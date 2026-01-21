Тази млада актриса ли ще изиграе Лили Иванова в бъдещия филм за примата?

Актрисата Анджелика Джамбазова, добре позната на софийската публика, най-вероятно ще е жената, която ще се превъплъти в легендата на българската естрада Лили Иванова. Кастингът за главната роля в бъдещия филм за примата официално приключи, пише plovdiv24.bg.
Вчера, очевидно нетърпелива да се похвали, Джамбазова публикува стори в своя Инстаграм профил, на което изключително много прилича на младата Лили. Кадърът е черно-бял и наподобява снимката, която бе разпространена от екипа по време на кастинга. Джамбазова е отбелязала единствено фотографа на фотоса и нищо повече.
Анджелика е част от екипа на Сатиричен театър София "Алеко Константинов". Тя завършва НАТФИЗ през 2020 г. и в последния клас на проф. Стефан Данаилов. Тя е на 27 години и идеално се вписва в образа на младата прима.
В момента участва в шест постановки, в които си партнира успешно с актьори от различни поколения. От повече от година работи и като връзки с обществеността към театъра.
Анджелика има опит като журналист. Преди години е била водеща на младежки предавания във Радио Варна, откъдето е родом.
Дали това е била просто фототосесия, или пък всъщност е първият кадър от предстоящия филм - предстои да разберем.
Припомняме, че филмът "Лили - любовта е живот" ще проследи различни етапи от личната история на емблематичната за България певица, тръгвайки от най-ранните ѝ години и достигайки до съвременността.
1 Хахаха
Коментиран от #13
08:12 21.01.2026
2 рая свирканян
Коментиран от #3, #5, #14
08:16 21.01.2026
3 Тебе
До коментар #2 от "рая свирканян":Щъ назначъ в артилерията дъ гърмиш с голем топ.
08:19 21.01.2026
4 Майк Алън Патън
08:21 21.01.2026
5 тиквенсониада
До коментар #2 от "рая свирканян":Ама не требе ли първо да питаш Тиквата и Тулуп0 ? И когат той каже - Ту тууууу , тогава да решиш !
08:23 21.01.2026
6 пенсионер от Варна
08:33 21.01.2026
7 Красавица
08:34 21.01.2026
8 пенсионер от Варна
08:35 21.01.2026
9 Механик
Не, не че го намирам неподходящо. Напротив, момичето е естествено и красиво, но знаейки съвременните критерии за красота, бих се обзаложил, че ще изберат нещо от сорта н а Жана Бергендорфова.
Обаче идеята за филм за Лили (приживе) ме напомня за една мисъл на великият Чудомир:
"Вземат ли да те награждават приживе, стягай се за далечен път. "
08:38 21.01.2026
10 Стар Вълк
08:39 21.01.2026
11 Мъж мечта
08:41 21.01.2026
12 Някой
08:58 21.01.2026
13 Възможно е , но чак пък "примат" !
До коментар #1 от "Хахаха":Апелираме за малко повече уважение към хората на преклонна възраст.
Коментиран от #18
09:11 21.01.2026
14 хер ФЛИК
До коментар #2 от "рая свирканян":Горката Райка ! Взеха я за мезе. Докъде се докара туй момиче , като даде на човека-Тиква ! Язък !
09:14 21.01.2026
15 Петер Брьогел
09:17 21.01.2026
16 Очите, очите и устните девойко
Мечтанията са безплатни
09:25 21.01.2026
17 кумчо ВЪЛЧО
А ще покажат ли как веднага след 10 ноември 1989 година , позираше на плакат на СДС , най-отпред с вдитнати 2 пръста - V ? Как се изкарваше онеправдана и едва ли не репресирана ?
Добре е да се види двуличието и лицемерието на глезеното дете на старото време !
Коментиран от #19
09:27 21.01.2026
18 Хахаха
До коментар #13 от "Възможно е , но чак пък "примат" !":Никъде не казвам, че е примат! Но актрисата е много по хубава от Лили на млади години.
09:36 21.01.2026
19 Косе Босе
До коментар #17 от "кумчо ВЪЛЧО":Това няма да го покажат, както не го показаха и излъгаха във филма за "Гунди". Напротив, ще го направят отново политически и пропаганден, иначе няма да им отпуснат пари.
09:38 21.01.2026
20 глоги
09:40 21.01.2026
21 Нека да пиша
09:51 21.01.2026