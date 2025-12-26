Новини
България »
Ивайло Мирчев и Божидар Божанов се поклониха пред Тюркян чешма и почетоха жертвите на тоталитарния режим

26 Декември, 2025 10:10 1 487 97

  • ивайло мирчев-
  • божидар божанов-
  • тюркян чешма

Според Мирчев, смъртта на малката Тюркян, най-невръстната жертва на тоталитарния режим, се е превърнала в символ — трагичен, болезнен и вечен

Ивайло Мирчев и Божидар Божанов се поклониха пред Тюркян чешма и почетоха жертвите на тоталитарния режим - 1
Снимка: Да, България
Светослава Ингилизова

Тази сутрин съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов се поклониха пред Тюркян чешма и отдадоха почит на жертвите на т.нар. “Възродителен процес”.

„Прекланяме се пред всички репресирани и унизени от насилствената смяна на имената, пред жертвите на т. нар. “Възродителен процес” — една от най-мрачните страници в историята на България, белязала живота на мюсюлманите, лишени от име, глас и право да бъдат себе си,“ заяви Ивайло Мирчев социалните мрежи.

Според Мирчев, смъртта на малката Тюркян, най-невръстната жертва на тоталитарния режим, се е превърнала в символ — трагичен, болезнен и вечен. „Тя ни напомня, че човешките права не са подаяние, а право. Че идентичността не може да бъде изтрита със сила. Че човешкото достойнство не може да бъде застреляно. На Тюркян чешма почитаме и съпротивата — отказа да приемеш, че можеш да бъдеш лишен от име, вяра, език и равноправие“, заяви Мирчев.

Днес отдаваме почит на жертвите на "Възродителния процес" и се покланяме пред достойнството и болката на българите от турски произход, които са се борили за свобода и демокрация. "Възродителен процес", "голяма екскурзия" и подобни евфемизми прикриват истинското лице на тоталитарния режим, който е убивал дори бебета като Тюркян. Трябва да гарантираме, че това повече не може да се случи. И че никой няма да налага разделения с политически цели“, заяви Божидар Божанов.


  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    81 9 Отговор
    Еничари!

    Коментиран от #9, #31

    10:12 26.12.2025

  • 2 Той

    68 8 Отговор
    Кои са тези?

    10:13 26.12.2025

  • 3 Крум

    98 10 Отговор
    А на гара Буново и в Ястребино кога ще отидат тия чи...ти?

    10:13 26.12.2025

  • 4 тия бо.луци

    88 9 Отговор
    да се поклонят и на жертвите на гара Буново.

    10:14 26.12.2025

  • 5 Коня Солтуклиева

    60 8 Отговор
    После оджата ги обряза с теслъта...

    10:14 26.12.2025

  • 6 ивайла мирчева

    74 6 Отговор
    ние сме жалки подлоги в скута МУ

    10:14 26.12.2025

  • 7 Фен

    79 9 Отговор
    Тия хептен изплискаха легена...

    10:14 26.12.2025

  • 8 Кофти

    89 7 Отговор
    Те тази сцена не мога да я разбера. Заради два шамара на българските помаци да си върнат българските имена, които са им били насилствено отнети от турците българи им поднасят цветя! WTF!
    А един турчин не поднесе цветя и да се извини за БАТАШКОТО КЛАНЕ. ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ СА ИЗБИТИ.

    10:15 26.12.2025

  • 9 Потрес

    54 7 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Абсолютно!
    Това поведение е нелепо!

    10:18 26.12.2025

  • 10 Ханку Брат

    74 7 Отговор
    Безгръбначни амеби за пари ще продадат и майка си

    10:18 26.12.2025

  • 11 смешкофци

    62 8 Отговор
    за кои жертви ве мишоци?
    за загиналите българи атентат на гара буново 1982г ли

    иначе смяната на имената помня
    не беше правилно
    турците го преживяха тежко

    10:19 26.12.2025

  • 12 Макс

    12 37 Отговор
    Браво ! Представители на ПП-ДБ всяка година на тази дата са там .

    Коментиран от #28

    10:19 26.12.2025

  • 13 ицо

    70 9 Отговор
    а гара буново вагона за бременни и майки с деца, а кланетата 500 години...

    10:20 26.12.2025

  • 14 явно се надяват мишоци поднасяне на

    50 5 Отговор
    венци на паметник
    да им донесе повече гласове от разочаровани дпс избирачи
    но едва ли ще ги огрее

    10:22 26.12.2025

  • 15 Анонимен

    53 5 Отговор
    Колкото и да се кланят на турците ДБ нямат шансове. Ще си гласуват за Пеевски, защото той дава парите. За ДБ остава само националното унижение, но те си нямат понятие какво е това, защото са безродници.

    10:26 26.12.2025

  • 16 Разбрахте ли сега

    52 5 Отговор
    Защо България няма да я бъде? Прости и тъпи хорица се въртят из властта. Новите Кирияк Стефчовци. Позор!

    Коментиран от #25

    10:27 26.12.2025

  • 17 хахахах

    30 8 Отговор
    Викам направо да осъдим руската агресия от 19-ти век и да възстановим променените чрез сила граници т е да върнем отнетото на Турция.

    10:27 26.12.2025

  • 18 Ццц

    28 2 Отговор
    Добре е, че на подходящото място и по подходящото време е имало фотограф, а господинът е постнал поклонението си за всеки случай! Така се прави, когато правиш нещо от сърце - гледаш да се похвалиш навсякъде! Но някак си, когато сам изглеждаш като жертва на домашно и сексуално насилие, на тормоз в училище, а в случая и на студа, не ти се гласува за такъв. Особено като знаеш, че предшественикът ти в партията "се бореше със сараите" пред камерите, а зад тях седеше на скута на враговете си! 🤣 Как да чакаш промяна от хора, ако самите те първо подлежат на такава? Онова А. Атанасов вече три десетилетия се бори с модела, но все нещо не му стига поне за една победа. Като проговори разбираш даже какво му липсва.

    Коментиран от #44

    10:27 26.12.2025

  • 19 Ван Дал

    19 5 Отговор
    Циркаджия и палячо. КомунизЪма си отиде, както и турскто робство!

    10:29 26.12.2025

  • 20 Язе

    28 3 Отговор
    Тази акция е чиста проба популизъм. ДБ иска да впечатли помаците пък може някой да гласува за тях.

    10:30 26.12.2025

  • 21 На поляци не мязат.търсят си гласове.

    22 2 Отговор
    Скоро и по МАЙЛИТЕ ще тръгнат. ПЪЛЕН ПОЗОР СТЕ. ЗАЩО НЕ ИЗЛЕЗЕТЕ В БУНОВО ЩО НЕ НАПРАВИТЕ ЕДИН МИТИНГ НА ТРЕТИ МАРТ А СЕ КРИЕТЕ КЪТ МИШОЦИ. САМО ПАРАТА ВИ Е У ГЛАВАТА.

    10:30 26.12.2025

  • 22 нннн

    37 7 Отговор
    Умно красивите режат и събарят едни паметници, покланят се на други... Пред жертвите на фашизма поклониха ли се? Примерно, на шесте ястребинчета, разстреляни заедно с бащите, майките, дядовците и бабите? Някакъв поручик Йорданов го е направил...

    10:30 26.12.2025

  • 23 На ЧИляци не мязат.търсят си гласове.

    23 4 Отговор
    Скоро и по МАЙЛИТЕ ще тръгнат. ПЪЛЕН ПОЗОР СТЕ. ЗАЩО НЕ ИЗЛЕЗЕТЕ В БУНОВО ЩО НЕ НАПРАВИТЕ ЕДИН МИТИНГ НА ТРЕТИ МАРТ А СЕ КРИЕТЕ КЪТ МИШОЦИ. САМО ПАРАТА ВИ Е У ГЛАВАТА.

    10:31 26.12.2025

  • 24 Баце

    26 2 Отговор
    Те тия двете карикатури турците е трябвало да ги прогонят с камъни, щото и на двамата бащите им преди 45 години са активни дейци на онези събития. Сбъркана работа. Пълна бутафория на всичко в територията.

    10:33 26.12.2025

  • 25 Ццц

    22 2 Отговор

    До коментар #16 от "Разбрахте ли сега":

    Защо сравняваш Кирияк Стефчов с днешните дейци? Така обиждаш човека! Първо, по днешните стандарти той минава за образец на либерален човек, който вярва в многообразието. И второ, Вазов не казва за него, че е необразован! 2/3 от днешните имат дипломи от Американския колеж, но без навигация не могат да го открият. А някои ръководители дори са влизали да разглеждат Харвардския университет от вътре! 🤣

    10:35 26.12.2025

  • 26 И двамата

    20 2 Отговор
    И двамата изклесавци и изтърсаци на цървени номенклатуроси.

    10:36 26.12.2025

  • 27 Aлфа Bълкът

    19 3 Отговор
    Божката като го гледам каква шушумига е и ми става лошо.
    А Мирчев, ако се избръсне 0 номер ще 1 към 1 с Гру (шефа на миньоните).

    10:36 26.12.2025

  • 28 Ццц

    9 2 Отговор

    До коментар #12 от "Макс":

    А на 3-ти март ходят на гръцки мол! Шенгенци! Без съпругите им да мрънкат, че минават бавно по границата, нямаше да се сетят за ползите от Шенген и да прочетат в Уикипедия за това споразумение

    10:40 26.12.2025

  • 31 ФАКТ

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Тия пак са висяли в посолствата за инструкции къде да отидат да се поклонят.

    10:42 26.12.2025

  • 32 A на гроба

    20 5 Отговор
    На ястребинчетата, защо не се поклонят?
    А на гара Буново, защо не се поклонят?
    Защо не се поклонят пред живите мъртви до каквото състояние ни докара и за което и тия разбойници имат огромен принос!
    Сега пак ли се сдушиха с еничарите?

    10:43 26.12.2025

  • 33 до 27 - и банкянски теляк

    3 20 Отговор
    Сигурно многто хора са ит казвали, че си простак! И аз ти го казвам! Защо се подиграваш с уважеунието на двама политически лидери, отишли да почетат паметта на жертвите на едно от най-тежките и мръсни престъпления на комунистическата партия, член на която все още е и твоят СИКаджийски "идол" - неграмотният банкянски силяндур и мутра от престъпния свят!

    Коментиран от #50

    10:43 26.12.2025

  • 36 АДЕЕ САА ПАМЕТНИЦИТЕ НА

    19 4 Отговор
    ЖЕРТВИТЕ ОТ ОСМАНСКИТОРОБСТВО МИЛИОНИ ИЗКЛАНИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ДА ОТИДЕ МИРЧЕВ И ПОДОБНИ ПЛЮСНАРОДА НИ НА ЕЖЕДНЕВНИ ПОКЛОНЕНИЯ.....В СТАРАЗАГОРСКО ЕДИИИИИН ЖИВ БЪЛГАРИН НЕ ОСТАВЕН КАМЪК ВУРХУ КАМЪК НЕ Е ОСТАВЕН..НЕ са ЗАКАЧАЛИ САААМО ИВРЕИИ ...

    .

    10:45 26.12.2025

  • 37 ИВАН

    18 2 Отговор
    А кой ще се поклони пред жертвите на турските зверства, аман от толерантни политици.

    10:46 26.12.2025

  • 38 Р Г В

    13 1 Отговор
    Да припомня : По време на възродителния 1985- 1986 г процес г-н Б. Б. бе командирован в Делиормана с цел опазване на селскостопанско имущество и животни от умишлени палежи заедно с други служби на МВР . Същия бе засечен с още един служител да изкупуват добитък от избелващите турци на ниски цени и пласирането във вътрешността на страната с цел печалба . За това поведение на служител от вътрешно министерство в несъответстващо с закона и уставите бе освободен от служба. А той защо отсъства от поклонението ,все пак е изкарал някой лев от репресираните които са обожатели на ортака му Д. П.

    10:46 26.12.2025

  • 39 Двама премиери

    20 3 Отговор
    Филип Димитров и Иван Костов ходила в Турция и се извиняваха за 3 убити турци.
    150 г.Турция не се извини за 60% от българите унищожени за 500 години
    За кланетота на жениэихдица в Батак и Перущица.
    Естествено е платените от Сорос да се извиняват на турците
    Предатели Сър Джон.
    Национални предатели

    10:47 26.12.2025

  • 40 аааа

    13 0 Отговор
    луд умора няма даже и по празниците...

    10:47 26.12.2025

  • 41 Какво търсите

    10 1 Отговор
    Там, бе????!!!!Срам,Срам,Срам!!!

    10:50 26.12.2025

  • 42 Титак

    18 1 Отговор
    А на гара Буново ??? В атентата загиват 12-годишният Георги Цветков, 13-годишният Стефан Атанасов, 38-годишната Яворка Петрова, 40-годишният Емил Георгиев, 60-годишният Стилиян Иванов, 63-годишният Николай Генков и 64-годишната Райна Бозукова. Сред жертвите са глухонеми деца, прибиращи се вкъщи. Ранени са тежко 9 души и сред тях също има 2 деца.

    Коментиран от #72

    10:53 26.12.2025

  • 43 Христо

    6 0 Отговор
    Не съм гледал новини, да на са имали среща или да са се засекли случайно там на "поклонението на чешмата" с Шиши?

    10:54 26.12.2025

  • 44 Да Не

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ццц":

    Много точно казано!!!

    10:54 26.12.2025

  • 45 Интересно как тези индивиди обаче

    11 2 Отговор
    Думичка не са казали относно жертвите на т. нар. “Възродителен процес” в Палестина и геноцида в Гааза ? Колко са им реални морала, ценностите и свободите за които говорят.

    10:54 26.12.2025

  • 46 Хаха

    10 0 Отговор
    Сега да отидат да се поклонят пред загиналите в Батак, Перущица и Копривщица.

    Коментиран от #74

    10:56 26.12.2025

  • 48 АМАH OT ИДИOTИ

    11 2 Отговор
    СВЕТЪТ Е ПАРАДОКС! 🤣
    ЗА ТИЯ ОТ ПП-ДБ-ЛГБTИ ВСИЧКИ ЗНАЯТ ЧЕ СА
    ПEДAЛИ ИПPEДATЕЛИ.😝
    ЗАЩО ТРЯБВА ПОСТОЯННО ДА ГО ДОКАЗВАТ 😆

    10:58 26.12.2025

  • 49 бай Иван

    10 0 Отговор
    Боже,божееее! Каква новина божееее! Лицемерието на тия е безгранично!

    10:59 26.12.2025

  • 50 Гиди маймун мръсен

    7 3 Отговор

    До коментар #33 от "до 27 - и банкянски теляк":

    Ей шушумига в розова премяна, благодарение на "престъпния комунизъм" сега имаш ток, вода пътища, курорти и някакви останки от индустрия. Последните 35+ години освен разграждане и закриване нищо ново не се случва. ... и за протокола: Комунизъм в България НИКОГА не е имало, имаше Социализъм - разликата е огромна, ама ти отде да знаеш. че и да правиш разлика. Радвай се на прайдовете и бежанците иии бананите де

    11:01 26.12.2025

  • 51 Кърджалиец

    3 1 Отговор
    Само поклонение а архитектите на тъй наречения възродителен процес защо прокуратурата отказва да образува дело.

    ШИШИ Пеевски се дръзна да заяви, архитектите трябва да се изправят пред съда. Само толкова.
    Всички политици използват мъките от онова тъмно време 1984-9 год.

    От София и други градове се гледа на Кърджали изостанал и населението “ НЕГРАМОТНО”.

    Истината така ли е ?

    11:01 26.12.2025

  • 52 Рускиня

    6 1 Отговор
    Колко венци поставиха на паметника на Кочо Честименски?

    11:03 26.12.2025

  • 53 1234

    6 1 Отговор
    лицемерни продажници,а чии наследница са особено мисирчев,а в батак ще се поклоните ли

    11:05 26.12.2025

  • 54 В В.П.

    4 0 Отговор
    Това дете беше смачкано от турците ,неговите хора ..Голяма жигания е в тоя СДС ..Потрес .

    11:05 26.12.2025

  • 55 Мдаа

    3 0 Отговор
    Правят сечено на Шиши.

    Коментиран от #58

    11:06 26.12.2025

  • 56 истината

    5 0 Отговор
    При подобни вълнения и масови движения на хора само по ПТП-та загиват средно повече жертви.
    Например, напълно неумишлено съюзниците са намачкали под танкове и брнетранспртьори в пъти повече деца навсякъде, където са освободили от нацистите.
    То само по празници има повече жертви по пътищата.
    Чешми, пърформънси и натягане на отношенията? Вместо да признаем едно - дори в тежки политически моменти българите НЕ си позволяват насилия над мирни жители.
    Така е било и през Априлското въстание - няма ни едно дете или жена постарадали или пне записани от архивите.
    Статистиките по други земи при подобни събития са кошмарни! Просто не ги познавате.
    Уважение към ония български момчета по танковете и зад калашниците които НЕ са допуснали кръвопролития.
    Неслучайно половината изселници се върнаха у нас и са добре дошли!

    А гейанков да иде да му начешат крастата в селската баня, че да миряса!

    11:06 26.12.2025

  • 57 Емигрант

    4 1 Отговор
    Предизборно ! Лицемерието на българските политици е ненадминато ! С една-две думи започват всички да се "навеждат" на ДПС, вместо да се забрани тази шайка те и се кланят ? ДПС е шайка не верска осн8ва и е създадена заради демокрацията, защо в Испания няма шайка на мароканците която да участва на избори, 830 години Испания е под владичеството на маврите, днес те наброяват няколко милиона в Испания, дори нямат право да строят джамии ???? Остана и от македонците да зависят българските политически мишки, което е възможно да се осъществи !

    11:07 26.12.2025

  • 58 липсват им

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Мдаа":

    моментите в неговият потен скут.

    Явно и те влизат в битката за ДПС?
    Те са си точно едно прикрито ДПС, апропо.

    11:08 26.12.2025

  • 59 Подли твари ей

    2 1 Отговор
    Да срамен епизот си беше. Вярно е. Но българите от турски произход НЕ са се борили за "свобода и демокрация" ! За нещо много по малко и незначително са се борили. Нещо подобно като това за което се бореше руското малцинство в нацистка Украйна през 2014 г. И "тоталитарния режим" НЕ е убивал бебета като Тюркян ! Практика не е било а инцидент и нещастен случай който се политизира. И да се замислят впрочем след 1989 дали няма убити от полицията и дали и косвени жертви на полицейски и военни учебни операции е нямало! За тях обаче псметник за жертвите няма, за жертвите на полицейско насилие няма и не се обобщава "атлантическият нацистки режим е убивал бебета ..."

    11:08 26.12.2025

  • 60 До Крум и на такива които мислят по същи

    3 2 Отговор
    ЖПГара Пловдив избухна бомба.
    Буново във влака избухна бомба.
    В компактно Турски населени места се окачват Турски знамена.

    И се казва, че Турците в Кърджалийско колят Българите и искат АФРОНОМИЯ.

    Тези бомби бяха сложени от ДС и окачените Турски знамена също от ДС.
    БКП за да прекрие извън човешките надилия извършени от Вътрешните войски излезнаха с такава пропаганда за колене и “ АФТОНОМИЯ”.

    Коментиран от #69, #79

    11:09 26.12.2025

  • 61 Луд

    4 1 Отговор
    Еничари!

    11:10 26.12.2025

  • 62 айде нема нужда

    4 0 Отговор
    Репчат се на Пеевски, мазнят се на Доган, т.е. искат те да упраляват ДПС.

    А средния де бил си мисли, че тия нпо пърформънси са нещо "париотично"

    Безценна тъпота :))

    Межуд другото, женртвите сред изселниците са по-малко от жертвите на терора, на чиито "крила" се е издигнал т. нар. "Сокол".
    Венци на паметниците на онези майки и бебета взривени от терористите ще има ли?
    Въпросът е реторичен, предателчета!

    11:13 26.12.2025

  • 63 А колко са жертвите на 5те века турско р

    3 0 Отговор
    ...робство....безродници гадни...големите жертви , дето трЕбвали да си изберат български имена ..ДЕМ tapaci безродни

    11:13 26.12.2025

  • 64 до 59 - и мрерзавец

    2 2 Отговор
    Нямаш ли страх от Бого бе, чудовище?! Мирчев ли уби бебето Тюркан, или комунистите, които сега се наричат социалисти и ГРБерасти?! Да, престъпната и кървава БКП, дето се преименува на БСП , е сбирщина от престъпници и убийци, които след 1990 г. станха банкери и олигарси! С нашигте пари!

    Коментиран от #87

    11:13 26.12.2025

  • 65 Смесени главици, антибългарски политици

    3 0 Отговор
    На тези издънки родата не е покосена от башибозуци, падението на политика и целуването на шопара нямат дъно.

    11:14 26.12.2025

  • 66 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    А на гара Буново ще отидат ли тези предатели и еничари?
    Там има паметна плоча, има и паметник...

    11:15 26.12.2025

  • 67 Хасково

    1 3 Отговор
    Браво на всички присъстващи

    11:15 26.12.2025

  • 68 Кирил стефчовците

    1 0 Отговор
    За тях всички пра а на българите са престъпление, е ж правата на всякакви башибозуци , поробители, соросоиди, pedesti, евросектанти и прочее врагове на българите са на почит и всеки ден ги честват с венци...

    11:16 26.12.2025

  • 69 Луд

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "До Крум и на такива които мислят по същи":

    Ти и ти като германците , от 6 000 000 българи на нито един от тях нито баба му нито дядо му са очаствали в тези неща . Те тези комунисти които са по това време в БГ са от марс дошли и никой не ди познава. Същото и в Германия на нкой роднините му не са били всички били извънземни. А га бабати и дядоти ядоха кифтетата не реваха.

    11:16 26.12.2025

  • 70 Кирияк стефчовците

    1 0 Отговор
    За тях всички права на българите са престъпление, а правата на всякакви башибозуци , поробители на българите, соросоиди, крадци на българските златни залежи, pedesti, евросектанти и прочее врагове на българите са на почит и всеки ден ги честват с венци...

    11:17 26.12.2025

  • 71 до ДС - другарите

    0 4 Отговор
    Бомбите в Пловдив и буноаво ги поставихте ви, вие - червените терористи, престъпници и убийци, за да оправдаете насилието и чудовищните си престъпления по време на преименуването на българските мюсюлмани! Престъпници сте се пръкнали и престъпници ще се споминете!

    Коментиран от #85, #89

    11:17 26.12.2025

  • 72 Къде е Нинова?

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Титак":

    Къде е Зафиров?
    Нали са големи патриоти?
    Защо не се поклонят пред загиналите борци срещу фашизма?

    11:17 26.12.2025

  • 73 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    ПА ДЕ НИ Е !

    11:18 26.12.2025

  • 74 АМАH OT ИДИOTИ

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Хаха":

    ТОВА БИХА ГО НАПРАВИЛИ

    ПАТРИОТИ.
    А ТЕЗИ СА ВСИЧКО ДРУГО, НО НЕ И ТОВА.
    😡
    ТЕ СА ОБИКНОВЕНИ МИЖИTУPKИ 🤬

    11:18 26.12.2025

  • 77 Майора

    1 0 Отговор
    И кой го казва , тия чиито майки и бсщи са участвали във възродителния процес! Срамота!

    11:19 26.12.2025

  • 78 отговор на 66 - и ДС-ар

    0 1 Отговор
    На гара Буново иди ти, ти и такива като теб престъпници и убийци от ДС поставиха там бомбата!

    11:20 26.12.2025

  • 79 да бе пич

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "До Крум и на такива които мислят по същи":

    ДС реши да се самоунищожи.
    Имаш ли идея, че Кремъл застава против ТЖ и ДС по случай тези събития?
    Ако служби са подготвили и провели тези грозни атентати, то не са били българските!
    И оследвалия рязгром на жизнената и силна българска икономика и българска демография са точното доказателство за това!

    11:20 26.12.2025

  • 80 Никоя

    0 0 Отговор
    Трагедия не трябва да се използва за политически цели

    11:21 26.12.2025

  • 81 Григор

    0 0 Отговор
    Какъв цинизъм само! Готови са на всичко за да се харесат на избирателите. Не гласувайте за тях! В тях няма нищо българско. Хората на чичко Сорос нямат нищо общо с българския национален идеал и българщината!

    11:21 26.12.2025

  • 82 Аз вчера го писах

    2 0 Отговор
    Относно соросоидната сган и бъгарският еврейски хелзински комитет каква гнусна роля изиграха след демокрацията по темата, и сега това което правят тези мазници подли, лично за мен не е никаква изненада. Единствено доказва подлостта им. Друг резултат от действията им няма. И НЕ Социалистическият строй не е бил "тоталитарен режим" а строй и начин на управление дошло на власт с РЕФЕРЕНДУМ ! Набийте си го в кратуните нищожества атлантически: С Референдум и масово гласуване на хората, с над 96,8% избирателна активност след ВСВ !

    11:22 26.12.2025

  • 84 Мазнят се

    0 0 Отговор
    На пеефски да лизнат от кокала

    11:23 26.12.2025

  • 86 Тома

    0 0 Отговор
    Дали са се навели ниско понеже там е опасно да не го отнесат

    11:24 26.12.2025

  • 87 друг един

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "до 59 - и мрерзавец":

    А имената на взривените невинни български бебета и майки знаеш ли?
    Едно име поне знаеш ли?
    Дреме ли ти за тях?
    Или съчуствтието ти е изцяло с меркантилна цел?
    И ако подозираш службите за тези скверни престъпления, то техен изпълнител е любимия ви Сокол. И който и да ги е извършил, не ви виждам да плачете над паметниците на българските жертви!

    ПС. Нема нужда от отговор, партиен трол!

    11:24 26.12.2025

  • 89 Олеееее майко....

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "до ДС - другарите":

    Бомбите в Пловдив и Буново ние сме ги поставили а? Я кажи мойто момче името на това нищожество дето тези глупости ви ги разправя? Аз подозирам едни неолиберални атлантически плужаци у СУ ама ти ни кажи моля

    11:25 26.12.2025

  • 90 Някой

    0 0 Отговор
    Еничари!
    От друга страна, ако само българските турци са жертва на тоталитарния режим, това означава, че онези времена са били доста по-добри от сегашните. Защото сега всички са жертва на демократичния режим.

    11:26 26.12.2025

  • 91 да лижеш

    0 0 Отговор
    задника тези с кривите глави показа Мирчев и другите около него колко са българи.Просто гледат да придърпат избирателите на голямото Д и тиквочача, същите тия безродни избиратели дето бетонираха бандитските групировки герб и дпс десетилетия на власт, и мнозинството от тях са само българи по документ.Това ли ви е голямата промяна?!

    11:27 26.12.2025

  • 92 хаджи Генчо

    1 0 Отговор
    Същите тези не са стъпвали на Шипка и не знаят какво е това. Същите тези не могат да гледат паметника на "Александър-II-Цар Освободител" пред парламента. Ако зависеше от тях отдавна да бяха го демонтирали. Всичко що е свързано с Русия за тях е мръсно и вредно. И това била българска партия. Ти да видиш! Българска, ама утре сутринта и то малко по-раничко.

    11:27 26.12.2025

  • 94 Няма по-гнусен

    0 0 Отговор
    От този с големия нос. Навсякъде го вре и все в “полза роду“.Не се напъвай, хората трудно ще излъжеш.Ти си ако не същата стока, то поне с една идея по-лош и то защото сам знаеш, че не ставаш, но продължаваш да се натискаш! .То голямо навиране беше.По митинги, уж организирани от Вас, а не спонтанни от хората, то не бе приказки по телевизиите, по медиите, сега пък и на Тюркян чешма! Айде нема нужда!

    11:28 26.12.2025

  • 95 Защо?

    1 0 Отговор
    Защо триете истинаат?! Стига страх! Лъжа ли е, че аз 20 годиин ГЕРБерасткият главатар, банкянският неграмотен селяндур с голям зор успя да научи само три чужди думи?!

    11:29 26.12.2025

  • 96 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор
    ДВАМА ФАЛШИВИ АРТИСТИ ................... КАТО СВОЯ ДУХОВЕН ПОЛИТИЧЕСКИ БАЩА ...................... РЕZИДЕНТА (КГБ) МИСТЪР МУНЧО .................... ФАКТ !

    11:29 26.12.2025

  • 97 Да слагат венци

    0 0 Отговор
    за атентата на гара Буново ,файда няма- гласове не се печелят.Никога няма да гласувам за вас ,по,мия,ри.

    11:29 26.12.2025

