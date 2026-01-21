Новини
Тази млада актриса ли ще изиграе Лили Иванова в бъдещия филм за примата?

21 Януари, 2026

Анджелика Джамбазова публикува стори в своя Инстаграм профил, на което изключително много прилича на младата Лили

Тази млада актриса ли ще изиграе Лили Иванова в бъдещия филм за примата? - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Анджелика Джамбазова, добре позната на софийската публика, най-вероятно ще е жената, която ще се превъплъти в легендата на българската естрада Лили Иванова. Кастингът за главната роля в бъдещия филм за примата официално приключи, пише plovdiv24.bg.

Вчера, очевидно нетърпелива да се похвали, Джамбазова публикува стори в своя Инстаграм профил, на което изключително много прилича на младата Лили. Кадърът е черно-бял и наподобява снимката, която бе разпространена от екипа по време на кастинга. Джамбазова е отбелязала единствено фотографа на фотоса и нищо повече.

Тази млада актриса ли ще изиграе Лили Иванова в бъдещия филм за примата?
Снимка: Инстаграм



Анджелика е част от екипа на Сатиричен театър София "Алеко Константинов". Тя завършва НАТФИЗ през 2020 г. и в последния клас на проф. Стефан Данаилов. Тя е на 27 години и идеално се вписва в образа на младата прима.

В момента участва в шест постановки, в които си партнира успешно с актьори от различни поколения. От повече от година работи и като връзки с обществеността към театъра.

Анджелика има опит като журналист. Преди години е била водеща на младежки предавания във Радио Варна, откъдето е родом.

Дали това е била просто фототосесия, или пък всъщност е първият кадър от предстоящия филм - предстои да разберем.

Припомняме, че филмът "Лили - любовта е живот" ще проследи различни етапи от личната история на емблематичната за България певица, тръгвайки от най-ранните ѝ години и достигайки до съвременността.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    21 7 Отговор
    Лили никога не е била толкова хубава! Подмяна...?!

    Коментиран от #13

    08:12 21.01.2026

  • 2 рая свирканян

    14 1 Отговор
    искам аз, аз, аз.... искам и главнокомандваща да съм

    Коментиран от #3, #5, #14

    08:16 21.01.2026

  • 3 Тебе

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "рая свирканян":

    Щъ назначъ в артилерията дъ гърмиш с голем топ.

    08:19 21.01.2026

  • 4 Майк Алън Патън

    12 5 Отговор
    Защо не оставят самата Лили Иванова да изиграе себе си ?

    08:21 21.01.2026

  • 5 тиквенсониада

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "рая свирканян":

    Ама не требе ли първо да питаш Тиквата и Тулуп0 ? И когат той каже - Ту тууууу , тогава да решиш !

    08:23 21.01.2026

  • 6 пенсионер от Варна

    13 4 Отговор
    прекалено е хубава за ролята !

    08:33 21.01.2026

  • 7 Красавица

    13 1 Отговор
    Българката е красива и грациозна жена с малки изключения на глупави създания напомпани и надути със химии, празен поглед и обноски на крава.

    08:34 21.01.2026

  • 8 пенсионер от Варна

    6 1 Отговор
    искам я в Плейбой !

    08:35 21.01.2026

  • 9 Механик

    15 3 Отговор
    Това момиче го виждам и чувам за първи път, но ще е учудващо за мен ако точно него сложат за тази роля.
    Не, не че го намирам неподходящо. Напротив, момичето е естествено и красиво, но знаейки съвременните критерии за красота, бих се обзаложил, че ще изберат нещо от сорта н а Жана Бергендорфова.
    Обаче идеята за филм за Лили (приживе) ме напомня за една мисъл на великият Чудомир:
    "Вземат ли да те награждават приживе, стягай се за далечен път. "

    08:38 21.01.2026

  • 10 Стар Вълк

    17 0 Отговор
    Красива млада жена. Ако има енергията, грацията и излъчването на Лили, образът ще е пълен. Пожелавам и успех!

    08:39 21.01.2026

  • 11 Мъж мечта

    3 0 Отговор
    Някой жени никога в този живот няма да пипнат хубав мъж! 🤭🇮🇱

    08:41 21.01.2026

  • 12 Някой

    1 1 Отговор
    Име Анджелика е английско-американски вариант. Има Ангелика. Има и Ангела Меркел. ;) Идва от ангел.

    08:58 21.01.2026

  • 13 Възможно е , но чак пък "примат" !

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Апелираме за малко повече уважение към хората на преклонна възраст.

    Коментиран от #18

    09:11 21.01.2026

  • 14 хер ФЛИК

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "рая свирканян":

    Горката Райка ! Взеха я за мезе. Докъде се докара туй момиче , като даде на човека-Тиква ! Язък !

    09:14 21.01.2026

  • 15 Петер Брьогел

    1 1 Отговор
    Въпросът е , КОй ще изиграе ролята на хан Аспарух , Кирил и Методий , Симион Велики , за да бъде образа й пресъздаден по-реалистично ?

    09:17 21.01.2026

  • 16 Очите, очите и устните девойко

    1 0 Отговор
    нямат нищо общо
    Мечтанията са безплатни

    09:25 21.01.2026

  • 17 кумчо ВЪЛЧО

    5 1 Отговор
    Имам въпрос - в този филм за Лили , ще бъде отразено и времето , в което тя е била най-отявления ГАЛЕНИК на КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ властимащи ? Как с пълни шепи е ползвала от облагите , които са и предоставяли ? Как се е взела със сина на виден комунистически деец ? Какви привилегии е имала ?
    А ще покажат ли как веднага след 10 ноември 1989 година , позираше на плакат на СДС , най-отпред с вдитнати 2 пръста - V ? Как се изкарваше онеправдана и едва ли не репресирана ?
    Добре е да се види двуличието и лицемерието на глезеното дете на старото време !

    Коментиран от #19

    09:27 21.01.2026

  • 18 Хахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Възможно е , но чак пък "примат" !":

    Никъде не казвам, че е примат! Но актрисата е много по хубава от Лили на млади години.

    09:36 21.01.2026

  • 19 Косе Босе

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "кумчо ВЪЛЧО":

    Това няма да го покажат, както не го показаха и излъгаха във филма за "Гунди". Напротив, ще го направят отново политически и пропаганден, иначе няма да им отпуснат пари.

    09:38 21.01.2026

  • 20 глоги

    0 0 Отговор
    Анджелика има опит,като журналистКА. Преди години е била водеща на младежки предавания в радио Варна, където е родена.

    09:40 21.01.2026

  • 21 Нека да пиша

    0 0 Отговор
    А,пеенето по времето на Рамзес ,Тутмос,??,..

    09:51 21.01.2026