Новини
България »
Част от съоръженията и пистите в ски център "Осогово" вече работят

Част от съоръженията и пистите в ски център "Осогово" вече работят

27 Декември, 2025 17:23 770 4

  • осогово-
  • писти-
  • ски център осогово

Към момента работят ски писта „Людмил Янков“ и „Плавилото“

Част от съоръженията и пистите в ски център "Осогово" вече работят - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Част от съоръженията и пистите в ски център "Осогово" вече работят, а сезонът ще бъде открит официално през януари 2026 г., когато се очаква да има по-голяма снежна покривка, каза за БТА управителят Явор Спиридонов.

Към момента работят ски писта „Людмил Янков“ и „Плавилото“. Писта „Осогово“ е почти готова, но за нея трябва още малко сняг. Тя е подобрена, като е свързана със „старата писта“, каза Спиридонов. По думите му центърът разполага с генератор за ток, чрез който се гарантира непрекъснатата работа на съоръженията, дори когато има аварии.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Снегът е малко, а нямат оръдия за изкуствен сняг. Ако не си жалиш ските, става. И ако си добър, ако едва се крепиш, може да се претрепеш.

    17:28 27.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Снегът е малко, камъните и неравностите са отгоре и карането е нещо като "фри стайл" в тежък вариант. Ако не си добър, има голяма вероятност да си изпотришиш ските и кокалите. А ако си без каска, и кратуната.
    В един такъв камънак с малко сняг, Шумахер си сцепи тиквата, въпреки, че е бил с каска.

    18:26 27.12.2025

  • 3 Вързал ските

    0 0 Отговор
    ...дреми ми...

    18:42 27.12.2025

  • 4 Снежанка

    0 0 Отговор
    А от АПИ изчистиха ли си проходите или и там "съоръженията за ски работят".

    19:00 27.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове