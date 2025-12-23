Филмът "Одисея" обещава невероятно приключение из гръцката митология (ВИДЕО)

Universal пусна първия тийзър на "Одисея" ("The Odyssey") - дългоочакваната екранизация на легендарната поема на Омир, режисирана от Кристофър Нолан, пише dnes.bg.

Филмът проследява гръцкия герой Одисей, в чиято роля влиза Мат Деймън, по дългия и изпълнен с опасности път обратно към дома след Троянската война. Още през февруари Universal показа първи кадър на Деймън в костюм. Актьорът си партнира с Ан Хатауей, Зендея, Том Холанд, Лупита Нионг'о, Шарлийз Терон, Миа Гот, Бени Сафди, Джон Бърнтал, Джон Легуизамо и още редица имена. Освен че режисира, Нолан е автор на сценария и продуцент на филма заедно със съпругата си Ема Томас.

Тийзърът показва как Одисей претърпява корабокрушение заедно с войската си и поема по коварния път към дома. В кадрите се виждат и той, и войниците му вътре в прочутия Троянски кон - момент, който вече беше загатнат в шестминутен клип, прожектиран преди IMAX 70 мм прожекциите на "Грешници" ("Sinners") и "Битка след битка" ("One Battle After Another"). Одисей прекосява суша, плава по море и преминава през пещери, включително една, в която в сенките се появява зловещо огромно същество. Има и кратки кадри на Том Холанд като Телемах - сина на Одисей, както и на Ан Хатауей като Пенелопа, съпругата му.

Universal обяви още през декември, че филмът ще бъде "заснет по целия свят с изцяло нова IMAX филмова технология". Изпълнителният директор на студиото Джим Ор загатна по време на CinemaCon, че публиката може да очаква "визионерски кинематографичен шедьовър, какъвто се появява веднъж на поколение - такъв, с който самият Омир вероятно би се гордял".

Джон Легуизамо сравни работната етика на Нолан с тази на независим режисьор.

"Той не работи по комитети, не се съобразява с това какво му казва студиото. Той е като инди режисьор, но с безумно много пари", каза актьорът по време на свое участие в "Morning Joe" по MSNBC.

Най-скорошният блокбъстър на Нолан беше "Опенхаймер" ("Oppenheimer"), който спечели седем награди "Оскар" през 2024 година.

През 2023 г. режисьорът сподели пред Variety, че не е бил сигурен с кой проект ще се захване след "Опенхаймер", но добави: "Каквото и да направя, трябва да усещам, че го притежавам напълно. Трябва да го направя оригинално за себе си - първоначалното семе на идеята може да идва от друго място, но то трябва да мине през пръстите ми на клавиатурата и да излезе единствено през моите очи."

"Одисея" тръгва по кината на 17 юли.