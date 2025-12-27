Готов е първият ДВГ, отговарящ на еконормата Euro 7

Новини
Този инженерен шедьовър с индекс M15NTH е дело на китайците от Dongan

Докато светът е затаил дъх в очакване на пълната електрификация, Китай тихомълком доказа, че двигателят с вътрешно горене все още има няколко коза в ръкава си. Подразделението Dongan, част от гиганта Changan, хвърли технологична ръкавица към европейските регулатори, обявявайки успешния старт на своя най-нов агрегат. Става дума за 1.5-литров турбо мотор, който не просто работи, а вече покрива драконовските изисквания на стандарта Euro VII – постижение, което мнозина смятаха за почти невъзможно за конвенционална машина.

Този инженерен шедьовър с индекс M15NTH не е предназначен за ретроградни возила, а е специално калибриран да бъде „сърцето“ на модерните plug-in хибридни системи (PHEV). Навръх 25 декември, в ранните часове на деня, тестовата лаборатория на Изследователския институт в Харбин се превърна в арена на триумфа. Първото завъртане на ключа премина без нито една засечка, бележейки нова ера в развитието на хибридите.

За да постигнат подобна екологична чистота, китайските инженери са прибегнали до истински технологичен арсенал. Двигателят работи по високоефективния цикъл на Милър, използва маслена помпа с променлив дебит и усъвършенствана система за рециркулация на охладените отработени газове (EGR). Към това се добавя централно разположена VVT система и всмукателен колектор с предкаталитичен конвертор, благодарение на които този мотор успява да „диша“ толкова чисто. Повишената степен на сгъстяване и оптимизираната топлинна ефективност го превръщат в перфектния партньор за електрическата част на силовия тракт.

Dongan, чиято история датира още от 1948 година, не е новак в играта – техните двигатели задвижват популярни модели като Li Auto One. Този нов проект обаче е нещо повече от статистика; той е стратегическият финал на текущия петгодишен план на компанията и ясен сигнал към глобалния пазар. Докато Euro VII официално влиза в сила едва през юли 2027 година, Китай вече е готов да го посрещне с летящ старт. Междувременно компанията не спира да експериментира, като дори представи първия си роторен двигател R05E, показвайки, че техническите им амбиции нямат граници.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1001

    102 19 Отговор
    Китай започна да учи европейците. Глупавата Урсула съсипа Европа.

    Коментиран от #43

    10:11 27.12.2025

  • 3 Ако е вярно

    66 14 Отговор
    значи еврогъсците губят от Китай.

    10:11 27.12.2025

  • 4 Червената шапчица

    54 16 Отговор
    Европа Да Гу Дуа

    Коментиран от #35

    10:12 27.12.2025

  • 5 Другарят Си

    45 16 Отговор
    ще ви научи на обноски.

    10:13 27.12.2025

  • 6 бай Бай

    66 14 Отговор
    И сега какво, лош ли е този комунистически двигател?
    Сигурно целта им е да съсипят цивилизацията, а?
    Ех лукови глави изостанали....

    Коментиран от #11, #23

    10:18 27.12.2025

  • 7 браво

    38 17 Отговор
    Сегашните Евро 6 мотори издържат цели 120 000 километра. Този новичкия, ще издържи ли 100 000км, или ангренажния му ремък е капсулован и мотора вече е консуматив като чистачките?

    Коментиран от #25

    10:19 27.12.2025

  • 8 Европейски мек салам Камчия

    49 10 Отговор
    с вграден хладилник от Made in Germany!Няма да допуснем този двигател утре вкарваме нов закон Евро 17 друго не можем да направим за да ги спрем Китайците + мито 999,99%

    10:20 27.12.2025

  • 9 Асен

    25 40 Отговор
    На хартия всичко Китайско е супер ама на практика не щата не стоят така ниско качество няма резервни части.

    Коментиран от #12

    10:20 27.12.2025

  • 10 така е

    19 25 Отговор
    То китайците извадиха на книга и батерии издържащи пробег по 1500 км. Само трябва да ги возиш в ремарке.

    10:31 27.12.2025

  • 11 чудесно

    19 26 Отговор

    До коментар #6 от "бай Бай":

    Защо се мъчиш да стоиш в тази стара закостеняла Европа, а не бягаш бързичко в напредничав Китай? Или визи нет?

    10:33 27.12.2025

  • 12 Асенееее

    56 6 Отговор

    До коментар #9 от "Асен":

    Я огледай около себе си.
    Работно място в дама на улицата. 90% от нещата са китайски.
    Телефони,компютри ако щеш боб,лютеница та дори и клечки за зъби и мартеници
    И потърси нещо немско или американско около себе си
    Успех

    Коментиран от #14, #32

    10:34 27.12.2025

  • 13 ?????

    43 1 Отговор
    Всяко поредна норма евро еди кое си намалява пробега на двигателя и го прави все по-неремонтнопригоден.
    За ква екология говорим тогава не ми е ясно след като вместо предишните 350-400 000 км. сегашните умират на 150-200 000 км. и трябва да се сменят.

    Коментиран от #15

    10:36 27.12.2025

  • 14 глупости

    15 32 Отговор

    До коментар #12 от "Асенееее":

    Произведено в Китай, но с американски и европейски машини и технологии.

    Коментиран от #16, #41

    10:38 27.12.2025

  • 15 целта е

    25 1 Отговор

    До коментар #13 от "?????":

    Целта е на всеки около три години да си сменяш автомобила. Не знам колко е добре за планетата обаче. А и дали ще си си го изплатил за три години или ще се застъпва с вноските за новия кояйто ще вземеш.

    10:40 27.12.2025

  • 16 Асенееее

    35 2 Отговор

    До коментар #14 от "глупости":

    И пластмасовите капачки които не се разделят от бутилката

    Коментиран от #20

    10:40 27.12.2025

  • 17 китайците работят в някакъв вид

    21 2 Отговор
    комунизъм ,а европейците в див капиталистически евролиберализъм , кое е по добро настоящето и времето ще покаже

    Коментиран от #18

    10:40 27.12.2025

  • 18 да ве

    12 6 Отговор

    До коментар #17 от "китайците работят в някакъв вид":

    И аз се чуде европейците защо се мръщат и не искат да работят за 385 долара на месец по 18 часа на ден.

    10:42 27.12.2025

  • 19 таксиджия 🚖

    11 8 Отговор
    Буклук! Ще си карам 4 цилиндъра атмосферен бензин със ръчна кутия и ви наказвам по светофарите!

    10:43 27.12.2025

  • 20 издишаш Асане

    6 11 Отговор

    До коментар #16 от "Асенееее":

    Много бързо сдаде багажа. Разджуркай лишчетата малко повече. Може и да инзамериш нещо по-добро за писане против гадния шовинистичен империалистически мракобесен Запад. Примерно един постулат от времето на СССР - "При Капитализъма човек се експлоатира от човека. При Социализма е точно обратното!"

    10:44 27.12.2025

  • 21 скептик

    13 5 Отговор
    А има ли автомонтьор, който да знае как да смени гарнитура или позатегне болтче по тоя капризен двигател, или след гаранцията - няма обслужване и отиваме на евро 8? Ремонт при гаранцията - двигателя за скраб.

    10:45 27.12.2025

  • 22 в интерес на истината

    24 4 Отговор
    Внормалните държави мотора е консуматив. Само в България номера му е записан в документите на автомобила. И това е остатък от наредбите през социализма.

    10:47 27.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гост

    8 13 Отговор
    Радо, ако те видя, на 100% няма да те позная, сигурно са ти се дръпнали очите от толкоз хвалби по китайците! Да накараш българина да заобича китайска кола, е все едно да му избиеш от главата любовта към руснаците! Трудна работа, Баце!

    10:53 27.12.2025

  • 25 Форд

    12 4 Отговор

    До коментар #7 от "браво":

    2.0 дизел на шкода 2019г вече е на 320 000 и е ЕВРО6

    Коментиран от #31

    10:54 27.12.2025

  • 26 Инж. Минчев

    33 3 Отговор
    Голямата истина: ако всички по света караха скромни бензинови и дизелови двигатели 1,0, 1,2, 1,5 с Евро 4 с елементарни катализатори, нямаше да има никакъв проблем с климата. Климатът го прецакаха богаташите, които искаха и искат още и още: мощни джипове, частни самолети и яхти и пр. Тяхната алчност и жаждата им за статуси и консумация го съсипа. А, не Джовани с Пунтото 1,2 с Евро 4.

    Коментиран от #37

    10:55 27.12.2025

  • 27 УдоМача

    5 1 Отговор
    1.5 - това трябва да е тестовия, предвид, че съвременните коли не са с размера на Жигули и Голф 3 чакаме 2.5, 3.0 и евентуално нагоре.

    11:25 27.12.2025

  • 28 да ама не

    9 7 Отговор
    Дитирамбите за китайската иновативност са твърде смешни. Така помпозно навремето в соц държавите показваха уж революционни открития. Революцията дойде ама с обратен знак при падане на стената. Китайската стена няма да падне, но глупавият псевдосоциализъм ще доведе до тежки и кървави граждански войни. А това моторче е взело всичко от колективния запад, но освен на стенда в реалността ще се провали. Имат още какво да копират, че да достигнат утвърдените производители. А те не спят и ще направят още по-ефективен мотор, не се притеснявайте. Нещо не ги купувате кигайските иновации, що така.

    11:31 27.12.2025

  • 29 Димов

    15 5 Отговор
    Проблеми с климата няма.Като гледам какъв студ е навън и се сещам за измамата глобално затопляне. От години чакам ледените шапки на полюсите да се разтопят и да потопят Нидерландия и Малдивите и това не се случва.В големите градове има рекордно замърсяване (само декември януари февруари)на въздуха около полунощ.Това не е от автомобилите,от битовото отопление е.И изведнъж озоновата дупка изчезна.

    11:51 27.12.2025

  • 30 6135

    18 0 Отговор
    "Докато светът е затаил дъх в очакване на пълната електрификация"...

    Малко е досадно да четем това във всяка статия!

    Когато "електрифицират" Airbus 380, тогава ще мина на електричка.
    Междувременно си купих нов, немски, двулитров дизел.

    11:53 27.12.2025

  • 31 щастливец

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "Форд":

    Със здраве да си я караш още 320 000км. Тази по-може да издържи от новите.

    12:09 27.12.2025

  • 32 Асен

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Асенееее":

    Да повечето са Китайски еднодневки на скоро купих Китайски Кухненски робот от голяма търговска верига и след месец сдаде багажа а беше ползван три пъти като го занесох гаранционно седя един месец бяха го закрепили да работи за малко и пак обратно в сервиза оказа се че няма резервни части за него.

    Коментиран от #40

    12:51 27.12.2025

  • 33 Феникс

    6 3 Отговор
    Аз си купувам само от Китай , като започнем от осцилоскопа та чак до парцалките на гърба ми!

    13:14 27.12.2025

  • 34 ООрана държава

    6 1 Отговор
    Стига правехте тия еко двигатели, само ни вдигаг данъците заради това, евро 6 да е тавана, другото са електрички

    13:14 27.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ама

    10 0 Отговор
    не могат да измислят пластмасова капачка дето не се отделя от бутилката, върха на европейската инженерна мисъл

    14:03 27.12.2025

  • 37 Затова

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Инж. Минчев":

    ли в София в момента не можеш да дишаш? От частните джетове и джиповете на богаташите? Или от барутниците на всичко дето се сбира в София от селата

    14:05 27.12.2025

  • 38 ЕСССР

    5 0 Отговор
    На Другарката Урсула дизеловия вибpатоp е Евро 8, къде отиват тез другари китайци?

    14:10 27.12.2025

  • 39 То хубаво, ама...

    3 0 Отговор
    То хубаво, ама ще искам ли да карам кола с такъв двигател? Вие искате ли такава кола?

    14:56 27.12.2025

  • 40 Радо

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Асен":

    Асенчо , ами напълно нормално , ти как мислиш , ако си купиш петел за 5 лева колко време мислиш ще ти кукурига ?

    16:22 27.12.2025

  • 41 И кво?

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "глупости":

    И кво, ако утре ги няма "американските" и "европейските" технологии, то вече днес ги няма. Това, дето днес го плавят китайците е по "американски" и "европейски" технологии от вчера, защото днешни просто няма. Тръмп върна старото, излезе от "зеленото" , върна големите ДВГ, върна въглищните централи. Ми за кво говорим тогава. Утре ако няма САЩ - 38-9 ТРЛН. ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ прлюс РЕАЛНА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА НА МЕСТА, или ако я няма Европата - спр. мигранти, деиндустриализация,финансиране на чужди войни и корупция - за какви "европейски" технологии ще говорим. ВСИЧКО Е СВЪРЗАНО. ВСИЧКО

    16:36 27.12.2025

  • 42 Нещо е съмнителна работата

    0 0 Отговор
    И ще Ви кажа защо : Ду ся ги плюеха , китайците, ся ги фалят. Нещо не е таман работата, не е като "преди", не мислите ли така? Говорим за публикациите в пресата, не за нашто дърляне тука във формуа. Някой почва да “завърта дупето“ в друга посока и само ние се джафкаме кат псета , докато ни повтарят "Спокойно, не се блъскайте, кораба потъва нормално и вода има за всички", да не ви давам конкретни примери от 01.01.2026 ко стаа, щот са ма истрият :)

    16:49 27.12.2025

  • 43 тъй ли

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "1001":

    не си прав. ЕС изобрети капачка за бутилки, която ти влиза в носа.

    16:57 27.12.2025