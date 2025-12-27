Daily Express: Тръмп отправи предупреждение към Зеленски преди срещата им в Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение към украинския президент Володимир Зеленски преди срещата им, насрочена за 28 декември, пише Daily Express.
Така изданието изтълкува изявлението на президента на САЩ, че мирният план на Зеленски е безсмислен без неговото одобрение.
По-рано в интервю за Politico, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква продуктивна среща с украинския си колега Володимир Зеленски този уикенд.
„Мисля, че ще мине добре с него. Мисля, че ще мине добре и с Путин“, каза Тръмп, добавяйки, че очаква да говори с руския лидер „веднага щом поискам“.
Тръмп обаче изрази „хладна“ реакция на мирния план, подготвен от Киев. „Зеленски няма да има нищо, докато не го одобря“, каза той. „Така че ще видим какво има.“
В същото време американският президент заяви, че руската икономика е „в много тежко положение“.
Зеленски и Тръмп ще се срещнат във Флорида на 28 декември. Ден преди това те ще проведат конферентен разговор с европейските лидери, за да информират всички за текущото състояние на преговорите.
По-рано Зеленски обяви среща с Тръмп във Флорида в неделя. Според украинския президент, той ще представи нов 20-точков мирен план, разработен от Киев.
В интервю за The New York Post Тръмп заяви, че е оптимист относно финализирането на мирно споразумение.
„Е, мисля, че имаме добър шанс за това. Мисля, че те искат да го направят сега и мисля, че Русия иска да го направи. Но всеки път, когато единият го иска, другият отказва“, каза Тръмп.
„Разрешил съм осем войни и тази е най-трудната. Но мисля, че можем да се справим“, добави той.
На 24 декември украинският президент обяви съдържанието на 20-точков мирен план, който беше обсъден по време на консултациите между американската и украинската страна. Документът включва пакт за ненападение, гаранции за сигурност за Киев, одобряване на мирновременната численост на украинските въоръжени сили от 800 000 войници, провеждане на избори в Украйна възможно най-скоро, пълен обмен на пленници и връщане на цивилни, както и членство на Украйна в Европейския съюз в определен срок.
Според Зеленски мирният план е завършен на 90% и гаранциите за сигурност ще бъдат обсъдени на срещата с Тръмп. Териториалният въпрос остава най-трудният, подчерта украинският президент. Той добави, че е готов да представи мирния план на референдум, ако Москва се съгласи на прекратяване на огъня за поне 60 дни, за да се даде възможност за гласуване.
Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че инициативата, представена от Зеленски, се различава коренно от версията, обсъдена от руската и американската делегации.
На 20-21 декември Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, се срещна във Флорида със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Къшнър. След завръщането си той представи своите открития на Путин.
Кремъл заяви, че анализира материали по 20-точковия мирен план. „След това, в зависимост от решенията, взети от държавния глава, ще продължим комуникацията си с американците“, добави Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Плешива първопричина
Коментиран от #29
02:08 27.12.2025
2 НЕ МУ СЕ МЪРЗВАЙ НРЪМП
БРАВО ТРЪМП, ТОЧНО ТАКА!
02:11 27.12.2025
3 Бен Вафлек
Коментиран от #5, #53
02:14 27.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Такъв е
До коментар #3 от "Бен Вафлек":Невменяем.Но има МАGА самочувствие.
02:24 27.12.2025
6 ...
02:31 27.12.2025
7 Последния Софиянец
02:36 27.12.2025
8 Сатана Z
02:38 27.12.2025
9 Трътлю
Коментиран от #11, #19, #49
02:48 27.12.2025
10 оня с коня
За три дни нямаше всички да го разберат, въпреки че си го знаехме!
СВО счупи зъбите на еврофашистите тръгнали отново да търсят реванш срещу победителя от втората световна война.
Коментиран от #41
02:53 27.12.2025
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #9 от "Трътлю":ЕБАЛсъмГИф НАРКООМАНИТЕокранскии не ми дреме за тях нека путин ги унищооожи
02:55 27.12.2025
12 В саш излезе интересна дописка
По време на разпита 70- годишния афганистанец Абдула, разказва интересна история.
“Времето на истинските сражения беше с руснаците. Това бяха достойни сражения с достойни войници. Всичко бе истинско. Някак по мъжки. С вас АМЕРИКАНЦИТЕ ние имахме много общи дела, но вие бяхте страхливци и такива си останахте.
Никога не сте рискували животите си. И по същия страхлив начин ме взехте в плен. Пуснахте 100 снаряда по селото. Избихте всички цивилни на километри разстояние. Чак после страхливо се подадохте да видите дали някой мърда.
Руснаците воюваха без да се крият като плъхове.
Шах Масуд беше ни заповядал да превземем една височина, чрез която да контролираме Панджерското дере. На височината бяха се разположили руснаците и ние с месеци не можехме да минем. Събрахме армия за тази атака за да изтласкаме руснаците. Пет дена ни трябваха за да сломим съпротивата на руснаците. И то успяхме защото им СВЪРШИХА патроните.
Скъпо платихме за тази височина. От наша страна загубите бяха над 280 войника.
Бяхме зли когато се качихме на височината. Стъпвайки на височината ние видяхме че срещу нас са воювали ПЕТ млади 18-годишни ДЕЦА! Вие американци не може да си представите такава гледка. Пет войника срещу армията на Шах Масуд!
Заповядахме им да се молят. Те знаеха че ще ги убием. Знаете ли какво направиха тези руски деца? Изгледаха ни мълчаливо и петимата се хвана
Коментиран от #13
02:56 27.12.2025
13 В саш излезе интересна дописка
До коментар #12 от "В саш излезе интересна дописка":Заповядахме им да се молят. Те знаеха че ще ги убием. Знаете ли какво направиха тези руски деца? Изгледаха ни мълчаливо и петимата се хванаха за ръце и се прегърнаха. Бяха готови да умрат без значение как. Стояха мръсни, гладни и прегърнати.
Не говореха и не плачеха. Просто стояха и чакаха смъртта си. Ние онемяхме.
Такава гледка би поразила и най твърдите войници свикнали с какво ли не. Въпреки че руснаците бяха избили половината ни армия, ние не знаехме какво да направим. Това бяха велики войни за нас. Те имаха чест. Не се молеха за животите си.
Моите внуци са в Германия. Там учат, но бих искал да пораснат като тези руснаци – истински мъже. А руснаците тогава ги пуснахме. Да имаше и не доволни от това решение на командирите, но заповед не се обсъжда от никой. Пуснахме ги с мир. Знаете ли. Руснаците тръгнаха прегърнати и НЕ СЕ ОБЪРНАХА да видят дали няма да ги застреляме в гръб! Бяха истински мъже.“
Коментиран от #38
02:57 27.12.2025
14 оня с коня
02:58 27.12.2025
15 град КОЗЛОДУЙ
" Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."
02:59 27.12.2025
16 Ракета Пейтриът 📡
03:00 27.12.2025
17 Прав е,
Коментиран от #23, #31
03:00 27.12.2025
18 Перник
и..о У..р..у..н..г..е.л и П..л..е..ш..о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.
03:04 27.12.2025
19 Ъъъъъъъ
До коментар #9 от "Трътлю":"След превземането на Гуляйполе...."
Най-забавно е превземането на командния пункт в Гуляйполе, който е бил превзет от само трима руснаци. Цитирам украински източник, който пък цитира командира на 1-ви отрделн щурмови полк Дмитрий Филатов, с позивна „Перун":
" Командният пункт (КП) на Въоръжените сили на Украйна в Гуляйполе, Запорожка област, беше превзет от трима руски окупатори. Те не разполагаха с подкрепления, като артилерия или подкрепа от дронове. Украинските бойци обаче изоставиха командния пункт поради паника сред личния състав и небрежни действия на командирите."
Останалото го знаем....
03:15 27.12.2025
20 БАРС
03:26 27.12.2025
21 Само каква
дудука от джуките си...
04:31 27.12.2025
22 Уса
04:31 27.12.2025
23 78291
До коментар #17 от "Прав е,":Заблудено овчарче
Коментиран от #27
04:43 27.12.2025
24 Дааа,
05:00 27.12.2025
25 Данко Харсъзина
05:05 27.12.2025
26 Анонимен
05:13 27.12.2025
27 Аз ли съм заблуден
До коментар #23 от "78291":или ти си овцата, а аз овчарят?
05:13 27.12.2025
28 Уса
05:21 27.12.2025
29 Путин
До коментар #1 от "Плешива първопричина":През февруари 2022 г. Сорос се свърза с мен и ми връчи дълъг списък с нелигитимни цели в Украйна. Нареди ни да сме "многоходови" и да не целим нелигитмни цели.
05:25 27.12.2025
30 Величко
05:36 27.12.2025
31 За поголяма
До коментар #17 от "Прав е,":нужда , ама в златна тоалетна
05:51 27.12.2025
32 Дончо белината
Виждам го как ще свърши в някоя крайпътна канавка много скоро…
07:19 27.12.2025
33 Луд
07:56 27.12.2025
34 Бай дончо
08:15 27.12.2025
35 Доброжелател
09:48 27.12.2025
36 1488
колко статии ше притопляте още на първа страница
09:49 27.12.2025
37 Пич
Тръмп:
-Кучето да носи пантофите и да чака под масата какъв кокал ще решиме да му подхвърлиме!!!
09:50 27.12.2025
38 ИИ ии
До коментар #13 от "В саш излезе интересна дописка":ИИто какви ги съчинява вече. Браво
Коментиран от #47
09:50 27.12.2025
39 Говори глупости от сутрин до вечер
09:51 27.12.2025
40 Рижавото
09:51 27.12.2025
41 Гост
До коментар #10 от "оня с коня":Мдааа, всъщност, не бяха 3 дни, а около 14 до 20, там някъде! Всички забравиха май колко бързо колоната мина през цялата Украйна на парад и паркира танковете в околията на Киев! Мисля че беше доста Шокиращо, А? А за тези които го забравиха, ми статиите са си в мрежата!
Коментиран от #44
09:51 27.12.2025
42 какъв Бял дом
Тръмп само протака, а войната си върви на пълни обороти. Най-слабия президент в цялата история на САЩ.
09:51 27.12.2025
43 ами
09:52 27.12.2025
44 мхм
До коментар #41 от "Гост":И като паркира танковете, изведнъж загуби интерес да влиза в Киев, а?
Коментиран от #52
09:52 27.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Шерифа
-;-
Шерифа се прави на генерал!
А Путлер го играе от Бункера!
09:56 27.12.2025
47 Ха ХаХа
До коментар #38 от "ИИ ии":Безказармен соросоиде това е факт.
ЕН БИ СИ публикува
09:57 27.12.2025
48 Путлер може и да си вярва
-;-
Значи Фюрере ще решава и ще бъдел държавен глава!
Егати Пропадналия КГБ-еец!
09:58 27.12.2025
49 Нищо работа
До коментар #9 от "Трътлю":За четери години се придвижиха 20 км от Донецк до Покровск, но за четери дни ще изминат 60 км от Гуляйполе до Запорижие.
09:59 27.12.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Зелената кифла вече ме дразни
09:59 27.12.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Путлер може и да си вярва
До коментар #3 от "Бен Вафлек":Бен Вафлек
2416ОТГОВОР
Оранжевия няма мозък.
-;-
То и Фюрера Владолф Путлер е нещо кух!
10:04 27.12.2025
54 стоян георгиев
Коментиран от #55
10:04 27.12.2025
55 Зеленски е мъжкар
До коментар #54 от "стоян георгиев":Не бункерен плъх,който го е страх от сянката си!
Слава Украине!
Коментиран от #63, #70
10:08 27.12.2025
56 нннн
10:08 27.12.2025
57 Да ви кажа истината
10:10 27.12.2025
58 Българин
Коментиран от #61
10:12 27.12.2025
59 А где
10:14 27.12.2025
60 Никой
Трябва и акъл - когато приказваш с някой.
10:17 27.12.2025
61 Ццц
До коментар #58 от "Българин":Приятелю, ще ти кажа една добра новина, за да видиш, че съм твой човек! Тази година ще отпадне въпроса "Акъл имаш ли" от теста за евроатлантици, на който всички кандидати бъркаха! Така в конспекта остава само един въпрос за изпита: "Мразиш ли Русия" Тази година чети внимателно целия въпрос и задраскай намръщеното човече. Не емоционално да посочиш засмяното, като прочетеш "мрази" и "Русия" на едно място като миналата година. Не те ли приемат за евроатлантик тази година, не си за никъде. Само този клуб отговаря на възможностите ти!
Коментиран от #62
10:19 27.12.2025
62 Демократ
До коментар #61 от "Ццц":Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
П.п.Грешно ти поставих +
Коментиран от #64
10:21 27.12.2025
63 стоян георгиев
До коментар #55 от "Зеленски е мъжкар":Така е!
10:21 27.12.2025
64 Ццц
До коментар #62 от "Демократ":Ти гледай теста за евроатлантик да не сбъркаш. Мани го плюса. Изобщо не дърга да ме харесваш, щом си фен на Зеленски! 🤣
10:23 27.12.2025
65 Смях в залата
10:25 27.12.2025
66 Доналд Тръмп офишъл
10:25 27.12.2025
67 Дочуто оттук оттам
3еленски:- ...ама,6ат Дончо, аз какво съм направил? Бай Дън така ми каза да направя
Тръмп:- е 6@л съм ва
10:30 27.12.2025
68 Гориил
10:31 27.12.2025
69 Гръм и мълнии
10:32 27.12.2025
70 Хи хи
До коментар #55 от "Зеленски е мъжкар":МАРШ на фронте укър проссс ! Тук си в България, и ще викаш СЛАВА на БЪЛГАРИЯ !! Достатъчно те хрантутихме !!
10:38 27.12.2025
71 !!!?
10:39 27.12.2025