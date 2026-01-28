Новини
Брад Пит посочи коя е най-голямата му филмова грешка

28 Януари, 2026

Звездата неколкократно се е изказвал неласкаво за ролята си

Брад Пит посочи коя е най-голямата му филмова грешка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Брад Пит отдавна е утвърдено име в холивудската история – носител на „Оскар“, глобална звезда и актьор с впечатляващ каталог от комерсиални и авторски успехи. Въпреки това той не крие, че пътят му към върха не е бил лишен от грешки, а една от тях сам определя като най-сериозната в кариерата си.

Макар кинокритиците и публиката често да сочат различни заглавия като най-слабите в биографията му, самият Брад Пит нееднократно е заявявал, че най-голямото му професионално разочарование остава екшън трилърът „Жив дявол“ (The Devil’s Own) от 1997 г. В редица интервюта през годините актьорът признава, че участието му във филма е било прибързано решение, за което съжалява.

Проектът събира Брад Пит на екран с Харисън Форд, а режисурата е поверена на утвърдения Алън Дж. Пакула. Очакванията към продукцията са високи, но крайният резултат предизвиква смесени реакции. Пит влиза в ролята на член на Ирландската републиканска армия, като именно интерпретацията му и неубедителният ирландски акцент се превръщат в основен обект на критики.

Актьорът впоследствие разкрива, че още на етап сценарий е изпитвал колебания, а снимачния процес описва като лишен от ясно творческо ръководство. По думите му проектът е страдал от сериозни творчески разногласия и липса на единна визия, което неминуемо се е отразило на крайния филм.

В по-нови свои изказвания Брад Пит е по-умерен в оценките си, като признава, че с дистанцията на времето вижда и положителни страни в „Жив дявол“. Въпреки това той остава категоричен, че опитът го е научил да бъде далеч по-внимателен при избора на роли – урок, който впоследствие допринася за последвалата му поредица от успешни и високо оценени проекти.


