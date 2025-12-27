Готов е първият ДВГ, отговарящ на еконормата Euro 7

Докато светът е затаил дъх в очакване на пълната електрификация, Китай тихомълком доказа, че двигателят с вътрешно горене все още има няколко коза в ръкава си. Подразделението Dongan, част от гиганта Changan, хвърли технологична ръкавица към европейските регулатори, обявявайки успешния старт на своя най-нов агрегат. Става дума за 1.5-литров турбо мотор, който не просто работи, а вече покрива драконовските изисквания на стандарта Euro VII – постижение, което мнозина смятаха за почти невъзможно за конвенционална машина.
Този инженерен шедьовър с индекс M15NTH не е предназначен за ретроградни возила, а е специално калибриран да бъде „сърцето“ на модерните plug-in хибридни системи (PHEV). Навръх 25 декември, в ранните часове на деня, тестовата лаборатория на Изследователския институт в Харбин се превърна в арена на триумфа. Първото завъртане на ключа премина без нито една засечка, бележейки нова ера в развитието на хибридите.
За да постигнат подобна екологична чистота, китайските инженери са прибегнали до истински технологичен арсенал. Двигателят работи по високоефективния цикъл на Милър, използва маслена помпа с променлив дебит и усъвършенствана система за рециркулация на охладените отработени газове (EGR). Към това се добавя централно разположена VVT система и всмукателен колектор с предкаталитичен конвертор, благодарение на които този мотор успява да „диша“ толкова чисто. Повишената степен на сгъстяване и оптимизираната топлинна ефективност го превръщат в перфектния партньор за електрическата част на силовия тракт.
Dongan, чиято история датира още от 1948 година, не е новак в играта – техните двигатели задвижват популярни модели като Li Auto One. Този нов проект обаче е нещо повече от статистика; той е стратегическият финал на текущия петгодишен план на компанията и ясен сигнал към глобалния пазар. Докато Euro VII официално влиза в сила едва през юли 2027 година, Китай вече е готов да го посрещне с летящ старт. Междувременно компанията не спира да експериментира, като дори представи първия си роторен двигател R05E, показвайки, че техническите им амбиции нямат граници.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 1001
Коментиран от #43
10:11 27.12.2025
3 Ако е вярно
10:11 27.12.2025
4 Червената шапчица
Коментиран от #35
10:12 27.12.2025
5 Другарят Си
10:13 27.12.2025
6 бай Бай
Сигурно целта им е да съсипят цивилизацията, а?
Ех лукови глави изостанали....
Коментиран от #11, #23
10:18 27.12.2025
7 браво
Коментиран от #25
10:19 27.12.2025
8 Европейски мек салам Камчия
10:20 27.12.2025
9 Асен
Коментиран от #12
10:20 27.12.2025
10 така е
10:31 27.12.2025
11 чудесно
До коментар #6 от "бай Бай":Защо се мъчиш да стоиш в тази стара закостеняла Европа, а не бягаш бързичко в напредничав Китай? Или визи нет?
10:33 27.12.2025
12 Асенееее
До коментар #9 от "Асен":Я огледай около себе си.
Работно място в дама на улицата. 90% от нещата са китайски.
Телефони,компютри ако щеш боб,лютеница та дори и клечки за зъби и мартеници
И потърси нещо немско или американско около себе си
Успех
Коментиран от #14, #32
10:34 27.12.2025
13 ?????
За ква екология говорим тогава не ми е ясно след като вместо предишните 350-400 000 км. сегашните умират на 150-200 000 км. и трябва да се сменят.
Коментиран от #15
10:36 27.12.2025
14 глупости
До коментар #12 от "Асенееее":Произведено в Китай, но с американски и европейски машини и технологии.
Коментиран от #16, #41
10:38 27.12.2025
15 целта е
До коментар #13 от "?????":Целта е на всеки около три години да си сменяш автомобила. Не знам колко е добре за планетата обаче. А и дали ще си си го изплатил за три години или ще се застъпва с вноските за новия кояйто ще вземеш.
10:40 27.12.2025
16 Асенееее
До коментар #14 от "глупости":И пластмасовите капачки които не се разделят от бутилката
Коментиран от #20
10:40 27.12.2025
17 китайците работят в някакъв вид
Коментиран от #18
10:40 27.12.2025
18 да ве
До коментар #17 от "китайците работят в някакъв вид":И аз се чуде европейците защо се мръщат и не искат да работят за 385 долара на месец по 18 часа на ден.
10:42 27.12.2025
19 таксиджия 🚖
10:43 27.12.2025
20 издишаш Асане
До коментар #16 от "Асенееее":Много бързо сдаде багажа. Разджуркай лишчетата малко повече. Може и да инзамериш нещо по-добро за писане против гадния шовинистичен империалистически мракобесен Запад. Примерно един постулат от времето на СССР - "При Капитализъма човек се експлоатира от човека. При Социализма е точно обратното!"
10:44 27.12.2025
21 скептик
10:45 27.12.2025
22 в интерес на истината
10:47 27.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Гост
10:53 27.12.2025
25 Форд
До коментар #7 от "браво":2.0 дизел на шкода 2019г вече е на 320 000 и е ЕВРО6
Коментиран от #31
10:54 27.12.2025
26 Инж. Минчев
Коментиран от #37
10:55 27.12.2025
27 УдоМача
11:25 27.12.2025
28 да ама не
11:31 27.12.2025
29 Димов
11:51 27.12.2025
30 6135
Малко е досадно да четем това във всяка статия!
Когато "електрифицират" Airbus 380, тогава ще мина на електричка.
Междувременно си купих нов, немски, двулитров дизел.
11:53 27.12.2025
31 щастливец
До коментар #25 от "Форд":Със здраве да си я караш още 320 000км. Тази по-може да издържи от новите.
12:09 27.12.2025
32 Асен
До коментар #12 от "Асенееее":Да повечето са Китайски еднодневки на скоро купих Китайски Кухненски робот от голяма търговска верига и след месец сдаде багажа а беше ползван три пъти като го занесох гаранционно седя един месец бяха го закрепили да работи за малко и пак обратно в сервиза оказа се че няма резервни части за него.
Коментиран от #40
12:51 27.12.2025
33 Феникс
13:14 27.12.2025
34 ООрана държава
13:14 27.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ама
14:03 27.12.2025
37 Затова
До коментар #26 от "Инж. Минчев":ли в София в момента не можеш да дишаш? От частните джетове и джиповете на богаташите? Или от барутниците на всичко дето се сбира в София от селата
14:05 27.12.2025
38 ЕСССР
14:10 27.12.2025
39 То хубаво, ама...
14:56 27.12.2025
40 Радо
До коментар #32 от "Асен":Асенчо , ами напълно нормално , ти как мислиш , ако си купиш петел за 5 лева колко време мислиш ще ти кукурига ?
16:22 27.12.2025
41 И кво?
До коментар #14 от "глупости":И кво, ако утре ги няма "американските" и "европейските" технологии, то вече днес ги няма. Това, дето днес го плавят китайците е по "американски" и "европейски" технологии от вчера, защото днешни просто няма. Тръмп върна старото, излезе от "зеленото" , върна големите ДВГ, върна въглищните централи. Ми за кво говорим тогава. Утре ако няма САЩ - 38-9 ТРЛН. ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ прлюс РЕАЛНА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА НА МЕСТА, или ако я няма Европата - спр. мигранти, деиндустриализация,финансиране на чужди войни и корупция - за какви "европейски" технологии ще говорим. ВСИЧКО Е СВЪРЗАНО. ВСИЧКО
16:36 27.12.2025
42 Нещо е съмнителна работата
16:49 27.12.2025
43 тъй ли
До коментар #2 от "1001":не си прав. ЕС изобрети капачка за бутилки, която ти влиза в носа.
16:57 27.12.2025