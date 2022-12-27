Кой има имен ден днес, 27 декември 2025 г. Честито!

На 27 декември Православната църква почита паметта на свети Стефан - първия християнски мъченик и пръв служител (архидякон) в устройващата се Ерусалимска община.
Юдеите завидели, оклеветили св. Стефан и тълпата го пребила с камъни. Преданието разказва, че Богородица наблюдавала мъченическата му смърт и се молела за него.
Това е третият ден на Коледа, с който завършват коледните празници. Семействата се събират около трапеза с месни ястия - свинско с кисело зеле, баница с месо, пеят песни и се веселят. На Стефановден младите отиват на гости при своите кумове, кръстници и по-възрастни роднини. Имен ден празнуват Стефан (в превод от гръцки език означава „венец"), Стефана, Стефка, Венко, Венцеслав, Стоян, Стойко, Стоичко, Стоимен и всички производни от тях имена.
На Стефановден строго се спазват забраните, характерни за т.нар. „мръсни дни”. Според народната представа, от Игнажден или от Коледа започва периодът на „мръсните дни” или ”мръсници”, който продължава до кръщаването на Младенеца и на водата на Йордановден (Богоявление). Този период се свързва с представата за „нечистия” следродилен период на Св. Богородица, когато тя все още е лехуса и се смята за нечиста. Тези една или две седмици наричат „некръстени” или „глухи дни”, а в южните части на страната са познати като „поганите дни”, „пепелени дни”, „караконджови дни” и т.н.
Народното поверие разказва, че този период е особено опасен, защото „земята е на решето, тя е надупчена” и „небето е отворено и раят и адът са слети в едно”. Тогава в света нахлуват зли, нечисти сили - караконджоли, вампири, плътеници, самодиви, таласъми, върколаци. Те бродят през „мръсните нощи”, нападат хора и добитък, носят болести и смърт. Вярва се, че през този период на земята слизат душите на мъртвите, затова на трапезата на Бъдни вечер оставят празно място за тях.
За предпазване от вредоносното влияние на този период трябва да се спазват редица забрани - не се излиза навън от полунощ до първи петли, „в злото време”, когато бродят нечистите сили. Стопаните залостват здраво вратите на къщите си, а на прозорците, на портите и под комина на огнището окачат клонки черен глог или хвойна, за да прогонят демоничните сили. Хората зашиват в дрехите си скилидки чесън, защото вярват, че караконджолите бягат от миризмата му. Те се плашели и от огъня и от светлината, затова стопаните оставят през цялата нощ да гори свещ на прозореца.
Вярва се още, че осветената вода, иконите и молитвата също пропъждали злите сили. През „мръсните дни” строго се спазва забрана за полови контакти, защото според народната вяра, ако през тези дни се зачене дете, то ще се роди с недъг и след смъртта си ще се превърне във върколак. Вярва се още, че ако човек умре през „караконджовите дни”, душата му ще вампиряса или ще се превърне в караконджол. През този период не се правят и църковни венчавки, кръщенета, опела на покойници. Ако някой човек почине, помен се прави чак на двайсетия ден от смъртта му.
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #2, #18
05:07 27.12.2022
07:11 27.12.2022
4 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #5
08:48 27.12.2022
6 Жинка
Коментиран от #8
16:10 27.12.2022
7 Поклон!
07:19 27.12.2023
8 Черепаха
До коментар #6 от "Жинка":И на сватанака Стефан Софиянски...
08:23 27.12.2023
9 Мъдрият
Статията отново е под всякаква критика - за днес чествания велик християнски светец - 2 реда а за безумните, мерзки и гнусни поверия и суеверия - изписани хиляди думи! Авторе, не разбра ли вече, че така не трябва да се прави!
Отново казвам относно всички тия безумни, мерзки и гнусни поверия и суеверия - това са пълни идиотщини, безумия и заблуди - и нещо от тях не трябва да се спазва!
Пак разобличавам двете най-гнусни и мерзки от тях:
1. ПРЕСВЕТА БОГОРИДИЦА НЯМА „нечист следродилен период"! НЕЙНОТО РАЖДАНЕ Е БЕЗБОЛЕЗНЕНО И СВРЪХЕСТЕСТВЕНО - ПРЕЗ СТОМАХА, И НЯМА КРЪВ И ДРУГИ НЕЧИСТОТИИ КАКТО ПРИ ОБИКНОВЕНИТЕ ЖЕНИ! И ТЯ Е ВИНАГИ ДЕВА, И ПРЕДИ РАЖДАНЕТО СИ И СЛЕД ТОВА! И Е НАЙ-ЧИСТИЯ БОЖИЙ СЪД - ОТ ВСИЧКИ ЧОВЕЦИ!
2. ТЕЗИ ДНИ(от Игнажден до Богоявление) НЕ СЕ НАРИЧАТ "МРЪСНИ" ДНИ!
НАПРОТИВ! ТОВА СА "СВЯТИ" ДНИ! ТОВА СА НАЙ-СВЕТЛИТЕ ПРАЗНИЧНИ, ТЪРЖЕСТВЕНИ И СВЯТИ ДНИ!
Ще разкажа и малко повече за днес чествания велик светец първомъченик и архидякон Стефан!
Коментиран от #15, #17
08:24 27.12.2023
10 Мъдрият
Дяконите не се ограничавали само да се грижат за трапезите, но били и проповедници на Христовото учение. В тази дейност особено се отличил дякон Стефан, който заради споменаването му на първо място е наречен после архидякон. “Изпълнен с вяра и сила”, той вършел големи чудеса и личби между народа. Затова от синагогите в свещения град се надигнали срещу Стефан, започнали спорове с него, но не можели да противостоят на мъдростта и духа, с който той говорел за Христос.
След една пламенна негова реч Стефан нарочно бил обвинен в богохулство, за да могат според техните правила безнаказано да го убият с камъни. Така той останал в християнската история и с прозвището първомъченик на Църквата.
Стефан е сред най-разпространените имена в България. В превод то означава "венец", затова на този ден празнуват и Венцислав и Венцислава.
По неговите свети молитви : Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
Коментиран от #20
08:29 27.12.2023
11 Всички
И без разни производни и всякакви измишльотини! Пише си, Стефан! Точка!
Коментиран от #12
08:51 27.12.2023
12 Абе
До коментар #11 от "Всички":Говориш с въображаем партньор ли?
09:37 27.12.2023
14 Име
08:18 27.12.2024
16 всички стефановци
08:31 27.12.2024
19 Само Стефан
Без измишльотини, моля!
10:53 27.12.2024
20 Гризел
До коментар #10 от "Мъдрият":Благодаря ви много!Да сте жив и здрав!
11:38 27.12.2024
21 караконджол
12:44 27.12.2024