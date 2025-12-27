Част от съоръженията и пистите в ски център "Осогово" вече работят, а сезонът ще бъде открит официално през януари 2026 г., когато се очаква да има по-голяма снежна покривка, каза за БТА управителят Явор Спиридонов.
Към момента работят ски писта „Людмил Янков“ и „Плавилото“. Писта „Осогово“ е почти готова, но за нея трябва още малко сняг. Тя е подобрена, като е свързана със „старата писта“, каза Спиридонов. По думите му центърът разполага с генератор за ток, чрез който се гарантира непрекъснатата работа на съоръженията, дори когато има аварии.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
17:28 27.12.2025
2 Данко Харсъзина
В един такъв камънак с малко сняг, Шумахер си сцепи тиквата, въпреки, че е бил с каска.
18:26 27.12.2025
3 Вързал ските
18:42 27.12.2025
4 Снежанка
19:00 27.12.2025