.
    -;-
    То и Фюрера Владолф Путлер е нещо кух!

    10:04 27.12.2025

  • 54 стоян георгиев

    4 6 Отговор
    Зеленски отново ще наиграе рижата.рижата само това му остана да се прави на важен.

    Коментиран от #55

    10:04 27.12.2025

  • 55 Зеленски е мъжкар

    4 10 Отговор

    До коментар #54 от "стоян георгиев":

    Не бункерен плъх,който го е страх от сянката си!
    Слава Украине!

    Коментиран от #63, #70

    10:08 27.12.2025

  • 56 нннн

    3 1 Отговор
    Преговорите се движат като хамстер във въртележка. Не напредват нито крачка и войната ще свърши с капитулация на едната страна.

    10:08 27.12.2025

  • 57 Да ви кажа истината

    3 2 Отговор
    За Коледа на опашка са се наредили Сащ, ЕС и Англия пред портите на Украината за да си вземат подаръци но Путин им каза подаръците са за мен за вас няма.Опитайте другата коледа!

    10:10 27.12.2025

  • 58 Българин

    2 3 Отговор
    Зеленски развинти празните тикви на ватата.

    Коментиран от #61

    10:12 27.12.2025

  • 59 А где

    2 3 Отговор
    МОЧАТА?

    10:14 27.12.2025

  • 60 Никой

    0 1 Отговор
    Не трябваше да агресират спрямо Русия - те това и чакат - руснаците имат над 200 години дипломация.

    Трябва и акъл - когато приказваш с някой.

    10:17 27.12.2025

  • 61 Ццц

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Българин":

    Приятелю, ще ти кажа една добра новина, за да видиш, че съм твой човек! Тази година ще отпадне въпроса "Акъл имаш ли" от теста за евроатлантици, на който всички кандидати бъркаха! Така в конспекта остава само един въпрос за изпита: "Мразиш ли Русия" Тази година чети внимателно целия въпрос и задраскай намръщеното човече. Не емоционално да посочиш засмяното, като прочетеш "мрази" и "Русия" на едно място като миналата година. Не те ли приемат за евроатлантик тази година, не си за никъде. Само този клуб отговаря на възможностите ти!

    Коментиран от #62

    10:19 27.12.2025

  • 62 Демократ

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Ццц":

    Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
    П.п.Грешно ти поставих +

    Коментиран от #64

    10:21 27.12.2025

  • 63 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Зеленски е мъжкар":

    Така е!

    10:21 27.12.2025

  • 64 Ццц

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Демократ":

    Ти гледай теста за евроатлантик да не сбъркаш. Мани го плюса. Изобщо не дърга да ме харесваш, щом си фен на Зеленски! 🤣

    10:23 27.12.2025

  • 65 Смях в залата

    1 0 Отговор
    Разрешил 8 войни...вероятно не са го разбрали правилно...разрешил е,да се започнат 8 войни.

    10:25 27.12.2025

  • 66 Доналд Тръмп офишъл

    1 0 Отговор
    И6@л съм та

    10:25 27.12.2025

  • 67 Дочуто оттук оттам

    1 1 Отговор
    Тръмп:- Ш,наркоман, вземи си ва3елин и си из6ръсни точката,,че Вова ше те клати като дърт сиганин джанка
    3еленски:- ...ама,6ат Дончо, аз какво съм направил? Бай Дън така ми каза да направя
    Тръмп:- е 6@л съм ва

    10:30 27.12.2025

  • 68 Гориил

    1 0 Отговор
    Тръмп се изрази неправилно. Решението му би било изцяло в съответствие с духа на срещата в Анкъридж с президента Путин. Ако си спомняте, на тази среща президентът Путин смекчи условията за капитулация на Европа и изложи единствените възможни условия за мир.

    10:31 27.12.2025

  • 69 Гръм и мълнии

    1 0 Отговор
    За Путин, Европа,...за Тръмп...Америките

    10:32 27.12.2025

  • 70 Хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Зеленски е мъжкар":

    МАРШ на фронте укър проссс ! Тук си в България, и ще викаш СЛАВА на БЪЛГАРИЯ !! Достатъчно те хрантутихме !!

    10:38 27.12.2025

  • 71 !!!?

    1 0 Отговор
    Тръмп бомбардира нигерийските терористи защото убиват християните, а кога ще удари Кремъл, Грозни и Пхенян чийто варварски пълчища вече четири години вилнеят в Украйна и избиват стотици хиляди православни християни !!!?

    10:39 27.12.2025