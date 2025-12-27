Готов е първият ДВГ, отговарящ на еконормата Euro 7

Докато светът е затаил дъх в очакване на пълната електрификация, Китай тихомълком доказа, че двигателят с вътрешно горене все още има няколко коза в ръкава си. Подразделението Dongan, част от гиганта Changan, хвърли технологична ръкавица към европейските регулатори, обявявайки успешния старт на своя най-нов агрегат. Става дума за 1.5-литров турбо мотор, който не просто работи, а вече покрива драконовските изисквания на стандарта Euro VII – постижение, което мнозина смятаха за почти невъзможно за конвенционална машина.

Този инженерен шедьовър с индекс M15NTH не е предназначен за ретроградни возила, а е специално калибриран да бъде „сърцето“ на модерните plug-in хибридни системи (PHEV). Навръх 25 декември, в ранните часове на деня, тестовата лаборатория на Изследователския институт в Харбин се превърна в арена на триумфа. Първото завъртане на ключа премина без нито една засечка, бележейки нова ера в развитието на хибридите.

За да постигнат подобна екологична чистота, китайските инженери са прибегнали до истински технологичен арсенал. Двигателят работи по високоефективния цикъл на Милър, използва маслена помпа с променлив дебит и усъвършенствана система за рециркулация на охладените отработени газове (EGR). Към това се добавя централно разположена VVT система и всмукателен колектор с предкаталитичен конвертор, благодарение на които този мотор успява да „диша“ толкова чисто. Повишената степен на сгъстяване и оптимизираната топлинна ефективност го превръщат в перфектния партньор за електрическата част на силовия тракт.

Dongan, чиято история датира още от 1948 година, не е новак в играта – техните двигатели задвижват популярни модели като Li Auto One. Този нов проект обаче е нещо повече от статистика; той е стратегическият финал на текущия петгодишен план на компанията и ясен сигнал към глобалния пазар. Докато Euro VII официално влиза в сила едва през юли 2027 година, Китай вече е готов да го посрещне с летящ старт. Междувременно компанията не спира да експериментира, като дори представи първия си роторен двигател R05E, показвайки, че техническите им амбиции нямат граници.